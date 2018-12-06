Как заработать миллион

Как осознанно броситься в омут предпринимательства

Конгресс «Молодые миллионеры Сибири» – ежегодное мероприятие, которое способствует развитию предпринимательства в Новосибирской области. В этом году площадка собрала более 400 участников и 20 экспертов. Приглашённым гостем стал Максим Поташёв, предприниматель, бизнес-консультант, известный также как магистр игры «Что? Где? Когда?». Максим поделился мнением о том, как понять, что пора начинать бизнес, к чему должен быть готов предприниматель и на какие тенденции стоит обратить внимание.

Максим, тема конгресса – «Управляем бизнесом в эпоху изменений». Вы работаете в этом деле около тридцати лет. Как в действительности изменилась предпринимательская сфера?

Я пришёл в бизнес в начале девяностых, в это время ещё учился в МФТИ, и первыми проектами мы занимались вместе с однокурсниками. Тогда бизнес был в чём-то гораздо проще: тотальный дефицит в стране, следовательно, спрос на что бы то ни было, который легко удовлетворить. На это и были направлены первые попытки предпринимательства. Никакого бизнес-образования у нас, конечно же, не было. Предприниматели того времени имели некоторые преимущества перед современными – они были гораздо более прагматичными и пытались работать, не усложняя себе задач. Они видели конкретные примеры, как удавалось из ничего создать большие успешные компании. Бизнес и сейчас требует той практической хватки. Но теперь необходим другой уровень образования – глубокое понимание экономических процессов, знание иностранных языков и навык работы со сложным программным обеспечением.

Современные проекты существуют на открытом и очень насыщенном рынке. На первый план выходят умения найти собственную нишу и маркетинговое мышление, способность посмотреть глазами клиента. В девяностые рынок был замкнутой системой, а возможность приносить что-то извне сразу обеспечивала прибыль. В условиях глобального рынка, мы, придумывая что-то новое, должны конкурировать не только с локальными производителями, но и с мировым предложением.

Вы не только владелец собственной компании, но ещё и куратор, ментор – консультируете других предпринимателей. Как понять человеку, что он готов открывать своё дело?

Начиная бизнес, нужно ответить себе на вопрос: «Зачем?». Я слышу разные аргументы. Кто-то хочет заработать большое количество денег, другие – обрести свободу, избавиться от рутины, самостоятельно управлять своей жизнью и работой. Но такие причины не совсем правильные. Если человек хочет заработать здесь и сейчас, то существуют более надёжные и приятные способы – можно найти работу по своей квалификации в уже существующем бизнесе. Свободного времени у того, кто управляет своей компанией, несомненно меньше. Свободы как таковой больше, но в то же время человек попадает в сильную зависимость от своего дела, обретает огромное количество ответственности.

Принимать решение о создании бизнеса нужно в тот момент, когда есть понимание двух вещей. Во-первых, понимание продукта, с которым хочется выйти на рынок. Во-вторых, ощущение того, что ты действительно заточен под предпринимательскую деятельность. К сожалению, понять это, не попробовав, очень сложно. Поэтому самое главное – чётко оценить ситуацию и бросаться в этот омут совершенно осознанно.

А так называемая предпринимательская жилка всё-таки существует?

Конечно! И у многих она проявляется ещё в детстве, когда они продают конфеты своим друзьям по детскому саду. Смотришь на такого человека и понимаешь, что ему стоит попробовать себя в бизнесе. С другой стороны, не факт, что у него получится. Возможно, ему не хватит других качеств, необходимых для успеха.

А вы в детстве конфеты продавали?

Нет. Я их и сейчас не продаю.

Я всё-таки по природе своей не бизнесмен, как бы смешно это ни звучало. Я всё-таки эксперт и генератор идей, а реализовывать их мне бывает непросто.

Я помню про этот недостаток и стараюсь подпереть себя людьми, которые в операционной деятельности более эффективны.

Вы говорили о том, что большую роль в успешности бизнеса играет личностный фактор предпринимателя. Каким всё-таки должен быть этот человек?

Он должен выполнять ряд требований. В первую очередь, необходимо определить приоритеты. В бизнесе базовые ценности точно такие же, как и в жизни: деньги, статус, известность, ощущение безопасности и свобода. Попытайтесь понять, что важнее для вас, в рамках каких ценностей будете мерить успех.

А что для вас приоритетно?

У меня – это свобода и независимость, возможность творческой самореализации.

Хорошо. Какие ещё требования?

Предприниматель также должен брать на себя огромное количество ответственности, уметь ориентироваться в информационном море и иметь быструю скорость реакции – в нашем стремительно изменяющемся мире нужно постоянно развиваться. Также необходимы управленческие навыки – их можно получить не только за счёт специализированного образования, но и благодаря опыту работы в качестве наёмного сотрудника. Важно уметь делегировать – попытка замкнуть всё на себе обычно проваливается. Владелец бизнеса должен отвечать за стратегическое руководство, а оперативное управление делегировать другим. И, конечно, нужно уметь выстраивать баланс жизни. Из-за выгорания как раз и теряется мотивация. Планируйте заранее, сколько времени будет уходить на бизнес, сколько на себя, на хобби.

Я уверен, что человек без хобби неполноценен.

Насколько, на ваш взгляд, конкурентоспособны молодые предприниматели?

Существует много ярких наглядных примеров очень молодых бизнесменов, которые добились большого успеха, они на слуху. Но это, скорее, эффект выжившего – в поле зрения просто не попадают сотни и тысячи тех, у кого не получилось.

На самом деле, у тех, кто старшее и опытнее, процент неудач ниже, а удачи не столь наглядны, потому что от опытного бизнесмена априори ожидаешь удачного проекта.

С другой стороны, я за то, чтобы люди пробовали и спокойно относились к поражениям, учились на них.

Если у тебя уже есть идея для стартапа – правильнее сразу реализовывать её или сначала набраться опыта в качестве наёмного работника?

Любой опыт работы в бизнесе – это огромный плюс для будущего предпринимателя. Даже если вы работаете не на руководящей должности, всё равно начинаете понимать, как компания работает изнутри, её механизмы. Как в армии говорят:

«Чтобы научиться командовать, надо уметь подчиняться».

Тут нет универсальных решений. Но я бы советовал сначала получить опыт.

Начинающие предприниматели, естественно, совершают множество ошибок, поначалу может казаться, что ничего не получается. Как в такие моменты окончательно не потерять мотивацию?

Я вообще не люблю слово «мотивация». Никогда не слушал и никому не советую популярных сейчас «motivation speakers».

Если тебе нужна мотивация, чтобы заниматься бизнесом – ты не предприниматель.

Такая проблема – аспект профессионального естественного отбора. Человек, нуждающийся в мотивации, который не может работать без неё, проигрывает на конкурентном рынке. У тебя должна быть идея, которую ты хочешь реализовать, другой мотивации не нужно.

Представим, что проект уже начат, на что обратить внимание при поиске сотрудников?

Есть несколько наиболее удачных подходов, на мой взгляд. Потенциальные сотрудники должны любить ваш продукт, поэтому пробуйте искать их в числе своих клиентов. Также хороший способ сейчас – делать это с помощью соцсетей. Принцип шести рукопожатий определённо работает. Правильнее, когда таким образом общается первое лицо – так руководитель сразу может показать свою заинтересованность и квалифицированно ответить на все возникающие вопросы. Хорошая ситуация, когда новых сотрудников приводят ваши работники. Приходя «по знакомству», человек уже примерно понимает идею компании, а тот, кто его пригласил, чувствует новый уровень ответственности. Нужно поддерживать такую инициативу.

Конгресс уже не первый год проходит в Новосибирске. С каждым годом у нас становится всё больше проектов, превращающих Сибирь в бренд. Как вам эта идея?



Кейс (англ. case) — случай, дело. В деловой лексике к понятию «кейс» принято относить описание конкретной ситуации и способа ее разрешения

Хорошая идея. Но нужно делать это с умом. Например, есть история замечательной компании — «Natura Siberica». Очень известный кейс, как раз демонстрирующий успешный брендинг – есть легенда, созданная практически из ничего, но оказавшаяся очень успешной. Продукцию этой компании я обнаруживаю во многих странах. Бренд Сибири благодаря ей обретает позитивные ассоциации. Мне кажется, такой опыт можно и нужно использовать.

Максим, много слов сказано о работе… А о чём вы мечтаете?

В данный момент я больше всего мечтаю о второй победе «ЦСКА» над «Реалом».



Наталья Бортник

журналист Автор