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Другие берега

Чем удивит новосибирских зрителей третий фестиваль музыкальных театров
Рубрика: культура

26.09.2019 15:03

Фотографии с сайта muzkom.net

На сцене Новосибирского музыкального театра 28 сентября стартует фестиваль, афиша которого созвучна с названием романа Владимира Набокова. Но лирики в нём гораздо больше, чем прозы, а к одному из выдающихся русских писателей он вообще не имеет никакого отношения. Он уникален тем, что в нём принимают участие не проверенные годами и миллионными сборами франшизы, а собственные постановки коллективов. О программе фестиваля Сиб.фм рассказал один из его создателей, директор и художественный руководитель Новосибирского музыкального театра, заслуженный артист России Леонид Кипнис. 

Леонид Михайлович, всероссийский театральный фестиваль новых музыкальных проектов «Другие берега», как мне кажется, по достоинству не оценён, но в то же время является важным фактором развития театрального процесса в стране. Вы принимали непосредственное участие в его создании. Расскажите, с чего всё начиналось?

Идею проведения фестиваля музыкальных театров, способных показать свои новые работы, мы в ассоциации музыкальных театров страны стали обсуждать с коллегами в начале двухтысячных. Все с одобрением отнеслись к этой идее. Но надо было определиться с финансированием, получить поддержку в министерстве культуры России. С этим мы справились, и в апреле 2004 года первый фестиваль нам посчастливилось провести.

Поддержку проекту оказали Министерство культуры России, Союз театральных деятелей, Союз композиторов и Ассоциация музыкальных театров России и стран СНГ. В течение фестивальной недели в Новосибирске зрителям были представлены спектакли из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерова, Красноярска, Барнаула и Новосибирска, созданные за последние годы в жанре мюзикла. Собственное творчество это главное условие проекта, в основе которого новизна и оригинальность музыкального и драматургического материала, современное постановочное решение.

Мы, как говорится, попали в яблочко. Современные произведения привлекли внимание как рядовых зрителей, так и профессионалов театра. Во время проведения фестиваля возникла возможность и потребность в общении с нашими коллегами, прошли круглые столы, семинары, обсуждения спектаклей с участием режиссёров, композиторов, музыкальных критиков, презентации композиторами и драматургами новых произведений. Фестиваль вызвал огромный общественный резонанс и показал, что насыщение культурной среды положительно сказывается на имидже Новосибирска. Это очень важно, если мы хотим по-прежнему претендовать на звание культурной столицы Сибири. И еще очень важное, что мы вынесли из состоявшегося фестиваля и что блестяще сформулировала Елена Третьякова – если сидеть, стенать: «кризис, кризис», и ничего не делать, то ничего и не будет. А если делать – общаться, знакомиться с новыми сочинениями, смотреть спектакли своих коллег, расширять круг участников общего дела – от композиторов и либреттистов до режиссёров, – то войдёт, наконец, в наше сознание мысль, что лёгкий жанр не столь лёгок и не так плох, как иногда кажется. И что пора ему с периферии общественного сознания перебраться на более достойные рубежи. Согласитесь, ёмко сказано.

Как история развивалась дальше?

В ноябре 2013 года мы провели второй фестиваль. В нём приняли участие семь театральных коллективов. В их числе четыре московских. Московский театр мюзикла представил «Растратчиков» Максима Леонидова и Александра Шаврина. Московский музыкальный театр под руководством Геннадия Чихачёва показал мюзикл Александра Кулыгина «Плаха». Московский музыкальный театр под руководством Жанны Тертерян «На Басманной» привёз рок-оперу «Капитанская дочка» и проект Егора Дружинина «Всюду жизнь». Также были три региональных театра. Музыкальный театр Кузбасса имени А. Боброва из Кемерова продемонстрировал мюзикл Валерии Лесовской «Алые паруса». Северский музыкальный театр выступил с мюзиклом Александра Шевцова «Безымянная звезда», а Красноярский музыкальный театр – с мюзиклом Кима Брейтбурга «Голубая камея». Второй фестиваль вызвал уже предсказуемый интерес, и нам удалось провести его трансляцию. Каждый из спектаклей был показан на телевизионном канале «Россия 24», что позволило значительно расширить зрительскую аудиторию фестиваля.

«РАСТРАТЧИКИ. СОЛДАТСКИЙ ВАЛЬС». МАКСИМ ЛЕОНИДОВ И АНСАМБЛЬ

Ну вот мы и добрались до дня сегодняшнего. Третий фестиваль. В его проведении принимает участие Российский Национальный театральный фестиваль «Золотая Маска». Что нового привнесёт в фестиваль такой мощный партнёр?

Совершенно верно, впервые в проведении фестиваля приняла участие «Золотая маска». Это партнёрство позволило фестивалю стать ещё более масштабным и продолжительным. Впервые в фестивальной программе принимают участие Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии, Санкт-Петербургский музыкальный театр «Карамболь» и Свердловский театр музыкальной комедии. Большинство спектаклей отмечено высшей национальной театральной наградой.

Первый спектакль и открытие фестиваля состоится 28 сентября. Это будет очень известный спектакль Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии на музыку Георгия Фиртича – «Белый.Петербург».

 

подготовка к монтажу декораций спектакля «Белый. Петербург»

Новосибирцам повезло, в Петербурге на этот спектакль трудно попасть. А тут с доставкой на дом.

Так на фестивале каждый спектакль – событие! Судите сами: «Эвита», Эндрю Ллойд Вебер, современный классик мюзикла. Самый востребованный композитор. Автор «Кошек», «Фантома в опере» и легендарной рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда», представляет Екатеринбургский театр музыкальной комедии. Евгений Загот и его «Винил» из жизни стиляг, Красноярск. «Московский театр мюзикла» и его знаменитый спектакль «Всё о Золушке» на музыку Раймонда Паулса, старейшего советского композитора, написавшего музыку ко множеству спектаклей, достаточно вспомнить его «Сестру Кэрри». Хочу сразу внести ясность – спектакль не детский, но со взрослыми детьми вполне рекомендую посетить. «Шербургские зонтики» недавно ушедшего из нашего мира Мишеля Леграна. Все знают эту музыку, но единицы видели фильм, а театр «Карамболь» из Петербурга позволяет восполнить этот пробел.

Картинки по запросу эвита екатеринбургский театр

«Эвита»

Ух, аж захватывает дух! Как удалось всё это организовать? Это же не камерные спектакли которые можно показать на клочке сцены. Это масштабные полотна?

Хлопотное это дело. Но у нас слаженная команда профессионалов. А спектакли действительно масштабные, в некоторых из них на сцене будет до 130 человек. Представляете, что значит принять столько людей, разместить, адаптировать их оборудование к нашему. Но другого пути нет. Театр должен развиваться и соответствовать времени.

В заключение расскажите, что ждёт любителей музыкального театра во второй половине года?

Две премьеры мы уже показали. Это семейный мюзикл нашего постоянного автора Максима Дунаевского «Мэри Поппинс», премьера состоялась 23 марта 2019 года. И его же вестерн-мюзикл «Отпетые мошенники». Этот спектакль мы показали под летние каникулы, 13 июня 2019 года.

Western-musical «Отпетые мошенники»

Третья премьера 2019 года запланирована на 13-14 декабря.

Тут для многих будет шок. Наш режиссер-постановщик «золотомасочных» спектаклей «Безымянная звезда», «Римские каникулы» – Филипп Разенков – работает над постановкой музыкального спектакля по песням легендарного рокера и руководителя группы «ДДТ» Юрия Шевчука. Материал в стадии работы, это пока всё, что готов сказать. Ждём вас к себе в гости. Надеюсь, вам у нас понравится.

Автор
Александр Савин
журналист
Автор
Александр Савин
журналист
Теги: театры фестивали гастроли Новосибирский музыкальный театр

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