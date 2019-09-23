Не путайте стриптиз и гоу-гоу

Актриса Анастасия Калашникова – об откровенных танцах и новой роли

Фотография со страницы Анастасии Калашниковой в соцсети «ВКонтакте», скриншоты трейлера сериала

Новый комедийный сериал «ТРИАДА» успешно стартовал на ТНТ. Его главный герой Толик не просто, как говорится, «попал», а столкнулся с проблемой в кубе. Он никак не мог выбрать между любовницей и женой, а затем в этот любовный треугольник добавляется четвёртая сторона – случайная связь с танцовщицей из клуба. Все три женщины одновременно забеременели, и у героя в ближайшем будущем появятся сразу три ребёнка.

Одну из героинь, как раз ту самую танцовщицу, сыграла молодая актриса Анастасия Калашникова. В интервью для Сиб.фм она призналась, что для неё эта роль стала самой необычной в карьере.

Что за персонаж вам достался и каким вы видите его характер?

Мне достался персонаж, который должен целенаправленно отвечать за юмор в этом сериале! Режиссёр так и говорил: «Ты гэг этого проекта». Милана изначально прописана как грубоватая девчонка из провинции, без эрудиции и образования. Принципиальная, резкая, хамоватая. Мне как актрисе нужно было сделать так, чтобы её полюбил зритель. И в итоге, надеюсь, что у меня получилось. За всеми вышеперечисленными качествами она оказалась очень человечная, добрая девчонка, которая, чтобы выжить, вынуждена была облачиться в панцирь.

Вы обсуждали с режиссёром или продюсером — как будет развиваться ваш герой?

Мне очень помогал режиссёр Дмитрий Дьяченко. Я была самой младшей на площадке – это моя первая большая роль. Ведь я попала в этот проект как только окончила институт, поэтому была самой неопытной. Так что спасибо Дмитрию – мы с ним встречались, разговаривали, он объяснял, какие проекты мне полезно было бы посмотреть. Просил, чтобы я наблюдала за людьми, работая над образом. Когда я сама приносила идеи, Дмитрий всегда внимательно слушал. Советовал работать над речью, чтобы максимально уйти от себя – московской девочки с высшим образованием – и приблизиться к образу приезжей провинциалки.

При работе над образом у вас были перед глазами литературные или киногерои со схожим поведением, от которых хотелось оттолкнуться?

Сначала режиссер показал мне в «Инстаграме» Яну Кошкину (актриса, сыгравшая любовницу мэра Аникеева в «Домашнем аресте») и сказал, чтобы я последила за её творчеством на ТВ. Потом накидал список сериалов, один из которых американские «Бесстыдники» (Shameless) – я наблюдала и за главной героиней этого проекта.

По-вашему, кто виноват в сложившейся ситуации: Толик и его безволие, его родители, среда или сами его женщины?

Скажу честно, что Дергачёв (исполнитель роли Толика) харизмой, обаянием создал героя так, что передо мной нет вопроса, виноват ли этот персонаж. Он честно признался, что хочет детей. Да, в определённый период жизни он был весьма вольным в поступках, и даже жене собирался в этом признаться. Но потом решил поберечь её. И перед любовницей Наташей (Любовь Аксёнова) он был честен. Толик действительно мучается. Но случилось то, что случилось, и важно, как он вышел из ситуации.

Вы пробовались в «ТРИАДЕ» именно на эту героиню? Хотелось бы сыграть другой типаж?

Нет, пробовалась только на эту, конечно, и я этому очень рада.

Для меня этот персонаж – актёрский подарок.

Роль, над которой я работала каждый день. Только на грим уходило по два часа. Не уверена, что со мной ещё раз случится подобная роль в актёрской карьере.

Танцовщица «гоу-гоу», стриптизёрша и девушка лёгкого поведения — это разные вещи, как считаете? Есть один устойчивый стереотип насчёт этого...

Про стриптиз я ничего не знаю. Думаю, что стриптиз и гоу-гоу это разные вещи, а Милана, поясню, танцует именно гоу-гоу. Когда я готовилась, то занималась с танцующими девочками, брала уроки. Танцевала на высоченных каблуках, в откровенных костюмах, в ботфортах. Дикий стресс. По своей природе я вообще другой человек. Это максимально нетипичная для меня роль. И это интересно.

Какая сцена оказалось самой сложной для вас?

Мы постоянно «раскалывались» на площадке, сбивались с роли. Особенно когда были в диалоге с Дергачёвым. Боря меня знает с детства, мы познакомились, когда мне было лет 14. Я тогда училась в театральной школе, у нас общие знакомые. Я поступала, а он меня там наблюдал. Так что было тяжело – он же меня насквозь видит. Боря дал мне кликуху на площадке – Настька Шлёндра. Даша Мороз (сыгравшая Риту, жену Толика) так и записала меня в телефон в шутку. Поэтому угорали мы постоянно. Сложная, пожалуй, была сцена, когда мы все пришли в дом Толика и Риты и все вместе ревём...

Какие у вас мысли про эту историю в целом?

Надеюсь, сериал будет иметь успех, потому что при заявленном жанре «комедия» у нас масса драматических элементов. Это история, которая может произойти по-настоящему. Она про живых и невыдуманных людей. В ней содержится абсолютное проявление человечности, при том, что со стороны ситуация выглядит аморальной. В проекте много света, и это важно.



Полина Кузнецова

автор текстов, спецагент Автор