Высокие технологии для спасения жизни

Врачи клиники «Апекс» считают качество оборудования одним из главных залогов успешного лечения

Фотографии Алексея Чистякова

Идея создать диагностическую клинику Денису Плотникову и Александру Стрыгину пришла примерно три года назад. Ещё полтора года понадобилось на реализацию этой идеи. Как результат в городе появилась клиника «Апекс» с самым современным и высокотехнологичным оборудованием, и, что немаловажно для России, – новым, а не бывшим в употреблении в зарубежных клиниках. О том, для чего нужна профилактическая диагностика, какие современные методы обследования наиболее безопасны и почему врач-рентгенолог должен быть многопрофильным специалистом, Sib.fm поговорил с учредителями клиники «Апекс»: директором строительной компании «Союз военных строителей», депутатом горсовета Новосибирска Денисом Плотниковым и главным врачом клиники «Апекс» Александром Стрыгиным.

Денис Васильевич, Александр Валерьевич, ещё при открытии клиники в феврале 2019 года вы называли главным её преимуществом высокотехнологичную технику, которая сертифицирована за границей и практически не имеет аналогов в городе. Отдельно отмечалось, что вся техника новая и выпущена в 2018 году. Насколько эти факторы важны при диагностике заболеваний?

Александр Стрыгин: Так сложилось, что у нас в стране люди тяготеют к приобретению подержанной техники, будь то бытовая или производственная. Яркий пример – подержанные автомобили. Но новая медицинская техника по своим рабочим характеристикам принципиально отличается от той, что была в употреблении, а потом капитально отремонтирована и продана за полцены. Она позволяет делать более тонкие и точные срезы, быстрее собирать информацию, «видеть» то, что старая техника уже увидеть не в состоянии.

Диагностическое оборудование сейчас как компьютер: морально устаревает уже в год выпуска.

А что говорить про технику, которая выпускалась 10-15 лет назад, которой, между прочим, оснащено большинство медицинских центров у нас в Новосибирске. Поэтому нашей главной концепцией при создании клиники стало только новое высокотехнологичное оборудование. Клиника специализируется на лучевой диагностике, и здесь она представлена полностью.

Денис Плотников: Хотелось бы отметить, что при кадровом вопросе мы также придерживаемся своей отдельной концепции. Наши сотрудники – это опытные специалисты со стажем не менее 7-8 лет и в то же время молодые, с современным инновационным подходом в работе.

Александр Стрыгин: Одно из наших профессиональных требований к сотрудникам – это быть врачом-рентгенологом, который работает сразу с несколькими методиками: компьютерная и магнито-резонансная томография, рентген, УЗИ. Это разные методики получения изображения, которые дают информацию об одном и том же органе, дополняя друг друга. В этом случае врач может смотреть на проблему с различных точек зрения и давать полноценное комплексное заключение. Такой подход к формированию врачебного персонала позволяет расширить диагностические возможности и поставить более точный диагноз. И это действительно то, что отличает нас от других новосибирских клиник.

Ведь человек – это взаимосвязанная система, а не набор органов, которые работают по отдельности.

Именно поэтому мы изучаем весь организм в целом, чтобы найти истинную причину заболевания. К примеру, при обследовании пациентов, страдающих головной болью, только у одного из тысячи находят причину в самом головном мозге. У остальных причина находится вне головы.

Кто может стать вашим пациентом? Могут ли люди прийти с улицы без какого-либо направления, чтобы обследовать свой организм?

Александр Стрыгин: Да, желания пациента проверить себя будет достаточно, но он всё равно получит консультацию врача-рентгенолога, который определит методы диагностики в зависимости от задач. Потому что не все люди могут выбрать для себя тот метод, который необходим именно для них. После разговора рентгенолога с пациентом определяется цель исследования. Если человек просто переживает, что у него может быть какое-то заболевание, то ему предлагается программа онкопоиска, так называемый CheckUp, при которой обследуется весь организм от головы и до пяток. Результаты на наличие онкологии могут отрицательными, и тогда пациент со спокойной душой уходит домой. А могут быть и положительными, когда обнаруживаются очаги – органы, где нарушен клеточный метаболизм. В таком случае эти органы следует обследовать более детально компьютерной томографией, возможно, с контрастными препаратами, которые помогают усилить диагностический эффект.

Другая категория пациентов – это те люди, которые находятся в процессе лечения онкозаболеваний, и за ними необходимо наблюдать, чтобы оценить эффект от приёма лекарственных средств: достаточная ли доза химиотерапии, оказывает ли она эффект. Потому что химиотерапия – это яд, и если он не действует на опухоль, то действует на весь остальной организм. Третья категория пациентов – это те, которые выздоровели, но за ними нужно наблюдать, не возникло ли в организме каких-то изменений. После разговора с рентгенологом подбирается тот или иной метод и проводится диагностика.

Денис Плотников: Мы также работаем в партнерских отношениях с другими клиниками, которые не имеют собственного оборудования. В этом случае мы принимаем пациентов по направлению, в котором врач указывает цели, а мы предлагаем наиболее эффективный путь обследования. Это ещё одно наше отличие от других диагностических центров. К нам даже приходят пациенты с направлением, в котором не написано, на что они пришли – на КТ, МРТ или рентген, а написана просто задача, которую надо решить. И уже в процессе прямого диалога с лечащим врачом, что важно, поскольку они друг без друга существовать не могут, подбирается подходящий метод. От такого прямого диалога выигрывают все: и врач-рентгенолог, который узнаёт информацию о заболевании напрямую, и лечащий врач, который оперативно получает результаты обследования, и, самое главное, пациент, который не оказывается брошенным между двух полярных врачей.

Правда ли, что в России существуют проблемы с правильной постановкой диагноза и точным диагностированием?

Денис Плотников: Скорее с отсутствием привычки диспансеризации – пока у человека ничего не заболело, он никуда не пойдёт. В тех же странах Евросоюза медицинское страхование и ежегодная диспансеризация для проверки состояния здоровья обязательны. А у наших людей пока не хватает понимания важности профилактики. Программа, которую мы запустили в нашей клинике, – CheckUp – позволяет провести диагностику на наличие онкологии всего тела. Но люди удивляются, зачем им это нужно, хотя подобную процедуру необходимо проводить каждый год, чтобы вовремя выявить очаги заболевания.

Александр Стрыгин: Сегодня Россия не отстаёт от европейских стран ни по количеству направлений в диагностике, ни по вариантам методик, но подход к ней и её использование уже устаревший. Сейчас диагностика развивается в направлении предупреждения заболевания, а не в его фактическом подтверждении и наблюдении. В России так сложилось, что люди начинают заниматься диагностикой, когда клинические проявления налицо, и они понимают, что болеют, и им, по сути дела, поставлен диагноз. Это неправильный подход, потому что констатировать факт, что человек умирает от рака лёгких четвёртой стадии, не имеет смысла.

Поэтому для клиники мы подбирали оборудование таким образом, чтобы оно позволяло обнаружить заболевание на ранних стадиях, пока человека ещё ничего не беспокоит, но нарушения клеточного метаболизма уже присутствуют. То есть это тот момент, когда клетка начинает питаться неправильно, происходят её изменения и клеточный состав становится больше, чем нужно, возникает уплотнение ткани – опухоль. И наше оборудование, подчеркну – современное, позволяет увидеть эти изменения за счёт спектроскопического анализа. Потому что в случае нарушения клеточного обмена возникает повышенное количество протонов водорода, которое и фиксируется прибором. В этот момент, сопоставив данные МРТ И КТ, врач может установить диагноз уже на нулевой или первой стадии. Это важно при таких распространённых онкозаболеваниях, как рак лёгкого, молочной железы, предстательной железы. Эти заболевания становятся наиболее частой причиной смерти в Новосибирской области, именно их мы и взяли за основу в своей работе.

Вы упомянули, что ведёте пациентов, которые уже проходят лечение от онкозаболеваний или выздоровели, но нуждаются в постоянном наблюдении. Насколько безвредно оборудование в клинике «Апекс», чтобы проверяться на нём так часто, как это необходимо?

Александр Стрыгин: Действительно, частое облучение наносит вред здоровью и грозит развитием лучевой болезни. Но на нашем оборудовании можно проходить компьютерную томографию до пяти раз в год без вреда для здоровья. Это тоже, кстати, важно для онкобольных, потому что они контролируют себя каждые 3-4 месяца и могут получить такую дозу облучения, что неизвестно, что хуже: онкология или лучевая болезнь, которая может развиться. Если человек выздоровеет, то облучение может подействовать на иммунитет, другие здоровые клетки и спровоцировать новое онкозаболевание.

Достигается это за счёт применения компьютерной томографии. Это рентгеновский метод, но за счёт того, что там установлены современные обработки сигнала, по сравнению с другими КТ доза облучения снижена на 80 %. Можно сказать, что по мощности облучения это та же самая рентгенография, только со способностью выявлять первую стадию вместо стандартных второй, третьей или четвёртой. Разрешающая способность у нашего оборудования КТ составляет 0,3 миллиметра – таков размер среза тканей. Поэтому размер опухоли, которую мы можем выявить, начинается с 1-2 миллиметров. Такое уплотнение можно убрать тораскопически – это почти как эндоскопия, только без больших разрезов и нарушения целостности кожных покровов с помощью эндоскопов.

Таким образом, наше оборудование позволяет рано поставить диагноз и проводить регулярные исследования онкобольных без вреда для их здоровья.

Почему так важно выявлять онкологию на ранних стадиях?

Александр Стрыгин: Например, опухоль в молочной железе, у которой диаметр всего 1 сантиметр, существует более 10 лет. Увидеть её и тем более пропальпировать достаточно сложно.

Современная МРТ позволяет увидеть опухоль диаметром до 3 миллиметров, что позволяет вовремя сделать женщине операцию, не калечащую её. Такие размеры опухоли ещё не дают отсева в другие органы системы и позволяют провести радикальное лечение и забыть об онкологии. Что касается опухоли больше 1 сантиметра, то здесь виновником смерти часто бывает не сама опухоль, а метастазирование в различные органы и последствия. Поэтому такую опухоль можно прооперировать, но за 10 лет она успеет обсеменить весь организм и, убрав её, женщину практически невозможно будет вылечить.

То же самое касается и рака лёгких. Так сложилось, что Новосибирск отличается от всех остальных регионов по уровню заболеваемости этим недугом. Возможно, это связано с плохой экологией. Но тем не менее рак лёгких начинает проявляться тогда, когда он уже начинает разрушать организм, и это опухоли больших размеров с метастазами в другие органы. И радикальное лечение не всегда позволяет привести к выздоровлению, поскольку невозможно удалить все метастазы.

Поэтому мы во всеуслышание стараемся говорить о важности предупреждения болезни, которое поможет сохранить людям жизнь.

Существуют ли у вас планы по расширению спектра медицинских услуг в клинике?

Александр Стрыгин: У нас в ближайшие планы входит внедрение биопсии – прижизненной оценки клеточного состава под микроскопом, которая является окончательной ступенью постановки диагноза. Это то, чего реально не хватает в Новосибирске, и мы будем это развивать.

Наша техника позволяет очень точно проводить навигацию к тому очагу, в котором нужно сделать биопсию. Сейчас проблема всех пункций в том, что они берутся под контролем УЗИ, а оно не дает точной локализации, и потому можно с лёгкостью промахнуться. Это даёт множество отрицательных результатов, поскольку биопсия проведена, но иголка не попала в опухоль, а взяты ткани рядом. Пациенту сообщают, что всё хорошо, и опухоль сохраняется.

Денис Плотников: Кроме того, мы планируем развивать сотрудничество с зарубежными клиниками, потому что наше оборудование уже сертифицировано в странах Евросоюза, и обследование у нас принимается их врачами.

Это будет удобно и выгодно тем пациентам, которые планируют продолжить лечение за рубежом, предварительно пройдя обследование в «Апекс». Во-первых, это сэкономит время, потраченное на поиски подходящего диагностического центра в Европе, и позволит сразу приступить там к лечению. Во-вторых, сэкономит финансовые средства, потому что в той же Германии МРТ стоит от 600-800 евро, у нас порядка 100 евро.

Александр Стрыгин: Мы действительно стараемся объяснить людям, что ехать в другой регион или страну, чтобы провести позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ), больше нет необходимости. Не менее информативное и безопасное исследование можно теперь провести в Новосибирске – это МРТ с диффузией. При этом методе, в отличие от ПЭТ, не нужно вводить радиофармпрепараты, которые представляют собой разрушающиеся изотопы, в организм человека. К тому же ПЭТ в несколько раз дороже, чем МРТ с диффузией.

Денис Плотников: К тому же наличие у каждого пациента личного кабинета на нашем сайте позволяет получить второе мнение врача из любой точки мира. Предоставив доступ врачу из европейской клиники к данным о здоровье, можно получить консультацию, не выезжая за пределы города.

Сохранение обследований в электронном виде в личном кабинете удобно ещё и тем, что иногородние пациенты могут не дожидаться результатов проведённых анализов, а сразу же возвращаться домой. Все данные вместе со снимками будут загружены в личный кабинет и доступны по логину и паролю.

Александр Стрыгин: Пациент может не опасаться, что он потеряет рентгеновский снимок или описание к нему. Мы эту информацию не закрываем, наоборот, говорим всем своим пациентам, что они могут в любой момент воспользоваться вторым мнением другого врача.



Мария Лисица

интервьюер Автор