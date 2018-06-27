Что было и что стало

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Червов пришёл на избирательный округ № 22 в районе Телецентра около десяти лет назад. Признаётся, что исправить здесь пришлось очень многое, правда, некоторые проблемы остались. Но к их решению депутат постепенно движется, привлекая то помощь жителей округа, то добиваясь выделения бюджетных денег, то обходясь собственными средствами. Вместе с Дмитрием Червовым корреспондент Сиб.фм прогулялась по обновлённым дворам Ленинского района, узнала, чем депутат особенно гордится в своей работе и за что ему так благодарны местные жители.

Прогулка с депутатом начинается с его общественной приёмной — здесь Дмитрий Червов принимает горожан, которые обращаются к нему по самым разным вопросам, начиная от завоза земли для клумб и заканчивая более серьёзными проблемами, связанными с ремонтом ветхих домов.

— Мой округ достаточно специфичен. Жилищный фонд неоднородный, в основном это старое жильё, хрущёвки — всего 314 многоквартирных домов. А в районе Телецентра среди деревянных бараков и шлакоблочных трёхэтажных домов возвышаются девяти-двадцатипятиэтажные дома-новостройки, — рассказывает депутат. — Частного сектора нет, но проблем, как и на любом другом округе, хватает.

Например, расселение аварийного жилья, нехватка скверов и парков, точечная застройка, отсутствие дворовых спортплощадок и специальных площадок для выгула собак.

Ещё одна проблема — переполненность школ. По его словам, по требованиям к условиям и организации обучения — в классе не может быть больше 25 человек, то есть на каждого ребёнка должно приходиться не менее 2,5 квадратных метров, но в школах на округе переполненность практически вдвое. Но, как заверил депутат, по всем этим направлениям уже ведётся работа, а округ постепенно преображается.

— Моя приёмная работает постоянно, и люди обращаются и ко мне, и к моим помощникам. Просьбы самые разные: усилить контроль со стороны правоохранительных органов за несанкционированной торговлей на улицах, увеличить бюджетное финансирование по программе строительства циркуляционного трубопровода, ремонта ветхого жилья, установки детских площадок на придомовой территории.

Рассказывает, что от жителей поступает много вопросов частного характера. А порой по одному такому обращению приходится направлять несколько депутатских запросов в различные инстанции, да ещё и самому не один раз «выходить на дом».

Дмитрий Валериевич сетует на то, что на округе за восемь лет не было строительства ни одного социального объекта, никаких грандиозных строек — ни школ, ни пристроек к ним, ни детских садов, ни спортивных комплексов, а ведётся строительство только жилого фонда на земельных участках в районе Телецентра по договорам развития застроенных территорий. Но несмотря на это, в сфере благоустройства удалось достичь определённых успехов: на округе за восемь лет благоустроено 80 % придомовой территории, на 50 % установлены детские и игровые площадки.

— Откликаться на беды и помогать жителям — это произвольное желание, воспитанное ещё с детства. У нас так принято — помогать. Тем более, когда речь идёт о каких-то вещах, не предусмотренных программами, будь то установка ограждений или ремонт подъездов. У нас на округе проживает много пенсионеров, очевидно, что им тяжело делать на свои средства ремонт окон, установку поручней или нормальных дверей. По идее, эти вопросы должны решать собственники домов, но у них мизерное обслуживание домов — в районе 9-10 рублей за метр.

И в таких ситуациях уже помогаем мы.

С этими словами Дмитрий Валериевич отправляется на экскурсию по своему округу, чтобы показать, как изменилась жизнь в обновлённых дворах.

Как сформировать городскую среду

В 2017 году впервые в истории России стартовал проект «ЖКХ и городская среда», благодаря которому наши города станут уютнее, красивее и удобнее

Детская спортивная площадка, аккуратные побелённые бордюры и обрезанные деревья на улице Ватутина, 17 — это результат действия программы «Формирование комфортной городской среды».

— Из, так скажем, разрухи появилась вот такая площадка с парковочными карманами, которую мы оформили с учётом мнений жителей. Собственники обращались ко мне с просьбой о привозе земли, о выделении транспорта и средств для приобретения семян для посева. Процесс не останавливается, так что в этом году мы будет продолжать работы и расширим этот двор, чтобы дети могли играть в футбол и хоккей на подготовленной территории. В 2017 году мы договаривались, что совместными усилиями будет построена футбольная площадка. Постараемся выполнить свои обещания, — рассказывает депутат.

— Мы плотно сотрудничаем с депутатом в решении вопросов и благоустройства, и ЖКХ, и социальных проблем. Работаем уже не первый год, у нас образовалась одна команда, и Дмитрий Валериевич всегда внимателен ко всем просьбам жителей, — добавляет председатель территориального общественного самоуправления «Выставочный» Татьяна Зуева. — Теперь каждый год у нас ставят детские площадки, благоустраивают территории, асфальтируют дороги. Вот, например, здесь ещё четыре года назад вся дорога была в колдобинах и ямах, а двора мы фактически не видели из-за зарослей аварийных деревьев. А когда территорию убрали и деревья срезали, то и жители стали проявлять больше активности.

— Мы взаимодействуем с членами территориального общественного самоуправления, финансируем и совместно проводим все календарные мероприятия. Это Масленица, 8 Марта, День соседей, День пожилого человека, День матери, Новый год. Но самый особенный для меня праздник — это, конечно же, 9 Мая, День Победы.

Люди старшего поколения — это особая моя забота.

Я лично с председателями ТОС поздравляю на дому ветеранов войны. Вручаем им премии, открытки, цветы, праздничные подарки, — отмечает Дмитрий Валериевич.

Направляемся в следующий двор, на улицу Пермитина, 6. Фактически несколько лет назад двора и не было, зато была неухоженная территория с погребами.

— Работа шла очень активно, Дмитрий Валериевич предоставлял технику, засыпали погреба, выравнивали участок, — перечисляет председатель совета дома Любовь Капишникова. — А уже потом, через два года сюда поставили спортивную площадку для детей. Нашему дому пятьдесят три года и очевидно, что старые элементы площадки уже никуда не годились.

Только благодаря депутату нам удалось преобразить этот двор, да так, что сами жители его не узнают.

Просто небо и земля, что было и что стало. Сами представьте, здесь только спортивных элементов на полмиллиона! А Дмитрий Валериевич привёз грунта больше 20 машин, чтобы площадку подготовить. Своими силами, силами жильцов дома мы бы, конечно, не справились.

Оазис вместо двора

Но есть на территории округа и те дворы, где жильцы большую часть работ берут на себя, в результате чего, по словам Дмитрия Червова, получаются настоящие «оазисы». Один из таких находится на улице Сибиряков-Гвардейцев, 12: у пятиэтажного дома за оградой расположились беседки, качели, небольшой пруд и много-много цветов. Раньше территорию сквера занимали гаражи, но депутату удалось решить эту проблему, создав небольшую закрытую территорию у дома. А уютной её сделали уже сами жильцы.

— Посмотрите, вот здесь у нас беседка, где мы регулярно отмечаем дни рождения жильцов нашего дома. Совсем недавно праздновали юбилей соседки, ей исполнилось 90 лет. А когда в доме рождаются дети, на аллее высаживаем елочки, кедры, голубые ели. Высажено уже шесть штук. Правда, они маленькие, но и детки у нас пока небольшие, — объясняет председатель совета дома Татьяна Павлова. — А вообще, как территорию эту огородили, я сразу решила ею заняться. Дачи у меня нет, но заниматься растениями я очень люблю — так появился этот сквер, куда теперь приходят дети со всего жилмассива. Мы не боимся, что кто-то может испортить всю эту красоту, всё-таки порядок дисциплинирует.

Когда жители видят, как чисто и красиво стало на их участке, они сами начинают следить и ухаживать за ним.

По соседству со двором разместился большой парк, до которого благоустройство пока не добралось. Однако, по словам Дмитрия Червова, готов генплан, есть идеи по его восстановлению, осталось дождаться включения его в программу.

Библиотека как центр притяжения

Ещё одна гордость округа — библиотека им. Некрасова, где проводятся многочисленные мероприятия и районные праздники.

— Так как мы являемся краеведческим центром Ленинского района, то с удовольствием подключились к жизни ТОСа. Например, одним из ярких мероприятий, прошедших у нас в этом году, стал 60-летний юбилей дома по улице Ватутина, 7, — делится заведующий библиотекой Наталья Стригунова. — Дмитрий Валериевич постоянно способствует тому, чтобы у нас здесь всё было комфортно. Он подарил нам плазму, с помощью которой мы можем транслировать важную информацию для наших читателей, современный принтер-сканер, а также выделил деньги на музыкальное оборудование. Наконец оборудование поступило к нам, теперь мы можем не просто устраивать ещё больше мероприятий, но и заниматься озвучиванием книг сибирских писателей.

Ежегодно библиотека запускает всё новые и новые проекты, среди которых курсы повышения компьютерной грамотности среди пенсионеров, уроки живописи и обучение детей основам звукозаписи. И это не считая постоянных экскурсий, посвящённых истории Ленинского района.

— Библиотека превратилась в мультифункциональный общественный центр, — заключает депутат Дмитрий Червов. — Посетители нашей библиотеки могут развиваться творчески, музыкально, могут получать компьютерные знания. Но главное — сюда приходят за общением.