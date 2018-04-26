Развитие и только

Пассажир, прибывая в аэропорт, видит, как правило, стойки регистрации, кофейные аппараты, зал ожидания и толпы людей с чемоданами в плёнке. Немногие задумываются о том, что аэропорт — это сложнейший механизм, даже организм, о котором нужно заботиться, который нужно развивать. Он требует ежеминутного контроля и внимания. В преддверии начала большого туристического сезона, генеральный директор новосибирского аэропорта Толмачёво рассказал о перспективах и возможностях крупнейшего хаба в Сибири по пассажиропотоку и о том, почему Толмачёво будет дружит с китайцами.

Международный аэропорт Толмачёво по итогам года сохранил свои позиции в десятке ведущих аэропортов России по общему пассажиропотоку и в пятёрке по объему груза и почты. Вы довольны этим результатом?

Для начала, я бы хотел поблагодарить наших читателей, потому что это наши пассажиры, которые позволили нам достичь таких результатов. Действительно, это очень хороший результат для аэропорта Толмачёво. Аэропорт Новосибирска подтвердил свой высокий рейтинг среди аэропортов Российской Федерации.

На развитие какого направления деятельности вы делали ставку в минувший период? Должен ли аэропорт сегодня выбирать между грузовыми и пассажирскими перевозками? По силам ли Толмачёво развитие и того, и другого направления?

Безусловно, каждое новое направление интересно для любого аэропорта. Но крупные аэропорты, а мы новосибирский аэропорт относим именно к таким, заинтересованы, в первую очередь, в качественном росте пассажиропотока. О чем я говорю, нас интересует увеличение количества связей между маршрутами и реализация, так называемой, хабовой модели аэропорта.

Мы заинтересованы в том, чтобы в аэропорту было максимальное количество комбинаций маршрутов, которые может выбрать пассажир.

То есть, пассажир, прилетевший с Дальнего Востока, может оказаться во время вылета десятка рейсов в западном направлении. Тогда и реализуется та самая хабовая модель. И, безусловно, мы вместе с авиакомпаниями, с авиакомпанией «S7 Airlines», нашим одним из сильнейших партнеров, работали как раз над такой математической задачей. Это как в теории графов: количество комбинаций — это квадрат количества маршрутов минус единица. И, скажем, при возможных комбинациях в районе 2,5 тысяч мы уже удачно по стыковкам реализуем около половины, 1,2 тысячи комбинаций доступно для наших пассажиров.

Но это не предел?

Чем больше рейсов, тем больше комбинаций. Становится более важной наша задача максимальное количество комбинаций сделать удобными по времени.

Стыковки могут быть и по 10 часов, но это неправильные стыковки.

Правильные стыковки все-таки до трёх часов, и мы работаем как раз над этим. Работа стоит не только по увеличению количества направлений, как я сказал, еще и по устройству вот этих близких связей. Это уже связано, в первую очередь, и с формированием правильного расписания, и с формированием повышенной частотности рейсов на каждом направлении. Безусловно, мы не забываем про новые направления, но наша основная задача — это качественное развитие маршрутной сети.

А по грузовому направлению?

Грузовое направление — это наш хит. На самом деле, рядовой пассажир видит только пассажирскую составляющую гражданской авиации. Он видит её в гражданских самолётах, видит в терминалах аэропортов, но новосибирцы видят и большие тяжелые самолёты Boeing 747, Ан-124, которые проходят от третьего до четвёртого разворота вдоль Оби. Это как раз грузовая составляющая Толмачёво. Новосибирский аэропорт в 2017 году занял ведущее место в России, после Санкт-Петербурга и московского узла, по грузоперевозкам с объемом 30 тысяч тонн. Это достаточно солидный результат.

Мы за диверсифицированное развитие аэропорта Толмачёво.

Толмачёво — это и хаб пассажирский, и хаб грузовой, и хаб почтовый, и хаб технических посадок самолётов, выполняющих грузовые рейсы из юго-восточной Азии в Европу и обратно.

Вот скажите, эта деталь, что Новосибирск находится на пересечении многих путей. Она сама по себе хорошо работает или все-таки не такие уж мы здесь незаменимые и потенциальные партнёры могут найти другой аэропорт и выбрать его?

Это не деталь вовсе. А даже если и деталь, то это вообще-то основная и очень важная деталь нашей страны. Эта деталь называется географическое положение России и положение Новосибирска в стране. И я считаю, что наша основная задача конвертировать это географическое положение в потенциал экономического развития как аэропорта, так и Новосибирска, Новосибирской области и страны.

И, думаю, после нефти и газа, этот географический потенциал — гигантская воздушная масса, по которой пролетают самолёты, а посередине неё находится Новосибирск.

Это тот, еще не до конца востребованный ресурс, который является основой благосостояния будущих поколений.

Вы конкурируете с кем-то?

Наша страна всегда с кем-то конкурирует. И это хорошо. Это говорит только о нашей силе и наших возможностях. Конечно, мы конкурируем, конечно, есть маршруты обхода РФ грузовыми самолётами. Да, это может быть чуть дольше, но может быть дешевле топливо.

Это Казахстан?

Это, безусловно, страны средней Азии. Это Туркмения с более дешевым авиационным топливом. Мы создаём такие условия, и нам помогает географическое положение, которое делает маршрут наикратчайшим для того, чтобы успешно конкурировать и привлекать сюда для полётов иностранные авиакомпании. И, по большому счёту, мы делаем так, что иностранные самолёты обслуживаются российскими руками, заправляются российским топливом, летают в российском воздушном пространстве и платят за аэронавигационное обслуживание тоже России. То есть, это очень важно с точки зрения экономики страны и развитие потенциала просто колоссальное.

Вот как раз о возможностях развития. Скажите, по каким показателям сейчас вы видите возможный рост? С какими направлениями связываете свои основные планы?

Мы видим рост везде: в пассажирских перевозках, в грузовых перевозках. Мы действительно работаем над качественным пассажиропотоком и доля трансферных пассажиров, которые являются, по сути, той оценкой нашего подхода к формированию хаба, говорит о том, что мы находимся на правильном пути.

В 2017 году количество трансферных пассажиров было более 20 %, то есть каждый пятый пассажир был не из Новосибирска, это был пассажир, который прилетел в аэропорт Толмачёво, чтобы лететь куда-то дальше. По этому удельному показателю мы третьи в России. Это очень хорошая цифра. После аэропорта «Шереметьево» и «Домодедово» быть третьими — это, в том числе, и подтвердить географическое положение, и еще раз сказать, что Новосибирск третий город нашей страны.

Хочу отдельно спросить про Китай. Все говорят, что если хочешь новый рынок, новое направление, то нужно работать именно в китайском направлении. И региональные власти, и представители турбизнеса хвалят аэропорт Толмачёво за то, что он «заговорил» по-китайски: у вас есть китайская версия сайта и на китайский переведены все вывески. Говорит ли персонал по-китайски? Что еще планируете сделать и насколько это целесообразно?

618 га — площадь аэропорта Толмачево, из них 441 га — авиационно-техническая территория.

Мне было бы приятнее, если бы китайцы по-русски заговорили. Вы абсолютно правы, мы должны быть гостеприимны ко всем, к своим гражданам, к нашим иностранным гостям. Международным языком общения считается английский, но мы понимаем некоторые особенности Китая, поэтому, конечно, помимо информации, которую мы даём на русском и английском языках мы начали давать и на китайском.

У нас даются звуковые объявления на китайском, у нас есть информационные вывески и указатели на китайском. Совместно с рядом туристических компаний мы участвовали в проекте карт Новосибирска и Новосибирской области на китайском языке.

Мы это делаем, потому что мы понимаем потенциал формирования пассажиропотока из Китая. И мы думаем, что он будет расти каждый год и мы должны быть готовы к этому. Думаю, в 2018 году мы получим статус «China Friendly», который позволит спокойно китайским туристам пользоваться аэропортом Толмачёво для своих поездок.

Мы крайне заинтересованы, в том, чтобы были не просто групповые поездки китайцев, но и те китайцы, которые пользуются трансферными возможностями аэропорта, то есть летят через Новосибирск в другие регионы России или в Европу, могли совершить стоповер, остановиться в Новосибирске на 2-3 дня, на уикенд, посетить наши достопримечательности, такие как оперный театр или зоопарк, о которых, кстати, многие китайцы наслышаны.

Потому что мы не зря через великую китайскую стену «перебросили» наш сайт. Безусловно, они при этом оставят определённые деньги в музеях, театрах, ресторанах, кафе.

И это, я думаю, будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса в Новосибирске. Это большая работа, большое дело. Аэропорт один с этим не справится, это должна быть связанная работа и самого аэропорта, и туркомпаний, и власти.

Мы должны формировать среду «friendly» не только для китайских туристов, а вообще для туристов. В Новосибирске есть что показать и есть для чего остановиться на уикенд.

А за частными туристами есть вероятность, что люди увидят аэропорт и задумаются о том, что здесь можно и с грузами работать? Может ли быть такое, что человек приехал как турист, а потом начал мыслить как бизнесмен, являясь бизнесменом?

Думаю, да. И мы даем для этого повод. В аэропорту практически каждый день обрабатывается до 200 тысяч посылок, которые к нам проходят по линии интернет-торговли. Это достаточно серьезный бизнес, который позволяет о много задуматься логистическим компаниям, компаниям, осуществляющим доставку или работу, связанную со складированием. Эти цифры по грузоперевозкам все больше заставляют задуматься о мультимодальных перевозках.

И, как ни странно, «Почта России» одни из первых пришли к мысли, в отношении логистики перемещения посылок, использовать географическое положение Толмачёво, Новосибирска, Новосибирской области.

Что ждет пассажиров в 2018 году? Новые рейсы, в какие города увеличится число вылетов? Что планируете?

Я бы хотел отметить не конкретные пункты, а усиление позиций по направлениям. Еще больше усилится позиция в юго-восточном направлении. Там, где у нас раньше существовали в основном чартерные направления, появляются регулярные: Бангкок, У-Тапао, Камрань. Теперь это регулярные направления, на которые человек может просто купить билет. А у нас же люди уже очень продвинутые, и это хорошо, они сами себе заказывают весь остальной отдых, в том числе гостиницы. Это дешевле, это спокойнее. И мы можем им все это предоставить совместно с нашими партнерами-авиакомпаниями.

Разумеется, это и европейское направление. Появится Минск, продолжится Прага, Дюссельдорф, Ганновер, Франкфурт. Большое количество рейсов в сторону средней Азии, и понятно почему. Продолжатся рейсы в Тбилиси. Если опять посмотреть на восток, то увеличится количество рейсов на российский Дальний Восток. Появятся рейсы в Японию, которых никогда не было из Новосибирска, с июня появится регулярный рейс в Токио.

Есть запросы?

Аэродром способен принимать аэробус A-380 (наряду с московскими аэропортами Домодедово и Шереметьево)

Запрос, на самом деле, был давно. Был непростая реализация. Это связано в том числе и с дальностью маршрутов, и с экономической целесообразностью из Новосибирска на узкофюзеляжном самолёте летать. Наш партнёр авиакомпания «S7 Airlines» это реализовала и, я думаю, это направление будет достаточно востребовано у новосибирцев и не только новосибирцев, потому что 50 % пассажиров Толмачёво — жители соседних регионов. Мы же анализируем направления, мы увидели это движение через Гонконг, Сеул. И накатав пассажиропоток через другие пункты, авиакомпания может реализовать прямое направление.

Расскажите о своих предпочтениях, какой город вы бы хотели связать напрямую с Новосибирском?

Вы не поверите, я хотел бы связать какой-нибудь небольшой город или посёлок Сибири, в котором ещё 30 лет назад небо гудело. И человек мог на самолёте малой авиации добраться до Новосибирска, чтобы спокойно сесть на магистральный рейс и улететь. Поэтому если когда-нибудь появятся, а они появятся, рейсы из Киргизка Томской области, допустим, в Новосибирск. Это будет очень правильно.

В Токио зачастую открыть рейс проще, чем связать небольшие населённые пункты авиацией с узловым аэропортом, с хабом, которым является Новосибирск.

Это одно из моих любимых направлений, и я хотел бы, чтобы оно существовало.