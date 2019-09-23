Максимальная эффективность

Сократить производственные затраты можно даже без жёсткой экономии

Фотографии Никиты Давыденко и с сайта levchuk.team

Главная задача бизнеса – получить высокий доход при минимально возможных затратах. Влиять на себестоимость конечной продукции можно разными способами. Одним из новых методов является концепция бережливого производства. В чём её суть – нам рассказала основатель и генеральный директор компании LT-Consult Анна Левчук.

Анна Александровна, концепция бережливого производства стремительно проникает в российский бизнес. В чём её суть?

Бережливое производство – это концепция управления производственным предприятием, рассчитанная на то, чтобы на каждом этапе, в каждом конкретном операционном цикле исключить все возможные потери и неоправданно используемые ресурсы.

Можете пояснить, какие могут быть потери?

Например, потеря времени – долгое ожидание клиентом услуги или продукции. Причиной этого может быть неправильная логистика, неоправданные перемещения товара или какой-то необязательный этап в процессе производства. Также бывают прямые финансовые потери и даже неправильное использование трудовых ресурсов, когда сотрудники не могут полностью реализовать свой потенциал.

Но потребитель не должен платить за неправильное управление, за ошибки в распределении кадров или в логистике. Он готов платить только за сам продукт.

Где придумали «бережливое производство» и как оно потом распространялось по миру?

Эту концепцию разработали в японской компании Toyota. Затем к ней подключились американские производители. Они очень глубоко изучили этот опыт, систематизировали его. В итоге возникло уже новое направление – по-английски оно называется lean manufacturing. Позже бережливое производство распространилось в Европе, а затем дошло до России. Сначала такой подход использовали только в крупном машиностроении, а теперь его элементы присутствуют везде, причём не только на производствах: в системе образования, в строительстве, в финансовом секторе.

Насколько эта концепция подходит к российским реалиям и соответствует нашему менталитету?

Конечно, в России есть свои особенности. Главное отличие – большие расстояния. Например, клиент станции техобслуживания автомобилей не готов долго ждать, пока необходимую деталь закажут и привезут откуда-то издалека. Поэтому на складе постоянно должен быть определённый запас запчастей.

Подобных моментов очень много, но концепцию бережливого производства удалось к ним адаптировать.

Вы можете привести пример, как это помогло увеличить прибыль какой-то российской компании?

Очень интересный опыт был с крупной строительной организацией. Техника долго оставалась в ремонте и не выходила вовремя на работу. Исследование на строительной площадке выявило причину проблемы. Ангар для ремонта был построен в форме прямоугольника. Сломанную технику загоняли туда по мере поступления и ремонтировали в порядке очереди – независимо от сложности. Это приводило к тому, что крупногабаритный транспорт стоял долго, а за ним очереди ждал более мелкий с несущественной поломкой, которую можно было быстро устранить. Более того, чтобы отремонтированную машину выгнать из боксов на площадку, нужно было сначала освободить путь к воротам. Для этого всю сломанную технику снова приходилось вывозить на улицу.

И какой был найден выход?

Построили дополнительный модуль. Соответственно, ангар стал не прямоугольным, а в виде креста. Каждое крыло отвечало за свой транспорт. Было прописано, куда въезжает крупный и мелкий транспорт, где находится оборудование и так далее. В середине цеха была установлена ремонтная установка, компрессор, чтобы каждый имел к ней свободный доступ.

Сколько за счёт этого удалось сэкономить?

Компания была с многомиллионными оборотами, коэффициент исправности техники увеличился на 12 %. Это очень много. И самое главное – при поиске решения удалось вовлечь в этот процесс каждого сотрудника. Люди начали предлагать свои идеи.

Это один из принципов бережливого производства – в нём участвует каждый член компании, каждый сотрудник.

Получается, что это всегда индивидуальное решение, а не какие-то общие правила, одинаковые для всех?

Да, обязательно нужно в конкретной ситуации всё анализировать и смотреть. Ещё одна задача бережливого производства – вырабатывать некие стратегии и методы, чтобы избежать потерь, а не разбираться с последствиями случившегося. Нужно предвидеть все подобные ситуации.

Каким компаниям нужно обязательно внедрять бережливое производство и есть ли сферы, где их нельзя применить?

Такие инструменты должна использовать любая компания. Сейчас есть даже бережливые поликлиники, бережливые офисы. Потому что это рычаги для экономии, оптимизации расходов. Тогда не нужно будет вводить дополнительные ограничения. Обычно собственники и руководители идут следующим путём: сокращают зарплату, количество сотрудников, урезают расходы на рекламу, другие важные статьи. Это сразу даёт видимый финансовый результат. Но стратегически это тупиковый путь, потому что он не позволяет развиваться и масштабировать производство.

Но тогда какие затраты действительно можно сократить?

В первую очередь можно сэкономить на тех процессах, которые не добавляют ценности для клиента. В каждом производстве существует огромное количество процессов, которые никак не увеличивают потребительскую ценность продукта. Например, продукция слишком долго хранится на складе или кочует с места на место, может быть, слишком много времени уходит на ремонт, а может быть, само производство спроектировано не оптимальным образом, и сотрудникам приходится постоянно обходить какие-то препятствия и тратить на это время. Например, на одном предприятии водители ежедневно теряли по полчаса времени, чтобы доехать до заправки, а ведь это ещё и расход бензина. Казалось бы, мелочь, но в масштабе года эта мелочь вытекала в круглую сумму. А проблема решилась просто – на территории предприятия был организован элементарный пункт заправки.

Поэтому первое, с чего мы начинаем, – с создания карты потока формирования ценности, систематизируя все процессы и убирая те, которые не создают ценности для потребителя. Затем мы перепроектируем процессы таким образом, чтобы исключить любые простои и ожидание –

всё должно быть отлажено, как швейцарские часы, и ваши рабочие не должны курить, пока кто-то везёт им детали.

И самое главное – есть пошаговые модели, которые позволяют всё это внедрить.

Вы можете привести примеры каких-то совсем простых действий, которые могут принести ощутимую пользу?

Конечно. Как показала практика, очень хорошие результаты может дать даже простая «доска позора», на которой фиксируются все случаи брака, с одновременным внедрением поощрений за выявление брака на ранних стадиях и объяснением сотрудникам реальной стоимости их ошибок. А также с внедрением эффективной системы подачи идей и предложений по улучшению производства от рядовых сотрудников. Это не стоит вообще ничего и не отнимает времени, но сразу даёт ощутимый эффект и способствует вовлечённости персонала.

Ключевой вопрос — как выбирать партнёра для внедрения концепции бережливого производства? На что ориентироваться в первую очередь?

Очень важно, чтобы люди имели в этом практический профессиональный опыт. Например, все наши сотрудники работали в крупных компаниях из разных отраслей – это авиапром, химпром, строительство больших значимых инфраструктурных объектов. Люди должны знать предмет со всех сторон, а не только теорию. Можно привлекать таких экспертов, а можно и учить своих собственных сотрудников на предприятии, чтобы они могли сами всё это реализовывать у себя.

То есть бережливому производству можно учиться?

Я бы сказала, можно и нужно учиться. Потому что после консультаций и решения проблемы необходимо продолжать следить за процессом, контролировать ситуацию, смотреть, что дальше происходит. Это бесконечный процесс усовершенствования. Невозможно сразу выявить абсолютно все потери. Поэтому мы совместно с нашими партнёрами из Института бизнеса и инновационных технологий в Санкт-Петербурге запускаем курс обучения бережливому производству.

После этого курса слушатели получают удостоверения о повышении квалификации и европейские сертификаты. Курс состоит из трёх модулей. Обучение происходит в течение четырёх дней – сначала в Новосибирске, а последний модуль в Санкт-Петербурге. Очень важно, что это не просто теория. В Питере люди приходят в крупные компании и вникают во все процессы с практической точки зрения, так сказать «трогают руками». Я считаю, это главное, чему мы должны научить.

Для понимания — это курс для владельцев бизнеса, для топ-менеджмента, для HR-службы?

Конечно, руководителям компаний нужно начинать с себя. Они должны быть в курсе всего, понимать, что делают подчинённые. А затем такое повышение квалификации должны пройти все производственные работники. Главные инженеры, начальники производств и так далее.

И всё-таки: «бережливое производство» — это то, что укладывается в рамки здравого смысла, или это секретные технологии, доступные только для посвящённых?

Конечно, в первом приближении кажется, что «бережливое производство» – это просто бережливое и рациональное использование имеющихся ресурсов. Поэтому на вопрос, внедрено ли у вас бережливое производство, многие ответят, что конечно внедрено! Ведь они же действительно стараются бережно относиться к своим ресурсам.

Но в действительности всё намного сложнее. Если зайти на эти же предприятия, почти всегда можно увидеть ряд типовых проблем: почти все производители тотально зависят от человеческого фактора, почти все переплачивают за складские запасы и почти у всех есть проблемы с контролем качества. И, конечно, практически у всех есть расходы, которые объективно можно сократить. Часто эти проблемы может решить ряд простых действий, которые достаточно легко организовать, но до которых не так-то просто догадаться. Ценность «бережливого производства» заключается в том, что все эти технологии систематизированы до конкретных пошаговых действий, которые нужно просто брать и внедрять.

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Юлия Дорн

главный редактор Business FM Новосибирск Автор