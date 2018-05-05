Секс, приколы и технологии

Алтайский журналист Ольга Рева несколько лет назад сменила репортажи и расследования на уникальные тексты о вибраторах и смазках, а затем на их прямые продажи. И нисколько об этом не пожалела. Индустрия оказалась широкой, разносторонней и глубокой. Корреспондент Сиб.фм зашёл в шоу-рум, где работает Ольга, понажимал кнопки на последних разработках для наслаждений и поговорил с ней о том, зачем каждому фаллосу предисловие, а секс-шопам — уникальный контент.

Первый вопрос: Оля, как ты попала в эту индустрию?

Да, все первым делом спрашивают. Я журналист вообще. Больше 10 лет писала репортажи, расследования журналистские в Алтайском крае — в Заринске. Когда оттуда уехала, устроилась в журнал в Новосибирске, хотела продолжать писать. Но попала в журнал такой, где всё платное. Заказные статьи, реклама... Естественно, что заказчик хотел, то и нужно было писать, зарплата всегда от этого зависела. Вдохновения никакого, творчества никакого, ещё и зарплата никакая. Потом закралась мысль такая — работать в секс-шопе. С мужем выяснили — зарплата выше, чем вот я бегаю пишу или там рекламу собираю. В голове что-то осело.

И зашла я тогда в первый попавшийся секс-шоп ближе к дому и сказала «я журналист, не нужны ли вам люди?».

Люди были не нужны. А статьи, описание товара, контент для сайта были необходимы.

Они привлекли тебя как автора?

Они мне буквально на следующий день позвонили, и сказали, что им нужен человек, который будет писать уникальные тексты. Потому что, чаще как — разрабатывается сайт, товары одинаковые, от одних и тех же поставщиков. Автоматическая загрузка — то, что у поставщика написано, появляется и на сайте. И куда человек ни зайдёт, везде увидит одинаковое описание. Мне нужно было брать товар, смотреть размеры, вибрацию. И сейчас у нас в компании есть контент-менеджер, который это всё подробно описывает и ведёт блог на сайте. Тоже журналист, кстати.

А когда ты надумала оставить журналистику и пришла в первый секс-шоп?

Лет шесть назад. Там, на первом месте, я доработала до исполнительного директора. И это было нелегко, потому что поток постоянный товаров, людей. А человека ещё нужно обучить, всё рассказать — это тоже немало информации. Вот отучишь, а он потом через две недели сливается — «это не моё». И я ушла. Сейчас мы с командой открыли интернет-магазин. И это чудо.

Почему? Интимные товары лучше продаются в интернете?

Мы открыли и закрыли два магазина уже. И сейчас есть розница, шоу-рум. Но это не наше. Большинство заказов люди делают на сайте. Удобнее, привыкли. Я вот перевожу на себя, например. В магазин даже за продуктами не хожу, в сети заказываю. И многие ещё с давних времен думают, что в рознице и в интернете разные цены. В интернете прибор, например, стоит 500 рублей, а в магазине розничном полторы тысячи. У нас не так, но привычка эта ещё осталась. Ну и 70 % продаж — это доставка в другие города.

Может, стесняются?

Вряд ли. Они на сайте только делают заказ, а приходят забирать всё равно сюда, на склад. Так что тут хоть стесняйся, хоть нет.

Получается от розницы можно отказаться совсем?

Единственное, что неудобно в интернет-магазине — то, что там нельзя потрогать и пощупать. Бывает, что посмотрели-прикинули там, а потом звонят и говорят «а можно поменять, мы не думали, что он такой большой». А как его поменять, это интимный товар.

Вот потом вы придёте к нам, а мы вам «вот нам страпон вернули, поэтому мы вам 5 % сделаем скидку».

Вот в этом минус. Но русских людей так просто не засмущаешь — они ходят в розничные магазины, трогают, смотрят, артикулы записывают и заказывают на сайте, где дешевле.

А обмену и возврату вообще никакие товары не подлежат?

Подлежат. Одежда, обувь, как везде. Из игрушек — дорогие позиции, бренды. У них есть гарантия поставщика. Если не работает, то в течение 14 дней меняем. Было у нас такое. Мы привезли партию игрушек напрямую из-за границы и несколько штук нам вернули, потому что они работали не больше 30 секунд.

Тебя прельстила только зарплата выше журналисткой и так надоела старая работа или был личный интерес к этой теме?

Да, я иначе бы не пришла работать сюда. Как-то муж подарил мне на 8 марта вибратор. Вот мы с ним его попробовали, стало интересно. Потом что-то другое попробовали, и уже когда начали обсуждать, не пойти ли мне работать в эту сферу, он был не против, поэтому я и пошла сюда. На сегодняшний момент у меня дома коллекция игрушек уже, «подтоварка» я её называю. Это нормально, мне кажется, пробовать новинки, которые выходят, что-то, чего раньше не было.

Насколько широка индустрия игрушек для секса и разных удовольствий?

Много людей даже не знает, насколько она широка. Даже, что есть бельё, не знают.

А это один из самых ходовых товаров. Вообще индустрия не только широкая, но и много направлений и категорий в ней.

К нам приходят от докторов — врачи прописывают массажёры простаты.

Девушки по советам врачей покупают возбуждающие смазки. Они, конечно, в шоке, но врач прописал и это потом даёт эффекты нужные. Клубы — тоже наши клиенты, продаём очень много костюмов для вечеринок, обуви. Школы разных удовольствий учебные пособия берут. Вагинальные тренажёры тоже пользуются спросом — если мышцы тренировать, можно многих заболеваний избежать и даже операций.

Первый Hitachi Magic вышел в 1968 году

Можешь показать флагманы индустрии?

Самый первый флагман — Hitachi Magic. Он вышел много лет назад, как массажёр обычный. Отлично помогал от болей в спине. Работал от сети и два режима — всё. Но девушки его быстро приспособили как клиторальный стимулятор. Его так и берут сейчас — девушки и спортсмены. Сейчас уже 36 модификация вышла.

А есть ещё какие-нибудь приколы, характерные для вашего бизнеса?

Да мы каждый день тут прикалываемся.

Девушки могут прийти и сказать, что покупают прибор для массажа, а на уме у них известно, что. Замечаешь такое?

А у нас все приходят и говорят, что не себе. Реалистичный вибратор недавно покупали. Девушка спрашивает «какие размеры?». И сразу говорит, что её подружка отправила. Говоришь — «такие, такие». «Ой, это большой». Так вы же не себе!

Сложно сдержаться и не поддеть покупателя, когда знаешь, что всё про него поняла?

Есть такие покупатели, с которыми мы можем уже пошутить. Это постоянные клиенты, мы их обзваниваем, обратную связь собираем, рассказываем, какие новинки. Доверительно, в общем, общаемся.

Какие бывают новинки? Индустрия развивается или ограничивается экспериментами с размерами, цветами и материалами?

Товары сейчас уже ближе к компьютерам. Даже по стоимости некоторые подбираются.

У некоторых и управление компьютерное — женщина может быть дома, а мужчина в командировке и по скайпу управлять прибором, которым она пользуется. Есть ещё вевайбы — такие тренажёры для двоих. Ими удобно управлять со смартфона.

. Об игрушках и аппаратах для удовольствий Ольга Рева рассказывает в рубрике #сумашедшие_будни_сексшопера в Instagram

Ты сейчас занимаешься большим, но дико сложным делом — рассказываешь о сексуальной индустрии в Instagram. Это же нужно сделать понятно, корректно и не оскорбить ничьих чувств. Как справляешься?

У нас недавно вышел спор с коллегами. Оказывается, у секс-шоперов есть что-то вроде врачебной тайны — нельзя рассказывать про покупателей. Я прошерстила все «ВКонтакте» и Instagram, чтобы посмотреть, пишет ли кто-нибудь «секс-шоп изнутри». И оказалось, что это либо психологи — кстати, они приходят тоже к нам со своими пациентами, — либо сексологи. Но это всё наука. А секс-шопы тупо выставляют товар. Вот кляп красный.

А для чего он нужен, очень мало кто пишет. Тогда я написала один-два поста, они сразу хорошо прочитались. Я увидела, что это интересно, пишу, рассказываю, подписчики читают.