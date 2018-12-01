Быть профессионалом

О том, существует ли профессия банкира, и как добиться карьерного роста

фотографии предоставлены пресс-службами банков

В честь Дня банковского работника, который отмечается 2 декабря, корреспондент Сиб.фм пообщался с представителями банков и выяснил, где искать идеальных финансистов, чьи интересы защищает банкир и как ему поймать «зигзаг удачи».

Офицеры с гордостью говорят: «Есть такая профессия – Родину защищать». А есть такая профессия – банкир? Что он защищает?

Елена Морева, управляющий операционного офиса «Новосибирский» СКБ-банка:

Буду кратка, как и офицеры: «Банкир должен защищать и интересы клиентов, и интересы банка. А если ему удаётся и то, и другое – то это уже искусство».

Ирина Демчук, управляющий банковским бизнесом группы «Открытие» в Новосибирской области:

Банкир, конечно же, защищает интересы своих клиентов, а значит, финансовое благополучие практически каждого человека и бизнеса, большого или малого. Потому что без банковских услуг сейчас невозможно представить ни развитие экономики, ни жизнь современных людей. Мы хорошо понимаем, как много иногда значат наши решения для каждого клиента, будь то пенсионер или крупная коммерческая структура.

Чем успешнее наши клиенты, тем прочнее позиции банка.

Сергей Пирогов, дивизионный директор блока «Розничный бизнес» филиала «Новосибирский» Альфа-Банка:

Профессия банкира, безусловно, есть. Сегодня банкир представляет собой многогранного специалиста, умеющего правильно оперировать финансовыми потоками, управлять ссудами и кредитами. Банкир в первую очередь защищает интересы потребителей и их денежные средства.

Григорий Сосновский, директор филиала БКС Премьер Новосибирск:

Как классические банкиры, так и инвестиционные банкиры защищают, в первую очередь, финансовую свободу своих клиентов, которая ведёт и к жизненной свободе тоже. Инвестиционный посыл – это вопрос не только финансовый, это вопрос осознанного управления своей жизнью, вопрос готовности к любому изменению внешних обстоятельств. Финансовая свобода нужна для того, чтобы мыслить и действовать идеями и смыслами, не решая мучительно вопрос о поиске финансового ресурса для его реализации.

Какими качествами характера и склада ума должен, по вашему мнению, обладать идеальный банкир?



вошёл в число 100 самых надежных банков России по версии журнала Forbes

Елена Морева: Профессия банкира в настоящее время требует не только больших запасов знаний, но и расширения диапазона сфер деятельности. Если обратиться к этимологическому значению слова «банкир», то мы увидим, что оно восходит к итальянскому «banco» – «стол». Следовательно, банкир – это «человек, работающий за столом». На деле же это не просто сидящий за столом человек, а многогранный специалист, отличающийся склонностью к прогнозированию. Настоящий профессионал-банкир кроме умения прогнозировать должен обладать такими чертами характера, как коммуникабельность, решительность и энергичность, быть интеллектуально развитым и клиентоориентированным, знать человеческую психологию, ну и, конечно, располагать твёрдыми знаниями о постоянных изменениях в законодательстве в сфере своей деятельности.

Ирина Демчук: Безусловно, он должен быть профессионалом. Стратегом, способным мыслить глобально, обладать интуицией. Быть генератором идей и вдохновителем для своей команды. Человеком с сильной энергетикой, готовым выдерживать напряжённый ритм работы. И умеющим сохранять в этом ритме способность радоваться жизни, ценить как награды, так и уроки, которые преподносит судьба.



Банковская группа «Альфа-Банк» сохраняет позицию крупнейшего российского частного банка по размеру совокупного капитала, кредитному портфелю и средствам клиентов

Сергей Пирогов: Пожалуй, основные качества характера, которые должны присутствовать у «идеального банкира» — целеустремлённость, порядочность, коммуникабельность, дипломатичность, открытость новым знаниям и готовность изменяться, чёткость при исполнении профессиональных обязанностей, способность быстро отыскивать нужные средства для воплощения цели, гибкость. Банкир обязан уметь приумножать денежные средства. Склад ума? Безусловно, аналитический, но мы же говорим про «идеального банкира», поэтому он должен обладать универсальным складом ума, прекрасно сочетая в себе не только логическое мышление, но и возможность анализировать происходящее, синтезировать новые знания, принципы, правила, находить нестандартные и высокоэффективные решения, умение планировать и прогнозировать изменения в финансовой среде.

Григорий Сосновский: Правильное соотношение страха и жадности. И поставленная во главу угла порядочность. Для меня порядочность – это умение соответствовать ожиданиям клиента и правильно их формировать. Также нужна решительность дать своему клиенту готовое решение, в рынке инвестиций это отдельная, но очень важная история.

Где в Новосибирске можно получить качественное финансовое образование, чтобы успешно работать в банковской сфере?

Елена Морева: Экономическое или финансовое образование можно получить в любом высшем учебном заведении. Главное для молодых специалистов – это желание учиться и развиваться. Все-таки не зря говорят: «Дорогу осилит идущий». Поэтому важно постоянно заниматься саморазвитием, так как специфика работы в банке каждый день будет сталкивать с экономическими процессами. Сегодня интересы молодых специалистов крутятся вокруг денег, финансов и экономики, поэтому кому это интересно, тот и будет успешен.



входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным Банком Российской Федерации

Ирина Демчук: В Новосибирске есть ряд вузов, позволяющих получить крепкую образовательную базу, необходимую для работы в финансовой сфере. Назову в первую очередь НГУЭиУ (ранее – знаменитый НИНХ). Из стен этого вуза вышла целая плеяда блестящих специалистов, известных людей, которые успешно работают не только в финансовой, но и в других сферах экономики. Мне близка установка, которую даёт университет будущим финансистам: целью получения высшего образования является не диплом, а приобретение навыков собственного профессионального и личностного развития, умения всю жизнь работать над собой для достижения поставленных целей.

Сергей Пирогов: Основные государственные институты, которые готовят хороших специалистов в данном направлении, это Новосибирский государственный университет (НГУ), Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ), Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) и другие специализированные учебные учреждения нашего города.

Григорий Сосновский: Среди сотрудников нашей компании в основном выпускники НГУ и Нархоза. Сейчас крайне важным становится для работы именно в инвестиционной сфере наличие аттестата специалиста финансового рынка. Наша сфера стремительно растёт и стремительно регламентируется, однако она, по моему мнению, является одной из основной точек роста финансовой сферы на ближайшие 5-10 лет. Но главное в инвестициях – это опыт. И чем раньше его начинать получать, тем лучше

Возможен ли в банках стремительный карьерный рост? Или молодые люди десятилетиями корпят над цифрами в ожидании повышения по службе?

Елена Морева: Маленькие банки серьёзно отличаются от крупных финансовых учреждений. Это – небо и земля. Если работа в маленьком банке позволит стать универсальным специалистом, то в большом банке вы будете винтиком в системе. Задумайтесь над этим, когда будете писать резюме в крупный банк. Вас обязательно примут туда на работу, но сможете ли вы пробиться за два-три года до хорошей зарплаты и должности? Как правило, движение по карьерной лестнице в таком банке может занять от пяти лет и больше. Хотя, конечно, всё зависит от инициативы сотрудника и «зигзага удачи».

Мой совет из личного опыта:

лучше начать с небольшой должности в небольшом банке. Появится возможность попробовать работу в разных отделах и выбрать то, что понравится.

Ирина Демчук: В «Открытии» мотивация настроена на перспективных, успешных людей, поэтому скорость карьерного взлёта зависит исключительно от личных качеств самого сотрудника. Если человек чувствует в себе потенциал лидера, стремится расти профессионально, нацелен на результат, не боится выходить из зоны комфорта, он сможет достичь карьерных высот, начав даже с низких стартовых позиций. В такой структуре, как банк, невозможно просто плыть по течению, не прилагая никаких усилий для своего развития. Поток обязательно выбросит на берег, причём достаточно быстро.

Сергей Пирогов: Не только в банке, но и везде стремительный карьерный рост возможен. Насколько он будет стремительным — зависит только от тебя самого. Человек, который «находится в ожидании повышения», может очень долго находиться в таком состоянии. Если ты любишь свою работу, активно ищешь разные способы решения поставленных задач, оптимизируешь процессы, тем самым повышая свою эффективность как сотрудника, рационально используешь ресурсы – рост в банковской сфере тебе обеспечен.



одними из первых начали использовать в России методику персонального финансового планирования, крайне популярную на западе

Григорий Сосновский: В компанию БКС я пришёл в 2007 году, ещё не закончив университет. Тогда это был Омский филиал – за 8 лет работы в нём я был: специалистом по работе с клиентами, ведущим специалистом, начальником отдела. В 2012 году я стал директором Омского филиала, в 2015 году меня пригласили на должность директора в Новосибирск – родину БКС и крупнейший региональный филиал.

В принципе наша компания в первую очередь всегда ориентируется на внутренний ресурс, на продвижение сотрудников внутри компании, это даёт свой эффект – у нас более 500 сотрудников только в НСК, которые работают более 10 лет.

Так что для трудоспособных, дело-ориентированных людей стремительный рост возможен и в банковской, и в инвестиционной отраслях.

2 декабря – День банковского работника. Как его отмечают в вашем учреждении?

Ирина Демчук: 2 декабря – это день рождения Екатерины Ивановны Жаботинской, которая долгие годы возглавляла Главное управление ЦБ в регионе, и была и остаётся для нас банкиром с большой буквы. От всей души её поздравляем!

Что касается Дня банковского работника, то мы с коллегами, конечно, поздравим друг друга, лишний раз почувствуем себя «родственными душами», но каких-то глобальных праздничных мероприятий не планируем. Для нас это обычный рабочий день, наполненный делами. А о важности и значимости своей работы, об ответственности перед клиентами мы помним постоянно, а не только в профессиональный праздник.

Сергей Пирогов: В день банковского работника мы проводим мероприятие, которое состоит из формальной и неформальной части, на котором поздравляем сотрудников с профессиональным праздником.



Полина Кузнецова

автор текстов, спецагент Автор