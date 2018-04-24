Пицца, паста, патриотизм

Легендарному итальянскому ресторану на Красном проспекте исполнилось 20 лет. Поздравить заведение, которое по такому поводу преобразилось, приехал бренд-шеф всей сети, подарил меню новую «Римскую пиццу» и рассказал о том, что Россию нужно любить, а не бояться. Корреспондент Сиб.фм попробовал новое блюдо и выяснил, как парень из Рима стал бренд-шефом российской сети итальянских ресторанов.

Ренцо, везде можно увидеть и прочитать, что ты начал профессиональное обучение в Международном кулинарном институте Рима. Что было до того, как ты поступил?

До того, как пойти в школу, я работал на заготовках в рыбном ресторане. В первый день меня поставили чистить 20 ящиков рыбы дорадо и сибаса. А потом я, как все мои коллеги, учился у настоящих поваров. Чистил рыбу, а потом смотрел, как они готовили.

Мой шеф видел, что у меня были заинтересованность, желание, любовь и первый раз разрешил мне тронуть блюдо.

Он показал мне, как правильно делать пасту и пиццу. Я говорил, что умею, мне показывала мама. Повар тогда сказал — это хорошо, но приходят гости, у каждого свой вкус, все разные, и ты должен ловить эти настроения. Чтобы они все пришли и сказали — да, мне нравится.

Когда ты пришёл работать в ресторан?

Мне было 13 лет. Рыбу чистил. Это был рыбный ресторан в пригороде Рима, где заканчивается река Тибр. Там очень много рыбы — каждый день, каждую секунду свежая рыба. Мы сами ловили рыбу, мидий для ресторана. Это было 30 лет назад, сейчас всё сложнее — море стало чуть-чуть грязнее. Вот так, первое время я работал в рыбных ресторанах — восемь лет.

И почувствовал, что готов получать академическое образование?

Да, решил расширять свои знания и пошёл в институт. Туда было очень сложно попасть, я сдавал экзамен, получил 53 балла из 60, оказался на третьем месте. Преподаватели сказали: некрасиво, но очень вкусно. Я с удовольствием учился, потом работал в половине Европы — Германия, Швейцария, Франция, Кипр, Мальта.

А как ты оказался в России?

Мне предлагали поехать в Австралию или в Россию. Я думаю, ууу, Россия, легенды, слухи, страхи, всё такое...

Ну ладно, 20 часов в самолёте до Австралии далеко, давайте Россию — там поближе, всего три часа лететь. Поеду домой, если будет страшно.

И 31 год уже живу здесь. Нашёл любовь, создали семью, я сейчас многодетный, четверо детей. Я люблю очень свою жену. Она русская.

В Италии настоящий культ еды. О еде могут разговаривать часами — по телефону, на улице и, естественно, за столом. Вопрос «что ты ел сегодня?» встречается так же часто, как и вопрос «как дела?», причем обычно ответы на эти вопросы совпадают.

А жену ты нашёл в своей стихии? Она твоя коллега?

Нет, она геммолог, занимается наукой — измеряет, оценивает бриллианты, рубины, алмазы и другие драгоценные камни.

У тебя получается в России делать настоящую итальянскую кухню?

Четыре года я уже работаю с «Росинтер», они меня попросили сделать у нас настоящую итальянскую кухню, со вкусной пиццей и пастой. Я даже фабрику пасты открыл. Мы не популярные, но сами всё сделали. Кто делает сам, делает вкусно.

Какая кухня была в твоей жизни, кроме итальянской?

Когда работал в Европе, была ещё французская немного, но итальянская — навсегда.

Какое слово больше всего подойдёт для итальянской кухни?

Старинная. Она (итальянская — прим. Сиб.фм) такая кухня, от которой не устаешь. Все соусы, топпинги, которые в ней используются, каждый раз ешь с удовольствием. Очень лёгкая и разнообразная кухня. От салатов до десерта она всегда разная.

А если сравнить итальянскую...

Нельзя сравнивать! Она уникальная и неповторимая, позволь мне это сказать. Я сейчас говорю не как эгоист, а по опыту.

В любом уголке мира можно найти итальянскую пиццерию.

Поверь мне.

Если бы в самом начале твоего увлечения кулинарией ты мог выбирать — итальянская или...

Итальянская! Я патриот. Как русские. Я их уважаю потому, что они очень патриотичные и, как итальянец, скажу — только итальянская. Здесь у меня нет выбора.