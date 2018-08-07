За свои шутки мне не стыдно

Виктор Комаров и Гурам Амарян — комики шоу Stand Up на телеканале ТНТ — приехали в Новосибирск с концертом, после которого рассказали Сиб.фм об универсальных, несибирских шутках и объяснили, почему «телевизионных» юмористов не смогут вытеснить блогеры с YouTube.

Виктор Комаров: Сразу скажем — не в обиду вам или вашему городу — мы ничего не посмотрели у вас. Не потому что мы такие, просто времени совсем не хватает. Конечно, если бы у нас было в Новосибирске больше времени, не один день, а, например, два, то в первый день мы бы отоспались и выступили, а во второй...

Гурам Амарян: Просто отоспались.

Виктор Комаров: Ну или погуляли бы по городу. После Новосибирска мы едем в Красноярск, а оттуда домой. Времени на сон не будет вообще, поэтому мы отоспимся сегодня впрок, чтобы обмануть свой организм.

Легко ли рассмешить сибиряка?

Виктор Комаров: Точно так же, как и не сибиряка. Вы же ничем не отличаетесь от других людей, вы в курсе?

Рассказы о том, что сибиряки какие-то не такие — это мифы.

Гурам Амарян — победитель украинского шоу «Рассмеши комика», участник «Сomedy Баттл» на канале ТНТ в составе дуэта «Софья-Алёшка». Стал постоянным резидентом шоу Stand Up после успешного выступления на «Открытом микрофоне» в 2017 году

Может быть, вам и нравится так думать, но я вас разочарую. Возможно, где-то в глубине Сибири, в городках с населением в несколько тысяч человек, где у людей есть своя субкультура, свой характерный акцент, есть что-то своё в плане юмора. Но мы же в Новосибирске — это один из центральных городов.

А есть ли у вас какие-то специфические шутки для отдельных регионов, которые срабатывают только в них?

Гурам Амарян: У меня для каждого города есть своя шутка. А вообще, я жил в Новосибирске год, и это был худший год в моей жизни, только не обижайтесь. Потому что меня одноклассники били сосульками — это абсолютная правда.

Виктор Комаров: Если в городе происходит что-то интересное — нам об этом сообщат. А так, я могу сам спросить со сцены, что у вас интересного тут происходит. Так и «живака» будет больше, да и в целом, если с лёту сымпровизировать, будет смешнее, чем сидеть и заранее что-то вымучивать. И ещё одна причина, почему не стараюсь что-то придумывать специальное для города, заключается в том, что люди заплатили деньги и хотят услышать обкатанный материал. Я просто привожу что-то проверенное, отточенное, и людям нравится. Ко мне ни разу не подходили и не говорили: «А где шутки про Екатеринбург?». Или: «Всё хорошо, но про Барнаул ничего не было». Хотя если бы такой референс был, я, возможно, что-то и добавил региональное.

Обижаются ли ваши близкие на шутки про них в выступлениях?

Виктор Комаров: Не обижаются. Но у меня и нет каких-то жёстких шуток — может, про жену что-то и есть, но она уже привыкла и не обижается. Да и это персонаж, скорее собирательный, чем конкретный. Нет цели стебать супругу, чтобы она посмотрела выступление и задумалась.

Гурам Амарян: Моя семья очень хорошо относится. Папа вообще обожает шутки про себя, смотрит моё выступление и говорит: «Это я». Всем всё нравится.

Кто ваш главный критик?

Любимый комик Виктора Комарова — Крис Рок — пятый в списке лучших стендап-комиков всех времён по версии телеканала Comedy Central. На написание первого монолога Виктора натолкнуло выступление другого известного стендапера — Эдди Иззарда

Виктор Комаров: Зритель. Есть своя технология обкатывания материала, которая за пять-шесть лет выступления на ТНТ не давала сбоя. У нас существуют маленькие вечеринки в Москве, которые проходят два-три раза в неделю. На них собирается приблизительно 40-50 человек. Это абсолютно бесплатное мероприятие, как для комика, так и для зрителя. Ты приходишь туда, выкатываешь свои новые шутки, которые ты только что написал, и не знаешь, смешные они или нет. Ты только предполагаешь. И уже рассказывая их, по реакции зрителя понимаешь, где и что надо доработать. На таких маленьких вечеринках и создаются монологи, которые потом появляются на ТНТ и с которыми мы ездим по городам. Нельзя что-то написать и предположить, что это будет смешно. А где работа, которую ты провёл по обкатке этого материала? Вот то, что мы будем показывать в Новосибирске, до этого мы возили в Тюмень и Екатеринбург.

Не напрягает показывать одно и то же?

Виктор Комаров: Нет, да и программа меняется каждые полгода. Люди играют пьесы по десять лет или песни поют одни и те же по 25 лет. Этот вопрос, скорее, надо задать Жукову из группы «Руки вверх», не колбасит ли его при упоминании имени Алексей. Ну и, если честно, я бы и дольше рассказывал монологи. Просто со временем в них добавляются какие-то шутки, они становятся всё лучше и сильнее. Я уверен, что если бы у нас было не полгода, а год, материал получался бы ещё смешнее.

Вы рассказали про технологию обкатывания материала, а есть ли своя технология написания шуток? Может быть, вы пользуетесь собственной формулой, которая стопроцентно приводит к хорошим монологам?

Виктор Комаров: Нет такой. Единственная формула — писать каждый день. Я что-то смотрю — новости, например.

Общаюсь с самыми разными людьми и ставлю перед собой задачу писать хотя бы по одной минимальной шуточке каждый день.

Бывает — идёшь по улице, увидел что-то, у тебя сразу в голове созрела шутка, сложилась как кубик Рубика, а бывает так, что надо посидеть и подумать. Конечно, идеально, когда что-то смешное произошло вокруг тебя, и ты такой: «О, шуточка на халяву пришла!». На халяву — это значит, ты не сидел и не думал над ней.

Гурам Амарян: У меня чаще всего это происходит так: почти все шутки я пишу в заметках, просто отмечаю какие-то вещи, типа «женщина на улице повела себя вот так». Потом прихожу в офис, открываю их, беру то, что кажется интересным, и уже дорабатываю.

Нет ли ощущения, что весь юмор сейчас творится в интернете — влоги, мемы, скетч-шоу? Как выжить комикам, которые работают «в телевизоре»?

Виктор Комаров: Я не знаю насчёт конкуренции, но я что-то не слышал, чтобы комики из интернета ездили потом по заведениям и давали концерты.

Ну есть Данила Поперечный, Евгений Баженов...

Виктор Комаров: Вот только двое человек, и наши аудитории никак не пересекаются. Я сомневаюсь, что фанатки Поперечного или Баженова захотят послушать полулысого мужика, который валит про жену и ребёнка.

Я им сильно завидую в том плане, что они что-то снимают и зарабатывают на рекламе — то есть им не нужно никуда ехать.

Я бы очень сильно хотел уметь снимать качественные материалы, выкладывать их в интернете, получать рекламные контракты, а потом ещё и гастролировать с монологами. Но пока меня хватает лишь на то, чтобы написать шутки, поехать с ними по городам. Да и как я могу судить и критиковать их творчество? У них подписчиков по 3,5 миллиона человек, а то, что мне что-то не нравится — это моё личное мнение, у меня только 50 тысяч подписчиков, куда я лезу вообще.

Нет ли мыслей обзавестись своим каналом на YouTube?

Виктор Комаров: Канал неспроста называется «каналом». На нём должны выходить видео, притом регулярно. В этом и заключается главная трудность. Если взять популярные каналы и шоу — «Дружко Шоу», «Дневник хача», канал Поперечного — они раз в неделю выкидывают что-то для зрителей. Это получается, что день на монтаж, а остальные дни — это съёмки. А с моим графиком, когда три дня в неделю у тебя отнимают гастроли, у меня было бы всё плохо, получались бы шутки очень плохого качества. Все бы говорили: «Зачем ты это начал вообще?».

Я привык работать с живой аудиторией — что-то им говорю и сразу получаю отклик, а в случае с блогами вообще непонятно, понравилось ли это твоим подписчикам или нет.

Но в целом интернет — конечно, крутой способ продвижения себя как артиста — сам себе начальник, сам себе продюсер. Просто шоу Stand Up на ТНТ хватает. У меня нет цели покорить весь мир и стать величайшим. Я делаю юмор — и людям нравится. В этом плане я счастлив, всё получилось именно так, как я себе это и представлял.

И вообще, я не из тех, кто гонится за количеством, качество в любом случае важнее. Да, есть, конечно, Данила Поперечный, который собрал шесть тысяч человек в Ледовом дворце, но какая это была аудитория? То же самое и с концертами Тимати. Вы знаете, что после каждого его концерта у какого-нибудь Олимпийского выстраивается огромная очередь из родителей, которые пришли забрать своих детей? А он там читает про богатство, девушек и тачки. Куда вот это? Просто мимо.

Наверное, вас часто просят в интервью рассказать смешную шутку. А я попрошу вас рассказать не самую смешную шутку, за которую вам, возможно, стыдно, но которая по-прежнему вас веселит.

Виктор Комаров: Гурам, у меня есть такие шутки?

Гурам Амарян: Любая.

Виктор Комаров: Наверняка есть какие-то шутки, не буду этого отрицать. Возможно, это простые шутки на какую-нибудь пошлую тему, с простыми юмористическими приёмами, которые были вставлены в монолог потому, что их нечем заменить. Но, видимо, они легко забываются, раз сейчас я не могу припомнить ни одной, за которую было бы стыдно.

Гурам Амарян: Я уже вижу заголовок этой статьи — «Виктор Комаров — мне не стыдно за свои шутки».

Виктор Комаров: Да, можете прямо так и написать. Кстати, в последнее время фанатею от того, что свои посты в инстаграме я называю максимально пафосно. Например, «Приходите узнать, что такое настоящий стендап» или «Завтра в Перми будет смешно, а потом на сцену выйду я и станет ещё смешнее».