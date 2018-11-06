Грани Добровинского

Кто вы без своего адвокатского костюма? Отец, сценарист, стилист, коллекционер

Фотографии предоставлены агентством бизнес-событий Expertum

Известный адвокат VIP-персон из мира политики, шоу-бизнеса, спорта и искусства адвокат Александр Добровинский 1 ноября впервые посетил Новосибирск. В отеле Marriott он провёл организованный агентством бизнес-событий Expertum мастер-класс «Искусство переговоров», на котором поделится с новосибирцами инструментами и технологиями, которые он сам использует для успешного убеждения.

В беседе с журналистом Сиб.фм Александр Добровинский рассказал, почему лопата не поможет в поиске истины, но сделает правым, о самых сложных переговорах длиною в несколько лет, о своём «Табу», гольфе и настойчивых звонках из Букингемского дворца.

О сибирской адвокатской культуре

Понятия не имею, какая она – адвокатская культура в Сибири. Я впервые в Сибири, мне самому жутко интересно это узнать. Сегодня буду ужинать с некоторыми представителями адвокатского сословия, надеюсь познакомиться с этой культурой. С сибиряками встречался в Москве, в своём офисе. Думаю, они приходили ко мне, зная или догадываясь о дресс-коде. Но мне интересно посмотреть, как всё происходит локально.

О том, как стиль меняет сознание

Последние лет 35-40 ношу практически одно и то же. Считаю, что стиль диктует сознание. Как только адвокат определится со своим стилем, поменяется и его сознание.

Вспоминаю показательный случай, когда учился во ВГИКе. Мы, студенты, с удовольствием подрабатывали в массовке. 3 рубля в съёмочный день при стипендии в 40 рублей в месяц – это святое. Снимали фильм о войне. Нам быстро раздали форму: кому советскую, кому немецкую. Переоделись. После съёмок – обед в столовой киностудии. И я обратил внимание, что ребята в немецкой форме сели отдельно. Вдумайтесь, что произошло. Им одежда продиктовала сознание. Как, впрочем, и советским. И вели себя ребята по-разному. «Немцы» говорили тише, держались совершенно иначе. Я даже ждал, что русские сейчас начнут пить водку.

Так что советую адвокатам забыть о том, что есть слово «мода». Живите и существуйте так, как вам нравится. Не утрируя, конечно, до лаптей, но тем не менее. Будьте собой, это приведёт вас к успеху.

Если вас душат бабочка или шейный платок, надевать их не стоит.

Любите свой стиль. В суде я всегда придерживаюсь дресс-кода. Дома – тоже. Даже не помню, вышел ли я когда-нибудь неодетым на кухню. Халат, платок на шее как минимум. Горничная, дети должны всегда видеть папу, как нужно.

О дедушке, лопате и неадекватах

Это хороший вопрос – с кем бы я никогда не вступил в переговоры. Я избегаю переговоров с агрессивными людьми. Понимаете, переговаривать можно только с человеком твоего уровня, твоей культуры, твоего понимания жизни. Но когда напротив сидит какой-то человек, с которым не о чем говорить, потому что его реакция будет неадекватной, то переговоров вести нельзя.

Мой дедушка, очень умный человек, в четыре года учил меня читать. Я, конечно, плакал, не понимал, зачем мне этим заниматься, ведь хотелось бегать и играть. Спросил его, для чего нужно уметь читать? И он сказал, что нужно научиться читать, чтобы потом уметь спорить. «А для чего нужно спорить?» — спросил четырёхлетний Саша. Дедушка ответил: «Чтобы найти истину». Я уточнил: «А зачем находить истину? Чтобы оказаться правым?». Он засмеялся:

«Нет, чтобы оказаться правым, возьми лопату и дай по голове человеку, с которым ты будешь спорить, и ты будешь прав.

Спорят же для того, чтобы найти истину».

Поэтому импульсивные, взрывные люди пусть идут стороной. Понимаете, мы живём в мире, где одно мнение больше не работает. Так в средние века было, что король говорит, а все вассалы должны это делать. Сегодня это не работает. Мир слишком насыщен информацией и очень быстро меняется.

О не совсем тренингах

Я накопил много всего, и этим хочется поделиться. Это моё естественное желание. Помните историю про дедушку и лопату? В споре рождается истина. Поэтому я люблю диалог с залом. И моя задача на таких вечерах – заставить людей задуматься, проанализировать, что они делают. Но не научить. Понимаете, нельзя научить человека играть на скрипке, если у него нет слуха. Но заставить его задуматься – можно. Так что у меня не совсем тренинги.

О самых сложных переговорах

Самые сложные переговоры, которые только могут быть, это переговоры с детьми. У них нет такого анализа, как у взрослых. Они могут просто упереться на физическом уровне. Ну, не хочет ребёнок есть кашу. Тут можно добиться чего-то, если у тебя есть какие-то аргументы и влияние. Самое простое – дать подзатыльник и заставить. Но это же смешно. Ребёнок тебя вместе с этой кашей возненавидит, это не переговоры. А вот убедить его, что каша полезная и вкусная – это другое дело. Поощрения, обещания, приведение примеров – инструментов много. Но это сложно. Особенно когда у ребёнка капают слёзы в манную кашу. Но на этом как раз и шлифуется искусство переговорщика.

О бунтарстве подростков и что с этим делать

Трудный возраст у детей постарше начинается лет с 13 и заканчивается, если заканчивается, в институте на 1-2 курсе. Это сложный период для родителей и лёгкий для детей – ведь они бунтари. Но пройти его нужно.

Я человек старой школы, для меня татуировка – это совсем не то, что мне хотелось бы видеть на моих детях.

Но если меня поставили в известность постфактум, то это нужно пережить и принять. Не говорить: «Что ты сделала, придурошная идиотка?!». Хотя это и очень хочется сказать.

У меня дочери, поэтому сюрпризов хватало. Но при этом так получилось, что у меня очень близкие отношения с детьми. Хоть рассказы пиши. Дочке было 14 лет, училась в Париже. Позвонила и сказала: «папа, я сегодня сделаю это». Вот так. Я считаю, что родителю не нужно постоянно держать ребёнка за руку, иначе он просто убьёт все отношения. Но стоит быть на близкой дистанции, чтобы вовремя протянуть руку. Первая любовь, первые разочарования, поиск самого себя, начинающиеся мысли о сексе и прочее – папа должен быть рядом, я считаю. Вообще, еврейский папа – это нормальная мама. Так что ничего такого тут нет. Трудный возраст нужно пережить.

О «Табу» и не-лекциях

Мы сделали клуб вместе с моим ассистентом Кристиной Садчиковой. Мы там партнёры, и она работает в этом направлении ещё больше, чем я. Мы не ожидали, что придёт такой успех меньше чем за год. Оказалось, что в обществе есть феноменальная потребность услышать чужое мнение, поспорить, вырасти как личность, воспитать в себе интеллектуала, воспитать в себе какие-то вещи, которые раньше для тебя были табуированы. И вдруг такая площадка появилась. В клубе не читают лекции, там идёт полноценный диалог.

Общение с людьми – это самое главное в жизни для меня, я ради этого живу.

Я узнал у своих друзей и знакомых, что их волнует. Первые вечера – нельзя говорить слово «лекции»! – были о том, что людям интересно. Например, «мужчина и женщина», «отношение к деньгам», «отношение к детям» и тому подобное. И когда это завертелось, когда люди увидели, что они не статисты в наших мероприятиях, а их живые участники, по Москве пошёл слушок, что у нас жутко интересно.

И как итог – недавно в клубе нас была лекция с Аллой Вербер, ведущим байером России. Говорила о себе, о том, как вести самый большой магазин Европы на сегодня. Дорогого стоит её послушать. Планируется выступление Саши Роднянского, единственного продюсера в нашей стране, входящего в жюри «Оскара». Поговорим обо всей продюсерской кухне, устройстве киножюри, о том, обязан ли спать продюсер с актрисой или актёром. Любопытно будет послушать.

Об отодвинутом этикете

Я заметил, что большинство наших людей совершенно далеки от этикета, а значит, далеки от простой практической составляющей. Почему не надо наливать полную чашку чая или полный бокал вина? Это элементарно неудобно. Чай будет долго остывать, вино прольётся.

У меня на канале YouTube есть несколько фильмов об этикете. Меня смущает, что в нашей жизни он отодвинут. Ведь этикет – очень важная для существования штука. Это вещь очень практическая, унаследованная из прошлых веков. Раньше женщина должна была всегда ходить с правой стороны от мужчины, потому что слева у него болталась шпага или шашка. Или, например, меня очень смешит убеждение, что женщина всегда должна проходить вперёд. Но ведь если дверь открывается от себя, то сделать это крайне неудобно. Нужно исходить из условий, в которые ты попадаешь.

О гольфе в твоей голове

Это иллюзия, что гольф не помогает профессии адвоката. Кто-то когда-то придумал, что дела решаются на полях для гольфа, но это не так. Гольф – это совершенно удивительный вид спорта, в котором идёт воспитание самого себя. В нём ничего не зависит от противника.

Гольф устроен таким образом, что ты можешь легко выиграть у сильного соперника. Есть только ты, земля, ветер, ландшафт, длина и высота полёта мяча. Всё это нужно взять в свою голову, подсчитать, подобрать нужную клюшку и сделать верный удар. Как бы ты ни сыграл, выиграл или проиграл – виноват будешь только ты. Ум человека – это его склонность к анализу. Всё это про гольф.

О музее с привидениями

Чтобы создать музей, нужно прежде всего выпустить весь архив. Сейчас выходит третий том, весной выходит четвёртый. Всего их будет двенадцать. Это огромный труд, на самом деле. Чтобы выпустить первую книгу, нам понадобилось семь лет. Чтобы систематизировать всё это дело, понадобится ещё пара лет, видимо. Когда эта работа будет завершена, её можно будет выставить в музее.

Сегодня я живу на даче Любови Орловой и Григория Александрова, хожу вместе с привидениями, думаю, как будет это всё функционировать в форме музея. Там сейчас ни на мебели, ни на стенах нет ни одной фотографии моей семьи – только наследие Орловой и Александрова.

О своём будущем сериале

Недавно написал с коллегами сценарий многосерийного фильма по моим рассказам. Готов проект «пилота», я искренне им доволен. Практически договорился с исполнителем главной роли – Сергеем Маковецким. Сам тоже буду там играть. Идея у сериала, на мой взгляд, очень оригинальная. В двух словах: адвокат Добровинский выходит из зала суда, к нему подходит девушка, которая говорит, что хочет писать о человеческих грехах. И к кому, как не к адвокату, ей обратиться. Адвокат ей отвечает, что есть адвокатская тайна, и он ничего рассказать не сможет. Но у него есть товарищ, коллега, назовём его Левитанский, который ищет секретаршу. Почему бы ей не поработать у него, написать о грехах с натуры.

Левитанского играет Маковецкий. А его помощника, к слову, — Максим Матвеев, муж Лизы Боярской. Время от времени появляется адвокат Добровинский, но его никто не видит. Он рассказывает зрителю, что, например, всё было не так: чашка стояла здесь, стол – тут, а герои смотрели в окно, о чём они думали. Мы подумали, что это придаст нашей истории правдивость.

Сценарий на самом деле хороший. Если дело пойдёт, заявим сериал на кинофестиваль.

О кино любимом и незаслуженно забытом

Есть один по духу абсолютно мой режиссёр, я его совершенно обожаю. Он итальянец, его зовут Пьетро Джерми. Он забыт в нашей стране незаслуженно. Он гениальный. Если сегодня посмотреть его фильмы, то станет ясно, что они нисколько не устарели по сравнению с фильмами Феллини. Федерико тоже гениальный, он столп, но его фильмы сегодня уже сложно смотреть. А вот у Джерми «Дамы и господа», «Развод по-итальянски», «Альфредо, Альфредо» свежи и сегодня, потому что они о человеческих отношениях, потому что итальянская буржуазия конца пятидесятых и начала шестидесятых очень похожа на буржуазию нашу сегодняшнюю. Скоро буду читать лекцию о Пьетро Джерми, о его гениальности, о его юморе таком хорошем, исследовании отношений мужчины и женщины.

Из отечественных мастеров, конечно, Калатозов. Его «Летят журавли» — это шедевр из шедевров. Потом есть один фильм, который тоже у нас никто не помнит и не знает – «Случай с Полыниным». Я просто перечислю, кто там играл, и станет понятно, почему этот фильм не может быть плохим. В ролях там Вертинская, Ефремов, Дуров, Бурков, Мордюкова и Табаков. И снят он по новелле Симонова. Этот фильм потрясающе был сделан, но лёг на полку только из-за одного: героиня Вертинской во время Великой Отечественной войны ездит по фронту и при живом муже – Табакове – влюбляется в лётчика – Ефремова. Наши власти в 1972 году решили, что негоже ни лётчику, ни советской актрисе иметь роман. Хотя секс-то был в Советском союзе.

Очень люблю у Рязанова несколько фильмов и считаю, что совершеннейший шедевр – это «Берегись автомобиля». Там сошлись все звёзды, которые только могли сойтись. Причём даже не актёры, а настоящие звёзды. В этом фильме блестяще всё – начиная от сценария Эмиля Брагинского и заканчивая голосом Яковлева за кадром.

Есть ещё французское и американское кино. И там, и там у меня есть по паре любимых фильмов. На французском «Мужчина и женщина» у меня просто отпадает челюсть. Я смотрел этот фильм миллион раз и готов смотреть ещё.

О часах влюблённого короля

Лет двенадцать назад приобрёл часы короля Эдуарда VIII, того самого, который отказался от престола ради леди Симпсон. И так получилось, что в этих часах была некая тайна – на них была надпись. И вот уже много-много лет Букингемский дворец хочет у меня их выкупить. Два раза в год звонят и предлагают сделку. Забавная история.

На часах написано «Нет прощения тому, кто пошёл в неправильном направлении. Уоллис Симпсон».



Михаил Глотов

журналист Автор