Старик, я знаю, как надо

Вишенка на попе, портрет жены на груди или иероглифы на плече — у каждого свои причины и задумки для тату. Так, новосибирец набил себе на ногу футболиста Игоря Акинфеева уже после легендарного матча с Испанией. Тату-мастер Артём Чавдарь, который и увековечил на ноге капитана сборной России, рассказал Сиб.фм, как пришёл в эту профессию и из-за чего он с коллегами смеётся над клиентами.

Как ты стал тату-мастером?

Я умел рисовать и подумал, что мне за это не платят — это как то странно. Тут я и решил стать тату-мастером. Пытался рисовать всё, что у меня не получалось, потому что другое мне было неинтересно. Это действительно увлекательно. Как и все мастера — я до сих пор учусь.

Твоя первая полноценная татуировка?

Столько было всего — уже и не вспомню. Но я уверен, это было нечто необычное.

Для одних татуировки — украшение, другие хотят выделиться. А что татуировка для мастера?

Всё проще некуда — я просто люблю рисунки.

Расскажи о трендах в татуировке. Какие стили сейчас популярны, на какие места обычно бьют?

По поводу места — это зависит от многих факторов, в том числе от времени года. Например, летом девочки делают так, чтобы из-под юбки «торчало», а мальчики — что-нибудь жуткое на плече, чтобы быть крутыми.

По поводу трендов — сейчас популярность набирает графика, домашняя татуировка и различные миниатюры, которые несут глубочайшую смысловую нагрузку для человека.

Надписи — вот этого всегда было много, тогда как олдскул постепенно сходит на нет. С ньюскулом обратная ситуация, его стали спрашивать больше. А вообще, сейчас пошла очень странная мода смешивать несколько стилей сразу. Проще говоря, лепят всё подряд. Зачастую какого-то определённого стиля уже не найдёшь.

Во время сеанса люди испытывают неприятные ощущения, боль. Кто-то мычит от неудовольствия, кто-то слушает музыку, терпя до последнего. Может быть, у тебя были «выдающиеся личности», которые удивляли своими «методами» борьбы?

Были потрясающие ребята, которые после восьми часов сеанса заявляли: «Что, давай вторую сторону кожи покрасим».

Была девочка, которую пришлось держать за «руки и ноги», чтобы поставить ей четыре маленькие точки.

В целом: кто-то медитирует, кто-то пытается отвлечься на телефон, соседа или друга. Некоторые просто орут — когда уже совсем плохо. Но, конечно, в основном все сидят и молчат, пытаясь сосредоточиться на чём-то другом. Хотя мне кажется, что наиболее удачный способ не замечать боли — это концентрироваться на вибрации, когда иголочка долбит по коже.

Одни мастера набивают татуировку за один сеанс, другие — за два. Как лучше, на твой взгляд, и от чего это зависит?

Это зависит от работы, которая делается. Есть рисунки, которые нельзя сделать за один сеанс, потому что там очень много цветов — а их нельзя друг с другом смешивать. Там очень много светлых оттенков, которые могут испачкаться тёмными. И получится какая-то «херобора». Есть мастера, которые сначала бьют контур, потом красят. Но я предпочитаю делать всю работу за один сеанс.

Самой популярной татуировкой в различных вариациях среди мужчин и женщин всех возрастов является сердце

А вообще — это вопрос подхода. Как удобно человеку.

Самые сложные этапы работы. Рисование эскиза со всеми пожеланиями клиента или непосредственно сам процесс набития?

Сам процесс набивания, когда ты понимаешь, что такое техника, и умеешь ею пользоваться — это не трудно. По поводу эскизов, после того как ты поработал уже пару лет, ты уже не слушаешь, что тебе говорит клиент. Наоборот, ты сам ему говоришь: «Старик, я знаю, как надо делать». И всё. Ведь в большинстве своём они выдумывают какую-то идею, которую ты должен якобы угадать и представить её так же, как представляет он — ещё и желательно в таком же размере и на том самом месте. Но это невозможно. Поэтому человек, перед тем как выбрать мастера, должен посмотреть его работы и подумать:

«Так, вот этот чел делает так, и решения принимает он такие».

Если тебя устраивает — значит, ты приходишь к мастеру и говоришь: «Я хочу, чтобы вот здесь было круто, ну и примерно там голую бабу, и всё». Последнее слово всегда будет за мастером — если ты его правильно выбрал, конечно.

Самые необычные татуировки, которые ты бил?

Так. Ну, всякие ягодки на попе — это ничего необычного. Хмм... а, вспомнил — мужик набил себе как-то портрет своей жены, а потом они развелись.

И я превращал его жену в черепок. А потом сделал ещё из этого черепка циферблат.

И там часы такие.

И ещё. Через семь часов на ноге одного моего клиента я набью голову Игоря Акинфеева! (посмеялся мастер и действительно сделал такое тату).

фотография и работа Артёма Чавдаря

Есть ли среди тату-мастеров свои байки? Присказки, которые понимают только люди из вашей сферы деятельности.

Ну, все смеются над людьми, которые считают, что существуют временные татуировки. Да и всё, наверное. А вообще, у всех мастеров есть одна и та же проблема — клиенты, которые сразу спрашивают: «А сколько стоит татуировка?». Это тоже самое, как спросить: «А сколько стоит красный автомобиль?».

Из этого же разряда: «Привет кольщик, можешь наколоть мне номер актовой записи регистрации брака, пожалуйста?». Или вот ещё: «Здравствуйте, я хочу татуировку Sony Ericsson такой-то модели» — вот я щас, блин, буду сидеть и гуглить Sony Ericsson такой-то модели, чтобы узнать, какую татуировку ты хочешь. Байки, про которые ты спросил, — это наши клиенты.