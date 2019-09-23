Чем хуже, тем лучше

Что может испугать эксперта по выживанию

Фотографии из личного архива Романа Попкова

Роман Попков – эксперт по выживанию в экстремальных условиях. В разговоре с корреспондентом Сиб.фм он рассказал, что может испугать даже самого смелого и подготовленного человека, какие ощущения можно испытать на глубине 14 метров под водой и каково это – встретиться с медведем на Крайнем Севере.

Про жизнь

В твоём профиле «ВКонтакте» есть фотография, где ты для бодрости с утра встаёшь на гвозди. Перед интервью ты тоже так сделал?

Нет, сегодня у меня фактически утра не было. В 6-7 утра только прилетел, поэтому сегодня без гвоздей, к сожалению. А в тех редких случаях, когда я дома, то всегда просыпаюсь таким образом. Иногда бывает такое зависшее состояние с утра. Помогает сразу в работу включиться – встал на гвозди, и бодрит тело и дух лучше, чем «Ред Булл»!

Последние годы вся твоя жизнь по большей части проходит в лесу, под водой, в горах. Есть желание остаться жить в этих условиях?

Есть желание построить свой дом, но только не в лесу. Не поверишь, но когда домой в Нижний Новгород возвращаюсь, то просто отдыхаю от леса! Иногда родственники или друзья зовут на природу отдыхать – спасибо, не надо! Мне и так его хватает каждые выходные.

По поводу отдыха — я слышал, что ты никогда не празднуешь день рождения. Почему?

Последний раз отмечал ещё в школе – и то по инициативе родителей. Я не считаю это праздником. У населения такая философия, что какой-то праздник – надо выпить сразу. Родился ребёнок, новый год, день рождения – всегда надо обязательно напиться. Я последние годы отмечаю день рождения, поднимаясь на Эльбрус. Можно сказать, на работе. До подъёмов в горы шёл в этот день в тренажёрный зал и занимался.

Что нравится больше — высоко в горах или глубоко под водой?

Конечно, горы. Чем выше – тем лучше. Моя мечта – забраться на гору Маттерхорн в Швейцарии и пик Исмоила Сомони. У меня организм устроен таким образом, что чем выше я в горах, тем я лучше себя чувствую. Обычно же у всех наоборот. В то время как на большой высоте остальные начинают уставать, я чувствую себя отлично.

Про работу

Поговорим про твою основную работу. Можешь описать среднего человека, который приходит на твой курс «Выжить любой ценой»?

Нет, не смогу. По своему опыту скажу, что публика абсолютно разношёрстная. По возрасту разные люди приходят – бывает, родители детей своих приводят, а самому старшему было около 55 лет. По социальному статусу совершенно разные – приходит и студент, у которого последние 100 рублей, а бывают депутаты. Уровень подготовки у всех отличается. Бывают люди, которые ни разу не бывали в лесу даже, а иногда приходят и военные, и спасатели. Мы пытались выделять целевую аудиторию, но потом поняли, что это бесполезно.

Любой человек, который слышит название «Выжить любой ценой», сразу вспоминает легендарного Беара Гриллса. Как он повлиял на твою работу?

Если честно, из всех сезонов его шоу я посмотрел максимум 10 серий. Единственное, что помню, – как он ночевал в верблюде. Нам в самом начале пути нужно было громкое название проекта, которые было бы у всех на слуху. Поначалу говорили, что это может быть нарушением авторских прав, но ведь в оригинале ни один из сезонов не называется дословно «Выжить любой ценой», да? Это просто русский перевод.

Как оцениваешь его шоу?

Могу одно сказать – не пытайтесь повторить дома и предоставьте это профессионалам! А вообще там много всякой откровенной «дичи». Например, в одной серии он бегал по мокрым, сырым камням в горах. При этом даже не боялся упасть, соскользнуть и сломать ногу. Или про Сибирь, где он в минус 30-40 градусов без шапки – серьёзно?

Насчёт реалистичности — видел комментарии под твоими видео, где люди жалуются, что такие навыки не пригодятся в жизни. Что думаешь по этому поводу?

Это вообще отдельная история. В одном из роликов я объяснял, как подняться с помощью верёвки на возвышенность. И тут один пишет: «а вот представь, если бабуля заблудилась в лесу, то как ей это поможет?». Во-первых, откуда у бабушки целая бухта альпинистской верёвки? Во-вторых, даже если вдруг она есть у неё, то подъём по верёвке – это физически очень сложно. Я на курсе парням здоровым даю такое задание, и не все справляются. Куда там бабушке? Чудес не бывает.

Про страх

Твой девиз «чем хуже — тем лучше». Когда в последний раз было слишком плохо?

Это был моё первое погружение под воду. Я тогда только учился дайвингу. Опустился на глубину, а при подъёме случайно хлебнул воды. Естественно, начал тонуть. А когда ты на глубине, инстинктивно начинаешь ещё больше вдыхать воду. Вот тогда было реально страшно – в тот раз подумал «ну его нафиг, это не моё». Самое интересное, что я с детства боялся воды!

А в горах происходило что-то непредвиденное?

Да, не так давно. Крайнее восхождение на Эльбрус закончилось двойными спасательными работами. У одного парня на высоте 5100 метров начался отёк мозга, а у другого на 4800 – отёк лёгких. Я между ними тогда разрывался. Паники не было, ситуация знакомая, я знаю, что делать. Страх ведь от незнания, поэтому быстро всё исправили.

Бывало такое, что человек не выдерживал курса и сбегал?

Да, в Краснодаре проходил курс «Выжить любой ценой». Мужчина говорит, что всё у него есть – и деньги, и квартира, и машина. Только не хватает экстрима, перестал себя мужиком якобы чувствовать. Первое задание курса было такое: имитировали внезапное падение с плавательного средства в водоём вместе с обмундированием и рюкзаками. Вроде всё нормально прошло. А как все ночью уснули, он собрал вещи и сбежал на первом проходящем мимо грузовом поезде!

Знаешь, если надавить на лимон, то из него польётся сок. А если надавить на человека, то из него польётся всё, так сказать, нехорошее.

За последнюю неделю в Сибири медведи несколько раз нападали на людей. Ты встречался с медведем?

У нас был курс два года назад в Мурманске. Тогда все три дня вокруг лагеря бродил медведь. Причём заметили только на третий день. Если бы заметили раньше, то ушли бы сразу оттуда. Нам повезло, что людей было много, жгли костры, шумели – поэтому медведь держался стороной, но при этом постоянно за нами наблюдал. Когда ночью выходишь по своим делам, то в кромешной темноте не по себе становилось – в одной руке фонарик, в другой сигнальная ракета и перцовый баллончик.



Эмиль Фукс

журналист Автор