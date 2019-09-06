Время писать своё

Алексей Кортнев расстался с иллюзиями и погрузился в реальную жизнь

Фотографии предоставила ГК «Стрижи»

Группа «Несчастный случай» бывает в Новосибирске так часто, что некоторые поклонники уже называют их «местными» артистами. Только в сентябре коллектив дал в городе два концерта, причём оба бесплатные. Лидер группы Алексей Кортнев пообещал ещё не раз вернуться в Новосибирск. Причём не только с песнями. Подробности он рассказал в интервью корреспонденту Сиб.фм.

Алексей, вас нельзя ассоциировать только с группой «Несчастный случай». Новый проект — спектакль «В городе Лжедмитрове». Премьера состоялась в марте. Когда его увидят новосибирцы?

Спектакль является нашим любимым детищем. Мы с большим успехом пока… тьфу-тьфу!!! (Алексей суеверно плюёт и стучит по столу – прим. авт.) играем его в Москве и точно сделаем гастрольную версию, которую хотим привезти в том числе и в Новосибирск. Спектакль – это как бы такой мюзикл, хотя он не вполне мюзикл, скорее музыкальный спектакль. Он получился гораздо «населённее», чем планировался. Я вообще вначале придумал для него определение «standup-мюзикл». Думал, что мы сможем сыграть спектакль, который будет играться без декораций и костюмов просто перед микрофоном. Он удобен в любом зале, в рок-клубе. А когда я пригласил, к счастью для себя, на постановку Максима Виторгана – своего друга закадычного – он привнёс, мягко говоря, изменения в этот спектакль. Теперь на нём работает 50 человек и на постановку потрачено 10 миллионов рублей. Понятно, что в таком составе, условно говоря, в какой-нибудь ДКЖ города Новосибирска мы его не сможем привезти. Потому что он не окупится просто. Поэтому сейчас мы делаем «летучую» версию, которая и будет тем самым «standup-мюзиклом», как планировалось изначально. То есть микрофон, сцена, двое артистов и группа «Несчастный случай». Как сделаем, сразу привезём в Новосибирск. Ждите.

Как натура творческая вы, я уверена, увлекающийся человек. Все ли проекты удаётся довести до конца?

Да. Всегда. Ну, наверное, в детстве и юности были какие-то брошенные проекты, но сейчас всё, за что берусь, я «довинчиваю» до конца. Потому что на этапе мечтания уже трезво оцениваю, мечта это или проект. И мечтами я уже не занимаюсь.

То есть это самодисциплина?

Да, конечно. Вот как идея с мюзиклом – она появилась лет 8-10 назад и всё-таки воплотилась только сейчас, когда пришло осознание, что это такое. Мы говорили, что хотим, привлекали даже авторов каких-то, искали идею, но было чуть-чуть мимо. А потом настала пора и появилась точная дебютная идея. Как в шахматах. Что это за эмбрион, как он будет развиваться.

Американская и европейская концепции мюзиклов разные. В европейской больше нарратива. Вашей идее что ближе?

Я думаю, что концепция русского мюзикла – она ещё более нарративна. Она логоцентрична, если выражаться высоким слогом. Это всё вокруг слова, в отличие от американского мюзикла. И у нас гораздо больше текста, гораздо больше слов, чем это было допустимо даже. И подтекста тоже. Очень многие мюзиклы классические идут и на Бродвее, и в Лондоне, и на немецких площадках, и на французских. Я много занимался переводом англоязычных мюзиклов, восьми или девяти больших прямо, и должен сказать, что к концу этой своей деятельности я просто сдох от суки. Повторяются формулы, повторяются некие выверенные схемы, которые точно приведут к успеху. И в переложении ещё и на русский язык это становится очень убого с точки зрения именно языка. Поэтому я прекратил всякое участие. Сейчас надеюсь, что мы с Михаилом Швыдким сделаем спектакль. Продюсер ещё не знает – он сейчас огорчится – но я в нём не планирую играть. Идея совершенно прекрасна. Вот этот эмбрион, о котором мы говорили, может развиться в прекрасную историю. Я уверен, что сейчас время писать своё, а не переводить западное.

Вы сказали, что нужно время, чтобы идея выстрелила. А как бывает с песнями? Неготовые работы убираются в стол и ждут своего времени?

Нет. Песня – это очень скорострельный процесс. Хотя, смотрите, какая штука…

Я терпеть не могу писать песни-фельетоны. Вот как в начале 20 века «утром в газете, вечером в куплете», нет!

Как было с песней «Я офигеваю, мама»? От идеи до реализации прошло 2,5 года. И поэтому, мне кажется, песня получилось. Удалось избежать некоей сиюминутности. Хотя есть всегда соблазн написать на злобу дня, вот сейчас произошли какие-то протесты за альтернативных кандидатов, и вот хочется отреагировать. Но мне кажется, что нужно выносить хотя бы несколько лет, чтобы аккумулировать некое верное стратегическое содержание того что происходит, а не тактическое, что быстро меняется. Конечно, эта основа тоже через несколько лет прокиснет, но всё равно хочется что-то интересное нащупать. Корневые вещи… Иногда это получается, иногда нет.

А песня «Москва»?

Я сочинил «Москву», когда учился в университете. Она лежала где-то на полочке, готовая, но не реализованная. В начале 90-х мы выиграли с ней тендер на песню для печатного издания «Столица». Мы её записали, и нам сказали, что нужен видеоклип. «Всё здорово, мы дадим денег. Хлебородов снимет клип. Всё вообще зашибись – запишите». Мы говорим – дайте денег, и сразу запишем. А нам предложили принести готовый клип и тогда уже выдать расчёт. И мы нашли где-то около двух тысяч долларов, назанимали. А тогда это был другой курс, сейчас примерно это было бы около 40 тысяч. Нашли живой оркестр и всё записали. Я тогда принёс кассету домой маме показать, ещё папа был жив… И они прям заплакали, когда всё это услышали. Я понял тогда, что всё получилось. Зашибись! На следующий день мы приехали в издательский дом «Коммерсант» за гонораром. А нам ответили, что журнал «Столица» закрыли прямо в этот день. А у нас осталась эта песня, которую мы играем на каждом концерте, которая стала нашей визитной карточкой, и мы благодарны, что издатели всё это затеяли и вовремя журнал закрылся.

Вы всё успеваете — и писать, и выступать, и проекты придумывать. Как это удается?

Нет уже никакой бурной деятельности, как 10 лет назад. Тогда – да. За всё хватался. Сейчас остался только шлейф тех лет. Сейчас я в основном выпиваю и сплю на диване. (смеётся) Правда-правда! Я понял, что от лихорадочной деятельности толку чуть, а сердцу урон.

Ваша группа с таким доверием относится к публике. Взять хотя бы ваши «халатные» концерты, когда поклонники выходят на сцену. Не бывает ли страшно и продолжаете ли вы этот формат?

Мы продолжаем, конечно. Этой осенью будем играть. «Халатникам» уже 20 лет, и мы в этом году отмечаем юбилей. В «Пушкинском» будем играть. Формат проверен десятками лет и на удивление у нас не было за эти 70, или сколько их было, концертов случая, когда кто-то начал хамить, вёл себя неадекватно на сцене, чтобы его пришлось убирать. Были у нас персонажи типа Володи Вишневского, который как сел на сцене, так и не уходил весь концерт.

Кстати, был случай в вашем Академгородке, после которого мы придумали формулу, которую я теперь произношу в начале каждого «халатного» концерта. Можете выходить на сцену во время концерта, но не более трёх человек за одну песню. Потому что пока у нас этой формулы не было, мы играли в Доме учёных и в какой-то момент я смотрю – зал пустеет. Я же смотрю туда преимущественно, а зал большой в ДУ. Поворачиваюсь, а сзади 150 человек на сцене, которые обратно уже не собираются.

Они лежат на сцене, выпивают, режут колбаску и всё вообще.

Вот от этого и пришлось избавляться. Но теперь мы ввели эту формулу, и она работает. К нам приходят люди, которые понимают, что такое условия, и никто не стремится их нарушить, выделиться как-то. И мы им благодарны.

В кино вы сейчас как-то задействованы?

Нет. Не зовут. Ну и … с ними! Я пишу музыку для кино. Например, для замечательного документального фильма Валдиса Пельша про Арктику. И сейчас будем писать большую песню. Не знаю, как всё успеем, потому что осенью у нас выйдет диск. В октябре, к концу, наверное. Вот вернёмся из Новосибирска и сядем писать. Будем готовиться к интересной дате. Нам же 36 лет исполняется в этом году, и мы решили сделать программу «36,6». Весной будем играть.

Алексей, вы известны как чтец книг. Можно найти и послушать, как вы начитываете известных авторов. А самому написать что-то не пора?

На данном этапе мне это неинтересно. Пока есть чем заниматься. И вообще я писать не люблю. Мне это сугубо противно. Если заметили, меня нет – нигде и ничего. Даже постов в интернете никаких не пишу, меня там нет. И чего-то типа Толстого написать… Не хочу, мне достаточно стишков.

Но может быть на основе каких-то артистических баек? Любопытно было бы почитать.

Это да. Мы вынашиваем эту мысль. С Валдисом очень хотим сделать и с «Несчастным случаем». Программу, которая будет состоять из залепух творческих. С тем же названием, что и наша юбилейная программа — «Что мы имели в виду».

У нас их чёртова куча. Пытались уже вспоминать, и у меня материала наберется часов на пять концерта. Если просто рассказывать о том, что бывало, можно делать и «Что имели в виду-2», и «Что имели в виду. Возвращаются». Думаю, что мы сейчас разберёмся с разъездной версией «Города Лжедмитрова», сделаем спектакль с Михаилом Ефимовичем (Швыдким) и как раз займёмся. Сделаем его как спектакль, потому что, мне кажется, это коммерчески победительная идея. С этим можно будет хорошо ездить. Наконец-то получится тот самый стендап, в котором могут меняться истории. Просто мы бы навспоминали мешок гэгов. И Валдис предложил делать на сцене такое как бы лото, что вытащил – то и рассказываешь. Хотя можно и не то рассказывать, никто и не поймёт. Всегда можно соврать. (смеётся) И можно песни тут же попеть. Получится забавно.

Вы следите за новыми идеями в музыке? Кого можете выделить из современных исполнителей?

Я рад, что сейчас всё есть в доступе.

Можно много слушать, вкус мой разношен, как старая туфля.

Я считаю, что, например, Монеточка – это виртуозный автор. И потрясающий успех российской молодёжи в том, что они усвоили и восприняли такого поэта, выражающего очень непростые вещи на очень замороченном языке. Такая девка, прямо говоря, не попсовая. Нужно прям вслушиваться в то, что она говорит, восхитительно просто! И таких примеров много. Весь русский рэп, который разбирается, как горячие пирожки. Я уж не говорю про тех исполнителей, которые пишут для детей. Типа Тимы Белорусских. И он молодец, хорошо для детей пишет. Всё хорошо на этом фронте. Как только телевизионная и радийная пропаганда перестала перевешивать свободное скачивание, всё сразу встало на свои места. Всё, старую фигню больше никто не слушает. И я тоже. Послушайте «Шкловского» – рекомендую. Московская группа сумасшедшая просто.

На прощанье резюмируем. Вы планируете привезти спектакль, юбилейный концерт. А будет ещё что-то новенькое? Раскройте карты.

Да. Мы планируем. Сделаем эксклюзивный концерт в прекрасном новом зале на 700 мест в школе № 51 в «Стрижах». Это будет подборка песен, которые почти не звучат на обычных концертах «Несчастного случая». Над репертуаром мы хорошо подумаем, чтобы было интересно всем – и старым поклонникам группы, и тем, кто знает лишь известные песни. В любом случае, мне кажется, это будет интересный опыт.



Валерия Чернышева

журналист Автор