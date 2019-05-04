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Здоровье по карману

Как единственному в городе муниципальному медицинскому центру удаётся предоставлять услуги квалифицированных специалистов по доступным ценам
Рубрика: общество

27.05.2019 15:15

фотографии Дениса Винокурова

В муниципальном медицинском центре «Новосибирской аптечной сети» чуть меньше месяца назад приступила к своим обязанностям новый главный врач Татьяна Владимировна Александрович. Сиб.фм познакомился с новым главным врачом клиники, узнал, какие изменения произойдут в работе центра и сумеет ли клиника сохранить баланс цены и качества предоставляемых услуг, за который горожане его так полюбили. 

Татьяна Владимировна, расскажите, что сейчас представляет собой муниципальный медицинский центр новосибирской аптечной сети (МЦ НАС)? 

фотография предоставлена МП НАС

Муниципальный медицинский центр «Новосибирской аптечной сети» – это перспективное, растущее коммерческое медицинское учреждение с обширной лицензией, по которой мы продолжаем работать, предоставлять нашим пациентам широкий спектр услуг: консультации специалистов, лабораторные анализы, все виды УЗИ-диагностики, а также оказание услуг процедурных кабинетов. Для молодого центра, который работает с 2017 года, у нас довольно большая клиентская база, огромный потенциал по возможностям штата врачей и качественное оснащение. 

А за какими услугами чаще всего приходят горожане? 

Чаще всего это комплекс услуг. Пациент обращается за консультацией к врачу и получает рекомендации по обследованию. Ряд услуг по обследованию он может получить непосредственно в нашем центре – у нас представлены все виды лабораторных исследований, УЗИ-диагностика, биопсия. По результатам обследования пациенту может быть назначено лечение – ряд процедур он может посетить так же в нашем центре, в том числе малые хирургические вмешательства. В процедурном кабинете можно сделать инъекции, капельницы.

Большой востребованностью пользуются консультации врача-гинеколога, терапевта, а также малая амбулаторная хирургия – проблема вросшего ногтя, фурункулы, блокады, пункции, перевязки. 

Это общие тенденции, а какие существуют сезонные приоритеты? 

В первую очередь это вакцинация.

В преддверии эпидемического сезона гриппа – в муниципальном медицинском центре взрослое население может получить услуги по вакцинации от гриппа.

Как правило, это осенне-зимний сезон. Также взрослое население может пройти плановую или экстренную вакцинацию от клещевого энцефалита – обычно это период с начала октября до конца марта или середины апреля.

Если говорить об особенностях летнего периода, то в муниципальном медицинском центре можно сдать анализы на напряжённость иммунитета от клещевого энцефалита, провести диагностику заболевания Лайм-боррелиозом или другими инфекциями, передаваемыми иксодовыми клещами в случае их наползания или укуса. Также можно сдать клеща на анализ на предмет заражённости клещевым энцефалитом или боррелиозом. 

Сейчас в центре проходит акция «второе мнение». Расскажите о ней и о её пользе для пациентов? 

Данная акция даёт возможность пациенту обратиться с готовыми анализами к одному из наших специалистов и услышать ещё одно профессиональное мнение. При этом акция не включает осмотр, а концентрируется на детальном разборе лабораторных анализов, результатов УЗИ-диагностики – и всё это по доступной цене. Иногда для подтверждения диагноза или для собственного спокойствия пациентам просто необходимо услышать ещё одно авторитетное мнение. 

Татьяна Владимировна, как медицинскому центру удаётся сохранять приемлемые цены, имея специалистов высокой квалификации, новое оборудование и разнообразные услуги? 

Дело в том, что центр является подразделением муниципальной аптечной сети, а значит, является частью социальной политики предприятия. Для нас очень важно обеспечить максимальную доступность качественной специализированной медицинской помощи всем жителям города Новосибирска, в этом наша социальная функция как муниципального медицинского центра – сдерживание цен на рынке медицинских услуг. Не секрет, что за платными медицинскими услугами обращаются, когда их сложно получить бесплатно и когда требуется скорость. Наши услуги государство не финансирует, поэтому они платные. Но цены на них стараемся держать по большинству позиций на самом низком уровне.

фотография предоставлена МП НАС

Также удерживать цены на доступном уровне нам удаётся благодаря отлаженным бизнес-процессам муниципального предприятия города Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть». У нас централизованные закупки медикаментов, медицинских изделий, хозтоваров, вспомогательных услуг. 

Если центр так популярен, почему он до сих пор только один в городе? 

В наших планах значится расширение сети так, чтобы в нескольких районах города появились аналогичные муниципальные клиники, однако точных временных рамок мы не ставим. Предыдущий главный врач оставил хорошие заделы на будущее, многие из них были приоритетами с самого открытия центра – а мы уже подхватили эти начинания и продолжим над ними работать, чтобы довести их до задуманного уровня. 

О каких именно приоритетных целях речь? 

Приоритетные цели – это обслуживание корпоративных клиентов, обслуживание застрахованных по добровольному медицинскому страхованию (ДМС), развитие направлений «Вакцинация» и «Медицинские осмотры». У нас в планах много работы, которую мы делаем для наших пациентов: для их здоровья и повышения уровня удовлетворённости. Потому что самое ценное в нашей жизни – это здоровье каждого человека и его близких

 

Приглашаем посетить муниципальный медицинский центр

«Новосибирской аптечной сети» на улице Титова, 1

тел. 230-18-16

ежедневно с 8:00 до 19:00

суббота с 9:00 до 15:00, воскресенье выходной

 

Лицензия ЛО-54-01-004408 от 23.06.2017

 

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Автор
Антонина Никулина
журналист
Автор
Антонина Никулина
журналист
Теги: здоровье медицина здравоохранение женщины аптека

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