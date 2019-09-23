Обаятельный неудачник

5 баллов
+16
64.83 71.15
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Почти два десятка деревень вымерли в Новосибирской области

сегодня 19:09 Общество 0 Коммент.

Видео: Краснокнижная сова поселилась в новосибирском дендропарке

сегодня 18:35 Общество 0 Коммент.

Смертельный разгон: погибший в Новосибирске мотоциклист оказался президентом Сибирской федерации айкидо

сегодня 18:26 Хроника 0 Коммент.

«Кошелёк или жизнь»: по Новосибирску прокатилась волна ограблений офисов микрозаймов

сегодня 17:59 Общество 0 Коммент.

Перестрелку на Хилокском рынке прокомментировали в МВД

сегодня 17:48 Хроника 0 Коммент.

Мотоциклист на Suzuki погиб в лобовом ДТП в Новосибирске

сегодня 16:45 Хроника 0 Коммент.

Драка со стрельбой произошла в районе Хилокского рынка в Новосибирске

сегодня 16:12 Хроника 0 Коммент.

Взаимодействие с жителями Новосибирской области при реализации нацпроекта БКД 2:0 поручил обеспечивать Андрей Травников

сегодня 15:53 Общество 0 Коммент.

Новосибирец «заминировал» бизнес-центр после неудачного собеседования

сегодня 15:38 Общество 0 Коммент.

Четверо водителей бросили пострадавших на месте аварии в Новосибирске

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

«Прогноз крайне неблагоприятный»: сотне новосибирцев поставили страшный диагноз, как у Анастасии Заворотнюк

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Анна Терешкова назначена вице-мэром Новосибирска

сегодня 14:55 Политика 0 Коммент.

Суд рассмотрел продление ареста душителю собаки из приюта в Новосибирске

сегодня 14:42 Общество 0 Коммент.

Две тысячи квартир построят в экологически чистом районе Новосибирска через пять лет

сегодня 14:17 Общество 0 Коммент.

«Золотая молодёжь»: в новосибирском зоопарке родились приматы необычного окраса

сегодня 14:09 Общество 0 Коммент.

Главу администрации в Новосибирской области будут судить за взятку и миллионную растрату

сегодня 13:59 Хроника 0 Коммент.

С минуты молчания начнётся матч ХК «Сибирь» – «Динамо М»

сегодня 12:05 Общество 0 Коммент.

Самолёт из Новосибирска задержали из-за снегопада

сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

Лунная дорожка: новосибирцы пожаловались на испещрённую кратерами улицу

сегодня 11:35 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Обаятельный неудачник

Актёр Борис Дергачёв о трудности выбора женщины и счастье встретиться с тремя красавицами
Рубрика: культура

07.10.2019 18:01

Постер и скриншоты из сериала

Жена, две любовницы и перспектива стать отцом троих детей от разных женщин. Исполнитель главной роли в комедийном сериале «Триада» на ТНТ в эксклюзивном интервью для Сиб.фм рассказал о своей новой работе, какающих радугой пони и отношении к внебрачным интрижкам.

Что за персонаж вам достался? Каким вы видите его характер?

Он настойчив, зол и добр одновременно. Ещё бы, Толик попал в обстоятельства, позволяющие ему проявлять мужские черты характера и одновременно давать слабину. Он – обычный человек, который сумел обрести мужество из-за сложных жизненных обстоятельств.

Не было ли у вас ощущения, что сценаристы задумали ремейк «Осеннего марафона», а ваш Толик — современный интеллигент Бузыкин, неспособный сделать выбор между любимыми женщинами?

Нет, то, что это ремейк – неправда. Это оригинальная история, полностью придуманная Дашей Грацевич. Конечно, при написании сценариев авторы соблюдают определенные каноны, которые могут работать как отсылка на тот или иной фильм. В этом сценарии каноны разрушены, это необычная история про обычных людей, попавших в необычную ситуацию.

Образ вашего персонажа собирательный или это абсолютно новый герой?

Референсом не являлся ни один персонаж, будь то книга, пьеса или фильм. Вместе с режиссёром Димой Дьяченко мы придумывали образ моего персонажа, как бы он мог разговаривать. После того как меня утвердили, начались пробы на женские роли, затянувшиеся на целый год. Я старался всё тщательно разузнать, понять – как бы мой герой повёл себя в той или иной ситуации. Была проделана большая работа над ролью. Мы пытались понять мотив героя в тех или иных ситуациях или если что-то находилось за гранью понимания, то обращались к Даше. Когда она не могла лично присутствовать на площадке, мы созванивались и узнавали – что именно она вкладывала в ту или иную сцену, разбирались с контекстом.

Персонаж создан при непосредственном участии авторов сериала. Дима Дьяченко во время работы с актёром и объясняет задачу, и одновременно показывает, поэтому в некоторых моментах вы можете узнать именно Дмитрия Дьяченко.

«Семья — это радость, гармония, какающий радугой пони», — считает ваш герой. Для вас также?

Семья – это работа. И

для того, чтобы была радость, гармония и какали пони, – нужно приложить много усилий.

Какая сцена оказалось самой сложной для вас?

Технически сложны были трюковые сцены, причём снимали мы их прямо подряд в течение одной смены. Например, сцена, где я должен был полететь спиной вниз с третьего этажа. Да, на мне была страховка, но момент всё же волнительный. А что касается расколов, то это к актёру Кириллу Полухину. Я никогда не думал, что такой персонаж, который обычно играет злодеев, военных, полицейских, коррупционеров, короче, жёстких людей, – настолько сильно колется в кадре. Помню, был момент, где я в приложении Snapchat накладываю на себя всякие маски кошечек, собачек, и в этот момент сзади подходит персонаж Кирилла, который по сюжету должен был меня испугать. Я смотрю, а он появляется на экране смартфона и на него тоже накладываются все эти кошечки-собачки. Мы так долго смеялись, что не могли остановиться. Потом подсобрались и сняли сцену.

Играть сразу с несколькими красивыми женщинами — это подарок, искушение, наказание? Как ваша девушка отнеслась к тому, что вы играете любовь с тремя прекрасными барышнями?

Играть с тремя красотками, тремя профессиональными актрисами – это счастье, радость… Ну а как ещё? Мне всегда везёт на партнёрш, они украшают красотой и талантом отснятый материал. Даша Мороз – очень опытная актриса, и я всё думал, каково с ней работать в одном кадре. Но после того, как мы отсняли первые сцены, стало очевидно, что всё будет нормально. Она непростая, но в ней есть... даже не профессионализм, это само собой, а некая химия. Спасибо кастинг-директору Тане Хречковой, которая скрестила нас – Дарью Мороз и Борьку Дергачёва.

Вам когда-нибудь приходилось оказываться в ситуации вашего героя? Допустим, без беременности, но всё равно в положении выбора?

Я всё время нахожусь в положении выбора. Мне нравились одновременно несколько девушек, и как тут определиться – с кем встречаться, а найдутся ли общие интересы, а будет ли о чём поговорить? Все мужчины, все женщины, как мне кажется, всегда на стадии выбора. Вокруг столько вариантов, из которых предстоит найти своего человека. Понятно, что через какие-то мытарства, методом проб и ошибок мы находим. А иногда бывает совсем по-другому: раз, и ты сразу же встретил своего человека и больше ничего не нужно.

У вас есть ощущение, что большие роли чаще стали приходить к вам? С чем это связываете?

У меня есть ряд главных героев, которых я сыграл, и я счастлив этому, но я при этом никогда не чураюсь ролей второго плана. Когда ты играешь главную роль – тебе нужно нести лицо, идею фильма, а во втором плане можно повеселиться. У тебя меньше ответственности и можно похулиганить. Есть такой режиссёр Антон Маслов, который сказал, что сейчас наконец-то в России в кино и сериалах появилось амплуа обаятельного неудачника, и Борис Дергачёв – один из тех, кто его воплощает. Это как Лукашин в «Иронии судьбы»… Я оказался в нужное время в нужном месте. Повезло.

Когда в эфир вышел сериал «Короче», вы говорили, что отношения с женщинами, профессиональная деятельность, туристические поездки и спорт — это то, что волнует мужчину всегда. Могли бы рассказать, какие поездки и какой вид спорта увлекают вас?

Любые поездки. Сейчас я, например, снимаюсь в Белграде, в Сербии. И я очень рад, что моя профессия позволяет мне путешествовать. До этого я снимался на Бали, потом был в Петрозаводске. Вот я и думаю, когда и зачем я специально собрался бы в Петрозаводск, если бы не кино. Моя жизнь связала меня с путешествиями, и это прекрасно. Что касается спорта, то весной я купил себе лонгборд. И когда у меня случаются выходные, что бывает крайне редко, или когда нужно сходить на кастинг, я беру доску и катаюсь. А так играю в футбол в театральном чемпионате. В этом году участвовали в чемпионате у Меньшикова, который организовывал Ермоловский театр.

Можете выйти поиграть с пацанами или дворниками-таджиками? Узнают, жалеют ноги?

Узнают, поиграть могу, но чаще выхожу сам, один. У меня дома есть мячик, и когда понимаешь, что сидишь дома и ничего не делаешь, просто берёшь его, идёшь во двор на коробку и начинаешь пинать. Какие-то скиллы прорабатываются, не знаю, где они мне пригодятся, возможно, когда-нибудь удастся снять в каком-нибудь спортивном проекте. Правда, сейчас моя фактура не позволяет это сделать. Но играть продолжаю.

Автор
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент
Автор
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент
Теги: мужчины кино ТНТ сериалы

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Почти два десятка деревень вымерли в Новосибирской области

сегодня 19:09 Общество 0 Коммент.

Видео: Краснокнижная сова поселилась в новосибирском дендропарке

сегодня 18:35 Общество 0 Коммент.

Смертельный разгон: погибший в Новосибирске мотоциклист оказался президентом Сибирской федерации айкидо

сегодня 18:26 Хроника 0 Коммент.

«Кошелёк или жизнь»: по Новосибирску прокатилась волна ограблений офисов микрозаймов

сегодня 17:59 Общество 0 Коммент.

Перестрелку на Хилокском рынке прокомментировали в МВД

сегодня 17:48 Хроника 0 Коммент.

Мотоциклист на Suzuki погиб в лобовом ДТП в Новосибирске

сегодня 16:45 Хроника 0 Коммент.

Драка со стрельбой произошла в районе Хилокского рынка в Новосибирске

сегодня 16:12 Хроника 0 Коммент.

Взаимодействие с жителями Новосибирской области при реализации нацпроекта БКД 2:0 поручил обеспечивать Андрей Травников

сегодня 15:53 Общество 0 Коммент.

Новосибирец «заминировал» бизнес-центр после неудачного собеседования

сегодня 15:38 Общество 0 Коммент.

Четверо водителей бросили пострадавших на месте аварии в Новосибирске

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

«Прогноз крайне неблагоприятный»: сотне новосибирцев поставили страшный диагноз, как у Анастасии Заворотнюк

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Анна Терешкова назначена вице-мэром Новосибирска

сегодня 14:55 Политика 0 Коммент.

Суд рассмотрел продление ареста душителю собаки из приюта в Новосибирске

сегодня 14:42 Общество 0 Коммент.

Две тысячи квартир построят в экологически чистом районе Новосибирска через пять лет

сегодня 14:17 Общество 0 Коммент.

«Золотая молодёжь»: в новосибирском зоопарке родились приматы необычного окраса

сегодня 14:09 Общество 0 Коммент.

Главу администрации в Новосибирской области будут судить за взятку и миллионную растрату

сегодня 13:59 Хроника 0 Коммент.

С минуты молчания начнётся матч ХК «Сибирь» – «Динамо М»

сегодня 12:05 Общество 0 Коммент.

Самолёт из Новосибирска задержали из-за снегопада

сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

Лунная дорожка: новосибирцы пожаловались на испещрённую кратерами улицу

сегодня 11:35 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
04.10.2019

События выходных: Джокер на сцене и девичий панк

Ка...

Читать далее
Image
27.09.2019

События выходных: цыганка в театре и джазец в тайге

Как не спеть арию депрессарио и услышать песни уходящего л...

Читать далее
Image
19.09.2019

События выходных: рыцари Шнурова и Рэмбо для Трампа

Как не стать грибником-потеряшкой и развеять тучи на ...

Читать далее
Image
12.09.2019

События выходных: модели на рынке и демоны в метро

Как не проспать выходные и культурно сходить на рыно...

Читать далее
Image
05.09.2019

События выходных: день выборов и холм ужасов

Как не пр...

Читать далее
Image
30.08.2019

События выходных: «Супер Зина» и высадка деревьев с Сиб.фм

Как правильно выпустить пар и сделать поступок для...

Читать далее

Новости по теме

Новосибирцы зажгут на сцене шоу «Танцы» на ТНТ 05.10.2019 Звезда сериала «Счастливы вместе» опровергла задержание с наркотиками в Москве 29.09.2019 Социологи объяснили численное превосходство женщин над мужчинами в Новосибирской области 25.09.2019 Звезда сериалов ТНТ рассказала о секретах похудения по-новосибирски 23.09.2019

Популярное

Image

В Новосибирске найдено тело пропавшей Натальи Устиновой

Image

Самые обсуждаемые версии гибели Натальи Устиновой опроверг частны...

Image

Стало известно место обнаружения тела Натальи Устиновой

Image

Вкусно, но дорого: «разоблачение» белорусской ярмарки в Новосибир...

Image

Медики заморозили живого младенца

Image

Новосибирские школьники с песней Летова взорвали топ российских с...

Image

Следователи работают на месте обнаружения тела Натальи Устиновой

Image

Стали известны страшные подробности обнаружения тела Натальи Усти...

Image

Двенадцатикилограммовую щуку поймал рыбак из Новосибирска на Спир...

Image

Частный детектив из Новосибирска прокомментировал гибель Натальи ...

Image

Новосибирцы патрулировали «Затулинку» в поисках пропавшей Натальи...

Image

Дали отопление, нашли пропавшую Наталью Устинову: итоги недели Си...

Image

Следком прокомментировал сообщения о том, что тело Натальи Устино...