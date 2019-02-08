Нам скучно в сером

Директор «Старого дома» – о том, что делать, если не понимаешь современный театр

фотография предоставлена театром «Старый дом»

«Старый дом» – театр, который заметно выделяется среди государственных учреждений своей экспериментальностью. Театр регулярно балует опытных зрителей сложными постановками и развивает образовательную off–программу для тех, кому пока не хватает бэкграунда. Директор «Старого дома» Антонида Гореявчева с улыбкой вспоминает, как на базе ничем не примечательного традиционного театра формировался смелый, современный коллектив. В интервью журналисту Сиб.фм она рассказала о будущих проектах в направлении нового театра, о том, сложно ли ломать консервативные устои, и что делать, если после спектакля не понял, что хотел сказать режиссёр.

Антонида Александровна, «Старый дом» – удивительно разножанровый театр. Можно ли назвать его экспериментальным?

Мы не хотим позиционировать «Старый дом» как исключительно экспериментальный. У нас есть большое количество авангардных постановок, которые связаны с идеей поиска в искусстве и призывают зрителя к активному диалогу, открытию новых смыслов. Именно благодаря таким спектаклям, как «Снегурочка» Александра Маноцкова и Галины Пьяновой, «Я здесь» Максима Диденко, «Элементарные частицы» Семёна Александровского, «Злачные пажити» Юлии Ауг о нашем театре узнали в России. Они стали точкой роста и для наших артистов. При этом мы остаёмся репертуарным театром, создаём спектакли для людей разных возрастов с разным культурным опытом. Тут очень важно соблюсти баланс. Мы предлагаем спектр от классических «Головлёвых» Сергея Федотова до абсолютно современного «Серёжи очень тупого» Никиты Бетехтина, и за возможность выбора нас и ценят.

фотография Алины Скитович

Как сформировался этот вектор экспериментальности?

Это был длительный процесс, такой театр не может возникнуть на пустом месте. 12 лет назад, когда я пришла в «Старый дом», при всём моём уважении к традициям театра, он находился в довольно плачевном состоянии. Нам предстояло создать команду. Сначала по крупицам собирали труппу. Когда сформировался коллектив из очень деятельных единомышленников, почувствовали, что нам скучно и тесно в обывательском представлении о театре и сером репертуаре. На этом этапе мы пригласили итальянского режиссёра Антонио Лателла, который сейчас возглавляет театральную программу Венецианской биеннале и известен в своей стране как прекрасный режиссёр. Работа с ним помогла актёрам ощутить в себе большой художественный потенциал, сплотиться. После выпуска «Трилогии» по пьесам Еврипида Лателла сказал:

«С этими ребятами можно работать. Они смогут всё, что угодно».

Вскоре вышел его второй спектакль «Пер Гюнт». Думаю, тогда нас и заметили, эксперты начали активно присматриваться к «Старому дому», а зрители по-настоящему полюбили его спектакли, превратили их в легендарные.

фотография Алины Скитович

Не страшно было ломать консервативные устои, на которых создавался театр?

Дело не в том, страшно или нет, у нас просто другого выбора не было. Когда театр начал меняться, конечно, слышали разные комментарии. Некоторые зрители были недовольны тем, что мы уходим от их привычного, комфортного театра. Конечно, был и лёгкий путь – сидеть спокойно в том, что уже есть. Но нам было тесно в таких узких рамках, и они не совпадали с нашим представлением о цели театрального искусства.

Я не единожды слышала от актёров «Старого дома», как сильно изменился театр с приходом Прикотенко.

В жизни нашего театра были периоды, когда мы довольно долгое время работали без главного режиссёра. Должность директора, несомненно, очень важна, но тут отношения другого типа. Они мне, скорее, как дети: я в каждого верю и авансом даю им абсолютно всё. А Андрей Михайлович стал мощным творческим лидером, и ребята сразу это почувствовали. Они его полюбили, поверили ему. Мне кажется, что бы он им сейчас ни предложил, они всё сыграют. Создание спектакля «Sociopath/Гамлет» только укрепило авторитет Прикотенко в глазах всей команды. Важно, что сами актёры очень полюбили это произведение. Это редкий пример спектакля, который соединяет в себе большой заряд экспериментальности благодаря острому тексту, мультимедийным технологиям, смелой работе с пространством, и в то же время в нём очень мощно играют артисты, опираясь на традиции живого психологического театра. Наш современный «Гамлет» стал истинным событием, и сейчас это самый востребованный спектакль репертуара – и в зрительском, и в фестивальном смысле. Мы уже побывали с ним в Ростове-на-Дону, впереди Москва, Питер, Сахалин.

фотография Алины Скитович

Спектакль «Социопат» будет представлен во многих городах России. А в мае его увидит Европа.

Augenblick mal! — классический биеннале. Проводится один раз в два года

Да, мы представим его на Международном фестивале «Augenblick mal!» в Берлине. Для нас это, безусловно, очень интересное предложение. Фестиваль собирает самые знаковые спектакли молодёжного театра как из Германии, так и из других стран. Как отмечают сами кураторы, приглашение на фестиваль – это своеобразная награда для заметных спектаклей двух последних театральных сезонов. Кроме того, показ на фестивале подобного масштаба – это критерий признания и высокой оценки спектакля международным театральным сообществом.

«Социопат» — очень успешный эксперимент. Как подобные необычные форматы появляются в государственном театре, учитывая то, что официальный вектор искусства в нашей стране до сих пор остаётся консервативным?

В этом вопросе главная тонкость заключается в том, на чьё мнение ты ориентируешься, создавая продукт. Я по своему опыту уверена, что этот контроль должен быть внутренним, а не со стороны властей. Только так можно расти: не пытаясь кому-то понравиться. Поэтому всё упирается в кадры – тебе нужны люди, которые будут руководствоваться не своим субъективным мнением, а оценивать с профессиональной точки зрения. Секрет успеха в правильном выборе материала, в той свободе и атмосфере, которую ты создаешь для режиссёра и постановочной команды, в том, как ты можешь правильно позиционировать премьеру в общественном пространстве и найти ему нужную аудиторию.

фотография Алины Скитович

За 12 лет вашего руководства приходилось ли отказываться от чего-то в спектаклях по причине того, что государственный театр не может позволить себе таких вольностей?

Ни одного подобного случая не было. Наша работа ведь строится на человеческой адекватности режиссёров. Это не значит, что, создавая спектакли, мы намеренно замалчиваем какие-то острые темы. Я просто отталкиваюсь от того, что нельзя провоцировать специально, ради пиара. Единственно верный путь – ставить перед собой цель создания произведения искусства: не того, что будет приносить исключительно кассу или внешний успех, а того, что с помощью мастерства артистов, режиссёра, художника расскажет о современном человеке, его самоощущении.

В чём для вас заключается новый театр?

Мне кажется, театр сейчас развивается в сторону синтеза, многослойности. Получается такой «театр плюс»: плюс наука, плюс медиа, плюс технологии. Пример такого синтеза – наша последняя премьера, документальный спектакль «Пыль». Работая над ним, мы полгода проводили совместные лектории с информационным центром атомной энергии. Казалось бы, что может нас связывать?! Однако у нас получилось обогатить друг друга.

фотография Алины Скитович

Недавно «Старый дом» вместе с «Первым» проводили Фестиваль нового театра. Планируются ли в ближайшее время подобные мероприятия?

Мы любим такого рода акции и всегда рады объединению с фестивальной идеей. Но совсем скоро нас ждет фестивальное событие нового уровня сложности и качества. На концепции «театр плюс» строится наш будущий международный фестиваль актуального театра «Хаос», который мы впервые будем проводить в октябре 2019 года. Под хаосом мы подразумеваем этап зарождения чего-то нового. В нём примут участие театры из разных городов: не только из Москвы и Санкт-Петербурга. Некоторые из них до этого ни разу не выступали в Новосибирске. Надеемся, что приедут театры и из-за рубежа. Мы хотим показать спектакли разной формы, которые порой могут проходить на совсем не театральных площадках. Необходимость появления нового театрального форума продиктована ещё и тем, что Новосибирск – город науки, прогресса, молодёжный город, он постоянно движется в направлении научного приращения. Мы хотим, чтобы наш фестиваль позиционировал себя как часть общей линии развития Новосибирска. Подробности мы расскажем чуть позже.

фотография Алины Скитович

Антонида Александровна, в одном из интервью вы сказали, что большую роль в развитии театра играют зрители. В чём это проявляется?

Мы наблюдаем неразрывную цепочку: насмотренные зрители выбирают соответствующий их предпочтениям театр, а тем, кто не имеет большого опыта, театр помогает развиваться.

Да, суперпродвинутые зрители у нас есть, но мы всегда готовы помогать расширять кругозор.

Для этого мы и создаём off-программу: проводим лекции известных театральных критиков, обсуждения спектаклей, делаем лабораторию молодой режиссуры «Актуальный театр» и читки современной драматургии «Любимовка», организовываем выставки, перформансы. Чтобы искусство могло быть воспринято во всём разнообразии, мы предлагаем нашим зрителям образовательные проекты различного формата. Недавно мы создали медиатеку – открытый архив с записями спектаклей, лабораторий, лекций, эскизов, читок. Благодаря этому ресурсу зрители могут развивать свой кругозор и получать новый опыт, не выходя из дома, в удобное для них время.

Получается, всё-таки нужно объяснять, что хотел сказать режиссёр?

В таких случаях мы не объясняем, что имел в виду режиссёр. Скорее, направляем зрителей, оснащаем его инструментами восприятия театра, создаём культурный контекст вокруг нашего репертуара. Off-программа появилась в тот момент, когда мы начали пробовать новые формы. После одной премьеры ко мне подошли человек шесть – молодые парни, девчонки, и начали спрашивать: а почему это, а почему то, объясните. Причём видно, что ребята умные, пытливые. Мы хотим создать для них актуальное информационное и познавательное поле, которое поможет проникнуться идеями произведения и увидеть театр и мир по-новому.



Наталья Бортник

журналист Автор