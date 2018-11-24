Мотивы Балкан в Сибири

Группа «Балканика»: о «Евровидении», братской дружбе и главной идее искусства

фотографии Никиты Давыденко

Сербская группа «Балканика» впервые даёт концерт в Сибири. Финалисты «Евровидения-2018» знакомят новосибирцев с этническими мотивами — женский и мужской вокалы, мощный ритм, сочетание электронной музыки и этнических инструментов. Корреспондент Сиб.фм побывала на саундчеке перед концертом и узнала у лидера группы, зависят ли результаты «Евровидения» от политики, почему победила Нетта и трудно ли слушателям по всему миру понимать сербский язык.

Александр, «Евровидение» – наверное, самый популярный музыкальный конкурс. Меняется ли жизнь исполнителей после участия в нём?

Нет, это заблуждение, ничего не меняется! Для нашей группы, «Евровидение» – это просто один из этапов. Не более! Для меня это вторая поездка на конкурс (прим. женское вокальное трио «Аска» под руководством Сани Илича в 1982 году заняло 14-е место). Мне кажется, за все эти годы в контексте «Евровидения» изменились только технические условия. Качество звука, световые эффекты стали значительно лучше. Однако нельзя забывать, что производство звука – слишком сложный процесс. И как бы ни старались, даже на такой площадке, как «Евровидение», невозможно добиться такого качества звучания, как в записи. Они всё равно будут отличаться.

На ваш взгляд, «Евровидение» – это конкурс или, скорее, шоу?

И то, и другое! Соревнование создаёт шоу. Чем масштабнее состязание, тем эффектнее получится представление.

Расскажите об организации «Евровидения», вы были довольны условиями?

Мне кажется, мы провели в Лиссабоне слишком много времени – две недели, хотя было бы достаточно и одной. Но все понимают, что «Евровидение» – это ещё и огромный бизнес. Его организаторы хорошо знают, как делать деньги. На самом деле, у команд уходят огромные средства на организацию своего выступления. Например, инструменты, не самого лучшего качества, на которых нам пришлось играть, обошлись в двенадцать тысяч евро. Можете себе представить такую сумму? И так со всем… «Евровидение» – это очень дорого.

Существует мнение, что результат конкурса в какой-то степени зависит от политических отношений между странами. Это правда?

Влияние геополитики несомненно ощущается. Удача улыбнулась нам, и мы попали в финал. Однако его итог для меня не до конца понятен. Странная ситуация, когда зрители ставят 12 баллов, а жюри этой же страны – 0. Потому ли это, что в прошлом году мы не поставили им максимальную оценку?

Если ты умеешь плавать в этой воде – всё будет хорошо. Если не понимаешь правил – утонешь.

Однако я всё равно доволен нашим выступлением и результатом. Выход в финал – это успех для «Балканики». Мы не стали победителями, но на протяжении всего конкурса ощущали поддержку слушателей – это для нас главное. Когда вернулись домой, наши фанаты разделяли нашу радость и были довольны тем, как мы представили на конкурсе свою страну.

А что скажете о победителе, представительнице Израиля – Нетте Барзилай? Вам нравится её музыка?

Я уверен, что нынешнее поколение любит Нетту, им близки её песни. А если молодым ребятам нравится Нетта, то и мне она тоже нравится.

Вы не удивились её победе?

Мы были уверены в этом процентов на восемьдесят… А, может, и на сто. Израиль – страна, которая очень много ресурсов вкладывает в «Евровидение», в выступление своих музыкантов. Ещё до конкурса мы ездили с промотуром в Израиль. И это было удивительно! Мы попали в один сквер, и там собрались тысячи людей, которые поддерживали Нетту – они знают её тексты, её песни. Израиль на самом деле любит её и поддерживает. Она заслужила победу.

Что приятнее – выступать на такой площадке, как «Евровидение», или на собственном концерте только для своих фанатов?

Сложно сравнивать, это абсолютно разные впечатления. Мы очень любим наших фанатов, любим выступать для них. На своих концертах мы можем играть всё, что хотим, всё, что нам нравится. Однако «Евровидение» – это особенный опыт. У каждого тут только один шанс. И если ты упустил его, уже ничего не вернёшь.

Александр, почему вы решили исполнять именно «Nova Deca» («Новые дети») на конкурсе?

Мне кажется, эта песня – нечто большее, чем просто милая, просто умная. Главное, в ней есть идея, которая очень близка современному поколению. Она о них.

Если у тебя есть идея – это искусство. Без идеи искусства никогда не получится.

Хотели бы вы ещё раз выступить на «Евровидении»?

Я приму участие, но уже в другой роли. Мы нашли очень талантливого молодого исполнителя, который будет участвовать в нашем отборочном туре в Сербии. Я и другой музыкант «Балканики» Младен будем помогать ему в подготовке к конкурсу.

Я наблюдала за группой во время саундчека: у вас одиннадцать участников – парни и девушки абсолютно разных возрастов. Сложно ли координировать такое количество творческих людей?

Нет, совсем не сложно. Когда-то у нас было двадцать восемь музыкантов в группе. К тому же очень много концертов мы исполняли вместе с симфоническим оркестром – представьте, двести человек на одной площадке! Это был очень интересный опыт.

Если ты выбираешь не только хороших музыкантов, но и хороших людей, и, конечно, хорошую музыку – у тебя не будет проблем.

Насколько мне известно, у «Балканики» это второй концерт в России. Пару лет назад вы уже выступали в Москве. На ваш взгляд, необычные этнические мотивы вашей музыки близки русским слушателям?

Музыка оказывается близка людям вне зависимости от того, где они живут. Всё-таки Россия и Сербия – братские страны. Мы давали концерты и в более далёких регионах – в Индии, Пакистане, Южной Корее, Китае. Там очень необычные, самобытные культуры. Слушатели могут не знать сербского языка, но они понимают и чувствуют то, что мы хотим им сказать. Тут главное — энергетика.

Может, был концерт, который вам запомнился?

У нас было много прекрасных выступлений, но концерт в Пакистане был особенным. Мы провели там три дня и сыграли три концерта. Их транслировали на местном телевидении. В то время в Пакистане была только одна телевизионная станция, поэтому нашу трансляцию смотрела вся страна. На следующий день после окончания нашего фестиваля со мной связался организатор. Он сказал, что лучшие этно-музыканты Пакистана очень хотят сыграть вместе с нами. У меня, конечно, были другие планы, но он меня уговорил на сорокаминутное выступление. Всё прошло замечательно.

Но больше всего мне запомнился один взрослый музыкант, он был уже в годах, и играл на необычном инструменте… После концерта всё тот же организатор спросил, что я думаю о нём (о музыканте). Я ответил, что он справился, и я им доволен. Каково же было моё удивление, когда оказалось, что мы играли с человеком, который совсем недавно получил «Грэмми» как один из лучших музыкантов мира! Удивительная история.

Какие творческие планы и цели у «Балканики» на ближайшее время?

План всегда один – работать и работать. Это очевидно, но так и есть. Сейчас мы заканчиваем работу над нашим альбомом. Думаю, он выйдет в феврале. Половина песен – на английском, некоторые из них переведём и на сербский. На самом деле, создавать сейчас альбом – не очень интересно.

Когда ты работаешь над одной песней, тебе просто нужно выложить её в интернет – и всё, огромное количество людей сразу услышат её. Если она понравится – здорово, если нет – не так страшно, будет следующая. А альбом – это большой риск. Мы тратим огромное количество времени и денег, и не знаем, какую реакцию получим.

Александр, а русских исполнителей вы слушаете?

Если честно, то совсем немного. Однако, на сегодняшнем концерте у нас есть для слушателей особенный сюрприз – мы исполним песню Пелагеи. Я нашёл этот трек в интернете, и он очень понравился всем участникам группы. Кто знает, может мы когда-нибудь познакомимся с Пелагеей лично.



Наталья Бортник

журналист Автор