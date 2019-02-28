Есть конт(р)акт

Инвестиционный форум в Сочи стал одним из самых успешных для Новосибирской области

фотографии Алины Скитович

Российский инвестиционный форум (РИФ) в 18-й раз собрал на черноморском побережье заметных представителей бизнес-сообщества страны. Принято считать, что он формирует экспертно-деловую повестку на весь год. Для новосибирской делегации поездка оказалась одной из самых эффективных за всю историю. Об основных итогах форума в интервью главному редактору Сиб.фм рассказал генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.

На таких форумах для представителей региона главное укрепить имидж территории или в приоритете продвижение отдельных проектов и заключение соглашений?

Важно и то, и другое. Эти задачи взаимосвязаны. Если из раза в раз показывать, какой у вас замечательный регион, а результатов и контрактов нет, то это же тоже будет для всех очевидно. Само подписание крупных соглашений и показывает инвестиционную привлекательность региона. В бизнесе все друг на друга смотрят: если какая-то крупная компания приходит, то все понимают, что у них были серьёзные мотивы реализовывать свой проект именно в этом регионе.

То есть это накопительный эффект — компании заходят, работают, а потом делятся своими впечатлениями с остальными?

Да, если применительно к большим инвестициям можно так упрощённо сказать, это своеобразное сарафанное радио. Бизнесмены общаются друг с другом. Спрашивают, как в регионе работается, как власти реагируют на запросы бизнеса. Если они знают, что в течение дня-двух можно встретиться с руководством региона, представителями власти и решить все свои вопросы, то это имеет очень большое значение. У нас бывали ситуации, когда инвестор мог находиться в городе только один день, причём в воскресенье, и губернатор шёл навстречу, принимал его в выходной в рабочем кабинете. Для инвестора это важно.

По каким признакам можно определить, что форум оказался успешным и эффективным?

Для себя я это определяю и количеством подписанных соглашений, и договорённостями о дальнейшей работе с участниками, с кем были проведены переговоры на форуме. Потому что с форума, конечно, нужно возвращаться с заделами на следующий год.

И в этот раз вы довольны результатами?

Безусловно, это был успешный форум для нашей области. И цифра заключённых соглашений говорит сама за себя – в сумме более 20 миллиардов рублей только по крупным проектам. Например, соглашение о строительстве распределительного центра для Х5 Retail Group (сеть «Пятёрочка») предполагает ориентировочный объем инвестиций около 1,3 миллиарда рублей. Объективно результаты работы новосибирской делегации были в этом году одними из лучших. Если понимать масштаб нашего стенда – он не такой большой, как, например, у Москвы. Но я думаю, что если бы выводился коэффициент по эффективности с учётом затрат на форум и других параметров, то мы были бы на первых местах точно.

Масштаб отдельных контрактов имеет значение? Что лучше — несколько очень крупных соглашений или полтора десятка мелких на такую же общую сумму?

Тут у каждого свой взгляд. Я считаю, лучше 10 контрактов по миллиарду, чем один на 10 миллиардов. Но это чисто моё субъективное мнение. В то же время самое крупное соглашение этого года – это соглашение с PepsiCo. Потому что кроме суммы инвестиций это ещё и позитивное влияние на крупный бизнес. PepsiCo – мировая компания. Если она в такой период непростой политической обстановки и сложных отношений между Россией и США идёт в регион – это достаточно знаковый сигнал для других международных компаний.



Ориентировочный объём инвестиций в строительство завода по производству снеков – 10-12 млрд рублей. Планируемое количество рабочих мест – 900

Ну и плюс тут есть серьёзный мультипликативный эффект. Мало того что PepsiCo построит завод по производству снеков, она будет внедрять новые агротехнологии. Сырьё будет закупать у местных производителей. Получается интересная цепочка. Тут трудно оценить, что важнее – само предприятие или то, что оно потянет за собой развитие новых бизнесов. Будет много других компаний вовлечено, которые смогут предложить свои услуги. Их будут десятки – по перевозке, упаковке, другим направлениям.

Как проходило обсуждение этого проекта и сколько времени занял весь процесс?

PepsiCo рассматривали разные варианты локализации, но регион проявил инициативу – губернатор встретился с руководством компании, подключил правительство и АИР. Мы предложили им ряд площадок, убедили их, что лучше у нас обосноваться. Около года у нас шли переговоры. По поручению Андрея Александровича Травникова мы встречались с Сергеем Глушковым (вице-президент по корпоративным отношениям и связям с органами государственной власти PepsiCo Russia – прим. Сиб.фм) ещё на Восточном экономическом форуме, предварительно прорабатывали вопрос. Конечно, при работе с такой крупной компанией нюансов очень много.

Не могу вспомнить сопоставимых по масштабу проектов, связанных с приходом всемирно известных брендов.

Крупные проекты были. Оптово-распределительный центр «Росагромаркет», например. В прошлом году шесть резидентов пришли в Промышленно-логистический парк. Среди них, например, IEK. Это импортозамещение электротехнической продукции. Тем не менее, я бы назвал проект с PepsiCo знаковым. Несомненно, это результат более энергичной системной работы. Фон от этой активности создаётся, и он заметен. Он притягивает новые компании.

Конечно, для инвесторов надо создавать условия. Они приезжают, смотрят площадки, ездят по другим регионам. И, например, все крупные компании, которые к нам зашли в последнее время, отмечали, что лучше новосибирского ПЛП за Уралом площадки нет.

Промышленно-логистический парк долгое время вызывал много критики и упрёков в неэффективности, а теперь PepsiCo заходит в него, Х5 Retail Group. Значит, площадка востребована?

Это точно флагман и один из важнейших инструментов привлечения инвестиций в наш регион. Заход этих двух игроков закрывает полностью земельные участки по левую сторону от федеральной трассы. Теперь мы будем активнее развивать противоположную сторону. Запас есть. Но если мы такими темпами будем работать – а хотелось бы ещё и усилить их – то, возможно, лет через пять-шесть встанет вопрос, что парк нужно будет либо расширять, либо подыскивать такую же удобную новую площадку и запускать ПЛП-2.

Звучали предложения приватизировать ПЛП. Теперь вопрос снят?

Я не думаю, что его нужно приватизировать. Мы только по программе Минпромторга получили возврат порядка 350 миллионов рублей за развитие его инфраструктуры. А если мы посчитаем остальные доходы – вложенные компаниями инвестиции, налоговые поступления, новые рабочие места – то ПЛП себя уже окупил.

Ещё одна особенность Российского экономического форума в Сочи — формат кейс-зоны для представления проектов потенциальным инвесторам. Их было всего 10, в том числе два — из Новосибирской области. Как удалось этого добиться?

Не могу сказать, что это было неожиданно. Но было приятно. Всего ведь заявлялось около 50 проектов, но большую часть организаторы отсеяли, а наши остались. Значит, мы предоставили действительно качественно проработанные проекты.

Насколько эффективен такой формат поиска инвесторов?

Я думаю, он эффективен. На презентации проектов присутствуют отраслевые эксперты, потенциальные инвесторы. Насколько я знаю, наши компании уже провели ряд встреч после презентации.

Удалось в Сочи заложить фундамент под будущие переговоры, наладить новые контакты?

Есть наработки. Губернатор провёл более 40 переговоров, по итогам которых дал поручения, в том числе и АИРу, у нас тоже состоялся ряд встреч. Без упоминания конкретных названий могу сказать, что мы уже после возвращения с форума успели принять делегацию из Москвы. Они уехали очень довольные. Говорят:

«Мы не ожидали, что может быть в регионах такая работа, когда в четверг переговорили, а в следующий вторник уже предлагают площадку, которая устраивает».

По их словам, обычно у них пару месяцев только на переписку уходило, а тут за несколько дней все вопросы решены, и такими темпами уже в июне можно зайти на площадку и начать строительство.

В Сочи было также заключено соглашение с группой компаний «ВИС» о строительстве поликлиник в Новосибирске. Получается, что даже социальный проект может стать инвестиционным?

Конечно! Компания вложит 8 миллиардов рублей в строительство. Это загрузка наших строительных мощностей, это рабочие места. Поэтому это тоже инвестиции. И область не тратит разом такую большую сумму, а имеет возможность решать другие актуальные задачи.

После такого удачного форума в следующий раз вообще возможно будет повторить достигнутые результаты?

Будем стремиться. Будем ещё активнее работать.

А возможно ли проведение в Новосибирске экономического форума сопоставимого масштаба?

В Новосибирске есть «Технопром». Нам нужно найти свою идею, в чём мы будем лидеры в России при проведении форума, чтобы все были заинтересованы к нам приезжать. Я, например, думаю, что можно организовать очень хороший большой образовательный форум. Все-таки мы город образования и науки. И эта ниша ещё не занята. Отдельные мероприятия есть, но такого уровня, как сочинский или питерский форум в экономике, – в образовании нет.



Кирилл Полиенко

главный редактор Сиб.фм Автор