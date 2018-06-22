Смысл жизни и никакого дохода

Пришёл, потрогал, вспомнил — 24 июня в Городском центре изобразительных искусств покажут инсталляцию «Центр скуки». Её создатель — художник, электронный музыкант, сооснователь лейбла «Эхотурист» Евгений Гаврилов. Чуть больше года назад он оказался в пучине выставочной практики как художник, но уже попал на ключевые российские показы современного искусства. Творец пообщался с корреспондентом Сиб.фм и рассказал, как он пришёл к созданию аудиовизуальных проектов, почему людям нравится Black Star и какие проблемы у местных музыкантов.

С чего начиналось твоё увлечение электронной музыкой и как это переросло в нечто большее?

Я начинал с живой музыки. Но, играя живую музыку, ты обычно взаимодействуешь с определённым количеством людей. И все должны быть увлечены этим. Я столкнулся с тем, что подобных людей в моём деле не так много. У всех свои дела, и не все воспринимали это как что-то важное.

Для них — это хобби, а для меня — что-то большее. Даже если музыка не приносит большого дохода, всё равно она является делом всей моей жизни.

В итоге в тот момент я решил попробовать сделать что-то сам. И логичным продолжением моего творчества стала именно электронная музыка.

Как и когда появился лейбл «Эхотурист»?

По-моему, примерно восемь-девять лет назад. Мы с братом решили делать что-то вместе, и появился проект FPRF (который чуть позже разросся до полноценного живого состава). И тогда же мы познакомились с группой Patience, оказалось, что у нас схожие взгляды. Мы решили проводить совместные концерты и прочее, и нам нужно было как-то назвать это объединение. Вот тогда Никита Чепурной (тогда участник группы Patience, сейчас проект Minereed) и предложил слово «эхотуризм».

По поводу музыкального образования — есть ли оно у тебя и влияет ли на становление отдельных людей, которые сейчас известны?

Когда я начал заниматься музыкой, мне захотелось получить какую-то базу знаний и, вслед за братом, я пошёл в музыкальную школу.

Но сейчас, когда пишу музыку, я стараюсь абстрагироваться от этих знаний. Да, в чём-то они могут помочь, а в чём-то, наоборот, тебя ограничивают. Условно говоря, ты знаешь, какие интервалы звучат, и знаешь, что сделать, чтобы было условно грустно или весело, да, или какое состояние передать, но эти же знания тебя сковывают.

В целом я не вижу ничего плохого в музыкальном образовании, но это точно не необходимая вещь, если речь не идёт об академических музыкантах.

Я знаю многих музыкантов, которые не знают ни нотной грамоты, ни общей истории музыки, а только свою тему, и это не мешает им быть делать что-то крутое.

Как ты считаешь, музыка и искусство в Новосибирске развиты? Есть ли в городе музыканты и достойные условия для их творчества?

У нас есть большое количество крутых академических музыкантов, но довольно плохо дело обстоит с... не то что с образованностью публики, но с её любознательностью.

Если в городе проходит джазовый фестиваль, то, чтобы люди на него пришли, достаточно надписи «Джазовый фестиваль». Может, дело в статусности джаза и он действительно нравится людям больше, чем сумасшедшие электронные эксперименты. Зачастую публика идёт на то, что ей понятно и знакомо. История с фестивалем CTM-Siberia показывает, что недостаточно просто привезти крутых мировых музыкантов, которые делают что-то не в рамках традиций. Может быть, нам не хватает каналов для донесения этой информации.

В общем, с музыкантами в Новосибирске всё хорошо, а с публикой...

Не хочу как-то принизить публику, потому что этим нужно заниматься, это должно быть систематично, чтобы люди стали ходить на твои мероприятия. У нас, наверное, есть одна сложность — нет менеджеров в музыке.

Есть крутые люди, которые могут что-то сотворить, и есть люди, до которых можно это донести, а вот медиатора нет, и это большая проблема.

Плюс, у многих людей довольно примитивный музыкальный вкус.

Ну, это зачастую не вина этих людей, а как раз-таки...

Ну, смотри: на день города возле ГПНТБ будет концерт L’One из Black Star, и туда наверняка придёт куча народу. Если бы сказали, что там будет, например, джазовый фестиваль, народу пришло бы значительно меньше.

Наверняка. Но туда придут подростки, а подростки — это главные потребители массовой культуры и музыки. Мы с братом и нашими товарищами сформулировали такую вещь: после 30 лет в России люди либо перестают слушать музыку, либо перестают ею интересоваться.

И ещё одна странная вещь. Мои сверстники любили одно время ходить на «дискотеку восьмидесятых» — тогда это было везде. Хотя они в восьмидесятые максимум родились. Это странная вещь, которая навязывается, наверное. В общем, замкнутый круг — людям дают то, что они хотят, думая, что они хотят...

...Вот именно этого.

Именно. А люди, например, просто не знают, что есть другое.

Та же Европа показывает, что публику можно воспитывать, и люди готовы ходить на что-то интересное. Это же связано не только с музыкой, а в принципе с мировоззрением человека.

Как ты пишешь свою музыку, альбомы, есть ли в них какая-то концептуальность.

Ну, это как раз тот момент, когда тебе проще что-то сделать, написать, чем объяснить это и донести до людей словами. Потому что это довольно сложно. Говорят, что это проблема почти всех музыкантов. Я люблю выстраивать какие-то концепции релизов, но зачастую это визуальные или настроенческие вещи, музыка, на мой взгляд, самодостаточна и может существовать без дополнительных объяснений, особенно, если это музыка без вокала и текстов.

У тебя есть псевдоним — Dyad. Почему ты его выбрал?

Это история, которая началась очень-очень давно, в эпоху, когда ещё нельзя было загуглить и легко всё найти. Дома стоял словарь, я нашёл в нём это слово, и мне понравилось, как оно выглядит. Я стал подписывать им какие-то вещи, а когда занялся сольным творчеством, то проблем с выбором псевдонима не возникло.

Что означает Dyad?

Это латинское слово. Обозначает цифру 2. То есть по большому счёту — ничего.

Я люблю концептуальность. И в этом слове есть двойственность. Но она уже пришла постфактум.

Как ты перешёл от просто музыки к чему-то большему?

После того как я начал заниматься электронной музыкой, у меня появилась необходимость презентовать свои работы публике и делать какие-то мероприятия. В то же время у меня появился вопрос: а как это оформлять, кто будет делать афиши и так далее...

Я из любопытства начал делать афиши. Некоторым они понравились, и меня стали просить изготовить афиши. Затем меня позвали работать в типографию, в которой мы эти афиши печатали. Так я начал заниматься прикладным дизайном.

Постепенно захотелось попробовать себя в видео, опять же — для каких-то своих целей... И затем у меня появились коммерческие заказы, я стал работать с продакшнами видео: по монтажу, и по графике. Делал трейлеры для наших мероприятий и разных фестивалей.

И уже после этого меня позвали сделать мою первую аудиовизуальную инсталляцию. Всё шло постепенно и плавно. Путь был очень длинный — около 10 лет.

Что такое аудиовизуальный проект «Центр скуки»?

Я участвовал в проекте Четвёртой уральской индустриальной биеннале современного искусства «Миростроение» в Нижнем Тагиле. Там Женя Чайка — куратор из Екатеринбурга увидела мои работы. Там Женя Чайка — куратор из Екатеринбурга увидела мои работы. Ей понравилось моё творчество, и она позвала меня в Москву в стратегический проект «Биеннале молодого искусства». Попросила меня сделать работу специально для пространства, которое она придумала в рамках своего проекта. Название я взял из работы Гастона Башляра «Поэтика пространства», в которой он описывает чердак как место, куда можно забраться, чтобы поскучать.

И я решил это интерпретировать, потому что для русского человека чердак — это то место, где есть всё, что тебе не нужно.

Ты можешь туда это отнести в надежде, что это когда-нибудь тебе пригодится или просто чтобы это тебе не мозолило глаза. Соответственно, я постарался объединить две эти вещи.

Мы объединили многоканальный звук, видеопроекцию и большое количество разного хлама, с которым зритель может взаимодействовать и на который, собственно, и проецируется видео, где всё связано с какими-то воспоминаниями.

И вот Петя Жеребцов, который сейчас является куратором в Городском центре изобразительных искусств, предложил мне это адаптировать в рамках Дня города для программы «Языки искусства».

Концепция остаётся той же самой, это чердак, на котором можно поскучать-погрустить, но он завязан на Новосибирске.

Мы с Петей ездили в Интегральный музей-квартиру Академгородка для того, чтобы выбрать какие-то вещи, которые связаны с городом. Они должны вызывать у людей какие-то воспоминания.

Словить воспоминания в «Центре скуки» Евгения Гаврилова, а также посмотреть на другие интересные выставки, в том числе репортажи Себастиана Лёршера, послушать концерты и лекции об искусстве вы сможете на «Языках искусства» 24 июня с 17:00 в Городском центре изобразительных искусств (улица Свердлова, 13).