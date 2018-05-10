Татьяна Вайс — имидж-технолог, коуч, специалист по визуальным продажам и визуальной коммуникации, рассказала Сиб.фм, почему броши набирают популярность, как с помощью аксессуаров выразить своё настроение и не только.

Татьяна, давайте расскажем в общем, что за аксессуар — брошь? Почему сейчас ему уделяется такое внимание в мире моды? В какой-то момент казалось, что он практически забыт. А тут — новый ренессанс: собираются действительно потрясающие коллекции, и не только у модниц, но и у людей, которые даже не носят броши. Я знаю, что многие коллекционируют, но не носят. С чем это связано, с вашей точки зрения?

Я начну самым будничным ответом: связано это с тем, что произошло всеобщее обеднение. Возможность потратить на одежду, ежедневно выглядеть так, как ты хочешь, тратить на это большую часть бюджета у людей нет возможности. И брошь — один из способов разнообразить образ, украсить его.

То есть, достаточно иметь базовый набор одежды и каждый раз варьировать броши. Кто-то носит броши, кто-то делает акцент на платки, кто-то на часы, у кого-то браслеты. Это доступный аксессуар. Сейчас стал очень интересен и разнообразен. Потому и украсить себя это здорово помогает.

Ещё один очень важный момент: мы живём в век тотальной индивидуальности. Мы все настолько индивидуальны, что начинаем теряться во всей этой массе. Так вот, брошь — это про характер. У меня это однозначно так. Я знаю, сейчас уже мало девушек и женщин, которые украшают себя ради «украшательства».

В основном, это сигнал, некая трансляция или месседж для аудитории — «Кто я?»

Если мы встречаем девушку с цветочным рисунком, и брошь выполнена, например, в виде цветка или бабочки, то есть, присутствует какая-то доля, как сейчас принято говорить, «мимимишности», то можно судить о характере этой девушки. Понятно, что перед нами романтическая особа.

В тоже время, если брать меня, то если уж я выбираю цветок, то мой цветок будет совершенно другой по характеру. Это может быть соединение металла, пластика и кожи.

То есть, сочетание разных фактур. Это вообще очень модно сейчас, да?

Да, сейчас мы играем на фактурах.

Фактуры — это очень удачный ход. И ещё игра на контрасте.

В моём случае это брошь с черными кожаными листьями, потому что это под мой характер. Внешне та же самая брошь, но выполненная, например, из кружева. Представьте, те же самые линии, но будет история совершенно другой женщины. А если это будет просто белая пластиковая веточка — это тоже для другой женщины. Если мы представим, что она будет красная — это сигнал соответствующий.

И при помощи этих элементов можно, во-первых, рассказать о себе, а во-вторых, другому человеку здорово считывать — кто перед ним. Поэтому этот аксессуар набирает популярность.

Это такой, своего рода статус?

Да, это сообщение, которые мы транслируем всем. Брошь — это статус: «Что у меня на сегодняшний день», «Какая я?».

Давайте перейдём к Вашей коллекции. Когда она начала собираться? Что было посылом?

Моя коллекция начала собираться, когда мне было лет 7. Мы жили на Севере, в Якутии. Мои молодые, увлечённые родители уехали строить БАМ (Байкало-Амурская магистраль — прим. Сиб.фм). Зарплаты были хорошие, существовало такое понятие как «импорт», и к нам привозили чешскую бижутерию. И в моём доме всегда у мамы была такая велюровая подушечка из-под столового сервиза, она очень бережно у нас хранилась в серванте, и на ней аккуратно были разложены чешские брошечки. Я помню котиков, я всё помню.

То есть, чешская бижутерия — это то, на чём я выросла. Соответственно, мама формировала мой вкус таким образом. А чешская бижутерия даже сейчас очень интересно выглядит.

До сих пор продаётся в антикварных лавках.

Да, и она стоит больших денег. Потому что это качество, это изящество, это очень специфичная, но в тоже время понятная история про броши. Чешская бижутерия не мутнеет с годами, и сейчас коллекционеры зарабатывают деньги на продаже.

Соответственно, формирование моего вкуса произошло ещё тогда.

А сейчас, много-много лет спустя, родители переехали из Якутии ко мне в Новосибирск. И, разбирая мамину шкатулку, я увидела броши своего детства; разумеется, они пополнили мою коллекцию, и, разумеется, я их «выгуляла» и буду «выгуливать». Потому что это очень знаковый для меня элемент.

Получается, в коллекции есть элементы из детства и реально винтажные?

Винтаж сейчас меня начал очень сильно интересовать. По какой причине? Начнём с того, что цели собирать дорогую коллекцию у меня не было.

К слову, у меня не было цели вообще собирать коллекцию. Началось всё с душевного порыва.

Года 3 назад у меня была достаточно сложная жизненная ситуация, когда я находилась на пороге принятия важного решения для себя. И я помню, что я листала Instagram и наткнулась на одну брошь в форме сердца. И если приглядеться, то можно увидеть, что это сердце сделано в стилистике тату, то есть как татуировка. Очень уж тогда мне это сердце запало в душу. И более того, это сердце стоило для меня, по тем временам, дорого. Сказать так, что я могу взять и спокойно её купить, нельзя.

Решение я принимала, наверное, месяца полтора. Она не выходила у меня из головы, и в какой-то момент я поняла, что хочу, чтобы у меня была эта татуировка. Так как я не делаю татуировок и не буду делать в силу своих определённых убеждений, для меня это — моя татуировка, показывающая силу, показывающая моё сердце. Я ношу её и сейчас, для меня это очень актуально.

Это про меня.

В чём прелесть броши? Я свою татуировку могу поместить на любое место. Если настоящая татуировка несмываема, мы её набили и ходим постоянно, то что касается брошей, вы можете их варьировать, менять. Это очень интересный элемент «украшательства». Вот для чего люди делают татуировки, как вы думаете?

Это самовыражение.

Самовыражение, здесь всё про то же. Это татуировка, которая снимается.

Вы сказали, что не хотели собирать дорогую коллекцию. Вопрос к вам как к стилисту, человеку, который этим занимается профессионально. Например, когда человек солидный, достаточно статусный, вдруг надевает какую-то пластиковую брошечку. Где вот эта грань, что можно, а что нельзя, так скажем? У многих же есть убеждение, что если не золото и не бриллианты, то это не по статусу или не по возрасту, и так далее. Как с этим быть?

Это убеждение только в голове. Человек самодостаточный никогда не будет смотреть на стоимость, он будет смотреть на идею. И если для меня или для человека, который хочет выразиться, нужно рассказать идею, то не важно, из чего она будет сделана, и не важно, при помощи чего ты донесёшь эту идею. У меня есть очень хороший пример.

У Мадлен Олбрайт (в прошлом — американский дипломат и политический деятель, первая женщина в должности госсекретаря США — прим. Сиб.фм) в коллекции есть и дешёвые, и дорогие броши. Важно то, что ты хочешь сказать. И она при помощи этих брошей говорила с политиками.

Когда она выходила на политическую арену к представителям, все смотрели, что у неё приколото на лацкан.

Она открыто говорила: «Посмотрите на мою брошь, я вам расскажу, что я имею в виду».

Самые ранние металлические броши, появившиеся уже в бронзовом веке, имели первоначально утилитарное предназначение — скреплять одежду, например, плащ

Если нужно было отстоять права Америки, например, у неё был американский флаг со стразами. На агрессивные переговоры она могла надеть тигра или пантеру. Если переговоры затягивались, и она хотела показать своему оппоненту, что ей надоело вести разговор — у неё были черепахи. У неё была коллекция этой символики, для меня это как раз тот самый показатель, когда не важна стоимость, важна идея.

Если говорить о вашей коллекции, это лица, насекомые, животные. О чём можно говорить, когда анималистическая тема доминирует в коллекции?

Я не знаю. Я пыталась с психологической точки зрения это выяснить. Но нашла только фобии, то есть почему люди боятся. А вот почему любят, я не понимаю. Для меня животные — это про свободу. Их можно запереть в цирке или зоопарке, можно засушить в гербарий.

Но у насекомых есть крылья, а у тигров есть когти.

Да, это про внутреннюю свободу. У меня большое количество мух. Я их люблю, потому что муха — сама по себе не очень приятное насекомое, но умение видеть в божьем создании смысл и красоту дорогого стоит. И муха — это своеобразный вызов, можно надеть бабочку, но у меня нет ни одной бабочки. Бабочка — это понятно и красиво, а увидеть красоту в мухе надо постараться.

Давайте перейдём к лицам. Расскажите историю одной из ваших замечательных брошей из керамики. Как она появилась в Вашей коллекции?

Волшебным образом меня привлекают человеческие лица. Скорее всего, это связано с моим настроем и моей жизненной позицией. Я очень люблю людей, для меня люди — книги. Мне всегда интересно, я всегда открыта для общения, я черпаю в этом большую энергетику, и сама отдаюсь. У меня происходит энергообмен.

Лицо человека — это то, что является частью моей профессии, потому что есть такая интересная наука физиогномика, которая помогает читать по лицам. На лице может быть очень много сказано, но в тоже время мы все носим маски. И, как бы банально сейчас это ни звучало, но маска помогает нам защититься. И, работая с лицами, возможно примерить на себя какую-нибудь другую роль.

И с именно этой брошью связана какая-то история?

С этой связана история моего поиска, я просто искала.

Прямо лицо искали?

Я ищу броши в Интернете, то есть я захожу в Instagram, вбиваю хештег, я подписана на множество коллекционеров, тех, кто продаёт броши. И ищу под настроение.

Я увидела эту брошь и поняла, что она про меня. То есть, это женщина, у неё фарфоровая кожа. Сам материал — керамика, лицо сияет, лицо не искажено гримасой, в отличие от других брошей, которые я тоже очень люблю, но это совершенно про другое. Это про внутреннюю меня, про покой, гармонию, которую я нашла. И плюс ко всему я увидела описание к этой броши. Оказывается, это винтаж, то есть эта брошь 50-х годов. Партия этих брошей была найдена то ли в каком-то антикварном магазине, то ли на складе, сейчас уже не помню.

Это Советский Союз?

Нет, здесь нет ни клейма, ничего. Это Европа, но определить авторство этой броши невозможно. Была найдена коробочка, и в ней лежала партия этих керамических лиц. Сама идея связи с прошлым, с тем временем, всегда меня будоражила.

Сейчас, держа её в руках, вспомнила, что в детстве, когда я ездила на экскурсии по Золотому кольцу России, домой кирпичи привозила. Я находила камни, которые валялись около какого-нибудь очень старого здания, придумывала, что это история, это именно оттуда. У меня был рюкзак кирпичей, гвоздей с собой.

Если продолжить про лица. Расскажите, что связано ещё с этой брошью?

Это крайняя жительница мой коллекции, не последняя. Эту брошь мне подарила девочка-мастерица, которая делает эти броши. Я в своё время очень прониклась её работами.

Точно также я листала Instagram и подумала, что это про меня. Я заказала у неё одну, вторую, потом девушка попросила меня выбрать любую брошь, сказав: «Я вам хочу её подарить, потому что я чувствую, что моё детище попадает в благодарные руки. Я вижу, с какой любовью вы это принимаете». Это действительно так, но я очень долго не могла у неё ничего выбрать, потому что все было приблизительно однотипное. Ну а зачем мне одинаковые?

Прошел год, я снова листаю Instagram, натыкаюсь на эту брошь и понимаю, что это моё. Почему? Эта брошь мне напомнила одну историю. В начале 19 века было такое событие, которое называют «Незнакомка из Сены». Молодая девушка утонула в Сене, и когда её достали, нужно было сделать фотографию для следствия. И когда фотограф начать её фотографировать, он обратил внимание на то, насколько одухотворённое лицо у этой девушки. Он снял с неё посмертный слепок, то есть маску.

И эта маска настолько взбудоражила умы общественности, что эту Незнакомку начали тиражировать везде, практически в каждом доме была Незнакомка из Сены.

Её носили в виде кулонов, с неё писали картины и так далее.

Собственно, мне эта брошь и напомнила эту историю. Плюс к этому, для меня здесь лёд, а лёд — это моя Якутия, это место, где я выросла, это моё детство.

Ещё Незнакомка из Сены — это одна из тех историй, которая меня сильно впечатлила, когда я училась на стилиста. Я её очень запомнила. Понимаете, насколько много должно соединиться в одной вещи, чтобы она у меня отозвалась. Я ещё раз говорю, здесь нет случайностей.

Когда вы говорите о том, что каждая брошь — это символ, это история и энергетика, которые мы присваиваем отчасти. Возникает вопрос старых брошей, они почему-то всегда привлекают больше внимания. Мы хотим вещь именно с историей, чтобы за ней что-то стояло. У вас есть винтажные интересные штуки. Расскажите о них.

Да, у меня есть и винтаж. А из последних моих приобретений — этим летом в Риме моя подруга привела меня в антикварную лавку. Лавка оказалась очень необычная, её держат муж с женой, итальянцы. Она привлекательна тем, что это два увлечённых «маньяка», которые ищут, собирают по крупицам и реставрируют все, что связано с прошлым веком. Но реставрируют не в том понимании, как мы это видим, а собирают из осколков прошлого новое будущее.

Большое впечатление на меня произвела лампа. Он нашел фарфоровые куклы 40-х годов, у них были сломаны ноги, деформированы части рук, но это неважно. Он мне рассказывал, подруга переводчик, она мне всё переводила, о том, что он очень долго искал кружево именно того времени и нашёл. Очень хвалился тем, то куклы 20-40 годов и кружево того же времени. Они сшили им платья, сделали волосы, причём волосы не современные, а были взяты с какой-то другой старой куклы.

Единственное, что было новое — это патрон и сама лампочка.

Там нет случайных вещей. Когда я увидела всю любовь, с которой они всё это делают, воссоздают эти вещи.

Они же наполнены совершенно другой энергетикой, другой историей. Я была просто восхищена. Я смотрела им в глаза и, мне кажется, им было не важно, купил ли ты что-нибудь, главное, услышал или нет. И они делают такие модернистские броши, у них их очень много, они в основном посвящены 20-м годам XX века. Они собирают их буквально из крупиц.

Что-то похожее на кубизм, абстракционизм, напоминает полотна Пикассо.

Дизайн брошей часто менялся с течением времени, поэтому они могут служить хорошим хронологическим индикатором, позволяющим датировать другие археологические находки

Да, они всё соединяют и, как он мне объяснял, здесь нет случайных элементов. Хотя, я думаю, что в данном случае он немножечко слукавил, потому что всё-таки пластик в то время не использовался, это всё же ближе к нашему времени. Но сама идея и то, как он это преподнёс — я ему всё простила.

У вас есть брошь в виде перечного человечка. Расскажите о ней.

У них огромное количество брошей, но они все красивые. Тем более, в моде были бутоньерки, бабочки. Красивое — это слишком понятно, а то, что понятно, меня не заводит и не возбуждает. Мне интересно то, что можно интерпретировать. Я увидела этого человечка и спросила, про что это. Это человечек из Неаполя, неаполитанский перечный человечек. Это винтаж, и он приносит счастье. Естественно, я его взяла.

Именитые дизайнеры тоже присутствуют в вашей коллекции. Есть ли в таких брошах что-то, за что платить, кроме имени?

Мы платим, как всегда, за идею. Ещё хочу ещё раз обратить внимание, что не обязательно это должно быть очень дорого.

Есть замечательная, гениальная девочка, наша современница, которая создаёт такие броши. Это её характер. Ко мне попала её брошь. Она не дешёвая, но и не дорогая, допустим, вот эти мухоморы 300 рублей стоят — есть идея. Но есть и вещи, за которые можно и нужно платить и переплачивать, есть вещи, которые останутся в веках.

То есть, эта брошь потеряет свою актуальность, начиная с качества материалов — это полимерная глина, и понятно, что через некоторое время она не будет так эффектно смотреться. Ну а металл всегда останется металлом, плюс ко всему качество камней, которые используют именитые дизайнеры. И я не перестану повторять — это идея.

Самый мой любимый и желанный дизайнер, которого я готова покупать в любом количестве, позволяли бы финансы. Это дизайнер, которого любят мировые знаменитости, Мишель Обама просто является его фанаткой. Это Алексис Биттар. Достаточно молодой дизайнер, и то, с какой любовью и идеей он делает форму. Это же нужно придумать, воплотить в металле, в люцине (люцин — переливающийся материал, один из видов пластика — прим. Сиб.фм). Эти вещи с годами будут стоить дороже.

Например, если мы возьмём «Kenneth Jay Lane» — это очень известный бренд, который уже не производит броши. Соответственно, с каждым годом стоимость этих брошей будет расти.

И что касается моей любимой броши, обожаемой звезды, она для меня очень символична, я её люблю, потому что я могу комплектовать её с абсолютно любой одеждой, она мне всегда под настроение.

Она моя на все 100 %. Куплена она была в очень радостный период моей жизни, когда я шла по Милану.

Это была моя первая поездка на Неделю моды в Милане. Всё было очень вдохновенно. Я зашла в антикварную лавку, и впервые в жизни увидела там то, что раньше могла видеть только с экрана компьютера: самые дорогие броши, стоимостью 4000 евро, 10000 евро, настоящие каталоги, и так далее. У меня даже затряслись руки.

Естественно, когда я увидела свою звезду, цена вопроса меня уже не волновала. Сейчас я понимаю, что могла купить её реально дешевле. Но мне даже иногда кажется, что я мало заплатила за неё, столько она несёт для меня положительных эмоций.

Знаете, как в моде есть Dior и CHANEL. От бренда LEA STEIN очень интересная брошь, у него V-образная фирменная застёжка. Сама эта лиса, для тех, кто понимает и разбирается, она очень знаковая, как сумочка CHANEL, её все узнают. А для тех, кто не разбирается, просто яркий, клёвый аксессуар.