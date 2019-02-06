Бросок в «Кобру»

Новый директор ДК имени Октябрьской революции хочет превратить дом культуры в дворец

фотографии Юрия Бабичева

Увольнение директора одного из старейших культурных учреждений Новосибирска в середине января обернулось скандалом. Областные власти тогда озвучили многочисленные претензии к руководителю «Кобры», как называют горожане это здание. Надежду Лобанову, возглавлявшую коллектив более 30 лет, подозревают в многочисленных финансовых нарушениях – от нецелевого использования средств до завышения зарплат и премий работникам администрации. История стала скандальной ещё и потому, что за два месяца до этого региональное министерство культуры предприняло неудачную попытку заменить директора театра «Глобус».

Новым руководителем дома культуры – причём пока только с приставкой и. о. – неожиданно был назначен Алексей Крыжановский. Своё первое большое интервью в новой должности он дал Сиб.фм.

Алексей, какой была первая реакция на предложение стать директором ДК? Обычно ведь наверное звонят и предлагают стать ведущим какой-то программы или выступить на концерте, а тут вдруг — «Не хотите ли возглавить дом культуры?»

Я не думал долго. Настолько привык уже ничему не удивляться в своей карьере, что воспринял это просто – значит, так и должно быть. Потому за всю жизнь часто из крайностей в крайность бросался – начиная от диктора и ведущего прогноза погоды на ТВ и заканчивая солистом оперы – кем только ни был, причём специально не шёл к этому, а просто так жизнь складывалась. Но, конечно, я был приятно удивлён, чего уж там говорить. Потому что это серьёзная ответственность. Не просто прийти провести мероприятие по бумажке, которую тебе дали. Ну да, ты можешь импровизировать, но у тебя всё равно есть границы, и за чуть неправильно сказанное слово ты несёшь ответственность скорее назидательную, нежели административную и уголовную. А здесь работа в чётком правовом поле. Здесь административная и хозяйственная деятельность, нагрузка более серьёзная. Это необычно, интересно.

Сколько конкретно времени ушло на обдумывание? День, неделя?

Минуты три.

То есть согласился по ходу одного разговора? Даже не представляя до конца специфику и масштаб работы?

Ну почему же, я всё прекрасно представляю. Я же не из чистого поля или информационного вакуума пришел. И не в какой-то непонятный культурный вигвам, в котором предложили работать. Я прекрасно понимаю, на каких принципах основана деятельность дома культуры, что это за учреждение. Я знаком с законами, с положениями. Тем более организационная работа мне знакома. Я же организовывал концерты, мероприятия, продюсерский центр – всё равно мне это не ново. Я знаю документооборот. И, тем более, образования, которые у меня есть, позволяют мне это делать на профессиональном уровне. У меня высшее музыкальное, высшее экономическое и высшее техническое. То есть все составляющие я знаю. Даже что такое трубы, фитинги, какие там соединения и вообще как работает техническая система я тоже представляю прекрасно.

Тебя всё-таки больше привыкли видеть не в роли завхоза, а как шоумена, певца, ведущего. Как так получилось, что из людей медийных и творческих ты вдруг оказался большим начальником?

Так случилось, что тот опыт и знания, которые были мной накоплены в смежных отраслях, они как раз переросли в тот потенциал, который увидели представители министерства культуры. Я думаю, что они опирались при принятии своего решения на те навыки, которые я демонстрировал, работая над различными общественными проектами. Целый год я очень плотно сотрудничал с Советом Федерации. Было много социальных проектов, которые мы реализовали на территории Новосибирской области, и они тоже не остались незамеченными.

Это продукты с результатом, который можно пощупать, а не просто какое-нибудь расклеивание листовок.

Во-вторых, большой опыт деятельности, начиная преподавательской и заканчивая медийной. Мы с тобой коллеги и знаем, что журналистами становятся те, кто умеет аккумулировать и применять опыт, связи, знания, при этом не обязательно являясь грандиозным специалистом в какой-то сфере, а просто неким коммуникатором.

В-третьих, работа директором вокальной школы «ВГолосе», которая была начата фактически с нуля –

туда я бросился, как в чёрную комнату, абсолютно не представляя, чем придётся заниматься.

Но уже через какое-то время удалось не просто настроить работу школы, а вывести её на лидирующие позиции. Опять же используя те связи, которые были накоплены за долгое время и возможность простой коммуникации, которую как раз даёт и телевидение, и сцена.

Всё это, наверное, вылилось в такое предложение, которое я с радостью принял от министерства культуры.

Есть ощущение, что в министерстве это было не спонтанное решение — срочно убрать одного директора и так же срочно искать ему замену?

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Безусловно, такие решения не принимаются просто по чьей-то прихоти, не обдумав и не взвесив все за и против. Я считаю, что проверка контрольно-ревизионного управления, которая проходила в учреждении в декабре, и внутренняя проверка со стороны министерства культуры подняли очень серьёзные проблемы и нарушения, на основании которых это решение принималось. Дыма без огня не бывает, мы все это прекрасно знаем. И столкнувшись сейчас с детальным изучением работы, я понимаю, что не всё находится в правовом поле и требуется настройка всей работы. Потому что проблем действительно много. Нам сейчас нужно все предписания контрольного управления исполнять. Это серьёзные предписания. Не буду вдаваться в подробности, но уверяю, что это достаточно весомый повод, чтобы задуматься о том, как функционировало учреждение.

Как коллектив встретил? Все отворачивались или радостно приходили руку пожать?

Я не скажу, что была какая-то крайне положительная или крайне отрицательная реакция. Потому что с одной стороны меня знают по разным ипостасям – как певца, ведущего, телеведущего. Но с другой – никто не мог подумать о том, что я пришёл сюда не просто вести какое-то мероприятие, а как исполняющий обязанности директора. Поэтому реакция тех, кто остался – она, видимо, положительная. А у тех, кто ушел экстренно в отпуск или на больничный, мне её пока не удается выяснить. Когда они вернутся, мы на эту реакцию и посмотрим. Хотя, может быть, сам факт такого ухода – это уже выражение определённого отношения.

Ну, оно ведь точно неоднородное?

Думаю, да. Потому что у многих складывается ощущение, что я как разрушитель, как Конан-варвар, пришёл что-то менять резко, проводить революции в соответствии с названием ДК Октябрьской революции. Но их не будет. А будет просто работа нормальная. Многие, конечно, насторожились. Это естественно, когда все привыкли к руководителю, который возглавляет учреждение десятки лет. А потом если происходит смена, это, конечно, вызывает удивление. Я был готов к этому, прекрасно это понимал. Но сейчас работа уже потихоньку выстраивается, все службы технические, административные работают в нормальном режиме. Все договорные обязательства, которые существуют, мы выполняем, весь творческий план мы тоже выполняем, дети занимаются, учреждение работает.

Смена команды уже идет?

Команда, конечно, будет оптимизирована, потому что есть определенные квалификационные требования к людям на некоторых должностях. Это очень важный пункт. После проведения аттестации, думаю, станет очевиден правильный состав руководителей. Конечно, я не буду приводить сюда всех своих друзей, родственников и знакомых, потому что я понимаю, что одна из проблем учреждения была как раз в конфликте интересов. И надо этого не повторить. Если работники покажут, что готовы и могут работать независимо от родственных связей, я буду только рад сохранению текущего кадрового состава. Это профессионалы своего дела. Но если они посчитают, что им это неинтересно или вектор сменился в неподходящую им сторону, тогда, конечно, выбор за ними. Оптимизация будет.

Но новая метла не пришла и новая гребёнка на свой лад всех расчёсывать не будет.

Такой задачи не стоит. Нужно использовать опыт сотрудников, а не приводить какого-то человека со стороны, который много времени потратит только на то, чтобы осознать, где он находится.

Претензии министерства культуры по финансовым и хозяйственным нарушениям уже подтвердились?

Я не могу говорить, потому что я не сотрудник министерства культуры. Такие вопросы все к ним. И личное мнение я высказывать не хочу, чтобы зря не бросать ни на кого тень. Идёт процесс исследования деятельности в прошлые годы. Выводы должны делать следственные и контролирующие органы. Но уже на первый взгляд видны системные отклонения от правил.

В каком состоянии сейчас находится ДК?

Технически это работоспособное учреждение, какой-то катастрофы нет, залы и репетиционные помещения в порядке, но многое можно улучшить.

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С точки зрения творчества всё сложнее. Потому что мы выполняем государственное задание. Это важная задача и не всегда удаётся выполнить её за счёт собственного продукта. Сейчас, конечно, мы постараемся оптимизировать работу кружков таким образом, чтобы большинство пунктов государственного задания мы своими силами закрывали. Именно работой кружков, а не сдачей помещений в аренду. Как любое предприятие, мы должны зарабатывать деньги. Но это не должно мешать основной деятельности – созданию культурного продукта.

Кружки есть, но их недостаточное количество и оно не соответствует тем возможностям, которые ДК может предоставлять, исходя из площади классов, зала, а главное, востребованности. Их просто мало, а может быть гораздо больше.

Сейчас будем новые приводить. Потому что задача акцент сделать на творческой деятельности.

И каковы ближайшие планы?

Главное – сохранить и продолжить поддерживать доброе имя ДК Октябрьской революции в средствах массовой информации, сети интернет. Потому что мы дружим со временем, находимся в XXI веке. Без применения каких-то медийных технологий, без правильного позиционирования себя в сети интернет это будет уже невозможно. Это будет и качественный сайт, и оказание услуг онлайн, и оплата услуг онлайн. И вообще разработка брендбука, чтобы у нас был свой стиль ДК.

Обязательно будут свои конкурсы, какие-то мероприятия, может быть, семейного плана, которые будут только в нашем ДК. Но надо понимать, что даже в министерстве культуры отмечают, что учреждения слишком сильно увлеклись разовыми проектами, шоу, картинкой, и совсем забывают о людях, для которых существуют.

Что нужно для того, чтобы «вспомнить» о людях?

Наша задача обучать, давать культуру. Если мы проводим концерт, мы не обучаем, а даём только продукт. Но чтобы этот концерт сделать своими силами, мы должны обучить участников этого концерта.

И это самая главная задача – создать поколение и дать возможность детишкам на самом сложном первоначальном этапе познакомиться с профессией.

Кто-то хочет танцевать, кто-то хочет петь. А в дальнейшем мы, используя наши связи, могли бы этих детей порекомендовать для поступления в учебные заведения. Мы хотим интегрировать процесс, чтобы у нас была непрерывная система образования. Чтобы наши детки потом поступали в колледжи, консерватории, высшие учебные заведения. И, возможно, потом снова приходили к нам уже готовыми артистами выступать на сцене. Этого не делают многие ДК, и поэтому они топчутся на месте. Выпустили и забыли, собрав деньги. А мы хотим, чтобы детки стал профессионалами. Не все конечно, но самые одарённые. И помогать им в этом.

А есть более глобальные планы?

Скажу красивым слогом – надо чтобы ДК, наш дом культуры, превратился в дворец культуры. Это очень важно. Вроде заменили только одно слово, но при этом меняется вся суть. Потому что сейчас основной функционал дома культуры – это аренды, проведение мероприятий и совсем небольшая доля производства собственного культурного продукта. Да, есть хорошие кружки, яркие события проходят, выставки. Но ДК предоставляет только площадку, а не сам готовит их силами учащихся и сотрудников. Это просто – «сдача в аренду культурной площадки». А хочется, чтобы замечательный дом культуры, один из старейших, находящийся в историческом центре Новосибирска всё-таки был флагманом культуры, аккумулировал вокруг себя самые сильные клубные формирования. Чтобы сюда люди приходили за культурными знаниями и навыками и получали их. А не просто так заходили погреться или в туалет. В этом направлении и будем двигаться.

А в Новосибирске вообще есть сейчас ДК, которые соответствуют этому описанию и на них можно равняться?

Наверное, нет. Поэтому, как бы это пафосно ни звучало, и хочется, чтобы поменялось восприятие людей. Есть устойчивое мнение – кружок это что-то любительское, непрофессиональное в худшем смысле этого слова. А цель – сохранив название и формат кружков, вовлечь людей в культурный процесс не только в виде посещения каких-то концертов.

Чтобы придя в дом культуры они и получали культурный контент, и сами участвовали в его создании. Это сложно, но будем пытаться это сделать.

У тебя очень насыщенная общественная, культурная жизнь. А еще многочисленные хобби, спортзал. На всё это сейчас остается время?

Я всем этим продолжаю заниматься. Мне, наоборот, очень нравится, когда у меня очень плотный режим. Тогда я даже больше успеваю, чем когда у меня много свободного времени. Тогда наоборот – ощущение, что ничего не сделал и ничего не успел. У меня продолжается сотрудничество с филармонией, я остаюсь солистом, я полностью провожу все концерты, которые были запланированы, также продолжаю работать ведущим мероприятий, веду активную жизнь, продолжаю кураторство нашей вокальной школы.

Не могу не спросить в завершение. Обратил внимание, что большую часть разговора редко улыбаешься и поза очень закрытая. Не привык общаться с журналистами в качестве спикера или ещё не освоился в качестве директора?

/смеётся/ Да нет! Просто, наверное, старое советское воспитание. По привычке сохраняется напряжённость и поневоле начинаешь ожидать откуда-нибудь какого-то подвоха. Не рождаются руководителями каких-то учреждений, ими становятся. Нужно время, чтобы осознать.

Но вообще я не такой страшный и суровый, каким может быть сейчас внешне кажусь.



Кирилл Полиенко

главный редактор Сиб.фм Автор