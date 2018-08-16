Корреспондент Сиб.фм побеседовала с ведущим пластическим хирургом центра UMG Максимом Вуйловым о гонке за красотой, клиентах-мужчинах, популярных у россиян операциях, а также о том, почему своего хирурга нужно выбирать на всю жизнь.

Максим, чем отличается пластическая хирургия в России от Европы и Америки?

Главным образом набором востребованных операций. Например, в США больше, чем у нас, распространён лифтинг лица, в Бразилии женщины охотно корректируют ноги и ягодицы. У нас превалирует маммопластика, хотя операции по коррекции формы груди во всём мире являются очень популярными. В последнее время в России новые позиции завоёвывает липосакция.

А что насчёт трендов?

Я бы обозначил три основных тренда. Первый — малоинвазивные методики. Здесь речь идёт о том, что сегодняшние пластические операции выполняются максимально щадящими методами для того, чтобы сократить сроки реабилитации пациентов. Тренд № 2 — это стремление к естественности. Пластической хирургией сегодня пользуются обычные женщины, которые хотят просто хорошо выглядеть, а не поражать всех размерами и формами. Третий тренд — командная хирургия, когда одномоментно несколько хирургов работают над преображением пациента, приводя в порядок разные зоны лица и тела.

Если говорить о России, то важно отметить такой момент: у нас пластический хирург — относительно молодая профессия.

Ещё 5-10 лет назад мы на конференциях с открытыми ртами слушали наших зарубежных коллег и пытались уловить любую информацию, а сейчас на подобных профессиональных мероприятиях я всё чаще отмечаю хорошие результаты наших хирургов.

Мы уже тоже можем очень многому научить наших зарубежных коллег.

Как выглядит собирательный портрет сегодняшнего клиента клиники эстетической медицины?

Рынок пластической хирургии в России растёт, пластическая хирургия становится доступнее, выходит в широкие массы. Неудивительно, что сегодня число тех, кто хоть раз в жизни прибегал к помощи пластического хирурга, постепенно приближается к числу тех, кто не делал этого никогда. У той половины, которая не обращалась к пластическим хирургам, в голове ещё сохранился стереотип — им кажется, что это нечто космическое, дорогое и недосягаемое. Но это уже давно не так.

Когда мне задают вопросы о стоимости той же маммопластики, я, чтобы было понятно, отвечаю, что новая грудь стоит примерно как два айфона.

И пациенты начинают осознавать, что это нестрашно и недорого.

К нам приходят очень разные люди. Достаточно много мужчин с небольшими возрастными изменениями, которые хотят убрать мешки под глазами, нависшие веки, сделать всё, чтобы взгляд перестал быть уставшим. Также их интересует липосакция, потому что многие активно работают и им порой не хватает времени ни на залы, ни на контроль питания.

Естественно, много среди наших клиентов молодых девушек. Они избавляются от комплексов по поводу внешности, и смотришь, какой-то новый блеск в глазах появляется. Отдельная категория — молодые мамы, которые хотят восстановить свои прежние формы после рождения малыша. И конечно, взрослые женщины, которые хотят скорректировать некоторые возрастные изменения и остаться молодыми и красивыми.

Что из последних методик по преображению лица и тела вас особенно впечатлило?

В 2016 году российские пластические хирурги выполнили 153 700 операций, на которые пациенты потратили более 12 млрд рублей

Возможности липоскульптурирования. Это относительно новое направление в пластической хирургии. Всего 10 лет назад был изобретён аппарат ультразвуковой липосакции Vazer. Сегодня таких аппаратов в России чуть больше десяти. Я уверен, что в будущем эта методика перевернёт рынок.

Если описывать простым языком, то жировая ткань забирается из одной зоны тела, где её в избытке, и аккуратно вводится в другую, где существует дефицит объёма. Это могут быть ягодицы, грудь, лицо. Вы не представляете, каких потрясающих результатов можно добиться. Ненавистные «спасательные круги» на животе, жировые отложения на бёдрах, которые тяжело скорректировать спортом и диетой (женщины меня поймут), убираются без разрезов, а затем этот «ценный груз» можно перенаправить в нужное место. Собственные жировые клетки успешно приживаются и остаются на новом месте жительства.

Значит, вскоре все будут обходиться без имплантатов?

Ну нет, я так не думаю, но у нас, хирургов, появилось гораздо больше возможностей для достижения классных результатов.

Как выбрать клинику, как выбрать хирурга? Расскажите о лайфхаках.

Во-первых, ищите доктора, с которым вам комфортно общаться. Если в человеческом плане специалист вызывает у вас вопросы, то вам сложно будет с ним контактировать, обсуждать нюансы, детали.

Отношения с врачом должны сложиться.

Идеальная ситуация — это когда ваши отношения сложились на всю жизнь. К примеру, вы стали на пять лет старше, у вас появились новые вопросы к собственной внешности — вы знаете, кому их задать.

Что касается клиники, то принципиальный момент — это её оснащённость, наличие собственных операционных, стационара, палаты интенсивной терапии. Делать операцию у хирурга, который просто арендует операционную в больнице, я бы сегодня уже не стал. Пластическая хирургия выходит на новый уровень и с точки зрения технологий, и с точки зрения сервиса. На месте пациентов я бы этим пользовался.

Каковы перспективы развития пластической хирургии в ближайшие годы?

Все мы, продвинутые хирурги, работающие в хороших клиниках и центрах, понимаем, что главное — это учиться всю жизнь. Мы постоянно ездим на конференции, мастер-классы, стажировки.

В какой ещё отрасли специалисты высокого класса так рьяно учатся и обмениваются опытом? Ну, пожалуй, только мы.

Это связано с развитием технологий и огромным желанием наших пациентов оставаться молодыми, активными, красивыми. Хорошее желание, я считаю.