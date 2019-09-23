Обаятельный неудачник

Актёр Борис Дергачёв о трудности выбора женщины и счастье встретиться с тремя красавицами

Постер и скриншоты из сериала

Жена, две любовницы и перспектива стать отцом троих детей от разных женщин. Исполнитель главной роли в комедийном сериале «Триада» на ТНТ в эксклюзивном интервью для Сиб.фм рассказал о своей новой работе, какающих радугой пони и отношении к внебрачным интрижкам.

Что за персонаж вам достался? Каким вы видите его характер?

Он настойчив, зол и добр одновременно. Ещё бы, Толик попал в обстоятельства, позволяющие ему проявлять мужские черты характера и одновременно давать слабину. Он – обычный человек, который сумел обрести мужество из-за сложных жизненных обстоятельств.

Не было ли у вас ощущения, что сценаристы задумали ремейк «Осеннего марафона», а ваш Толик — современный интеллигент Бузыкин, неспособный сделать выбор между любимыми женщинами?

Нет, то, что это ремейк – неправда. Это оригинальная история, полностью придуманная Дашей Грацевич. Конечно, при написании сценариев авторы соблюдают определенные каноны, которые могут работать как отсылка на тот или иной фильм. В этом сценарии каноны разрушены, это необычная история про обычных людей, попавших в необычную ситуацию.

Образ вашего персонажа собирательный или это абсолютно новый герой?

Референсом не являлся ни один персонаж, будь то книга, пьеса или фильм. Вместе с режиссёром Димой Дьяченко мы придумывали образ моего персонажа, как бы он мог разговаривать. После того как меня утвердили, начались пробы на женские роли, затянувшиеся на целый год. Я старался всё тщательно разузнать, понять – как бы мой герой повёл себя в той или иной ситуации. Была проделана большая работа над ролью. Мы пытались понять мотив героя в тех или иных ситуациях или если что-то находилось за гранью понимания, то обращались к Даше. Когда она не могла лично присутствовать на площадке, мы созванивались и узнавали – что именно она вкладывала в ту или иную сцену, разбирались с контекстом.

Персонаж создан при непосредственном участии авторов сериала. Дима Дьяченко во время работы с актёром и объясняет задачу, и одновременно показывает, поэтому в некоторых моментах вы можете узнать именно Дмитрия Дьяченко.

«Семья — это радость, гармония, какающий радугой пони», — считает ваш герой. Для вас также?

Семья – это работа. И

для того, чтобы была радость, гармония и какали пони, – нужно приложить много усилий.

Какая сцена оказалось самой сложной для вас?

Технически сложны были трюковые сцены, причём снимали мы их прямо подряд в течение одной смены. Например, сцена, где я должен был полететь спиной вниз с третьего этажа. Да, на мне была страховка, но момент всё же волнительный. А что касается расколов, то это к актёру Кириллу Полухину. Я никогда не думал, что такой персонаж, который обычно играет злодеев, военных, полицейских, коррупционеров, короче, жёстких людей, – настолько сильно колется в кадре. Помню, был момент, где я в приложении Snapchat накладываю на себя всякие маски кошечек, собачек, и в этот момент сзади подходит персонаж Кирилла, который по сюжету должен был меня испугать. Я смотрю, а он появляется на экране смартфона и на него тоже накладываются все эти кошечки-собачки. Мы так долго смеялись, что не могли остановиться. Потом подсобрались и сняли сцену.

Играть сразу с несколькими красивыми женщинами — это подарок, искушение, наказание? Как ваша девушка отнеслась к тому, что вы играете любовь с тремя прекрасными барышнями?

Играть с тремя красотками, тремя профессиональными актрисами – это счастье, радость… Ну а как ещё? Мне всегда везёт на партнёрш, они украшают красотой и талантом отснятый материал. Даша Мороз – очень опытная актриса, и я всё думал, каково с ней работать в одном кадре. Но после того, как мы отсняли первые сцены, стало очевидно, что всё будет нормально. Она непростая, но в ней есть... даже не профессионализм, это само собой, а некая химия. Спасибо кастинг-директору Тане Хречковой, которая скрестила нас – Дарью Мороз и Борьку Дергачёва.

Вам когда-нибудь приходилось оказываться в ситуации вашего героя? Допустим, без беременности, но всё равно в положении выбора?

Я всё время нахожусь в положении выбора. Мне нравились одновременно несколько девушек, и как тут определиться – с кем встречаться, а найдутся ли общие интересы, а будет ли о чём поговорить? Все мужчины, все женщины, как мне кажется, всегда на стадии выбора. Вокруг столько вариантов, из которых предстоит найти своего человека. Понятно, что через какие-то мытарства, методом проб и ошибок мы находим. А иногда бывает совсем по-другому: раз, и ты сразу же встретил своего человека и больше ничего не нужно.

У вас есть ощущение, что большие роли чаще стали приходить к вам? С чем это связываете?

У меня есть ряд главных героев, которых я сыграл, и я счастлив этому, но я при этом никогда не чураюсь ролей второго плана. Когда ты играешь главную роль – тебе нужно нести лицо, идею фильма, а во втором плане можно повеселиться. У тебя меньше ответственности и можно похулиганить. Есть такой режиссёр Антон Маслов, который сказал, что сейчас наконец-то в России в кино и сериалах появилось амплуа обаятельного неудачника, и Борис Дергачёв – один из тех, кто его воплощает. Это как Лукашин в «Иронии судьбы»… Я оказался в нужное время в нужном месте. Повезло.

Когда в эфир вышел сериал «Короче», вы говорили, что отношения с женщинами, профессиональная деятельность, туристические поездки и спорт — это то, что волнует мужчину всегда. Могли бы рассказать, какие поездки и какой вид спорта увлекают вас?

Любые поездки. Сейчас я, например, снимаюсь в Белграде, в Сербии. И я очень рад, что моя профессия позволяет мне путешествовать. До этого я снимался на Бали, потом был в Петрозаводске. Вот я и думаю, когда и зачем я специально собрался бы в Петрозаводск, если бы не кино. Моя жизнь связала меня с путешествиями, и это прекрасно. Что касается спорта, то весной я купил себе лонгборд. И когда у меня случаются выходные, что бывает крайне редко, или когда нужно сходить на кастинг, я беру доску и катаюсь. А так играю в футбол в театральном чемпионате. В этом году участвовали в чемпионате у Меньшикова, который организовывал Ермоловский театр.

Можете выйти поиграть с пацанами или дворниками-таджиками? Узнают, жалеют ноги?

Узнают, поиграть могу, но чаще выхожу сам, один. У меня дома есть мячик, и когда понимаешь, что сидишь дома и ничего не делаешь, просто берёшь его, идёшь во двор на коробку и начинаешь пинать. Какие-то скиллы прорабатываются, не знаю, где они мне пригодятся, возможно, когда-нибудь удастся снять в каком-нибудь спортивном проекте. Правда, сейчас моя фактура не позволяет это сделать. Но играть продолжаю.



Полина Кузнецова

автор текстов, спецагент Автор