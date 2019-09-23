Мамка на площадке

Дарья Мороз о главной роли в комедийном сериале «Триада»

Фотографии из instagram-аккаунта Дарьи Мороз

30 сентября на ТНТ стартовал новый комедийный сериал, рассказывающий историю о честном мужчине и трёх беременных от него женщинах, живущих под одной крышей. Одну из самых ярких ролей в сериале сыграла Дарья Мороз. Её персонаж стал связующим звеном между всеми участниками этой невероятной истории. Подробнее о проекте рассказала сама актриса.

Дарья, каким вы видите характер вашего персонажа?

Она — жена главного героя, женщина целеустремлённая, деловая, но в то же время нежно любящая своего мужа. Несмотря на визуальный диссонанс – он такая мягкая тефтеля, а она немножко бизнес-леди – у них гармоничные отношения. Они – хорошая пара, их связывают глубокие чувства и общие интересы. Несмотря на то, что их отношения находятся в небольшом кризисе из-за того, что не получается родить ребёнка, они на самом деле очень друг к другу привязаны.

Образ холодной, расчётливой и немногословной женщины вам близок?

Она совсем не холодная и не расчётливая. Да, обладает характером, позволяющим вести бизнес – у Риты и Толи детское кафе, но её характера хватает ещё и на то, чтобы принять двух других девушек у себя в доме. И в этом нет никакого расчёта. Это сочетание внутренних очень честных, правильных, жизненных установок человека, отвечающего за свои поступки, берущего ответственность за людей, готового прийти на помощь. Даже несмотря на то, что Рита скрывается за маской иронии, подчас бывает внешне холодна, она является соединяющим звеном во всей этой истории. Она для Толи и двух девушек как мать.

У меня даже на площадке была кликуха — Мама.

Вы сами можете «включать» такой образ при необходимости?

Да, иногда это нужно в работе. Когда я только начала заниматься продюсированием, на первом этапе мне казалось, что в этом направлении важно проявлять силу, властность, холодность. На самом деле всё не так. Когда занимаешься разными бизнес-делами, главное – уметь слушать, проявлять гибкость, быть мобильным и уметь учиться. Не только настаивать на своём мнении, но и прислушиваться к окружающим, быстро и остро анализировать. Мне кажется, Рита как раз такая – она очень гибкая и очень умная женщина. Именно эти качества позволяют ей в этой истории вести себя именно так.

Всё чаще вас можно увидеть не только в МХТ, но и в качественных многосерийных проектах — «Преступление», «Содержанки», «Триада». С чем это связано?

Все снимаются в сериалах, и это нормально, это обусловлено нашим кинопроизводством. По сравнению с сериалами кино снимается не так много. И каждый артист для себя выбирает – в какую сторону идти. Для меня участие в сериалах никогда не носило какого-то позорного ощущения, потому что хороший сериал зачастую может быть гораздо качественнее и интереснее кино, да и охват зрительский гораздо больше. Другое дело, что нужно выбирать качественные проекты.

Получается, что в России научились снимать качественные сериалы?

Мне кажется, что в связи с появлением видеосервисов, онлайн-платформ, в России появились новые возможности для производства сериалов. Мы некоторым образом скопировали модель платных сервисов у западных коллег и в итоге на платформы стали приходить зрители, которых не устраивает обычное телевизионное вещание, его простота, однообразие. Люди ушли в интернет в поисках качественного продукта и смотрят такие проекты, как «Игра престолов», «Чернобыль», «Рассказ служанки» и так далее. Зритель не дурак и хочет, чтобы в России появлялись проекты подобного толка. Конечно, на телевидении тоже появляется много качественных сериалов. Но всё же, сейчас, мне кажется, самый лучший контент ушел на платформы. Для меня как для достаточно востребованного артиста, который привык подбирать себе материал, неинтересно работать в мыле, мне интересно работать в неожиданных, ярких проектах, с хорошим сценарием, с хорошей командой. Конечно, я отдаю предпочтение таким проектам, как «Содержанки», «Триада».

Вообще с большим удовольствием вспоминаю этот период, когда я один за другим отработала два интереснейших проекта. Сначала с нетерпением ждала выхода «Содержанок», и теперь в таком же ожидании «Триады». Спрос рождает предложение, я рада, что в России появилась возможность производить необычный контент. «Триада» написана шоураннером, одним из самых талантливых авторов на данный момент – Дашей Грацевич. Снял его один из самых ярких современных российских кинорежиссёров – Дима Дьяченко. «Триада» – небанальная комедия с тонкой иронией и отличным юмором. Одно удовольствие смотреть такой продукт и тем более участвовать в нём.

Вы родились в Ленинграде в актёрской семье. Это накладывает определённый отпечаток ответственности на вас как на актрису и человека?

Нет. А почему Ленинград должен накладывать какой-то отпечаток? Да, конечно, Питер – прекрасный город и особенно летом. С удовольствием жила бы там с июня по август, а на зиму перебиралась бы в Москву или куда-нибудь ещё. У Питера очень богатая театральная жизнь, там совсем другого толка зритель, поэтому интересно приезжать туда на гастроли. Скорее дополнительную ответственность на работу накладывают только мои моральные установки. Я человек, который серьёзно относится к делу, но это не зависит от города, в котором ты родился.

Существует ли негласное «противостояние» между питерской и московской актерскими школами?

Честно говоря, нет, я этого никогда не чувствовала и не чувствую. Всё зависит от педагогов, а таковые могут быть где угодно. Мне кажется, что московско-питерское актёрское противостояние – это больше миф. В Москве, наверное, как в муравейнике больше драйва, а в Питере больше спокойствия, и от этого подход к актёрской школе более классический. Хотя у каждой актёрской школы существуют свои традиции и опять же это не зависит от города. А так и питерцы, и москвичи, и люди из других городов занимаются одним делом, а дальше уже зависит от режиссёра, способа подачи материала.

Есть в Петербурге место, в котором вы чувствуете себя абсолютно гармонично, спокойно и отрешённо?

Да, есть такое место, точнее, было. Недалеко от Горьковской, рядом с Авророй неподалёку от домика Петра. У меня там тётушка мамина жила. Наверное, на протяжении долгого времени это и было для меня тем самым местом. Я всегда, когда приезжала в Питер, первым делам шла к ней, а уже потом по всем остальным делам. К сожалению, тётя умерла пару лет назад и, в связи с этим, есть некоторое ощущение, что город для меня немного осиротел. Хотя существует и театр «Приют комедианта», где мы играем «Лир.Комедия», а недавно появилось ещё и шоу-пространство «Ленинград Центр», которое связано с работой, с театром в котором я играю, с Феликсом Михайловым. Это место стало для меня в Питере некоей новой точкой опоры.



Полина Кузнецова

автор текстов, спецагент Автор