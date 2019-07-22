Один цвет для всех

Почему «белая идея» прекрасна, прогрессивна и универсальна

Фотографии Виктора Дмитриева и Алёны Болквадзе

С 8 по 10 августа в Новосибирске пройдет традиционный летний музыкальный «Белый фестиваль». О его программе рассказывает художественный руководитель Филармонического камерного оркестра и его главный дирижёр Алим Шахмаметьев.

Обычно лето в культурной жизни любого города проходит вяло – масштабные гастроли московских и региональных театров остаются лишь в воспоминаниях, поэтому любое даже небольшое мероприятие обращает на себя внимание. Вот и в этом году примерно та же не слишком разнообразная картина: академическая музыка была представлена успешной программой Дмитрия Юровского «Лето в Буэнос-Айресе», которую продемонстрировали в камерном зале имени Зака аж три раза, да ещё ставший уже традиционным «Белый фестиваль».

Идея мероприятия была в свое время предложена Алёной Болквадзе, заместителем директора филармонии и управляющей камерным оркестром, – но как разового концерта, в котором все участники будут выступать в белом. Такой имидж удачно срезонировал с летним настроением слушателей, к середине августа изрядно изголодавшихся по музыке и уставших от пропалывания грядок. Всем уже давно хочется привести себя в порядок, надеть лёгкую светлую одежду и прийти в концертный зал.

Алим, мы уже неоднократно объясняли, почему фестиваль называется «Белым», но коротко повторить ведь будет не лишним?

Идею «концертов в белом» Алёна Евгеньевна Болквадзе привезла из Франции, и всем она сразу показалась очень красивой! Хотя цвет, наверное, мог бы быть и другим — главное ведь в том, что он ЕДИНЫЙ для всех собравшихся! Хотя именно белый был «объясним» очень хорошо: он ведь состоит из всех цветов спектра. Идея, на самом деле, не просто прекрасна, она прогрессивна и универсальна:

самое главное, к чему мы стремимся в ходе нашей работы, – это достижение высокого уровня единения со слушателем.

А когда появляются такие мощные дополнительные «инструменты», как общий со зрителем дресс-код, это возносит наше общение на совершенно иной уровень. Действительно чувствуешь, как некие крылья подхватывают всех участников и зрителей и на пару часов отрывают от земли. Конечно, нечто подобное и должно случаться при по-настоящему талантливом исполнении великой музыки, но в нашем случае это становится однозначно более осязаемым. И в 2014 году мы впервые провели на сцене Камерного зала филармонии «Концерт в белом».

Считается, что август — месяц традиционно «неконцертный»... Вот сейчас говорю это и сам удивляюсь… А ведь пять лет назад все обстояло именно так, и нам была поставлена задача выступить для «оживления» летней филармонической афиши. Тогда ни я, ни автор идеи не могли точно прогнозировать позитивный результат, а этот самый Результат, лукаво улыбнувшись, накрыл нас всех волной успеха. Ажиотаж вокруг концерта разыгрался нешуточный: публика единодушно откликнулась на наш «белый призыв» и с большим интересом отнеслась к особому дресс-коду: это было так трогательно! Атмосфера в зале была совершенно особенная: и нам, и слушателям это было ново – в этой новизне родилось новое ощущение восприятия музыки. Вот сколько раз подряд я говорю «ново» и «новое» – а ведь именно такие эмоции витали тогда в городе. Опять же удивляюсь – ведь всего-то пять лет прошло, а теперь это уже традиция…

Но «концерт в белом» — это был ещё не «фестиваль в белом»?

Идея полностью себя оправдала, более того – её «последствия» оказались куда значительнее наших достаточно скромных прогнозов. И вот уже в следующем году концерт превратился в фестиваль. А термин «фестиваль» уже обязывал нас объявить некий художественный концепт – и он тогда, в 2015 году, заключался в незатейливом чередовании «старой» классики и джаза. Было два концерта: в одном исполнялись Бах и Сен-Санс, а во втором – Гершвин и популярные джазовые (и не только) композиции XX века. Молодой фестиваль приглашал молодых солистов – и тут появилась ещё одна его новая черта: каждый год открывать новосибирской публике новые имена. Так впервые в Новосибирске в ранге дебютантов выступили музыканты «ПетРо Дуэта» Дмитрий Петров и Анастасия Рогалёва.

Фотография из сообщества Piano PetRo Duo на vk.com

Сегодня они концертируют на лучших сценах мира — вот совсем недавно, к примеру, играли в Карнеги-холле в США. Джазовую программу тогда исполнил Станислав Чигадаев, тогдашний выпускник Петербургской консерватории. Теперь его имя не сходит с афиш не только обеих столиц России, но и многих зарубежных стран. А в 2016 году фестиваль открыл для публики имя Алевтины Поляковой (которая сейчас живет и выступает в США), а в академической программе впервые с камерным оркестром выступил Лев Терсков.

А потом фестиваль стал включать в себя уже три концерта.

Да, формат триптиха сложился в 2017 году. Тогда же мы стали приглашать к совместному музицированию другие коллективы филармонии. Хоровой ансамбль «Маркелловы голоса» под руководством моего друга и коллеги Игоря Тюваева исполнял с нами программу первого концерта фестиваля, а джаз-оркестр «Сибирский диксиленд» и горячо любимый мной его лидер Сергей Гершенович, с которым мы уже не раз удивляли новосибирскую публику разными «старыми песнями на новый лад», вместе с нами завершал «Белый фестиваль-2017». Второй концерт вновь представлял новосибирцам новое имя — меццо-сопрано Екатерину Воронцову, которая ныне ведущая солистка Большого театра…

Согласен, ваш фестиваль даёт мощный старт карьере молодых артистов. Я общался в Москве с Воронцовой, она с теплотой вспоминала свое участие в фестивале и, несмотря на занятость в репертуаре Большого, готова ещё раз поучаствовать в нём.

Мне приятно, что складывается такое мнение, – хотя, конечно же, здесь есть некоторое преувеличение. Но все наши солисты регулярно с особой теплотой вспоминают именно эти выступления в рамках «Белого фестиваля» – а это уже серьёзно. Не секрет, что наш оркестр во многом уникален, и не только благодаря высочайшему качеству игры на струнных инструментах. Оркестр знаменит высокой самоотдачей, неподдельным энтузиазмом и стремлением к совершенству, что является отличительной чертой каждого нашего артиста. Совершенно естественно, что совместное музицирование с коллективом такого уровня способно подчас пробудить в солисте какие-то скрытые резервы, — в этом, возможно, и есть причина «мощного старта». И, наверное, именно поэтому нам до сих пор удается привозить в Новосибирск очень талантливых солистов, несмотря на очевидную скромность бюджета.

У фестиваля с этого года появилось свое финансирование. Как это повлияет на качественный уровень программ?

Да, в этом году в вопросе финансирования фестиваля у нас явный прогресс, за что я очень благодарен министру культуры Новосибирской области Игорю Николаевичу Решетникову. И хоть сумма пока небольшая, она помогает нам решить массу насущных вопросов. Ведь в предыдущие годы мы денег на фестиваль не получали.

Как же тогда оплачивались приглашённые солисты?

Исключительно из тех средств, что удавалось выручить с продаж. Но, как вы понимаете, при наших демократичных ценах на билеты это совсем мизерные суммы. Новосибирск удалён от главных аэропортных хабов: один только перелёт приглашённого артиста «съедает» треть, а то и половину всех сборов с концерта. О рекламе я вообще умолчу – по-настоящему эффективную и адекватную событиям фестиваля рекламную кампанию без поддержки администрации мы себе позволить не можем.

Но, тем не менее, концерты фестиваля проходят с неизменным аншлагом.

Да – спасибо нашим друзьям, администрации оркестра, ну и, конечно же, доброй воле слушателей.

Давайте ещё раз вернемся к истории фестиваля. Почему устоялся концертный «триптих», и что это за «старые песни на новый лад»?

— Ну я, может быть, и не только «триптих», а целых пять концертов бы сделал, но пока что это по разным причинам невозможно. Ведь главный участник – да даже не участник, а хозяин фестиваля – это наш Филармонический камерный оркестр. И он исполняет три совершенно разные концертные программы подряд.

Это и для оркестра нагрузка очень серьёзная, а для камерного коллектива она вообще близка к предельно допустимой: ведь

обеспечить высочайшее качество исполнения всех трёх программ – задача очень непростая...

Я горжусь нашими музыкантами, концертмейстером оркестра – заслуженной артисткой России Юлией Рубиной, скрипачкой, способной украсить абсолютно любой коллектив мира. Хотел бы даже использовать слово «скрипач» – с её энергетикой это звучит более убедительно, чем «скрипачка». Так повезло Новосибирску с ней, да и со всеми нашими музыкантами! И так мне хочется, чтобы это всегда замечалось и ценилось (кстати, «оценивалось» здесь прозвучит ещё более точно). Ласковое слово, как говорится, и кошке приятно, а музыканту, поверьте, просто ежедневно необходимо! Хорошо, что эти слова для нас находятся, – теперь бы ещё хоть немного добавить в денежном, так сказать, эквиваленте… Труд музыкантов такого высокого уровня оплачивается в разы выше даже в тех регионах, где отраслевые зарплаты традиционно были ниже, чем в Новосибирске. А про «старые песни на новый лад» что можно сказать… Да, была у нас с Сергеем Борисовичем Гершеновичем программа, где он исполнял с нашим оркестром хорошо известные хиты, но в новых аранжировках. Вот и прозвали мы её «Старые песни на новый лад». Впоследствии программу «разобрали» на отдельные номера, которые периодически звучат в концертах как наших, так и «диксиленда». Её, кстати, целиком можно найти на YouTube, если читателям интересно.

Но ведь и у «триптиха» тоже есть свой концепт?

Разумеется. В 2017 и 2018 годах мы придерживались такой формулы: «Барокко (плюс премьеры) – Романтизм – Джаз». В прошлом году в первом концерте звучали «Кофейная кантата» Баха (с участием «Маркелловых голосов»), органный концерт Генделя (солировала Анна Недоспасова), новосибирская премьера «Диптиха памяти Дмитрия Шостаковича» Ефрема Подгайца. Романтический концерт назывался «Средиземноморский круиз» – там постоянная ведущая наших концертов замечательная Марина Якушевич читала стихи поэтов Серебряного века, отражающие их впечатления от посещения стран Средиземноморья; а в джазовом концерте новосибирцы познакомились с трио Александра Маслова. Замечательные, безумно талантливые ребята! Мне очень приглянулась их программа: ну где ещё услышишь «Ивана Сусанина» Глинки в джазовой обработке! А как были приняты публикой сюиты из «Евгения Онегина» и «Щелкунчика»!..

Что же ждёт нас на нынешнем «Белом фестивале»?

В этом году «Белый фестиваль» мы проводим в пятый раз – хотя с момента первого «Концерта в белом» это уже шестой «Белый марафон». И у нас вновь «триптих»: «Белые звёзды», «Белое и чёрное» и «Белые премьеры». Отличительных особенностей несколько. Главная из них – в этот раз фестиваль мы проводим в двух залах. Первые два концерта традиционно в Камерном, а «Белые премьеры» прозвучат в Концертном. В «Белых звёздах» солирует выдающийся музыкант, народный артист России Александр Князев – новосибирцам нет нужды представлять это имя: на нашем фестивале знаменитый виолончелист выступит в качестве пианиста, что для публики, возможно, явится неожиданностью. В его исполнении прозвучат два концерта для фортепиано Моцарта. Откроем фестиваль традиционно музыкой Баха, во втором отделении оркестр исполнит Квартет № 11 Бетховена в оркестровке Малера.

Второй концерт фестиваля заявляет свой традиционный «романтический» статус: «Белое и чёрное» вновь познакомит публику с новыми для Новосибирска именами. Меццо-сопрано Вероника Токарева и баритон Сергей Майданов исполнят арии Баха, Бизе, Моцарта, романсы Глинки, Чайковского и Рахманинова.

Ну а «Белые премьеры» – это новое слово не только в истории нашего фестиваля, но и в филармонической жизни в целом. Первая часть концерта – это демонстрация моделей одежды. Известная китайская модель Ань Чжисюань совместно с артистами нашего оркестра представят одежду в новом китайском стиле от дизайнера Е Шуфан. Во второй, сугубо музыкальной части прозвучат новосибирская премьера сочинения Гии Канчели «Ночные молитвы», версия для саксофона с оркестром. Солировать будет Евгений Новиков – в прошлом ученик А. Турыгина, а ныне один из ведущих молодых саксофонистов Европы. Как правило, я не рассказываю много о музыке. Мы, музыканты, должны её исполнять. А уж потом вы и ваши коллеги о ней расскажут.

Какой из трёх концертов, по-вашему, нужно посетить обязательно?

На этот вопрос я не смогу дать однозначный ответ. Каждый концерт фестиваля ценен и как, собственно, филармоническое событие, и – что важно – как часть фестивального триптиха. Я общался с нашими зрителями в ходе прошлых фестивалей, большинство из них склоняется к тому, что особое впечатление рождается от посещения всех трёх концертов подряд. Ну и как руководитель нашего оркестра я просто по должности не имею права сейчас говорить по-другому. Но очень рад тому, что в этом случае мои обязанности совпадают с желаниями.



Александр Савин

журналист Автор