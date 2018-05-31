Действовать как рупор

Депутат Совета депутатов города Новосибирска по 27-му округу Кирилл Покровский помимо депутатской деятельности руководит компанией-застройщиком крупного микрорайона «Чистая Слобода». Корреспонденту Сиб.фм он рассказал, зачем ему депутатство и как удаётся развивать округ при ограниченных возможностях бюджета.

Так сложилось, что немногие знают о депутатстве и, возможно, даже не догадываются о том, что это общественная, полностью безвозмездная деятельность. Что заставило вас заняться ею?

Всегда хочется первым делом сломать стереотипы по поводу общего мнения. Да, некоторыми депутат воспринимается как чиновник, который пользуется своим служебным положением с целью обогащения. Это, конечно же, не так. Прежде всего, ни о каких заработных платах речи даже не идёт, поскольку это неоплачиваемый труд. Я воспринимаю его как общественно-полезную нагрузку. Более того, говоря откровенно — возможно, шокирую некоторых читателей — сумма, в которую мне обходится депутатство ежемесячно, даже не с четырьмя нулями. Благо у меня есть такая возможность....

Но финансово-материальный ресурс, которым обладает депутат, всё равно недостаточен. У нас в Новосибирской области давно была реализована система депутатского наказа: депутат, ещё будучи кандидатом, встречается со своими избирателями, формирует список наказов, а потом, становясь депутатом, их реализовывает по мере важности и сложности. Они должны быть обязательно выполнены.

А возвращаясь к вопросу о том, зачем мне депутатство, скажу лишь, что прислушался к мнению окружающих меня людей и решил попробовать себя в этой роли. Почему эта территория? Я являюсь одним из руководителей компании-застройщика Ленинского района. Так получилось, что меня делегировали. Думаю, что справлюсь со своими функциональными обязанностями: у меня тёплая взаимосвязь со своими избирателями, я достаточно хорошо изучил территорию и, главное, есть её план развития.

Часто разговаривать с представителями власти проще, находясь с ними на одном этаже. Я действую как рупор — не у каждого жителя есть возможность напрямую зайти в кабинет, например, к главе района. Для этого и существует депутат. То есть я.

Сколько наказов избирателей вы получаете за один созыв? И сколько из них удаётся исполнить?

У всех по-разному. В среднем каждый депутат формирует список из 300-350 наказов. Но надо понимать, что это среднее число: кто-то может внести 100 наказов, а кому-то и тысячи будет мало. Просто кто-то формирует список, не разобравшись в ситуации: возможно, если копнуть глубже, то проблему можно без труда решить, или даже сам депутат может с ней справиться собственными силами и ресурсами, без включения в перечень.

А процент исполненных заказов, к сожалению, исключительно низок, хотелось бы больше.

Кирилл Евгеньевич Покровский в 2001 г. окончил НГАЭУ по специальности «Финансы и кредит»; Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина по специальности «Экономика и управление на предприятиях нефтяной и газовой промышленности». Заместитель председателя комиссии по наказам избирателей, член комиссии по градостроительству

Как заместитель председателя комиссии по наказам скажу, что у нас иногда проходят ожесточённые бои, когда депутаты отстаивают возможность выполнения наказа в срок, но многие, конечно, переносятся на следующий год.

Дело затрудняют финансовые возможности. В таких случаях зачастую приходится использовать собственные ресурсы — бывают же безвыходные ситуации, когда человек остаётся наедине с жизненно важными проблемами. И оставаться безучастными — хладнокровно и неправильно.

Мы все наслышаны о том, что бюджет города испытывает большие трудности. Проще говоря, денег в городской казне нет. Откуда их удаётся находить для выполнения наказов избирателей?

Если мы говорим о каких-то крупных проектах, то здесь может помочь включение в федеральную программу, как в случае со строительством школы в «Чистой Слободе». Был наказ избирателей о строительстве учебного учреждения для детей микрорайона, нам удалось добиться включения этого проекта в федеральную программу. Там были достаточно серьёзные требования, которые мы выполнили, но в бюджете не было денег для того, чтобы начать, поэтому на первоначальном этапе нам пришлось привлекать частные средства.

Второй вариант — использование средств регионального бюджета. Как правило, наказы связаны с дорожным строительством, и на их реализацию часто выделяют определённые субвенции из регионального бюджета. Существуют и различные программы — например, «Комфортная городская среда».

На своём округе мы облагородили несколько дворов по этой программе и, конечно, при участии жильцов.

Некоторые программы, к сожалению, имеют ограниченный срок действия, как программа по строительству детских садов в новых микрорайонах. Но есть необходимость в их продолжении, поскольку жилых домов становится всё больше, а от этого инфраструктурная проблема стоит ещё острее. Я бы сказал, это проблема номер один. Муниципалитет и область сейчас зачастую не справляются со своими обязательствами по инфраструктурному и социальному оснащению территории. Застройщик возводит дома, обеспечивает придомовые территории, далее город обязан построить дороги, школы и детсады, а область — поликлинику.

А некоторые полагают, что строительство инфраструктуры — задача застройщика.

Но это не так. Федеральное законодательство подтверждает, что это прерогатива властей. Поэтому сейчас повсеместно внедряют элементы муниципально-частного партнёрства, когда застройщику предлагают включиться в строительство школ или детсадов за различные налоговые преференции или скидки по арендным платежам за участки.

Я считаю, эту тему нужно глубоко прорабатывать и развивать. Это выгодно застройщику, так как растёт инвестиционная привлекательность дома, это интересно бюджетам — потому что если есть определённый дефицит объектов, то его можно нивелировать частными средствами. И конечно, это выгодно жителям.

Похожая ситуация складывается и в строительстве. Свободных мест в городе не так много. Как удаётся решать вопросы о появлении новых школьных мест? Я так понимаю, возможности застройщиков ограничены, а работать в несколько смен могут себе позволить не все школы.

Что касается новых школ, то это учреждения в новых микрорайонах, которые появляются в результате комплексного освоения территорий. Это как раз то, о чём я сказал. Есть программа реставрации школ, а также увеличения полезной площади школ. Под неё попадают старые, ветхие школы, как правило, имеющие большие территории с парковыми зонами.

К счастью, у нас есть возможность доукомплектовывать учреждения, делать пристройки.

Если мы говорим о строительстве новых школ с нуля в центре города, то это уже похоже на фантастику. Я таких примеров не знаю. Остаётся довольствоваться лишь частичным увеличением их площади.

Как удаётся осуществлять крупные проекты в «Чистой Слободе» с учётом того, что все они требуют серьёзных вложений? Про строительство школы вы рассказали, а что насчёт проекта городской электрички? Насколько знаю, там действительно требуется внушительная сумма, поскольку в микрорайоне запланировано продление улицы Титова.

Это немного разные проекты — строительство дороги и электричка.

Вот как раз продление улицы — яркий пример муниципально-частного партнёрства, то есть взаимодействия на всех уровнях.

Застройщик обеспечил строительный проект, после чего он был передан в мэрию. Также удалось получить дополнительную субсидию из областного бюджета — 50 млн рублей. Ещё какие-то средства, естественно, пойдут из городского бюджета.

В проекте городской электрички будет задействован ещё больший спектр участников. Его анонсировал врио губернатора Андрей Травников: изучив территорию и проблему отдалённых районов — хоть я и не люблю это слово «отдалённые», поскольку всё относительно, — он пришёл к идее закольцевания ряда территорий с возможностью выезда в центр города. Совместно с РЖД была разработана концепция по строительству этого проекта, и микрорайон «Чистая Слобода» попал в него.

Мы как застройщики заинтересованы в этом проекте и, конечно, будем помогать его развитию. У нас есть отличный пример: пару лет назад мы пустили трамвай от «Чистой Слободы», который оказался невероятно популярным у наших жителей. В проекте городской электрички мы даже не сомневаемся, он интересен и нам, и жителям микрорайона.

Новосибирск богат на спортсменов, но при этом в нашем городе по-прежнему нет школы олимпийского резерва. Из-за этого местным спортсменам приходится ездить в другие города, например, в Екатеринбург. Не планируется ли её строительство в перспективе?

Сразу хочу сказать, что в нашем городе уже возводят объекты высшего звена мастерства — школа спортивной гимнастики и школа фехтования. По этим видам спорта мы являемся счастливыми обладателями олимпийских чемпионов: наш титулованный фехтовальщик Станислав Поздняков, ставший на днях председателем Олимпийского комитета России, и Евгений Подгорный в гимнастике являлись идейными вдохновителями и инициаторами строительства подобных объектов.

В ближайшее время обе школы будут возведены: мы получим объекты высших спортивных достижений и школу олимпийского резерва, где будут базироваться — в фехтовальном центре точно — наши сборные.

В спортивном направлении в последние два-три года мы однозначно продвинулись резко вперёд.

Также федеральный бюджет выделил 550 млн рублей на строительство волейбольного центра. У нас есть «Локомотив» — команда, которая заслуживает свой собственный дом. Его уже начали возводить, скоро выйдут на площадку. Строительство этого объекта даст огромный толчок развитию этого и без того популярного спорта.

Скажу и о самом знаковом объекте — по крайней мере, для меня, так как я являюсь заядлым поклонником этого вида спорта, — строительстве новой ледовой арены. Для Новосибирска — это будет огромный шаг вперед. Место выбрано правильно, оно, во-первых, визуально привлекательно, а во-вторых, есть техническая возможность быстрого строительства метро.

Да и мне как депутату 27-го округа вообще грех жаловаться на спортивные объекты. В самом его центре, на улице Спортивной, расположен многофункциональный спортивный комплекс «Заря» — там наша главная футбольная команда проводит свои матчи, есть множество бесплатных детских секций, работает школа вольной борьбы, гимнастики и волейбола.

В плане спортивной инфраструктуры в Новосибирске всё не так плохо, мы развиваемся, и, будем надеяться, что всё только начинается.