Женат на искусстве

Японский художник Юдзи Хирацука открыл свою выставку «Жизнь в городе» в новосибирском Городском центре изобразительных искусств. Произведения, вдохновлённые укиё-э, викторианством, гламурными журналами и картинками из интернета, иронично и гротескно отображают современный уклад жизни и традиционные мотивы. Юдзи Хирацука рассказал о своих героинях на картинах, почему на многих полотнах есть чья-та рука и как он незаметно для себя осел в Америке.

Юдзи Хирацука, несмотря на творческую профессию, в жизни простой и приветливый человек. Если бы не внешность японца, его вполне можно принять за обычного работящего жителя Новосибирской области. На открытие выставки пришёл в кепке, серой рубашке с коротким рукавом, джинсах и поношенных кроссовках поверх тёплых носков — местный климат кажется ему слишком холодным в сравнении с привычным для художника Орегоном. Он много улыбается, смеётся и шутит. С невероятной любовью и увлечённостью рассказывает про каждую картину.

Как вы пришли к творчеству в своей жизни?

Мне было 15 лет — пришла пора переходить из средней школы в старшую. Я должен был решить, куда именно идти дальше. Искусство и рисование были самыми любимыми предметами, и оценки по ним — самыми высокими. Посоветовавшись с родителями и учителями, я решил, что лучше всего пойти в старшую школу с художественными уклоном.

С тех пор направление моей жизни определилось в сторону искусства. И мне всегда было очень интересно, весело — я был счастлив.

В какой момент вы осознали «Я художник — и это на всю жизнь»?

Следующим поворотным моментом в жизни было поступление в университет. Я отучился в педагогическом «на искусство» и работал в средней, старшей и специализированных школах. Но всё равно я постоянно задавался вопросом: «Чем я хочу заниматься на самом деле?». Я бросил преподавать и решил заниматься исключительно живописью, гравюрой.

Для таких произведений недостаточно обычного холста и красок с карандашами. Мне был нужен специальный пресс. За время работы преподавателем я накопил деньги и купил аппарат для гравюр. С тех пор я сосредоточился на этом жанре.

Уже более 30 лет вы живёте в США. Почему решили покинуть Японию?

Нужно было сделать следующий шаг в жизни и решить — а что же дальше? Мне удалось получить стипендию, чтобы продолжить обучение в аспирантуре в США. В 1985 году я переехал в Америку, и в моей жизни началась новая страница.

Возможно, это странно, но я поехал не с целью оставить Японию навсегда. Нет. Я поехал просто учиться, на время.

Думал, что если не понравится, то через год вернусь обратно. Но прошло время, и я решил продолжить обучение в другом заведении, а потом в ещё одном и так далее. Я прошёл через несколько университетов и получил работу преподавателем в одном из них.

Таким образом, причина возвращаться в Японию исчезла. Постепенно появилось много друзей. Многие факторы наложились друг на друга, которые не планировались изначально. Я сам не заметил, как осел в Америке и получил вид на жительство. Формальности оказались не такими сложными, и всё логически пришло к этой точке.

Обошлось даже без трудностей в оформлении рабочей визы, хотя многим это тяжело давалось.

А мне её просто бесплатно выдал университет.

Наверное, мне просто повезло. Поэтому я сейчас живу в Орегоне и занимаюсь преподаванием.

Случаются ли у вас творческие кризисы, как вы из них выходите?

Юдзи Хирацука рассмеялся, пытаясь подобрать слова.

Для меня это такой челлендж. Иногда в борьбе с кризисом полезно переключиться. Не раздражаться на себя за временный простой из-за того, что не получается, а отложить, подождать, заняться чем-то другим.

Всегда можно уткнуться в компьютер или телефон и посмотреть какие-нибудь картинки.

Те, что понравятся, можно сохранить.

Художник достал смартфон и показал несколько обычных картинок, в основном это были фотографии японок. На одной из них он заострил внимание: молодая девушка с двумя хвостиками прикрывает лицо ладонями, на которых нарисовано красное сердечко.

Это то, что я сохраняю на память, чтобы с этим затем работать. Но я не копирую. Вижу что-то и потом меняю, перерабатываю. Такие вещи меня вдохновляют.

Был ли момент, когда вам хотелось бросить творчество?

Чтобы бросить совсем, наверное, нет. Но бывают периоды, когда из-за сильной занятости я не могу заниматься гравюрой.

На самом деле, даже если на данный момент ничем не занимаешься, то в голове всегда есть какие-то идеи, образы.

Я женат на искусстве.

Может, это немного странно звучит.

Юдзи Хирацука показал рукой на свои картины.

Гравюры укиё-э были доступны по цене из-за возможности их массового производства. Они предназначались в основном для городских жителей, которые не могли позволить себе тратить деньги на картины.

Посмотрите, здесь вокруг женщины — это мои девушки. Может быть, это не очень хорошо, но у меня постоянно в мыслях возникает что-то идеальное. Да, оно далеко от реальной жизни, но мне весело от этого, я живу в собственном мире. Когда собираюсь рисовать новую картину, то думаю, интересно, какой будет моя следующая девушка?

Вас вдохновляют картинки, найденные в интернете, а что ещё?

Конечно же, меня вдохновляет традиционное японское искусство, гравюры укиё-э. А также викторианский стиль, европейское искусство. Например, если это между собой соединить, то выходит очень интересная картина. Также я постоянно просматриваю глянцевые, модные американские журналы. Из них я черпаю идеи.

Сколько времени уходит на создание одной картины?

Если нет другой работы, то всё достаточно быстро. Но поскольку я сейчас преподаю, приходится заниматься этим в перерывах между основной работой. Если мы используем четыре цвета, то обычно на один цвет уходит неделя. Так что четырёхцветное изображение я создаю месяц.

Но обычно я делаю одновременно два-четыре проекта. То над одним поработаю, то над другим. Поэтому получается не одна картина за месяц, а пять за три месяца. В среднем за год у меня выходит от 10 до 15 работ.

Есть у вашего искусства конкретная цель, месседж или это «искусство ради искусства»?

В конечном итоге можно сказать, что я это делаю для себя. Но поскольку мы организуем выставки для людей, то хочется, чтобы зрители ощущали радость и им было интересно смотреть на картины. Так что я стараюсь включать в свои произведения юмор и элементы от мира моды.

Многие люди стараются включить социальный контекст в своё искусство, но это не про меня. Наверное, из-за этого мои картины могут показаться более лёгкими, чем произведения других художников.

У каждого из произведений есть какая-то история. И хотелось бы, чтобы каждый, глядя на картину, создал свою историю, задумался, что там происходит.

На картинах много фруктов, женщин и птиц. У них есть смыл или это из эстетических соображений?

Очень просто: женские изображения нравятся людям больше. Неважно, женщина или мужчина смотрит на картину. Девушек можно одевать в разнообразные наряды, продумывать дизайн одежды, причёски и прочее. Да и коммерчески они более успешны.

Лично мне нравится еда.

Мои любимые фрукты можно часто увидеть на картинах. Люблю природу, птиц в том числе.

На многих картинах можно отдельно встретить перья.

В ваших работах есть нечто скрытое: то чья-то рука, то мужчина из-под юбки, то чья-то нога...

Для каждой картины — свои причины. Например, произведение «Комната М».

Там изображена девушка на столе, из-под её юбки выглядывает мужчина с газетой. А на стене висит картина с курительной трубкой.

Есть художник Рене Магритт: у меня на картине изображены его известная «Трубка» и человек, читающий газету. У последнего я оставил только ноги, чтобы зритель смог задействовать своё воображение.

На следующей картине, к которой мы подходим, изображена девушка с двумя розами, одна из которых осыпается. Слева едва заметен другой человек, а справа она держит чью-то яркую руку.

Ещё одна известная картина Магритта с участием трубки — «Вероломство образов». На ней изображена курительная трубка, под которой рукописно выведена надпись «Это не трубка» (фр. Ceci n’est pas une pipe). Надпись кажется противоречивой, но фактически верна. Картина с изображением трубки — это не сама трубка, а её образ.

Здесь то же самое. Они прощаются, осыпается цветок, но к ней приходит другой человек. Так я вижу, это моя история, которую нарисовало моё воображение. А вы можете это воспринять по-другому. Также здесь много крыльев, перьев, у неё тоже есть крылья... и внизу жареные куриные крылышки.

Вы подготовили специальную русскую коллекцию картин для новосибирской выставки. Расскажите немного о ней.

На первой я изобразил девушку в шапке-ушанке с ромашкой — это, как по мне, русский цветок. На второй мне захотелось показать мир сказок про Бабу-ягу — её дочку, и перемешать это с индийскими сюжетами — это перевёрнутое дерево.

На третьей — русские и японские куклы. Кукла кокеши — с тигром. Кукла дарума — похожа на матрёшку, но она не открывается. И неваляшка. Смысл сравнения такой же, как и в России, — человек, которого ничем не сломить. На картине есть хвост жар-птицы. Она похожа на павлина, но это именно огненная птица.

Откуда вы узнали о русских традициях, сказки?

Меня познакомили с некоторыми идеями, а дальше я всё смотрел и искал в интернете.