Путь на Нибиру

Как "Первый мистический" стал одним из самых актуальных каналов на российском ТВ

Новосибирск – поле битвы за планету Земля, считают сторонники теории о враждебной цивилизации Нибиру. При этом настоящая битва идёт за зрителя – одни российские ТВ-каналы развивают онлайн-платформы для сериалов, другие — нанимают известных комиков с YouTube. «Первый мистический» российского телевидения выходит из тени в большое кино – и готовит фильм по вселенной «Метро» Дмитрия Глуховского, самой популярной российской фантастики в мире. Сиб.фм встретился с продюсерами ТВ-3 и узнал, какую фантастику можно снять в Новосибирске.

Вы в первый раз в Новосибирске?

Лили: Я в первый, сегодня утром прилетела и успела всего полчаса прогуляться по городу.

Владимир: Я здесь даже жил полгода, в 2015 году работал над большим турниром по World of Tanks в Новосибирском «Экспоцентре». Погода сильно удивила, я долго рассказывал Лили, как в Новосибирске холодно, что надо теплее одеваться. Но когда летели сюда, было видно чистое-чистое небо, и Новосибирск был весь как на ладони из иллюминатора.

Сегодня вы презентуете новые премьеры телеканала ТВ-3. Как вы, продюсеры, его видите?



Лили: Телеканал ТВ-3 позволяет зрителям сбежать от унылой скучной реальности, банальности. Это то ради чего люди его смотрят, мы сделали ставку на эскапизм. Это попытка вырваться за пределы обыденности и, мне кажется, что наш канал, который работает под слоганом «Включи воображение, включи ТВ-3» даёт зрителям такую возможность. Мы по-прежнему работаем в трёх основных жанрах: жанровое кино, жанровые сериалы – прежде всего мистика, фантастика, приключения. В хорошем смысле этого слова, мы позволяем людям верить в чудо, как в X-Files: I want to believe. Поверить в то, что существует возможность путешествия во времени, есть жизнь на других планетах – мы дарим эмоции очень яркие, острые и не только в эфире.

«Мама Russia» — отличная передача, хороший старт ТВ-блогинга в жанре приключений, вы хотели бы дальше двигаться в этом направлении?

Лили: Конечно, как и шоу «Последний герой», это настоящее тропическое приключение! Все мы в детстве читали «Робинзона Крузо», и мы задавали зрителям вопросы: «А что бы вы взяли на остров?»

Владимир: Наверное, сейчас больше доступа в источниках, и хочется куда-то сбежать. Наш канал ТВ-3 показал на Comic Con Russia восемь проектов, ни одна студия столько проектов не презентовала. Это говорит о многом – были эфирные проекты, кинотеатральные, в принципе, мы та студия, которая создаёт новые истории.

Сейчас Instagram — самая популярная соцсеть, и главный запрос — это естественность. Хотелось бы узнать, как этот тренд существует среди аудитории ТВ-3?

Лили: Есть проекты, в которых честность возведена в квадрат, в какой-то степени. У нас 31 октября выходит фильм Нигины Сайфуллаевой «Верность». Раньше на ТВ-3 было соревнование пилотов кино и телепроектов, и проект Нигины «Детки» выиграл. У неё родилась шикарная идея, мы не могли помешать реализовать её в фильме «Верность» в полном метре. Это фильм, в котором очень честно рассматривается тема современных отношений. Если взять Голливуд, то по какой-то странной причине ценности, которые мы видим, – это ценности скучные. Выйти замуж, родить детей, купить дом, заплатить ипотеку – не хватало какого-то более свежего взгляда на то, что происходит в отношениях. Того, что люди могут устать друг от друга, они могут быть не удовлетворены в браке, притом, что он может быть ничего. И притом, что есть какие-то отношения, чувства к партнёру.

И мы эту тему пропустили через себя, родился чудесный фильм с Александром Палем и Евгенией Новак – неожиданно он стал одним из событий «Кинотавра» этого лета. И действительно, все люди, которые за честность, – феминистки, семейные психологи, огромное количество субкультур, которые первыми посмотрели этот фильм, – стали его активными сторонниками. Потому что фильм такой, который может сильно понравиться или вызвать вопросы – он очень откровенный. Но вот это революционное отношение к этой теме – мы показываем то, как это есть на самом деле, и не пытаемся загнать людей в иллюзорные, старые, пережившие себя ценности среднего класса. Это что касается реальной искренности – когда у тебя честное кино, ты честно поднимаешь эту тему и не навязываешь ничего никому.

Просто ты взял и рассказал, как ты это чувствуешь.

Нигина – женщина, которая росла не в самой свободной обстановке, вдруг снимает такое смелое, свободное, такое раскрепощённое кино. Это кино вызывает феноменальный отклик у тех людей, у которых есть просто честность.

Владимир: Мы сохраняем честность перед зрителем в работе над фантастическими картинами. В принципе, когда у нас Данила Козловский вышел на сцену Comic Con и сам представлял картину как актёр, режиссёр и продюсер. Мы спросили: «Данила, а почему раньше проект представлял кто-то другой, а в этот раз ты сам?». Он говорит: «Настало время». А всё очень просто – руководители канала предоставляют творцам полную свободу, и они прекрасно понимают, что их не будут загонять в рамки, что им не будут говорить, каким образом писать сценарии, каким образом придумывать истории, каким образом прийти на экран. У них есть свобода, и в итоге из пяти звёзд Comic Con две наши знаменитости собрали аншлаг.

Ещё был Дмитрий Глуховский со вселенной «Метро 2033». Я у Димы спрашивал: «Почему ты пошёл с нами? Десять лет ты никому не отдавал права – были крутые проекты западных студий». Он сказал, что после встречи с нашими продюсерами абсолютно не жалко и не страшно отдать – видно, что люди любят кино, люди живут кино и вы хотите с помощью аудитории не реализовать свои амбиции, а просто сделать хорошее кино из фанатов, поклонников и так далее.

И не просто отдал права – Дмитрий Глуховский один из продюсеров на фильме, и он с нами – как Джордж Мартин для «Игры престолов». Это будет большая картина, как «Карамора» Данилы Козловского, так и «Метро 2033». Что продолжение «Гоголя» – я думаю, что многие российские кинокомпании на волне успеха уже запустили бы продолжение. Мы этого не делам, потому что скрупулёзно подходим к сценарию и придумываем, как будет развиваться продолжение этой вселенной.

Есть ещё успешный пример – «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел», у нас в этом году выходит вторая часть. Первый стал самой кассовой комедией в российском прокате. Для продолжения появилась классная история у Ильи Куликова, он её написал, придумал, мы сняли фильм – он будет очень новогодним. Парадоксально, но в этом году в кинотеатрах единственный отечественный новогодний фильм – это наш «Полицейский». Всё остальное про инопланетян, исторические картины – людям хочется получить хорошую новогоднюю историю. Это ответ на вопрос – почему творцы приходят к нам.

Лили: Если ещё добавить про искренность – успешная картина рождается, когда мир очень хорошо проработан. А мир хорошо проработан, когда люди, которые стоят за созданием этих проектов, неравнодушны. У нас, например, на премьере «Эпидемии» работает Паша Костомаров – человек, который начинал как документалист. С Александром Расторгуевым он получил «Берлинского медведя» – и он абсолютный фанатик своего дела. Я разговаривала с исполнительным продюсером «Эпидемии», мы представляли сериал «Чернобыль. Зона отчуждения». Он был обласкан кинокритиками, я разговаривала с исполнительным продюсером, спрашивала: «Как вы работаете? Холодно, минус тридцать, техника не выдерживает». Она говорит:

«С Пашей работать очень сложно, он уволил пять кастинговых директоров, и просто на рынке их не осталось.

Потому что он хочет смотреть, как это будет в утреннем освещении, в вечернем, есть ли лёд и нет ли льда».

Одну сцену режиссёр хотел снять на льду в Архангельской области, и так получилось, что зима была очень холодной в Москве, а там зима всё не наступала. И когда ты должен снимать сцену на льду, ты должен получить разрешение МЧС. И нужно было перевезти всю съёмочную группу, всё оборудование по тонкому льду – в результате Паша дождался определённого дня, чтобы снять одну сцену, один диалог. Потрясающе, он никогда не сдаётся и никогда не идёт на компромисс вообще. Актёрам и съёмочной группе работать с ним достаточно сложно, но результат того стоит. Я пересматривала «Чернобыль. Зона отчуждения» пять раз.

Каким способом можно удержать аудиторию ТВ-канала в век YouTube?

Лили: Мы делаем реалити-шоу с Иваном Охлобыстиным и его семьёй, но кроме ауры знаменитости мы постарались передать какое-то семейное тепло и лёгкое безумие, которое царит в быту – в семье шесть детей от 13 до 33 лет, и то, как они их воспитывают, – я верю, что удастся передать зрителям это. Такого не было на российском ТВ.

У нас есть проект на тему интервью, сейчас это очень модный жанр в интернете. То, что делаем мы, – берём самых интересных людей, у которых все бы хотели взять интервью, но есть один момент – они умерли.

Недавно мы запустили ещё один проект подкастов, и это стало первым русским «Тру крайм» подкастом.

Если говорить о реалити-шоу — в Новосибирске можно снимать реалити в стиле киберпанк. Здесь много неоновой рекламы, азиатская торговая застройка, умные остановки и старенькие ПАЗики, коллайдеры, IT-компании. А что ждёт сериалы в будущем, планируете ли вы запуск интерактивных проектов с несколькими концовками?

Лили: Такой пример уже есть – это фильм «Чернобыль. Зона отчуждения». Это не совсем сериал, но фильм вышел с тремя вариантами концовки – мы очень долго играли в параллельные вселенные, в перемещение во времени. Мы создали отправную точку, та самая сцена, где дети едут в машине с Костенко, и он говорит им, что дети с их фамилиями умерли, их родители воспитывали других детей. То есть в этой вселенной они все погибли в детстве, но они существуют здесь – в параллельной вселенной. Мы сняли фильм так, что есть три альтернативные концовки, которые различаются по тому, что стало с героями до появления Паши. Некоторые линии более проработаны – как с историями советских учёных из Ленинграда, которые работают над раскрытием особых способностей человека, и по большому счёту это позволяет людям лучше почувствовать фильм. Интерактивную механику мы делали раньше – с трейлером «Чернобыля», когда человек смотрел трейлер и должен был определить, что дальше сделает персонаж, в какую дверь ему войти.

Нам это интересно — и интересны все тренды вообще, потому что кино всё больше превращается в сериал, а игры всё больше превращаются в кино.

Это самый последний тренд – у игр хорошие сценарии, там снимаются известные актёры, такие как Киану Ривз.

Как достичь баланса жанров и сделать канал интересным?

Лили: Просмотр канала для зрителя – очень важная часть дня, они засыпают и просыпаются под определённые передачи. Любой телеканал старается отвечать консервативным настроям зрителей, с другой стороны, удивлять людей. Мы стараемся наращивать качество продукта постоянно и делать очень мощные вбросы, которые соответствуют запросам аудитории. «Последний герой» или «Охлобыстины», например.

Владимир: ТВ-3, который есть в кинопрокате, телевидении, – людям интересно посмотреть, что это за канал, который выпускает столько разного продукта. Канал растёт уже восемь лет подряд.

Лили: В будние дни у нас больше женской аудитории, мы первые в предпрайме для женской аудитории и вторые в предпрайме для всей аудитории. Наша основа – молодая аудитория 14-44 лет, её ядро – 30-35 лет. Особенность аудитории в том, что по будням нас смотрят женщины, а в выходные – больше мужчины. У нас идёт кинопоказ жанрового кино в нашем стиле, понятно, что оно более привлекательно для мужской аудитории.

Владимир: Мы развиваем в России жанровое кино – здесь хорошо снимают фильмы про Великую Отечественную войну, про спорт и фестивальное кино. А просто комедий, просто боевиков, просто ужастиков почти нет. Что «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел», что «Гоголь», что «Карамора», что «Метро», что «Верность» – можно очень чётко описать, для кого это кино. И это получается – «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» становится аналогом «Дэдпула», «Гоголь» становится самым кассовым фантазийным кино в России, у «Метро-2033» есть потенциал стать вообще самым кассовым фильмом. Это абсолютная правда, и мы будем дальше в этом направлении работать.



Никита Манько

