Татьяна Вайс — имидж-технолог, коуч, специалист по визуальным продажам и визуальной коммуникации, рассказала Сиб.фм, почему броши вновь популярны, а также как с помощью аксессуаров выразить настроение — и не только.

Татьяна, что за аксессуар — брошь? Почему сейчас ему уделяется такое внимание? Казалось, броши практически забыты. А тут — новый ренессанс: собираются потрясающие коллекции, и не только у модниц, но и у людей, которые броши не носят. С чем это связано?

Население массово обеднело. У людей нет возможности много тратить на одежду. Брошь — один из способов разнообразить повседневный образ, украсить его.

Достаточно иметь базовый набор одежды и варьировать броши. Кто-то носит броши, кто-то делает акцент на платки, кто-то на часы, кто-то на браслеты. Это — доступные аксессуары.

Ещё один очень важный момент: мы живём в век тотальной индивидуализации. Чтобы не затеряться в многоликой толпе индивидуальностей, нужно что-то особенное. Так вот, брошь — это про характер. Для меня это однозначно так. Сейчас мало девушек и женщин, которые украшают себя только ради «украшательства».

Брошь — это сигнал, некая трансляция или месседж для аудитории — «Кто я?»

Если у девушки брошь выполнена в виде цветка или бабочки (присутствует какая-то доля, как сейчас принято говорить, «мимимишности»), то сразу понятно, что перед нами романтическая особа.

Если уж я выбираю цветок, то мой цветок будет совершенно другой по характеру. Это может быть соединение металла, пластика и кожи.

Сейчас модно сочетание фактур?

Да, сейчас все играют фактурами.

Фактуры — это очень удачный ход. И ещё игра на контрасте.

В моём случае — брошь с чёрными кожаными листьями, под мой характер. А если это та же брошь, но выполнена из кружева? Уже будет история совершенно другой женщины. Просто белая пластиковая веточка — новая история. И так далее. Если мы представим, что она будет красная — сигнал соответствующий.

При помощи элементов можно рассказать о себе. Окружающим интересно считывать — кто же это перед ними. Поэтому броши набирают популярность.

Это своего рода статус?

Да, это сообщение, которые мы транслируем миру. Брошь — это статус: «Что у меня на сегодняшний день», «Какая я?».

Поговорим о вашей коллекции. Когда вы начали её собирать? Что послужило посылом?

Коллекционирую броши с 7 лет. Мы жили в Якутии: родители приехали сюда строить БАМ (Байкало-Амурская магистраль — прим. Сиб.фм). Зарплаты платили очень хорошие. В галантерейный магазин часто завозили чешскую бижутерию. У мамы была велюровая подушечка из коробки от столового сервиза, которая очень бережно хранилась в серванте. На ней аккуратно были разложены чешские брошечки. Очень хорошо помню, в частности, котиков.

Чешская бижутерия — то, на чём я выросла, и мама во многом формировала мой вкус. Эта чешская бижутерия даже сейчас очень интересно выглядит.

До сих пор продаётся в антикварных лавках.

Да, и она стоит больших денег. Потому что это качество и изящество. Чешская бижутерия не мутнеет с годами. Сейчас коллекционеры хорошо зарабатывают на её продаже.

Потом родители переехали из Якутии в Новосибирск. Разбирая мамину шкатулку, я увидела броши своего детства. Так они пополнили мою коллекцию, и, разумеется, я их «выгуляла» и буду «выгуливать». Потому что они много для меня значат.

Получается, в коллекции есть винтажные экземпляры?

Винтаж меня очень интересует, но цели собирать дорогую коллекцию изначально не было.

У меня не было цели собирать дорогую коллекцию: всё началось с душевного порыва.

Три года назад у меня был сложный жизненный период, я стояла перед трудным выбором. Помню, что листала Instagram и наткнулась на брошь в форме сердца. Оно стилизовано под татуировку. Мне это сердце тогда запало в душу, да и стоило дорого.

Решение я принимала месяца полтора. Брошь не выходила у меня из головы, я хотела, чтобы у меня была эта «татуировка». Татуировки я никогда не буду делать по личным убеждениям. Так что брошь-сердце стала для меня своеобразным символом силы.

В чём прелесть броши? Я могу приколоть её на любое место. Если настоящая татуировка несмываема, то брошь можно снять в любой момент. Это очень интересный элемент «украшательства». Вот для чего люди делают татуировки, как вы думаете?

Это самовыражение.

Самовыражение, да. Здесь то же самое. Это татуировка, которая снимается.

Вы сказали, что изначально не хотели собирать дорогую коллекцию. Вопрос к вам как к стилисту: когда человек со статусом вдруг надевает пластиковую брошечку — как это понять? Где грань, за которую переходить не следует? Многие убеждены, что если это не драгоценности, то аксессуары не по статусу или возрасту. Как с этим быть?

Это предубеждение. Человек самодостаточный никогда не будет смотреть на стоимость вещи, он увидит идею. Если я хочу выразить себя через идею, то не важно, из чего брошь будет сделана. У меня есть иллюстративный пример.

У Мадлен Олбрайт (в прошлом — американский дипломат и политический деятель, первая женщина в должности госсекретаря США — прим. Сиб.фм) в коллекции есть и дешёвые, и дорогие броши. Она при помощи этих брошей общалась с политиками.

Когда Олбрайт выходила на трибуну, все смотрели, что у неё приколото на лацкан.

Она прямо говорила: «Посмотрите на мою брошь, сейчас я вам расскажу, что имею в виду».

Самые ранние металлические броши, появившиеся уже в бронзовом веке, первоначально имели утилитарное предназначение — скреплять одежду, например, плащ

Если ей нужно было отстоять права государства, Олбрайт прикалывала американский флаг со стразами. На агрессивные переговоры могла надеть тигра или пантеру. Если дебаты затягивались, и она хотела показать оппоненту, что пора заканчивать переговоры — у неё были черепахи. У неё была большая коллекция подобной символики.

Если говорить о вашей коллекции, доминируют лица, насекомые, животные. Что означает анималистическая тема?

С точки зрения психологии, это фобии человека. Но для меня животные — это про свободу. Их можно содержать в цирке или зоопарке, насекомых можно засушить в гербарий.

Но у насекомых есть крылья, а у тигров — когти.

Животные — это про внутреннюю свободу. У меня в коллекции большое количество мух. Я их люблю. Муха сама по себе не очень приятное насекомое, но умение видеть в божьем создании смысл и красоту дорогого стоит. Муха — своеобразный вызов. У меня нет ни одной бабочки. Бабочка — всем понятно и красиво, а увидеть красоту в мухе — это надо постараться.

Поговорим о лицах. Расскажите историю броши из керамики. Как она появилась в Вашей коллекции?

Меня привлекают человеческие лица. Это настрой и жизненная позиция. Для меня люди — книги. Я всегда открыта для общения, черпаю в этом сильную энергетику, и сама отдаю. У меня происходит мощный энергообмен.

Лицо человека — часть моей профессии. Есть такая интересная наука — физиогномика, которая помогает «читать» по лицам. На лице может быть очень многое написано, но в тоже время все мы носим маски. Маска помогает нам защититься и примерить на себя другую роль.

И с именно этой брошью связана какая-то история?

С этой связана история поиска.

Лицо искали?

Я ищу броши в интернете: захожу в Instagram, вбиваю хештег. Подписана на множество коллекционеров и тех, кто продаёт броши. Ищу под настроение.

Я увидела эту брошь и поняла, что она про меня. Женщина с фарфоровой кожей. Сам материал — керамика, лицо сияет, не искажено гримасой, в отличие от других брошей, которые я тоже очень люблю, но это совершенно про другое. Это про внутреннюю меня, про покой, гармонию, которую я нашла. И плюс ко всему я увидела описание этой броши. Оказывается, эта брошь 1950-х годов. Партия этих брошей была найдена то ли в каком-то антикварном магазине, то ли на складе.

Это Советский Союз?

Здесь нет клейма. Это точно Европа, но определить авторство броши невозможно. Была найдена коробочка, и в ней лежала партия этих керамических лиц. Сама идея связи с прошлым всегда меня будоражила.

Сейчас, держа её в руках, вспомнила, что в детстве, когда ездила на экскурсии по Золотому кольцу России, всегда домой привозила кирпичи. Находила камни около какого-нибудь старинного здания, придумывала их историю. У меня был целый рюкзак кирпичей и гвоздей из поездок.

Расскажите, что связано ещё с этой брошью?

Эту брошь мне подарила девушка-мастерица. В своё время я очень прониклась её работами.

Я заказала у неё одну, вторую, потом девушка попросила меня выбрать любую брошь, сказав: «Я хочу её подарить, потому что чувствую, что моё детище попадает в благодарные руки. Вижу, с какой любовью вы это принимаете». Очень долго не могла у неё ничего выбрать, все было однотипное. Зачем мне одинаковые?

Только через год определилась с выбором. Эта брошь мне напомнила одну историю. В XIX веке молодая девушка утонула в Сене. Когда её достали, нужно было сделать снимок для следствия. Фотограф обратил внимание, насколько одухотворённое лицо у этой девушки. Он снял с неё посмертную маску.

И эта маска настолько взбудоражила умы общественности, что её начали тиражировать везде: практически в каждом доме была «Незнакомка из Сены».

Её носили в виде кулонов, с неё писали картины.

Собственно, брошь и напомнила эту историю. Также здесь лёд, а лёд — это Якутия, место, где я выросла, моё детство.

Ещё «Незнакомка из Сены» — одна из тех историй, которые меня сильно впечатлили, когда я училась на стилиста. Здесь нет случайностей.

Старые броши привлекают внимание. Мы хотим вещь с историей. У вас есть интересные винтажные штуки. Расскажите о них.

Да, у меня есть и винтаж. А из последних приобретений — итальянская брошь. Подруга, переводчик, привела меня в антикварную лавку в Риме. Бутик держат муж с женой — два «маньяка», которые ищут, собирают по крупицам и реставрируют все, что связано с прошлым веком. Собирают из осколков прошлого будущее.

Хозяин лавки нашел старых фарфоровых кукол. У них были сломаны ноги, деформированы части рук. Он очень долго искал кружево того времени и нашёл. Хвалился тем, то куклы 1920-40 годов и кружево — того же времени. Сшили им платья, сделали волосы, которые взяты с какой-то другой старой куклы.

Там нет случайных вещей. Они делают и воссоздают вещи с большой любовью.

Они наполнены совершенно другой энергетикой, другой историей. Я была восхищена. Итальянцы делают модернистские броши,посвященные 1920-м годам. Собирают их буквально по крупицам.

Что-то похожее на кубизм, абстракционизм, напоминает полотна Пикассо.

Дизайн брошей часто менялся с течением времени, поэтому они могут служить хорошим хронологическим индикатором, позволяющим датировать другие археологические находки

Да, они всё соединяют и, как он мне объяснял, здесь нет случайных элементов. Хотя, я думаю, что в данном случае он слукавил, потому что всё-таки пластик в то время не использовали. Но сама идея и то, как он это преподнёс — великолепно.

У вас есть брошь в виде перечного человечка. Расскажите о ней.

Это неаполитанский перечный человечек, приносящий счастье.

Именитые дизайнеры тоже присутствуют в вашей коллекции. Есть ли в таких брошах что-то, за что платить, кроме громкого имени?

Мы всегда платим за идею. Ещё раз хочу обратить внимание, что не обязательно это должно быть очень дорого.

Есть замечательная, гениальная девушка, которая создаёт такие вещи. Ко мне попала одна её брошь. Она не дешёвая, но и не дорогая. Вот, например, эти мухоморы 300 рублей стоят. Но есть и вещи, за которые можно и нужно платить и переплачивать, есть вещи, которые останутся в веках.

Есть материалы, которые со временем смотрятся менее эффектно — например, полимерная глина. Но металл останется металлом. Плюс качество камней, которые используют именитые дизайнеры. И я не перестану повторять — важна идея.

Самый мой любимый дизайнер, броши которого я готова покупать в любом количестве, позволяли бы финансы — Алексис Биттар. Это дизайнер, которого любят мировые знаменитости, Мишель Обама просто является его фанаткой. Он с огромной любовью делает украшения. Это же нужно придумать, воплотить в металле, в люцине (люцин — переливающийся материал, один из видов пластика — прим. Сиб.фм). Такие вещи с годами становятся только дороже.

Например, Kenneth Jay Lane — это очень известный бренд, который уже не производит броши. Соответственно, с каждым годом стоимость этих брошей только растёт.

И что касается моей любимой броши, обожаемой мною звезды — она очень символична. Я её люблю, потому что могу комбинировать с любой одеждой.

Она моя на все 100%. Куплена в Милане в очень радостный период жизни.

Это была моя первая поездка на миланскую Неделю моды. Всё было очень вдохновенно. Я зашла в антикварную лавку и впервые в жизни увидела там то, что раньше могла видеть только с экрана компьютера: самые дорогие броши стоимостью от 4 000 евро, большие каталоги. У меня даже затряслись руки.

Естественно, когда я увидела свою звезду, цена вопроса меня уже не волновала. Сейчас я понимаю, что могла купить её реально дешевле. Но мне даже иногда кажется, что я мало заплатила за неё, столько она несёт для меня положительных эмоций.

Знаете, как в моде есть Dior и есть CHANEL. От бренда LEA STEIN в моей коллекции очень интересная брошь, V-образная фирменная застёжка в форме лисы. Для тех, кто понимает и разбирается, эта вещь очень знаковая, как сумочка CHANEL, её все узнают. А для тех, кто не разбирается, — просто яркий, клёвый аксессуар.