Вадим Репин: концерт в Новосибирске как домашний матч

Музыканты – это гиды, которые путешествуют вместе со зрителями по любимым местам

фотографии Ирины Мжельской и с сайта transsiberianfestival.com

Вадим Репин рассказал, как ему удаётся заманить знаменитостей в Сибирь и назвал лучшие места для семейного отдыха.

В родной Новосибирск приехал всемирно известный скрипач Вадим Репин. Он анонсировал программу VI Транссибирского Арт-Фестиваля, который пройдёт с 21 марта по 13 апреля. Наряду с выступлениями звёзд мировой музыки в Новосибирске фестиваль включит концерты в Красноярске, Самаре, Москве, Санкт-Петербурге.

«Несмотря на грандиозные планы, базой Фестиваля всегда будет Новосибирск. Хотя, должен признаться, каждый концерт здесь для меня как домашний матч», – рассказал Вадим Репин.

Вадим, как вам удаётся привозить знаменитостей в Сибирь? Как Вы их мотивируете? Ведь Сибирь для многих – это очень далеко.

Рецепта никакого, конечно, нет. Обычно звучат дружеские вопросы, возникает интерес – посмотреть, а что там? Многие впервые оказываются в Сибири, любопытство тоже играет свою роль. Любой случай уникален. Я благодарен каждому музыканту, ведь это большое дело – приехать на наш Арт-Фестиваль. Мы не можем предложить десять концертов кряду, как, скажем, в турне по Америке или Японии. Это специальная поездка за тридевять земель.

Понятно, что расписание гастролей мировых звёзд составлено на годы вперёд. Их ждут всюду, им рады везде. Можете сказать, с кем из участников Арт-Фестиваля переговоры получились самыми долгими и сложными?

По-всякому бывает. С Туганом Сохиевым мы вели переговоры в течение трёх лет; он чрезвычайно занятый музыкант, один из самых «hot» дирижёров на планете. Леонард Слаткин, Кент Нагано – в каждом случае особая история.

Вадим, расскажите, как вы сами, при всемирной известности и многочисленных приглашениях, принимаете решение, где выступать, а где нет?

Это вопрос человеческий. Три причины, которые важны для музыканта: престиж, удовольствие и финансы. На многие концерты я лечу с огромным удовольствием, так как знаю, что буду играть с коллегами, выступать с которыми мне очень приятно.

Всегда интересно строить диалог на сцене.

Как правило, желательно, чтобы два из названных трёх пунктов присутствовали. Часто сходятся вместе все три. Иногда участвовать заставляет чувство благодарности. Существует большая разница между бесплатным выступлением и благотворительным.

Вы очень многое делаете для культурной жизни Новосибирска. Вас здесь знают и любят с давних лет. Было ли что-нибудь такое в вашем творчестве, что казалось невозможно сделать, но затем всё-таки это невозможное было Вами реализовано?

У каждого концерта существует своя история. А большой Арт-Фестиваль – это в некотором роде авантюра. С самого начала мы решили, что Фестиваль станет глобальным проектом, а не простым набором нескольких концертов. Друзья, вероятно, помнят, что я несколько лет мечтал и думал, но не мог решиться на этот шаг, словно чувствовал, что грандиозный проект займёт практически каждый день моей жизни. Сейчас нет ни дня, когда бы мы не принимали решения, не знакомились с материалом, не отрабатывали бы логистику, не вели какие-то переговоры. Каждый день приходится что-то делать, это очень большая работа. Но это чудесно – думать, что вот сейчас состоится наш первый Арт-Фестиваль, и состоится он минимум на трёх континентах. Чудесно потому, что была такая мечта, и так мы построили с самого начала отношение к этому проекту. Мы смотрим: Нью-Йорк, Токио, европейские страны и города – и там реализуются наши проекты, и там нами интересуются, и там наши выступления очень успешны, — это дорогого стоит. На закрытии звучат комплименты, и можно расслабиться. Но в основном, конечно, это постоянная работа.

Вадим, у вас невероятно затратная профессия – в энергетическом смысле. Расскажите, как вам удаётся восстанавливать силы после изнурительных концертов?

Рецептов зарядки аккумуляторов у меня нет. Жизнь идёт очень интенсивно, и она очень интересна; тут уж подпитываешься, как только можно. Мне кажется, сон очень важен, режим – это главное. Нужно быть физически и ментально на сто процентов готовым. Репертуары разные, и настроения разные. Можно сказать, что исполнители — гиды, которые водят зрителей по любимым музыкальным местам, путешествуют с ними.

И всё же, Вадим, поведайте чуть подробнее, где вы черпаете энергию и вдохновение на то, что делаете? Есть у вас какие-то личные секреты творческого подъёма, необычайного музыкального воодушевления?

Это действительно очень интересный вопрос. Мне кажется, в разные периоды жизни получаешь вдохновение из разных источников.

Чем дальше профессионально растёшь, тем больше ищешь вдохновение в самой профессии.

Все произведения, все те вещи, которые я исполняю, для меня очень дороги. Для меня всегда на первом месте само произведение, а не композитор, не его имя. Есть огромное количество произведений, которые мне хочется исполнять, а есть творения, которые меня не так трогают, не так вдохновляют. Вдохновение очень важно внутри профессии, внутри музыки, при анализе, при общении с коллегами.

И, конечно, личная жизнь – невероятный допинг, энергия, сила, которой я подпитываюсь дома.

Всякая творческая натура нуждается в полноценном отдыхе. Человеку необходимо иногда расслабиться, забыть на время о проблемах, подумать в тишине о приятных вещах. Скажите несколько слов о том, где Вы любите отдыхать?

Если что-то солнечное, то это остров Сардиния или Лазурный берег. А если это снег, зима – то швейцарские и французские Альпы.

Вадим, Вы отлично знаете, что многие юноши и девушки мечтают о большой музыкальной карьере. Что можно посоветовать мальчишкам и девчонкам, которые сейчас только начинают свой путь в музыке, ещё учатся в школах?

Это жизнь, и каждый человек развивается по-своему. Постоянно нужно принимать решения. Учение – чрезвычайно серьёзное дело. Какие решения ты принимаешь в процессе обучения, как относишься к будущей профессии – это обязательно найдёт отражение в будущих результатах. Самое главное — понять цель. Цели могут быть разные, от коммерческих до чисто музыкантских. Иногда они находятся рядом, иногда несопоставимы друг с другом. Есть более доходные направления и менее доходные, более интересные и менее интересные. Каждый человек сам для себя выбирает вкусовые грани. Если ты решил, что произведение отвечает твоему вкусу, ты не можешь исполнить его неправильно. А если смотреть на другие стороны профессии, то порой можно потеряться в жизни.



Ирина Мжельская

Светский обозреватель Автор