Натуральные ощущения

Об окрашенном мехе, выборе правильной шубы и актуальных меховых тенденциях

фотографии Юрия Бабичева

В Сибири, где зима вместо трёх положенных месяцев длится по полгода, невозможно представить типичного жителя без шубы. И тем не менее тенденции меняются – некоторые сибиряки натуральному меху предпочитают искусственный, а кто-то и вовсе носит зимой другие изделия. О сторонниках шуб из натурального меха и натуральных ощущениях от их ношения корреспонденту Сиб.фм рассказал совладелец и основатель мехового салона «Минус 30» Александр Печёнкин.

Как вы относитесь к наступлению эпохи искусственного меха?

Я не могу сказать, что искусственный мех наступает по всем направлениям, но какие-то определённые признаки мы видим. Имитировать натуральный мех можно по-разному, но главная задача искусственного меха заключается в том, чтобы создать наиболее точную копию, то есть добиться тех же теплосберегающих свойств, того же благородного и естественного ощущения красоты. Мне кажется, искусственный мех такого эффекта не даёт. Вот вам аналогия: в магазинах часто можно увидеть баночки с искусственной чёрной и красной икрой. Те же икринки, тот же вид, но вкус, я думаю, совсем не тот. Искусственный мех носить можно, но мы не получим того же естественного ощущения настоящего меха, которое сложно описать словами. Натуральный мех для тех, кто хочет от жизни настоящего вкуса, настоящего ощущения и настоящего тепла.

Где производятся ваши шубы? В России?

Мне бы хотелось, чтобы шубы производились у нас, в России. Но, к сожалению, нам приходится везти изделия из-за границы. И претерпевать различные, в том числе технические сложности, связанные с растаможкой, доставкой, логистикой.

Давайте вернёмся в прошлое на 20 лет. Тогда, в 90-х годах, впервые в Россию стали ввозиться первые импортные шубы. Например, из собаки – такого страшного вида шубы, если помните, но которые пользовались бешеной популярностью. Эти шубы поступали к нам из Китая. Но потом, в середине 90-х, когда первый аппетит в плане меховых изделий у наших граждан уже утолился, они захотели чего-то более изысканного – нутриевых шуб. Их источником была Польша. Оттуда же шли шубы из чернобурки. А в годах 94-95-х на рынок вышла Греция, как их основной поставщик. На тот момент, пожалуй, около 70 % изделий производились именно там. И когда первые челноки поехали в Грецию, они были ошеломлены этой меховой красотой.

Вспоминаем о Китае – кто был в этой стране в начале 90-х и в конце, должен вспомнить, как много всего там изменилось. Вспомните об их первых изделиях и о том, что производит эта страна сейчас.

Китайцы – великие имитаторы, поэтому они с большим мастерством стали имитировать европейские лекала и фасоны, продавая шубы значительно дешевле, чем в европейских странах.

Самые смышлёные игроки рынка обернулись в сторону Китая – это было успешно с коммерческой точки зрения. Качество этих шуб тогда значительно уступало европейским, но потом китайцы очень сильно прибавили – поставили производство на высочайший уровень, составив конкуренцию греческим и итальянским фабрикам. Кризис 2008 года греки перенесли очень болезненно, а китайцы справились, выйдя на лидирующие позиции по импорту шуб в Россию. Это продлилось четыре-пять лет, а в 2013 году самые продвинутые греческие компании вновь встали на ноги. Но тут нужно учесть такой момент: многие греческие фабрики являются консерваторами в плане фасонов и моделей, а потому не смогли своевременно отреагировать на изменившиеся потребности россиян. Круг греческих компаний, производящих достойный продукт, заметно сузился. Это буквально несколько десятков компаний.

Сейчас наблюдается такая тенденция – многие китайские компании также заметно уменьшили свои объёмы. Лично мы работаем с одной проверенной китайской компанией, которая, мы знаем точно, производит качественный продукт. Да, это Китай, но это супер-Китай – и это мы указываем на ценнике. Какие вещи Китай производит на высоком уровне? Да много что. Вот и шубы тоже.

Как вы относитесь к искусственному меху?

А как вы относитесь к имитации чёрной икры, которую вы видите в гастрономах? Вот и я так же отношусь к искусственному меху. На какое-то время это может дать вам ощущение, что вы «в тренде» и современно выглядите.

А что думаете насчёт окрашенного меха?

Сама по себе покраска не делает шубу лучше или хуже. Раньше были определённые проблемы с качеством окрашивания – получалось так, что шуба красила всё вокруг себя, даже самого человека, который её носит. Сейчас же это выверенный процесс – технологии позволяют получить практически любой оттенок. Не вижу ничего плохого в окрашенной шубе, носите с удовольствием.

Как правильно выбирать шубу?

Нормальный срок ношения шубы – пять лет. Можно рассчитывать и на меньший срок, но больше носить шубу точно не надо. Чем хороши шубы – их может быть несколько: одна для жизни, вторая для души, а третья и вовсе, например, для походов в филармонию. Так что рекомендация у меня может быть только одна: не покупайте плохое. Если вам хочется натурального меха за небольшие деньги, то лучше потратить эти средства на что-нибудь другое.

Возможно, это даже странно прозвучит: продавец мехов не советует покупать дешёвые меха.

Но нужно понимать, вы не сможете добиться того эффекта, о котором вы мечтаете, думая о шубе из красивого, натурального меха. Не нужно покупать что-то шубоподобное. В лучшем случае вы будете просто согреты, а в худшем – и не согреетесь, и странно будете выглядеть. Это нормально, когда не хватает финансов, но не нужно тратить последнее на плохую шубу. Вашим деньгам будут везде рады, а потому к покупке нужно готовиться, спрашивать у знакомых, носящих шубы, получать рекомендации, читать отзывы в сети.

Что такое лёгкие шубы?

Лёгкая шуба – это то, что поможет нам выглядеть модно и красиво в межсезонье. Норку носить в таком случае нецелесообразно. Несколько лет назад в Новосибирске нашими усилиями появилась каракульча SWAKARA. Эти шубы отличаются тем, что они лёгкие, хорошо очерчивают силуэт и имеют невероятно красивый рисунок – плоские завитки с матовым или глянцевым блеском. Это продукт не масс-маркета, это не увидишь в каждом магазине. Эти вещи особенно любимы теми, кто хочет выглядеть изящно. Шуба из каракуля – это своеобразный уменьшитель размеров. Надевая её, человек буквально преображается на глазах. Это то, что способно сделать человека элегантным, причём на раз.

Что вы думаете о чипировании шуб?

С точки зрения страны – это хорошо. Бюджет получает дополнительные деньги, а шубы поступают в страну исключительно через таможню. Любая продающаяся где-либо шуба должна иметь чип, на котором записана информация о её происхождении.

А для владельцев бизнеса есть какие-то преимущества в чипировании шуб?

Предполагалось, что чипирование поможет отсеивать недобросовестных продавцов. В какой-то степени это помогло.

Что актуально для меховой моды в этом году?

Проще, наверное, сказать, что точно неактуально. Это изделия, которые застёгиваются только на выдохе. Не стоит думать, что, взяв шубу на размер меньше, вам удастся выглядеть лучше. А потому совет такой: покупайте изделия на размер больше, тем более что в этом году в моду вошёл оверсайз.

Что актуально, независимо от тенденций, – это качество. Ни в коем случае не нужно покупать шубу в интернете, это же не беспроводная гарнитура. В этом плане наш меховой рынок старомоден, и купить удачное изделие, не посещая меховой салон, попросту невозможно.

А касательно следующего года могу сказать, что в моду точно войдёт А-образный силуэт.

Как быстро меняется мода на мех?

Мода меняется с некоторой инерцией, поскольку это всё-таки дорогой продукт. Большинство людей носят изделие по нескольку лет, и им важно, чтобы даже спустя три-четыре года шуба выглядела современной и не потерявшей своей актуальности. Поэтому меховая мода меняется, конечно, но делает это довольно плавно.



Ирина Мжельская

Светский обозреватель Автор