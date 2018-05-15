Татьяна Вайс — имидж-технолог, коуч, специалист по визуальным продажам и визуальной коммуникации, рассказала Сиб.фм, почему броши вновь популярны, а также как с помощью аксессуаров выразить настроение — и не только.

Татьяна, что за аксессуар — брошь? Почему сейчас ему уделяется такое внимание? Казалось, броши практически забыты. А тут — ренессанс: собираются потрясающие коллекции, и не только у модниц, но и у людей, которые броши не носят.

Все прозаично. Это мировая тенденция. Покупательская способность снизилась, но запрос на индивидуальность возрос. У людей нет возможности тратить много денег на одежду. Брошь — один из способов разнообразить повседневный образ, украсить его.

Достаточно иметь базовый набор одежды и варьировать броши. Впрочем, это относится к любым аксессуарам, будь то платки, часы, браслеты. Это — очень доступные и рабочие инструменты.

Ещё один очень важный момент: мы живём в век тотальной индивидуализации. Чтобы не затеряться в многоликой толпе, нужно что-то особенное. Так вот, брошь — это про характер. Это моментальная история о тебе. Сейчас мало девушек и женщин, которые украшают себя только ради «украшательства».

Брошь — это сигнал, месседж для аудитории — «Кто я?»

Если у девушки брошь выполнена в виде цветка или бабочки, в которой присутствует некая доля, как сейчас принято говорить, «мимимишности», то сразу понятно, что перед нами романтичная особа.



А вот если брошь в виде цветка буду выбирать я, то мой цветок будет совершенно другой по характеру. Это может быть соединение металла, пластика и кожи.

Сейчас модно сочетание фактур?

Да, сейчас все играют фактурами.

Фактуры — это очень удачный ход. Так же, как игра на контрасте.

В моём случае — брошь-цветок будет с чёрными кожаными листьями в сочетании с пластиком, под мой характер. А если это та же брошь, но выполнена из кружева? Это будет история совершенно другой женщины. Просто белая пластиковая веточка — новая история.

При помощи элементов можно рассказать о себе. Окружающим интересно считывать — кто же это перед ними. Поэтому броши набирают популярность.

Это можно сравнить со статусом, который мы размещаем в соцсетях.

Да, это сообщение, которые мы транслируем миру. Брошь — твои сториз: «Что у меня на сегодняшний день», «Какая я?».

Поговорим о Вашей коллекции. Когда Вы начали её собирать? Что послужило посылом?

Сравнительно недавно, года три назад. Но предпосылок тому было множество ещё в детстве. Мы жили в Якутии. Мой город Нерюнгри специализировался на добыче угля. Уголь уходил на экспорт, а к нам в свою очередь шёл импорт: японские магнитофоны, одежда, продукты. В числе прочего была чешская бижутерия. И её у мамы было очень много. На велюровой подушечке от столовых приборов в серванте хранились самые ценные экспонаты.





Чешская бижутерия — то, на чём я выросла, и мама во многом формировала мой вкус. Мне очень повезло в этом смысле. Мама с детства учила меня быть с изюминкой. Я выделялась всегда. Что же касается чешской бижутерии, то она до сих пор интересно выглядит и не теряет своей актуальности.

До сих пор продаётся в антикварных лавках.

Да, и она стоит приличных денег. Потому что это качество и изящество. Сейчас коллекционеры хорошо зарабатывают на её продаже.

Потом родители переехали из Якутии в Новосибирск. Разбирая мамину шкатулку, я увидела броши своего детства. Так они пополнили мою коллекцию, и, разумеется, я их «выгуляла» и буду «выгуливать». Потому что они много для меня значат.

Получается, в коллекции есть винтажные экземпляры?

Винтаж меня очень интересует, но изначально не планировала собирать дорогую коллекцию.

У меня не было цели собирать дорогую коллекцию: всё началось с душевного порыва.

Три года назад у меня был непростой жизненный период. Однажды я листала Instagram и наткнулась на брошь в форме сердца. Оно было стилизовано под татуировку. Мне это сердце тогда запало в душу, но стоило дорого.



Решение я принимала месяца полтора. Брошь не выходила у меня из головы, я хотела, чтобы у меня была эта «татуировка», которую я никогда не сделаю на теле по личным убеждениям. Так что брошь-сердце стала для меня своеобразным символом силы. С неё все и началось.

В чём прелесть броши? Я могу приколоть её на любое место. Если настоящая татуировка несмываема, то брошь можно снять в любой момент. Это очень интересный элемент «украшательства». Вот для чего люди делают татуировки, как Вы думаете?

Это самовыражение.

Самовыражение, да. С брошами то же самое. Это татуировка, которая снимается.

Вы сказали, что изначально не хотели собирать дорогую коллекцию. Вопрос к Вам как к стилисту: когда человек со статусом вдруг надевает пластиковую брошечку — как это понять? Где грань, за которую переходить не следует? Многие убеждены, что если это не драгоценности, то аксессуары не по статусу или возрасту. Как с этим быть?

Это предубеждение. Самодостаточный человек никогда не будет смотреть на стоимость вещи, он увидит идею. Если я хочу выразить себя через идею, то не важно, из чего брошь будет сделана. У меня есть иллюстративный пример.



У Мадлен Олбрайт (в прошлом — американский дипломат и политический деятель, первая женщина в должности госсекретаря США — прим. Сиб.фм) в коллекции есть и дешёвые, и дорогие броши. Она при помощи этих брошей общалась на политической арене.

Когда Олбрайт выходила на трибуну, все смотрели, что у неё приколото на лацкан.

Она прямо говорила: «Посмотрите на мою брошь, сейчас я вам расскажу, что имею в виду».

Самые ранние металлические броши, появившиеся уже в бронзовом веке, первоначально имели утилитарное предназначение — например, скреплять плащ0,,,,,,

Если ей нужно было отстоять права государства, Олбрайт прикалывала американский флаг со стразами. На агрессивные переговоры могла надеть тигра или пантеру. Если переговоры затягивались, на лацкане у неё появлялись черепахи. Олбрайт разговаривала символами, которые транслировала через свои броши.

Если говорить о Вашей коллекции, доминируют лица, насекомые, животные. Что означает анималистическая тема?

Для меня животные — это про свободу. Впрочем, у меня все про свободу... про внутреннюю и внешнюю... про свободу выбора и свободу мысли.

У меня в коллекции большое количество мух. Я их люблю. Муха сама по себе не очень приятное насекомое, а потому провокационное. Провокацию я ценю не меньше, чем свободу. Муха — своеобразный вызов. У меня нет ни одной бабочки. Бабочка — всем понятно и красиво, а увидеть красоту в мухе — это надо постараться.



Поговорим о лицах. Расскажите историю броши из керамики. Как она появилась в Вашей коллекции?

Меня привлекают человеческие лица. Я людей люблю. Это настрой и жизненная позиция. Для меня люди — книги. Я всегда открыта для общения, черпаю в этом сильную энергетику, и сама отдаю. У меня происходит мощный энергообмен.

Лицо человека — часть моей профессии. Есть такая интересная наука — физиогномика, которая помогает «читать» по лицам. На лице может быть очень многое написано, но в тоже время все мы носим маски. Маска помогает нам защититься и примерить на себя другую роль.

И с именно этой брошью связана какая-то история?

С этой связана история поиска.

Лицо искали?

Я ищу броши в интернете: захожу в Instagram, вбиваю хештег. Подписана на множество коллекционеров и тех, кто продаёт броши. Ищу под настроение.

Я увидела эту брошь и поняла, что она про меня. Женщина с фарфоровой кожей. Сам материал — керамика, лицо сияет, не искажено гримасой, в отличие от других брошей, которые я тоже очень люблю, но это совершенно про другое. Это про внутреннюю меня, про покой, гармонию, которую я нашла. И плюс ко всему я увидела описание этой броши. Оказывается, эта брошь 1950-х годов. Партия этих брошей была найдена то ли в каком-то антикварном магазине, то ли на складе.

Это Советский Союз?

Здесь нет клейма. Это точно Европа, но определить авторство броши невозможно. Была найдена коробочка, и в ней лежала партия этих керамических лиц. Сама идея «привета из прошлого» всегда меня будоражила.



Сейчас, держа её в руках, вспомнила, что в детстве, когда ездила на экскурсии по Золотому кольцу России, всегда домой привозила кирпичи. Находила камни около какого-нибудь старинного здания, придумывала их историю. У меня был целый рюкзак кирпичей и гвоздей из поездок.

Расскажите, что связано ещё с этой брошью?

Эту брошь мне подарила девушка-мастерица. В своё время я очень прониклась её работами.

Я заказала у неё несколько украшений, а потом девушка попросила меня выбрать любую брошь, сказав: «Я хочу её подарить, потому что чувствую, что моё детище попадает в благодарные руки. Вижу, с какой любовью вы это принимаете». Всё самое красивое к тому моменту я у неё уже купила, поэтому не торопилась.

Брошь сама нашла меня через год. Когда я её увидела, в голове закружились ассоциации. Одна из них связана с историей из прошлого.

Согласно легенде, патологоанатом был настолько заворожен прекрасным лицом найденной в Париже мёртвой девушки и его мистической умиротворенностью, что сделал с него посмертную маску. Девушка утонула в Сене в конце XIX века. И вот эта-то белая маска с мягкой таинственной полуулыбкой и стала образцом женской загадочности и красоты на рубеже веков. Вся европейская богема буквально боготворила её загадочный мертвый лик. В историю труп этой девушки вошёл под романтическим названием «Незнакомка из Сены». Её тайна осталась до сих пор неразгаданной.

И эта маска настолько взбудоражила умы общественности, что её начали тиражировать везде: практически в каждом доме была «Незнакомка из Сены».

Её носили в виде кулонов, с неё писали картины. Ей посвящали стихи.

Собственно, брошь и напомнила эту историю. Также я вижу здесь лёд, а лёд — это Якутия, место, где я выросла, моё детство.

Ещё «Незнакомка из Сены» — одна из тех историй, которые меня сильно впечатлили, когда я училась на стилиста. Видите, нет случайностей. Смысл в каждой детали.

Старые броши привлекают внимание. Мы хотим вещь с историей. У Вас есть интересные винтажные штуки. Расскажите о них.

Да, у меня есть и винтаж. А из последних приобретений — итальянская брошь. Подруга привела меня в антикварную лавку в Риме. Бутик держат муж с женой — два одержимых коллекционера, которые ищут, собирают по крупицам и реставрируют все, что связано с прошлым. Собирают из осколков прошлого будущее.

Хозяин лавки нашёл старых фарфоровых кукол. У них были сломаны ноги, деформированы части рук. Он сшил им платья. Хвалился тем, что нашёл для нарядов кукол 1920-40-х годов кружево того же времени.

В той римской мастерской нет случайных вещей. Они делают и воссоздают вещи с большой любовью.

Они наполнены совершенно другой энергетикой, другой историей. Я была восхищена. Итальянцы делают модернистские броши, посвящённые 1920-м годам. Собирают их буквально по крупицам.

Что-то похожее на кубизм, абстракционизм, напоминает полотна Пикассо.

Дизайн брошей часто менялся с течением времени, поэтому они могут служить хорошим хронологическим индикатором, позволяющим датировать другие археологические находки

Да, они всё соединяют и, как он мне объяснял, здесь нет случайных элементов. Хотя, я думаю, что в данном случае он слукавил, потому что всё-таки пластик в то время не использовали. Но сама идея и то, как он это преподнёс — великолепны.

У Вас есть брошь в виде перечного человечка. Расскажите о ней.

Это неаполитанский перечный человечек, приносящий счастье. Его я купила в той же римской антикварной лавке.

Именитые дизайнеры тоже присутствуют в вашей коллекции. За что в них нужно так дорого платить, кроме громкого имени?

Мы всегда платим за идею. Ещё раз хочу обратить внимание, что не обязательно это должно быть очень дорого. Но есть вещи, за которые можно и нужно платить и переплачивать, есть вещи, которые останутся в веках.





Некоторые материалы со временем будут смотреться менее эффектно — например, полимерная глина. Но металл останется металлом. Плюс качество камней, которые используют именитые дизайнеры. И я не перестану повторять — важна идея.

Самый мой любимый дизайнер, броши которого я готова покупать в любом количестве, позволяли бы финансы — Алексис Биттар. Это дизайнер, которого любят мировые знаменитости, Мишель Обама его фанатка. Он с огромной любовью делает украшения. Это же нужно придумать, воплотить в металле, в люцине (люцин — переливающийся материал, один из видов пластика — прим. Сиб.фм). Такие вещи с годами становятся только дороже.

Например, Kenneth Jay Lane — это очень известный бренд, который уже не производит броши. Соответственно, с каждым годом стоимость этих украшений только растёт.

Именно от этого дизайнера моя любимая брошь, обожаемая мной звезда — она очень символична. Её я могу носить со всем.

Она моя на все 100%. Куплена в Милане в очень радостный период жизни.

Это была моя первая поездка на миланскую Неделю моды. Всё было очень вдохновенно. Я зашла в антикварную лавку и впервые в жизни увидела там то, что раньше могла видеть только с экрана компьютера: самые дорогие броши стоимостью от 4 тысяч евро, большие каталоги. У меня даже задрожали руки.

Естественно, когда я увидела свою звезду, цена вопроса меня уже не волновала. Сейчас я понимаю, что могла купить её реально дешевле. Но это не важно. Иногда мне кажется, что я даже мало заплатила за неё, столько она несёт для меня положительных эмоций.

Броши — это мой маленький мир. Это моя тайна. И меня переполняет восторг, когда кому-то удаётся эту тайну разгадать. Такие моменты дорогого стоят.