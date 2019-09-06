Цифровизация равно конкурентоспособность

Развитие информационных систем изменит отношения между операторами и потребителями цифровых услуг

Фотографии Никиты Давыденко и Сиб.фм

Экономика переходит от простых цифр к «цифре», а новые технологии постепенно проникают во все сферы жизни. И этот процесс по сути есть виртуальный Perpetuum Mobile – вечный двигатель, который никогда не остановится. Новые вызовы будут требовать новых решений. К чему приведёт цифровая эволюция – рассказал вице-президент, директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Николай Сергеевич, «Ростелеком» из оператора превратился в крупнейшего провайдера цифровых услуг и решений, который работает во всех сегментах рынка, охватывает миллионы жителей страны. Президент компании — Михаил Осеевский — заявил, что произошла её трансформация в надёжного поставщика цифровых решений для населения, государства, бизнеса. Насколько активно этот процесс идет в макрорегионе «Сибирь»?

Мы, согласно принятой в компании стратегии, также растём по всем сегментам, в которых работаем. Это и массовый сегмент, и сегмент услуг для корпоративного бизнеса, и для государственного заказчика. Безусловно, мы имеем базовый набор, который создаёт надёжную основу операторского бизнеса, и развиваемся в части предоставления цифровых услуг. Такова стратегия компании, такова модель нашего роста и развития. Сибирь в этом смысле нисколько не отстаёт, мы достойно выглядим на фоне других макрорегионов.

Применительно к компании «Ростелеком» в последнее время всё чаще употребляется термин «цифровая экономика» или просто «цифровизация». Если говорить обычным языком — что это такое и какие решения и продукты «Ростелеком» предлагает в этом направлении?

Если не рассматривать тот сегмент, который связан с национальным проектом и программой «Цифровая экономика», то по большому счёту цифровизация – это требование бизнеса, необходимое для того, чтобы быть конкурентоспособными. Когда услуги оказываются с более высоким качеством, с большей интенсивностью, с более низкой себестоимостью. А для населения это, прежде всего, удобство и комфорт. Комфорт в каких-то привычных вещах при получении услуг.

По сути, цифровизация – это требование времени.

Многие бизнес-структуры, несмотря на все эти перемены, работают по устоявшейся модели. Некоторые откровенно признаются, что возможности цифровизации не видят. С вашей точки зрения, с чем бизнесу непременно придётся столкнуться в ближайшие годы?

На мой взгляд, сегодня ключевая тенденция – это переход на сервисную модель потребления цифровых услуг. Несколько лет назад было нормально в любой компании иметь у себя инфраструктуру в виде вычислительных мощностей, сетей, почтовых серверов, файловых хранилищ и так далее. Сейчас, по нашим оценкам, уже порядка 70 % всех вычислений происходят в облаке. Почему? Потому что это проще и дешевле. Эффект бурного роста центров услуг обработки данных – это как раз отражение этой тенденции.

Мы в «Ростелекоме» готовы предоставить клиенту всё цифровое обеспечение по сервисной модели. То есть клиент, не вкладываясь в капитальные затраты на формирование инфраструктуры, получает набор сервиса в том объёме, который ему необходим именно сегодня, с возможностью гибкого расширения или снижения.

Сибирь — огромная территория. Мегаполисы ушли далеко в развитии цифровых технологий. Что «Ростелеком» делает для того, чтобы вне зависимости от того, где живёт человек — в деревне или в городе, качество жизни, доступность технологий была одинаковой?

«Ростелеком» давно участвует в процессе обеспечения равного доступа всех жителей нашей страны к цифровым услугам. Начиналось в своё время это с универсальных услуг связи, когда мы устанавливали таксофоны в удалённых населенных пунктах. В настоящий момент они до сих пор активно используются, тем более что звонки на стационарные телефоны по всей России с этих таксофонов стали бесплатными.

«Ростелеком» сейчас выступает исполнителем программы «Устранение цифрового неравенства». По проекту мы обеспечиваем связью жителей труднодоступных населенных пунктов, в которых проживает от 250 до 500 жителей. Это тоже масштабная работа, и это десятки тысяч километров оптического волокна, которые прокладываются на территории Сибири. Чтобы подключить к современным цифровым услугам как можно больше жителей, в Новосибирской области, например, мы дополнили этот проект. Совместно с региональным правительством мы реализуем программу «500+», благодаря чему интернет получают жители сёл и деревень с населением от 500 до 1000 человек.

«Ростелеком» также занимается подключением социально значимых объектов к интернету в рамках федеральной программы «Цифровая экономика». По результатам электронных торгов, которые провела Минкомсвязь, компания создаст современную телекоммуникационную инфраструктуру в Томской области, в Республике Алтай, на территории Хакасии и Бурятии. Работы начнутся уже в этом году, в итоге за несколько лет высокоскоростной интернет получат почти 2,5 тысячи соцобъектов, среди которых – школы, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти, избирательные комиссии и подразделения МЧС.

В своей деятельности компания делает акцент на обеспечение жителей региона высокоскоростным интернетом. Тратятся миллионы на прокладку волоконно-оптических сетей. Для чего это нужно?

На сегодняшний день это единственная технология, которая способна обеспечить неограниченные возможности по объёму получаемой информации. Жители населённых пунктов, куда компания «Ростелеком» прокладывает оптические линии, могут подключаться к удобным сервисам и услугам. Например, для них становится доступным «Интерактивное ТВ», где можно в цифровом качестве смотреть сотни телеканалов на любой вкус: кроме обязательных и общедоступных в пакеты входят спортивные, познавательные, развлекательные, музыкальные и детские программы.

Какие услуги «Ростелеком» предлагает бизнесу и государству сегодня и какие из них наиболее востребованы?

Мы всегда подходим к любому сегменту, в котором работаем, с точки зрения создания экосистемы услуг. Есть определённый базовый набор. Для бизнеса, например, это доступ в интернет, точки Wi-Fi, виртуальная АТС. И дальше на этот базовый пакет можно надстраивать удобные для каждого отдельного бизнеса услуги. Например, крупные компании активно пользуются номером 8-800, потому что звонки на такие номера для клиентов являются бесплатными.

Если говорить про новые интересные продукты для бизнеса, то сейчас мы активно занимаемся продвижением таких услуг, как «Видеонаблюдение» и «Ростелеком Экраны». С их помощью предприниматели, например, могут запускать таргетированный контент, повышая эффективность рекламных сообщений. Кроме того, заказчик имеет возможность оценивать поток клиентов по возрасту, полу и другим характеристикам, и даже анализировать поведение покупателей – задержался ли у полки с товаром, что его заинтересовало, а мимо чего он прошел.

Для ритейла это, наверное, незаменимая вещь?

Да, система уже активно применяется. Причём эта объективная компьютерная видеоаналитика, не ручная. Система сама определяет, кто перед ней находится – мужчина, женщина, их примерный возраст. Набирает статистику, какие сегменты товаров вызывают больший интерес.

А для производственных структур есть предложения?

Цифровизация производственных циклов всегда очень индивидуальна. Поскольку каждое предприятие всё-таки имеет свою специфику – кто-то металлоконструкции выпускает, кто-то обувь. Тут в любом случае бизнес-процессы должны разрабатываться не как массовый продукт. Могу сказать, что на VII международном форуме «Технопром–2019», который пройдет в Новосибирске в сентябре, мы покажем некоторые элементы цифровизации именно производственных циклов.

Профит для бизнеса понятен. А государство — чего оно хочет от вас и что вы готовы предложить?

«Ростелеком» выступает инфраструктурным партнёром государства по формированию и развитию в России цифровой экономики. Например, мы участвуем в создании умных и безопасных городов. Для комфорта жителей меняется уличное освещение на энергоэффективное, внедряется система видеонаблюдения с аналитикой, устанавливаются умные домофоны, цифровые системы снижения затрат на ЖКХ.

Туда же входит система комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Мы предлагаем государственному заказчику организацию комплексов весогабаритного контроля на трассах. Мы, наверное, ключевой исполнитель по проекту «Системы-112», которая обеспечивает приём экстренных вызовов от населения на единый номер.

Кроме того, компания предлагает современные разработки в сфере телемедицины, мы внедряем облачный электронный сервис «Лабораторная информационная система». Эта платформа позволяет регистрировать и обрабатывать в электронном виде данные медицинских анализов, что очень удобно и для врачей, и для пациентов.

Николай Сергеевич, очевидно, что глобальная цель — объединить все эти системы, умные города, умные территории, умную страну. Этот процесс идёт?

Да, безусловно. Почему цифровизация на пике хайпа, почему о ней говорят? Потому что это выгодно прежде всего. С одной стороны, это выгодно бизнесу, с другой стороны, мы видим мотивирующее воздействие государства на ускорение этого процесса. Да, этот процесс займёт какое-то время. Но поскольку есть заинтересованные стороны, это обязательно случится.

Ещё одна тема, которую мы не можем не затронуть, говоря о цифровой экономике, — это кибербезопасность. Вот Герман Греф даже предложил создать кибер-МЧС, по аналогу с обычной спасательной структурой. Какие шаги «Ростелеком» в этом направлении делает и какова вообще ваша концепция отношения к этой проблеме?

Это одна из моих любимых тем. Я считаю, что компетенции «Ростелекома» в части кибербезопасности, наверное, одни из самых лучших в стране. «Ростелеком» имеет собственный центр кибербезопасности, который в круглосуточном режиме защищает сети крупнейших заказчиков. Это государственные структуры, корпорации, банки, объекты инфраструктуры, связанные с энергетикой. Это высококвалифицированный инженерный состав, это колоссальные вычислительные мощности. «Ростелеком» в этом году вывел платформу кибербезопасности на новый уровень, благодаря экосистеме сервисов Solar MSS, которая решает задачи по защите от киберугроз.

Вообще объём событий, которые сегодня фиксируются центром кибербезопасности, измеряется миллиардами. Понятно, что основная масса обрабатывается в автоматическом режиме. Что-то является угрозой, что-то является просто сбоем. Но около 50 событий ежесуточно требуют ручного вмешательства инженерного состава – анализа угрозы и разработки реакции на угрозу.

«Ростелеком» сейчас обеспечивает компаниям действительно надёжную защиту в этой сфере. Заказчики могут подключить защиту корпоративной почты, веб-приложений. Причём сервисная модель освобождает их от финансовых и ресурсных затрат на покупку, внедрение и поддержку программного обеспечения. Сюда же входит и защита от DDoS-атак, что сейчас также очень актуально.

Для понимания: были ли за последний год какие-то киберугрозы, которые вашу систему удивили, вывели из строя, заставили серьёзно пересмотреть?

Нам точно пока удаётся справиться со всем, что было. Безусловно, если брать крупных, особенно государственных, заказчиков, всплеск кибератак, киберугроз всегда приходится на какие-то значимые события. Те же выборы, например.

Николай Сергеевич, вы возглавляете сибирский макрорегион уже четыре года. Недавно ваш контракт ещё на два года продлили. Какие задачи вы себе ставите на этом пути и готова ли команда к этим задачам?

Команда, я считаю, у нас отличная. И она абсолютно точно готова к выполнению любых задач. Для себя мы чётко понимаем приоритеты деятельности. Мы работаем на особо конкурентном рынке, и всё, что мы делаем, всегда отражается на отношении клиентов, будь то население, бизнес-заказчики или государство.

Поэтому для нас как клиентоориентированной компании ключевая задача – повышение лояльности потребителей. И тут принципиален сам подход к делу. Рынок же – это очень честный процесс. Если мы что-то делаем не так, люди голосуют ногами, просто уходят от нас. Если мы делаем всё правильно, люди тоже голосуют, но уже рублём. И рынок обмануть в этой части нельзя.

А влияют на это два основных момента – технологии и люди. Очень важны стабильность качества услуг и организация сервиса в части технической поддержки, прозрачности расчётов с абонентами. Но всё-таки основная задача и самая сложная – это создание особой корпоративной культуры, бережное отношение к заказчикам. Понимание, что клиент – это единственная причина существования нас как компании. И мне кажется, это понимание в нашей команде точно есть.



Юлия Дорн

главный редактор Business FM Новосибирск Автор