Спорту нужны частные деньги

С депутатом Александром Тарасовым, который возглавляет в Горсовете комиссию по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству, нам удалось побеседовать на открытии филиала профессионально-спортивного клуба «Успех» Александр Тарасов рассказал, почему в программы развития массовой физкультуры и спорта нужно привлекать частный капитал, как выстроена эта система, и почему частным спортшколам и клубам нужна аккредитация.

Первый вопрос, который мы задали Александру Тарасову требует некоторого пояснения. Мы поинтересовались, как поживает Василий Бурахин, спортивный активист, которого в марте посетили депутаты. Бурахин связан со спортом всю свою жизнь, имеет спортивные звания по шести видам спорта, а сейчас по своей инициативе и на абсолютно безвозмездной основе организовывает массовые спортивные турниры. Александр Тарасов тогда высказал мнение, что в городе нужно создать новое общественное движение, которое бы объединило спортивных энтузиастов старшего возраста. Как выяснилось, Тарасов не забыл о своем обещании.

Дела у Василия Бурахина хорошо, скоро у нашего ветерана день рождения. Планы остаются в силе, мы про них не забыли. Ближе к началу сезона (подходящего для дворовых видов спорта — прим. Сиб.фм) начнем продумывать конкретные шаги. Идею с общественным движением, мы, естественно, не забыли и не оставили.

Александр Валерьевич, какие, по-вашему, факторы нужны для того, чтобы эффективно развивать систему массового занятия физкультурой и спортом в Новосибирске?

В первую очередь, требуются создание условий, начиная со двора. Спортивные снаряды и тренажеры должны находиться возле каждого дома.

Второй немаловажный аспект — подготовка кадров. Это тренеры, которые и будут заниматься с жителями во дворах. Третий момент — строительство спортивных сооружений — спортзалов, бассейнов, арен, в которые люди будут приходить заниматься.

Естественно, что два предыдущих пункта требуют разработанной системы оплаты труда тренеров и преподавателей.

Очень важно также донести до людей информацию о том, что какие возможности для занятий спортом есть в нашем городе.

Куда можно прийти и заняться своей формой, стать сильнее или укрепить свое здоровье.

Это логично выстроенная система, она и сейчас внедряется, хотелось бы, чтобы эффективность ее росла.

И что же для этого необходимо?

Сегодня все упирается в финансирование. Больше финансов — больше материально-технических средств, которые мы можем использовать для задач популяризации физкультуры и спорта. Необходимо строить новые спортивные объекты и наладить профессиональную подготовку тренеров для решения задач массового спорта.

Но есть же пример Василия Бурахина, который решает многие задачи, вообще не имея бюджета?

К сожалению, таких людей в Новосибирске немного. Вдобавок, нужно понимать, что Василий Дмитриевич занимается «финалом» — соревнованиями. А мы сейчас говорим о системе.

Ведь для того, чтобы соревнования состоялись, для них нужно воспитать и подготовить спортсменов.

Для того, чтобы люди занимались спортом систематически нужны условия — материально технические средства и тренеры.

Есть ли пути решения вопроса финансирования?

В нынешней непростой экономической ситуации, считаю, нужно разрабатывать механизмы привлечения в эту сферу частного капитала. На областном уровне принят закон о государственно-частном партнерстве.

И у нас в городе уже есть примеры строительства спортивных объектов на условиях ГЧП. Конкретно на улице Петухова, благодаря инициативе моего коллеги депутата Заксобрания Евгения Подгорного строится большой гимнастический комплекс. В системе массового спорта можно и нужно также задействовать частные спортивные клубы, школы.

Без средств инвесторов нам будет довольно сложно добиться какого-либо значимого результата.

Их можно и нужно привлекать к строительству спортивных объектов, а муниципалитет, в свою очередь, потом выкупал бы залы или брал их в аренду.

Тоже касается и частных спортивных школ, клубов и центров, которые функционируют уже сейчас. Но здесь есть один важный нюанс. Я считаю, что перед тем, как задействовать их в различных массовых программах, такие учреждения должны пройти аккредитацию.

Процедура могла бы стать аналогичной той, по которой аккредитовываются сейчас спортивные федерации. Они имеют свои программы, необходимый пакет документов, и разрешение от департамента по физической культуре и спорту. Порядка при такой схеме было бы больше.

Это не создаст дополнительных барьеров бизнесу? Частные спортшколы — это предпринимательская деятельность...

Давайте посмотрим на это с другой точки зрения. Допустим некто открывает спортшколу или спортклуб, ну или фитнес-центр. Кто в нем работает? Насколько квалифицированные это кадры?

Есть ли у них разработанные программы и методики тренировок и насколько они безопасны? Сейчас этот вопрос никем не контролируется.

Нужно разработать такие четкие и понятные критерии и по ним оценивать и аккредитовывать учреждения. А уже после встраивать бизнес в массовые государственные программы.

Что мы знаем о Александре Тарасове

Родился 11 декабря 1976 года в г. Новосибирске.

С 2002 года являлся помощником депутата Новосибирского областного Совета депутатов. В настоящее время работает заместителем директора по социальному развитию на «Новосибирском патронном заводе».

С марта 2010 года избран депутатом Совета депутатов города Новосибирска по округу № 16. В 2015 года повторно избран депутатом Совета депутатов города Новосибирска. Возглавляет комиссию по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству.

Александр Тарасов занимается несколькими видами спорта: мотоспортом, лыжами, теннисом, является капитаном команды по хоккею фонда «Общее дело».

Депутат возглавляет областную Федерацию по фигурному катанию на коньках. Благодаря её работе, в Новосибирской области проводятся этапы Чемпионата России по этому виду спорта.

Справка

Александр Тарасов активно участвует в реновации действующих спортивных объектов и строительстве новых. При его участии построены три хоккейные площадки на улицах Бурденко, Беловежской и Палласа, две площадки для паркура и воркаута по улице Сибиряков-Гвардейцев и аллее «Молодёжной», многофункциональный спортивный комплекс на Вертковской, площадка для городошников на улице Костычева, спортплощадка возле школы 198 и павильон с раздевалками в спорткомплексе «Спортивная поляна», 16 крмплексов брусьев и турников.

Одна из инициатив Тарасова — установка теплых модулей для спортсменов возле хоккейных коробок. Первый модуль был установлен на улице Зорге. Теплый — с душем, раздевалкой и спортивным залом на втором этаже. Еще 12 подобных модулей будут установлены во всех районах Новосибирска за счет средств городского бюджета.