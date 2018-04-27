Спортзал в каждый двор

Профессионально-спортивный клуб «Успех» — известен не только в Новосибирской области, а является центром развития карате в Сибири и одним из ведущих клубов России. И дело здесь не только в достижениях воспитанников Сибирской школы карате. Всем тем, кто следит за политической жизнью региона известно, что сразу несколько выходцев из «Успеха» делают успешную политическую карьеру. На открытии филиала клуба корреспонденту Сиб.фм удалось поговорить с депутатом горсовета Александром Бестужевым. Он рассказал не только о достижениях «Успеха» и своей спортивной карьере, но и о том, почему в Новосибирске сложно строить многофункциональные спортивные центры, и как депутаты популяризируют массовый спорт в областном центре.

КМС вообще не считал...

Александр Владимирович, в этом году клуб «Успех» отметит 30-летний юбилей. С какими результатами он подходит к этой дате?

Результаты довольно серьезные. Даже если смотреть по выпуску, то это тысячи спортсменов, которые вышли из стен клуба — воспитанники клуба показывают высокие спортивные результаты на соревнованиях Всероссийского и международного уровня, входят в состав сборной России. Сейчас около 1000 человек занимаются в «Успехе»: это дети школы спортивного развития с 4-х лет, подростки и взрослая сборная — каратисты, которые входят в топ лучших спортсменов планеты. Нам буквально не хватает новых помещений, их приходится искать. Мы расширяемся.

Хочу похвастаться нашими спортсменами — они входят в десятку сильнейших каратистов планеты. Перед Олимпиадой этот рейтинг очень важен. Когда я говорю о сильнейших, я имею ввиду, в первую очередь, воспитанников «Успеха» Илью Грановесова, Александра Щербаня, Кирилла Солопова, Степана Ефименко, Александра Гутника. Клуб воспитал более 50 мастеров спорта, пять мастеров спорта международного класса, заслуженного мастера спорта.

А КМС я, честно говоря, затрудняюсь посчитать. По-моему, кандидатов в мастера спорта больше 80 человек.

Какие тактические и стратегические цели клуб ставит перед собой?

Задачи — расширить наши филиалы. Но это не является целью, а тем более самоцелью.

Мы начинаем тренировать детей с 4 лет. Сначала даем хореографию, акробатику, гимнастику. Наша цель, чтобы ребятишки с четырех лет и до семи могли определиться каким видом спорта они займутся далее. Придут в карате — отлично, выберут другой вид спорта, это тоже очень хорошо. Главное, что займутся спортом.

Мы эту практику развития сохраняем на протяжении многих лет.

Вторая важная задача — подбор и воспитание квалифицированных тренеров.

Специалист должен иметь высшее образование, педагогическое, нас к этому обязывает законодательство. Все наши тренеры с высшим образованием, все прошли дополнительные курсы повышения квалификации, у нас регулярно проходят семинары с сенсеем Тошиатцу Сасаки — одним из основателей традиционного карате.

Третья задача — это вовлечение в спорт детей с ограниченными возможностями.

Это деятельность пока для нас новая. Мы работаем с такой категорией ребятишек второй год.

В рамках проекта «Адаптивное Карате» проходят чемпионаты России, есть Чемпионат Мира. Могу сказать, что у нас есть большое желание работать в этом направлении. Для детей с ограниченными возможностями занятия — это прямой путь к эффективной адаптации. Вот направления, которые мы реализуем в настоящее время.

Центры строить непросто

С 2014 года в Новосибирске широко обсуждался проект единого центра единоборств. Как сейчас обстоят дела с этим проектом?

У нас есть очень большое желание довести этот проект до конца. Итогом стал бы большой спортивный комплекс на улице Аникина возле ТЦ «Мега».

В планах многофункциональный спортивный центр, в котором бы была возможность заниматься и дзюдо, и карете и борьбой, и самбо, и тхэквондо. Был разработан очень хороший проект, в котором было предусмотрено пять залов площадью по 250-300 квадратов каждый.

В зале по проекту должна была находиться арена на 1800 посадочных мест, в котором можно было бы проводить не только спортивные соревнования самого высокого уровня вроде чемпионата России и Европы, но и культурные мероприятия. У нас сейчас, к сожалению, таких залов нет и проект, который мы курировали и прорабатывали в мелочах, был интересен.

Но, к сожалению, сегодня нет таких инвесторов, которые взялись бы за строительство такого комплекса. Есть некоторые наработки с врио губернатора региона Травниковым, он встречается с инвесторами и предлагает в том числе и этот проект.

Мы очень надеемся, что интерес проснется и зал будет построен.

Спасибо за то, что у нас есть многофункциональный спортивный центр «АтлетикА» — владельцы выразили желание собрать в одном месте много секций по разным видам спорта. Это довольно удобно: ребенок пришел, попробовал себя в одном виде, не понравилось, далеко ходить не нужно, тут же перешел в другой зал и попробовал свои возможности в новом направлении.

Если отойти от единоборств и взглянуть на массовую физкультуру, какие пять шагов нужно сделать для ее популяризации? Не только среди молодежи?

У нас работает проект «Дворовый тренер» в рамках программы «Турник и брусья в каждый двор». Практически в каждом дворе Кировского района у нас появились эти спортивные элементы. И для того, чтобы привлечь население к занятиям спортом, мы стали приглашать туда тренеров, чтобы они и на своем примере, и занимаясь с детьми, популяризировали физкультуру.

Тренеры начали показывать детишкам, которые там живут простейшие упражнения. И знаете, мы получили интереснейший отклик от населения.

Увидели, что желание не только от ребятишек, но и от людей в возрасте от 30 и старше.

Мы пошли дальше и начали устанавливать во дворах тренажеры. И до сих пор к нам приходят с просьбой установить аналогичные во дворах. Мы проанализировали эту тенденцию и снова увидели, что запрос идет от людей возрастом от 30 лет и выше.

Сегодня «Спортивный город» активно занимается популяризацией игровых видов спорта, которые проходят на улице и во дворах. Мы с ними сотрудничаем и получаем хороший отклик от населения.

Также в районе по областной программе построены три многофункциональных спортивных комплекса — крытые катки, которые мы дополнили необходимым оборудованием и элементами, чтобы заниматься спортом можно было и тогда, когда лед растает.

Что касается нашего профиля — карате, то мы сейчас начали тренировки для всех желающих вне зависимости от возраста и подготовки. Наша цель сделать так, чтобы люди обратили внимание на свое здоровье, свою физическую форму.

А с какого возраста вы сами занимаетесь карате?

Председатель горсовета Дмитрий Асанцев является обладателем звания рефери Всемирной Федерации карате категории А

Заниматься «плотно» я начал с 18 лет. С 16 лет начал ездить к ученикам Вениамина Александровича Пака, а с 18 вошел в основную группу. Туда было очень сложно попасть — отбор был очень серьезный. Это был 1993 год. Вениамин Александрович меня посмотрел на спарринге и сказал, пусть приходит.

Почему именно карате?

Запрет этого вида спорта — это была очень хорошая реклама. Все запретное это всегда привлекает. Папа вычитал в газете, что идет набор в секцию карате и только прошел фильм «Пираты 20 века». Все немного заболели этим карате. И папа мой тоже, хотя раньше он занимался боксом.

Пошел правда без особого энтузиазма, но меня как-то затянуло. Наверное, это было желание получить черный пояс. Я правда не понимал тогда что это такое, но желание было точно.

В жизни каждого спортсмена есть переломный момент, когда с большим спортом приходится расстаться. Как вы его прошли?

Действительно, такой момент есть. Поддерживаешь свой уровень, тренируешься, выступаешь на соревнованиях, но возраст дает знать о себе. Нужно тренироваться больше, но нужно и работать, и содержать семью. У меня на тот момент было уже двое детей.

Бытовые проблемы начали забирать больше времени чем спорт, вот тут и начался переломный момент. И тогда я принял для себя решение, что нужно оставить большой спорт и заняться целиком семьей и работой.

Но от спорта никуда не ушел, вернулся в клуб «Успех». Сейчас у меня совершенно другое понимание карате.

Единоборство для меня это уже искусство. В такой парадигме больше работаешь над своим развитием, над биомеханикой, о которой мы раньше и не имели никакого представления. Раньше какой стереотип был — покрепче ударить. А сейчас я начал анализировать, что и как происходит, ведь карате — это наука познания своих духовных и физических возможностей.

Сегодня все наше поколение несколько по-другому начинает относиться к нашему виду спорта. Основная задача не только сделать из спортсменов чемпионов, но и воспитать дисциплину, уважение к старшим, доблесть, честь, скромность и порядочность — это принципы карате, которые мы стараемся привить воспитанникам с раннего возраста.

Каждый спортсмен «Успеха» должен получить высшее образование.

В будущем спорт может закончиться, а жизнь остается. И мы делаем все возможное, чтобы наши воспитанники в этой жизни не потерялись.

У нас в клубе есть программа «Молодой тренер» с 13-14 лет ребенок может определиться со своей будущей профессией. Сегодня мы им предоставляем такую возможность, когда они вместе с нами под нашим присмотром тренируют младших ребятишек, проходят аттестацию и могут после окончания школы получить высшее образование по специальности тренер. А руководство клуба предоставит работу — мы их в клубе ждем и предоставляем возможность реализовываться в разных направлениях.

Запросы горожан меняются

Александр Владимирович, депутатам нынешнего созыва поступило более 4,5 тысяч наказов избирателей. Много ли из них касаются спортивной сферы?

— Я являюсь депутатом с 2010 года. С самого начала деятельности наказы касались благоустройства. Когда ситуация с благоустройством более-менее выправилась, жители стали говорить о детских площадках.

Сейчас они есть в каждом дворе — хорошие многофункциональные площадки, которые радуют глаз.

Сегодня жители района уже обращаются с другими предложениями. Это уже закрытые площадки, бассейны, тренажеры, фитнес-центры. Потребности людей стали другими. Мы работаем в этом направлении. Надеемся, что в этом году у нас на Затулинке достроится бассейн «Фламинго». Потребность есть, но пока финансовых возможностей не хватает на все.

Если взять тот проект на Аникина, то три года назад он стоил 600 млн. Сколько он будет стоить сейчас я затрудняюсь ответить. Но многофункциональные спортивные центры нужны, и мы будем искать возможности для реализации таких проектов.

Что мы знаем об Александре Бестужеве

Бестужев Александр Владимирович

Родился 2 сентября 1974 года в городе Павлодар.

С 1982 года семья переехала в город Новосибирск.

Окончив 8 классов, поступил в ПТУ № 17, получил средне специальное образование. Работал на заводе «Сиблитмаш».

В 2004 году окончил Сибирский университет потребительской кооперации, получил специальность «Экономист-менеджер».

Президент НРОО «Спортивно-профессиональный клуб Успех», мастер спорта международного класса по карате, многократный чемпион России по карате, многократный призер международных турниров, тренер, 3 дан.

Карате начал заниматься в 16 лет под руководством Игоря Печенкина. В 1994 году перешел в основной состав клуба «Успех» к Вениамину Александровичу Паку. Депутат Совета депутатов г. Новосибирска, председатель комиссии по местному самоуправлению.