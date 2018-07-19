Когда-нибудь разрисую космический корабль

С 10 июля творческое пространство «АртЕль» в Новосибирске окрасилось в красно-чёрно-золотые тона — там проходит персональная выставка Миши Mack’a «Сибирский фолк». Уличный артист из сердца Сибири, член творческой команды «Такнадо!», татуировщик и дизайнер рассказал, почему не нужно расстраиваться, когда твои граффити закрашивают, где искать сибирский стиль и какие челленджи он бросает сам себе, чтобы вырасти как художник.

«Рисуй как Бэнкси» — интервью Сиб.фм с арт-группой «Такнадо!»

В 2011-м году команда «Такнадо!» уже давала интервью Сиб.фм. Наверное, с этих пор многое изменилось и у тебя, и в городской среде, и в среде художников. Всё ещё придерживаешься мнения, что Новосибирск — это серый, скучный город, в отличие от того же Екатеринбурга? Есть какие-то позитивные изменения в художественном пространстве города?

Судя по своем опыту, по опыту знакомых художников, я могу сказать, что все растут, развиваются, появляются новые проекты и фестивали. С каждым годом становится всё лучше и лучше — и это радует. Что касается соперничества с другими городами, то у меня нет цели «уделать» Екатеринбург, но действовать в этом направлении определённо надо. Просто в Екатеринбурге гораздо раньше призошло творческое взаимодействие муниципалитета со стрит-артом. Может, поэтому у них всё иначе.

Миша Mack — это про сибирский стиль?

Конечно! Сибирский стиль — вообще такая штука, которую сложно уловить, но при этом она очень простая. У нас даже на этот счёт была арт-экспедиция пару лет назад, так и называлась — «Сибирский стиль».

Мы объехали восемь точек по Западной Сибири, города и природные места на Алтае. Повсюду мы проводили акции: разрисовывали какие-то штуки, снимали видео и выкладывали на YouTube.

После завершения экспедиции казалось, что нет, не нашли мы сибирский стиль, непонятно, как его искать и в чём он выражается, но спустя какое-то время ты смотришь на своё творчество и понимаешь: «вообще-то, нашли».

Я осознал это особенно сейчас, когда готовился к выставке.

Антон Сакво — московский граффити-райтер, иллюстратор, тату-мастер, известный своим граффити-подкастом G-Spot

Я думаю, в ходе экспедиции каждый сделал выводы. Я решил дальше «продавливать» свои творческие интересы и дошёл до момента в творчестве, когда можно добавлять в него некую локальность. Но главное, что мы в принципе искали стиль, а не то, что мы что-то нашли.

Так и в чём же он выражается?

По этому поводу мы общаемся с художниками и обсуждаем, что же такое стиль. Недавно приезжал Антон Сакво, который сказал, что стиль — это то, насколько честно ты себя реализуешь в творчестве.

То есть самое важное — быть собой, насколько бы по-дурацки это не звучало.

Если посмотреть на мою выставку — здесь всё оформлено в красно-чёрно-золотом стиле.

Многие отмечают, что это очень близко к хохломе, но я специально не стремился создавать такой эффект. В какой-то момент я взял эту гамму цветов, привнёс свои образы, сделал, а получилась как будто хохлома. Я не исключаю, что на основе этого наблюдения попробую сделать какие-то виды росписи в собственной интерпретации, например, возьму гжель. Меня сейчас просят — распиши фарфор, вот бы сервиз с твоей росписью! Ну прикольно, но я как технически это сделаю? Придётся осваивать целое ремесло.

А есть ли стиль у нашего города?

Его стиль можно узнать по архитектуре, по истории. Мне нравится советский конструктивизм, всё простое, геометричное. У города есть своё историческое наследие — и оно отличное. Сейчас у меня появляются мысли об интеграции стрит-арта в архитектурное наследие конструктивизма. Многие из зданий-памятников находятся в плохом состоянии, им всё равно потребуется обновление.

И вот это было бы интересно сделать: современное, актуальное искусство вступило бы в диалог с историческими стилями искусства.

В этом году в столице депутаты Мосгордумы приняли закон, по которому ответственность за граффити на здании ложится на художника. Если разрешение от мэрии на рисунок не получено, то закрашивать его на свои средства придётся художнику или собственнику дома. Что думаешь на этот счёт, должен ли художник платить за право творить?

Законы не все ещё написаны, так что это логично, что возникают какие-то ситуации, которые власти пытаются регулировать. Собственники домов в первую очередь должны заботиться о внешнем облике, а вот обезопаситься от того, что на нём появится граффити, не получится никогда. Пойдёт пьяный какой-нибудь Вася с маркером — и всё.

Но всегда же понятно, где что-то стоящее, а где нет.

Часто я рисую в местах, облик которых обветшал, в местах, явно нуждающихся в обновлении. На такое граффитчики часто нападают, чтобы отточить свои навыки и поэкспериментировать. Плюс тебя обычно никто не ограничивает ни временем, ни советом, ни запретом, а в результате эти места после твоей работы становятся привлекательнее, чем до тебя.

Не теряют ли в качестве «легальные» граффити, то есть те, которые были одобрены властями?

Видимо, тут разные взгляды на качество граффити. Сейчас у меня более открытый подход. Мне хочется доносить до людей свой стиль, а мой стиль добрый. Это классно и прикольно, что он нравится людям, тем более что он универсален, я могу подстраиваться под любые тематики и цвета. Хочется его и дальше раскачивать.

Может быть, космический корабль разрисую когда-нибудь.

В этом отношении я, наоборот, больше открыт, чем закрыт.

Да, граффити — это голос улиц, реакция на события. Но в некоторых моментах это больше похоже на школьные парты: сидят студенты или школьники и пишут что-нибудь на партах. Вот на улице точно так же. Это может быть переписка или рисунок. И это всё появляется на стенах совершенно непредсказуемо.

Недавно граффити, созданные командой «Такнадо!», закрасили серым цветом, но власти вскоре заверили, что к 125-летию города здесь появится новое граффити, чего не случилось. Со стены даже исчезла иконка перезагрузки. Есть ли надежда на адекватное понимание красивого, которое нельзя уничтожать?

По этому поводу мне нечего сказать, со мной никто по этой теме не связывался. Я как художник, который выражает себя в городской среде, знаю, что в ней многие вещи могут происходить.

И граффити — это такая штука, которая тоже делается в момент. Ты её сделал и не думаешь, что она будет висеть всю жизнь. Ну завтра закрасят, и не надо плакать.

Это ведь общественное пространство, где другие тоже имеют свое мнение. Допустим, «хочу, чтобы по минимализму было, всё серое» — ну и пусть, это его право. Когда происходит какая-то активность на улице — это прикольно, люди хотя бы гулять будут почаще, смотреть, что меняется на той же самой серой стенке. Надо, чтобы был какой-то движняк.

Миша Mack превратил в арт-объект новосибирский трамвай № 13, раскрасив его в своём фирменном стиле. На линию трамвай вышел 18 июня

Просто где-то какие-то социальные и правовые вещи скрестились и не могут между собой договориться. Вроде как граффити — это красиво и классно, но я пытаюсь поставить себя на место собственника. Вот ко мне приходят люди и говорят: «Мишаня, давай мы на твоём доме нарисуем офигенную картину». Я такой: «Да, пожалуйста, давайте». А на следующий год решаю, что хочу по-другому использовать эту площадь. И в чём я не прав, если это моя собственность? Это вопрос собственности и того, как она функционирует в общественном пространстве.

Но я не на таких высотах летаю, не знаю, как это всё регулируется. А диалог с властями, конечно же, происходит, вы видите, сколько фестивалей проходит каждый год. Так что договариваться удаётся. Вот, например, разрисованный трамвай — это социальная программа «125 идей», городской проект.

У тебя не было желания назло запретам сделать что-то остросоциальное?

Чтобы уколоть общество? Ну, я покалываю чуточку.

Скейтбординг, татуировки, ещё история родного края, путешествия в тайгу — всё это меня вдохновляет. Нужно просто наслаждаться тем, что есть вокруг. Если получается это ещё и через свою призму доносить — это здорово. Я вот обнаружил, как мне приятно рисовать. Но само рисование — это только частичка моего артистического проекта. Нужно не только руками владеть, но и думать, придумывать какие-то штуки, дисциплинировать себя, потому что ты в итоге предоставлен сам себе.

Существуют ли границы творчества у тебя дома? Или твой стиль можно увидеть, даже просто заглянув к тебе на чай?

Творческие моменты меня могут застать, где угодно. Могу в машине ехать что-нибудь рисовать, могу идти просто придумывать. Идеи есть всегда. Готовясь к выставке, я многое вывез из дома и теперь как-то пустовато, а обычно, да, всё заставлено картинками, краской и прочими арт-объектами

Я открыл для себя действенную штуку — делать каждый день что-то, что тебе нравится. Эффект офигенный. Я уже три года каждый день что-нибудь рисую, правда, сейчас халявить немного начал. Но так к тебе приходит понимание, что раньше ты мало рисовал, оказывается, просто думал, что рисуешь.

А вот когда ты специально каждый день садишься и делаешь что-то, ты уже понимаешь, как тебе нравится рисовать, как тебе не нравится рисовать, как-нибудь по-другому пробуешь нарисовать, не так, как вчера. Попробуйте, замарафоньте — каждый день применяйте свой профессиональный метод, и вы всё узнаете о себе.

Руки пахнут краской, творческие порывы во многом не окупаются, с властями удаётся договориться не всегда, так в чём же кайф от того, чем ты занимаешься?

Кайф в самом моменте, в наслаждении результатом, в предвосхищении проекта.

Есть, конечно, какие-то вещи, которые не доставляют кайфа в процессе, приходится идти на жертвы, но сам процесс рисования потом это компенсирует.

Я уверен, что надо и свои задачи решать, и делать так, чтобы в рисовании оставался какой-то момент для импровизации. Не так давно я выступал на Behance Portfolio Review с темой «Порядок и хаос в творчестве». Я как раз задавался вопросом — насколько важно делать серьёзные проекты с подготовкой или надо по-художественному, на импровизации всё вывозить?

И к какому выводу ты пришёл?

Решил, что надо и так, и так делать. Но даже импровизация требует подготовки в рамках творческого процесса.