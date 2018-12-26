Загородный дом: купить нельзя затягивать

Загородную недвижимость лучше всего подбирать зимой

фотографии предоставлены пресс-службой компании «Этажи»

Зима, тёплый дом, огонь в камине, тихо падающий снег за окном. Кто не мечтает жить в своём доме за городом или хотя бы раз в неделю убежать от суеты в спокойный уголок? Почему сейчас лучшее время для покупки, какие преимущества и подводные камни могут быть в зимний период, рассказал руководитель направления загородной недвижимости компании «Этажи» Валентин Канаев.

Валентин Николаевич, ещё пару лет назад продать или купить недвижимость в целом и загородную в частности было сложно. Сейчас рынок может чем-то порадовать?

Загородная недвижимость вошла в кризис с отставанием в год от вторичного рынка, к концу 2015 – началу 2016 года, поэтому выходит она тоже с отставанием в год. Кризис заканчивается, на вторичном рынке мы это уже видим. Началось повышение цен, прирост 15-20 % к уровню прошлого года. Интерес у покупателей к загородной недвижимости, очевидно, есть. И мы прогнозируем рост числа продаж примерно в два раза уже в следующем году.

То есть всё больше становится тех, кто хочет перебраться за город и поменять шумный мегаполис на тишину и чистый воздух?

Нам надо понимать, что такое загородная недвижимость. Это ведь не только коттеджи или таунхаусы. В этой же категории дачи, земельные участки под строительство, участки под садоводство. Если мы говорим о дачах, то их тоже нужно делить на две категории: с круглогодичным проживанием и сезонные. Дачи с круглогодичным проживанием на данный момент наиболее востребованы и составляют основной вал продаж. Человек может легко после работы приехать на дачу, разжечь мангал или камин, натопить баню, отдохнуть, спокойно провести время. Потому что есть круглогодичный проезд, есть электричество.

Летом покупать зимнюю дачу вообще не имеет смысла.

Вы не знаете, есть ли туда вообще проезд, чистят ли снег, живут ли там люди, есть ли вода.

Продавец, конечно, скажет, что всё это есть. Но лучше убедиться самому.

Бытует мнение, что выбирать дом зимой нельзя, потому что не видно всех нюансов, крыша под снегом. Действительно ли покупку дома для постоянного проживания лучше отложить до весны?

Наоборот, как раз дом тоже лучше выбирать зимой. У нас в Сибири большую часть года достаточно холодно: надо понять, насколько дом тёплый. Причём лучше выбирать не просто зимой, а в морозы. Внутри сразу понимаем, насколько холодный пол, утеплено ли подвальное помещение или цокольный этаж. Не промерзает ли по углам. Снаружи мы видим, где какие трещины, оттуда выходит теплый воздух, там будет конденсат или изморозь. Соответственно, если покупается дом для себя, для постоянного проживания, можно использовать тепловизор, который покажет все утечки.

С этими знаниями уже можно либо снижать стоимость, либо вообще понять, нужен ли вам такой дом. Вы уже понимаете, какие вложения требуются. И стоят ли они того. Все понимают, что свой дом гораздо выгоднее. Здесь гораздо меньше затраты на коммунальные услуги. А если дом хорошо держит тепло, вы, соответственно, экономите на отоплении.

Но ведь зимой из-за снега нельзя посмотреть рельеф участка, какие-то его особенности. Это играет важную роль, особенно когда выбираем, что называется, «голый» участок под строительство...

Да, с земельными участками под строительство немного сложнее. Но и их нужно выбирать зимой. Любой рельеф можно изменить. А вот если зимой не чистится снег, нет соседей, перебои с электричеством, то все эти заботы лягут на ваши плечи. Хорошо приезжать прямо после снегопада. Всё становится понятно.

Второй плюс – скидка на такие объекты доходит до 30 % и держится примерно до февраля. И это даже при том, что зимой очень многие люди снимают свои объекты с продажи, считая, что не сезон. Но это не так.

То есть по статистике можно говорить, что термин «не сезон» неприменим для загородной недвижимости?

Если взять весь объём продаж, то 40 % сделок приходится на зиму и 60 % на лето. Честно говоря, нельзя строго выделить лето или зиму. У нас активные продажи идут до ноября, потом небольшой спад до февраля, с марта опять всё активно продаётся. Сделок меньше, потому что вариантов меньше. Продавцы останавливают продажу до весны, хотя, повторюсь, есть реальные покупатели, готовые взять объект.

Вы обозначили различные нюансы зимнего выбора загородной недвижимости. Какие можно дать рекомендации тем, кто сейчас в поиске?

Как я уже говорил, съездить на объект, увидеть, есть ли зимний проезд, нет ли перебоев с электричеством. Со всей ответственностью подойти к выбору дома, в котором вы планируете жить круглогодично. И самое главное, проверить все документы, наличие межевания, чтобы потом не оказалось, что вы купили совсем не такой участок, как изначально было заявлено. Особенно важно проверить, разрешено ли возводить здания на приобретаемом под строительство участке. Ответить на такие более глубокие и сложные возможности сможет специалист по недвижимости, потому что он несёт ответственность за сделку и поэтому заинтересован в качественном результате.

Компания «Этажи», 2-302-303, etagi.com



Юлия Ткаченко

журналист Автор