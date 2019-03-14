Ускоритель роста

Как получить льготный кредит на развитие бизнеса

фотографии Юрия Бабичева

Банк «Левобережный» продолжит финансировать малый и средний бизнес по сниженной ставке – 8,5 % годовых. Список банков, участвующих в госпрограмме льготного кредитования, был утверждён на заседании комиссии в Министерстве экономического развития России. Какие возможности это открывает перед предпринимателями, и что программа даёт самим финансовым организациям – в интервью Сиб.фм рассказала заместитель генерального директора банка «Левобережный», член правления банка, кандидат экономических наук Людмила Глушкова.

Людмила Алексеевна, банк «Левобережный» не в первый раз становится проводником государственных программ. С точки зрения вашего опыта, насколько эти программы действительно сегодня нужны предпринимателям?

Эти программы действительно очень нужны. Просто не все предприниматели до сих пор верят в такие виды поддержки, а на самом деле они реально работают. Например, первая такая программа была запущена Минэкономразвития РФ год назад и закончилась 30 ноября. Она действовала целый год, и мы выдали 3,2 миллиарда рублей льготных кредитов бизнесу приоритетных отраслей.

Список отраслей всегда жёстко регламентирован в подобных программах. В этом году появились какие-нибудь нововведения?

Да, перечень приоритетных направлений был расширен, теперь туда попали отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, организацией обработки утилизации отходов, деятельность гостиниц, деятельность в области культуры и спорта, и впервые появилась торговля. Доля торговли у нас в регионе огромная – 60 %, но здесь есть маленькое ограничение: средства можно направить только на инвестиционные цели. То есть, если вы организуете, например, какой-то торговый павильон, то можете купить себе в собственность помещение для организации торговли или оборудование.

Цифра 8,5 звучит заманчиво. Действительно ли кредиты выдаются под такой процент, или есть нюансы и реальная ставка выше?

Действительно, 8,5 % годовых – это эффективная ставка для предпринимателей. Именно для этого Минэкономразвития и сделало такую программу. Однако может существовать комиссия за невыбранный лимит: если предприниматель планирует осваивать средства поэтапно – например, часть в марте, затем в апреле и далее в июне, то он должен оплатить комиссию за резервирование кредитных средств. Если заёмщик сразу берёт всю сумму кредита, то ставка эффективная 8,5 % годовых. Кроме этого Минэкономразвития разрешило взимать комиссию за досрочное погашение кредита.

Скажите, а сегодня на рынке можно найти подобные условия, или они всё-таки уникальны?

Вообще действует ещё одна госпрограмма, в которой участвует банк «Левобережный». В её рамках банк берет ресурсы у Центробанка под поручительство АО «Корпорация МСП». Ставки по этой программе чуть выше. А вот именно с такими льготными условиями существует пока только одна программа – «8,5».

Давайте поговорим о самом интересном: о критериях для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые могут в этой госпрограмме поучаствовать. Кому кредит такой точно дадут, а кому нет?

Есть семь критериев для малого и среднего бизнеса. Первое – это нужно быть именно субъектом малого и среднего предпринимательства, то есть быть включённым в Единый реестр малого и среднего предпринимательства. Второе – нужно относиться к приоритетной отрасли. Также претендент должен быть налоговым резидентом РФ, не находиться в стадии ликвидации или банкротства, должен платить все налоги, которые положены этому бизнесу, не иметь задолженности по заработной плате, должен иметь хорошую кредитную историю, либо не иметь её вовсе. В принципе, если все эти критерии выполнены, то он может рассчитывать на такую льготную программу кредитования.

Срок существования компании имеет значение?

Такого ограничение нет. Но все риски по этой программе несёт кредитная организация. Поэтому уполномоченные банки сами определяют критерии платёжеспособности заёмщика и уже с учётом этих критериев рассматривают объёмы кредитования, условия, сроки в пределах общих требований по программе.

То есть, я правильно понимаю, что всё-таки банки осторожничают и стартапу денег не дадут?

Если говорить именно про банк «Левобережный», то мы выдаём льготные кредиты в первую очередь на развитие бизнеса, когда предприниматель прошёл уже стадию становления и может получать льготные кредиты с учетом оптимальных кредитных рисков.

А на что можно взять такой кредит? Только на инвестирование, или на пополнение оборотных средств тоже?

Программа предусматривает и инвестиционные цели, и пополнение оборотных средств. Если это пополнение оборотных средств, то сумма кредита от 3 миллионов до 100 миллионов рублей, а максимальный срок кредитования – три года. Если это инвестиции, то сумма от 3 миллионов до одного миллиарда и срок кредитования по программе – до десяти лет.

В прошлом году банк «Левобережный» тоже входил в число банков, уполномоченных выдавать льготные кредиты по ставке 6,5 % годовых. Чего удалось достичь? Были какие-то интересные проекты?

Предыдущая Программа стартовала также в феврале и закончилась в конце ноября. За этот период мы выдали 130 кредитов на общую сумму 3,2 млрд рублей. Из самых интересных проектов – мы предоставили льготные кредитные средства в размере 200 миллионов рублей на строительство комплекса «Армада» в Краснообске. Это 14 тысяч квадратных метров спортивно-оздоровительного комплекса вместе с бассейном.

Причём это достаточно уникальный проект, это государственно-частное партнёрство.

Да. И они его уже запустили, успешно всё реализовали, и мы рады, что смогли поддержать такой бизнес. Также у нас было достаточно много проектов, связанных с модернизацией производства. Кредиты на приобретение оборудования и основных средств получили: ООО «Нео-Пак» (оборудование для изготовления упаковки) , АО «Вектор-Биальгам» (линия розлива иммунобиологических препаратов), ООО «Элизиум» (расширение линейки производимых обоев), ООО «Томский инструментальный завод» (оборудование для производства металлорежущих инструментов) , ООО «Сибирский завод горячего цинкования» (организация высокотехнологического цеха по горячему цинкованию метизов), ООО «ПК ДСУ» ( приобретение современной техники для капитального строительства автодорог) и многие другие.

На ваш взгляд, экономическая ситуация сейчас способствует развитию бизнеса и есть ли у предпринимателей моральная готовность брать кредиты на развитие?

Всё зависит от предпринимателей. Некоторые видят снижение спроса, снижение чека. А другие видят в этом открытие новых ниш для того, чтобы развиваться, находить новые направления, расширять свой бизнес.

Какое значение для банка «Левобережный» имеет эта возможность стать уполномоченным банком и выдавать льготные кредиты по госпрограмме?

Задача нашего банка – быть проводником льготных программ. Мы 28 лет работаем на территории Сибири и лучше знаем своих предпринимателей. Я думаю, что мы можем вселить в них уверенность, что получить льготную поддержку на развитие своего бизнеса – это реально.

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Юлия Дорн

главный редактор Business FM Новосибирск Автор