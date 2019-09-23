Мы можем жить в обществе, управляющем финансами осознанно

Микрофинансовые организации России становятся реальной и ощутимой поддержкой для бизнеса

Фотографии Никиты Давыденко

В условиях затянувшегося финансово-экономического кризиса новую, более весомую роль в экономике страны и формировании успешной политики малого и среднего бизнеса стали играть микрофинансовые организации. Если крупные игроки финансового рынка – банки – выдают кредиты и ссуды далеко не всем, микрофинансовые игроки более лояльны. Как живёт сегодня сегмент финансового рынка, к которому благодаря ряду громких скандалов относятся с недоверием, рассказал основатель и директор компании «Ваш инвестор» Борис Комендантов. Ответы на вопросы стали целым откровением. Ликвидация финансовой грамотности и борьба с предубеждением для многих могут стать новой страницей в истории развития не только бизнеса, но и личности.



PDL-займы (англ. payday loans – ссуда до зарплаты) обычно выдаются на сумму до 30 тысяч рублей, а срок действия займов не превышает 30 дней. При этом процентная ставка может устанавливаться индивидуально

Борис Геннадьевич, давайте поговорим о трендах рынка микрофинансовых организаций, в частности, в сегменте займов под залог. Каковы его перспективы, что на нём происходит сегодня?

На данный момент происходит, на мой взгляд, консолидация рынка, то есть те игроки, которые присутствовали на момент создания, – укрупняются. Если говорить о новосибирском рынке, здесь в основном присутствуют местные игроки. Федеральные, которые пытаются зайти к нам, – не могут этого сделать, конкуренция слишком высока. Есть тенденция к снижению процентных ставок, штрафных санкций. Естественно, регулятор вносит свои коррективы.

Регулятор действительно не демонстрирует лояльности к микрофинансовым организациям. Последние ограничения были введены совсем недавно. Что изменилось, и вообще есть ли хоть какие-то плюсы в этом решении?

Основные нововведения коснулись займов до зарплаты, так называемых PDL – займов, на которые, как раз, установлены ограничения по дневной процентной ставке. Если до этого ставка была 1,5 %, то сейчас она – 1 %. Нас, как представителей сегмента залоговых займов, коснулось введение Центробанком полной долговой нагрузки (ПДН), которую все микрофинансовые компании должны рассчитывать, исходя из нагрузки на одного заёмщика. Данные для расчёта мы берём из бюро кредитных историй (БКИ) и информации о доходах клиента.

Давайте объясним, чтобы было понятнее. Если у человека много кредитов, то вы не сможете дать ему ещё один заём?

Да, если у него слишком много кредитов, мы это видим по БКИ. Когда в несколько раз превышена долговая нагрузка по отношению к доходам, естественно, мы такому заёмщику не заинтересованы выдавать займы.

Для экономики это, возможно, неплохо — люди перестанут быть слишком закредитованными. Для рынка в этом есть какие-то плюсы?

Для цивилизованного рынка – естественно. По сути, это предвосхищающая мера. Деньги нужно выдавать разумно, чтобы быть привлекательными для инвесторов и вкладчиков. С другой стороны, большая часть клиентов, которые не могут подтвердить высокие доходы и у которых слишком большая закредитованность – будут уходить к «теневым» игрокам рынка.

То есть, с одной стороны — ужесточение требований, а с другой — это провоцирует развитие серого рынка, и так называемые «чёрные кредиторы» процветают. Насколько это сегодня развито, и на каких условиях люди получают там займы?

Это очень актуальная тема. На многочисленных конференциях говорят о введении ограничительных мер со стороны Центробанка. Но результата от этих мер мы – белые игроки – не замечаем. Серые игроки привлекают тем, что не смотрят на задолженность, долговую нагрузку клиентов, и предлагают меньшие процентные ставки. Они не платят налоги, не платят за офис или содержат небольшое помещение с минимальными затратами. У них нет статьи расходов на рекламу, информацию о себе распространяют по «сарафанному радио». И да, процентные ставки ниже, но риски для заёмщиков, конечно, выше. Риск потерять имущество, например. Ведь в этой ситуации нет регулятора, к которому заёмщик сможет обратиться за помощью.

То есть коллекторские страшные истории – из этого сегмента, да?

Эти истории, на мой взгляд, сильно раздуваются. Наша компания не работает с коллекторами, и я могу говорить только от рынка, опираясь на мнения коллег. Любая спорная ситуация подхватывается и тиражируется в СМИ. Так складывается определённый имидж нашей сферы.

А вот, Борис Геннадьевич, удаётся ли этот негативный имидж, который тянется, в общем-то, уже долгие годы за микрофинансовыми организациями, менять сегодня? И почему это стало важно?

Это важно, потому что мы работаем с людьми, с их доверием. Я имею в виду, в первую очередь наших сотрудников, тех, которые у нас работают. Мы растём и хотим привлекать с рынка лучших специалистов.

То есть специалисты не хотят идти работать в микрофинансовую организацию именно по причине...

Да! Имиджа сферы. Это одна сторона, как результат такого имиджа. Вторая – это клиенты. Не все знают, что сегодня есть компании, которые предоставляют денежные средства под залог имущества. И это происходит цивилизованно, компании регулируются, находятся под надзором Центробанка. На сегодняшний день наша сфера освещена больше с негативной стороны. Доверие клиентов может быть подорвано из-за тиражирования ситуации, которая случилась, допустим, раз в полгода. И не факт, что она случилась у белого игрока нашего рынка. Представители Центробанка, к примеру, подводя итоги обращений россиян по негативным ситуациям, связанным с МФО, на одной из конференций озвучивали, что из шести тем, которые были освещены в СМИ, пять – не с рынка. Это – действия серых игроков. В общем, «теневая» часть нашего общего рынка оказывает существенное влияние на тех игроков, которые работают по правилам.

Я знаю, что есть менее эмоциональные ваши клиенты и более рациональные, так скажем. В частности, с удивлением узнала из наших предыдущих встреч, что бизнес достаточно активно пользуется займами микрофинансовых организаций. Почему иногда удобнее работать с вами, чем с банком? Какие тут очевидные преимущества?

Их несколько. Первая причина – это скорость: предприниматель, обратившийся за заёмными средствами к нам, уже через 30-40 минут может выйти из нашего офиса с деньгами – наличными или безналичными. Второе преимущество в перерасчёте процентов — он у нас осуществляется по дням. Для бизнеса важны и скорость, и удобство по возврату заёмных денег. Как правило, предпринимателям деньги нужны на пополнение оборотного капитала, для сокращения кассовых разрывов, выплаты зарплаты.

А можете конкретные примеры привести, зачем приходят люди от бизнеса к вам, как они формулируют свои задачи?

Как я уже сказал, чаще всего берут на закрытие кассовых разрывов. Когда волатильность валюты высока, предприниматели, которые работают с экспортом, страдают от непостоянства курса. Предположим, раньше они покупали тысячу единиц по 50 рублей, сейчас это стоит 60 рублей. Эти 10 рублей разницы им, как правило, не хватает. Бывает ведь и так, что на счету деньги у предпринимателей есть, но распоряжаться они ими не могут по тем или иным причинам. Они приходят к нам, берут, и могут вернуть хоть через два дня. И возвращают.

И платят, соответственно, только за...

… пользование тем временем, через которое они возвращают нам деньги. Не нужно платить за целый месяц, нет штрафов за досрочное гашение и так далее. В этом плане мы более лояльны, и это неоспоримое преимущество, о котором говорят наши клиенты. Например, строители. С ними не очень хотят сотрудничать банки по разным причинам. А в строительной сфере часто возникает вопрос о закупке материала. Деньги им переводят, но воспользоваться средствами какое-то время нельзя, потому что они, например, с госсчетов и временно недоступны. Пока счета разморозят… А зарплату нужно выплатить сейчас, или закупить оборудование какое-то, или использовать деньги в тендерах. То есть нужно положить деньги на счёт для того, чтобы показать, что ты...

Состоятелен.

Да, и что тебе можно доверять, с тобой можно работать.

Вы упомянули строительную отрасль, а из каких ещё сфер бизнеса есть клиенты?

Сферы отличаются в зависимости от региона. В Новосибирске основной сегмент – это строители, розничная торговля, грузоперевозки и дорожники.

Я правильно понимаю, вы закрываете тот самый пробел с индивидуальными предпринимателями? Их крайне неохотно сегодня кредитуют банки.

Да, в числе наших клиентов много индивидуальных предпринимателей. Предположим, люди, которые могут заниматься частным извозом. Машина сломалась – всё, денег нет. Нужно две или 20 тысяч, что-то поменять, отремонтировать. С грузоперевозками то же самое. Много индивидуальных предпринимателей, которые имеют одну-две фуры и могут быть проездом в нашем городе. Сломалась фура с товаром, который через неделю-две испортится. С такими тоже работаем. Была ситуация, когда к нам за займом приехал водитель рефрижератора, выехавший из соседнего города, и говорит: «У меня машина не едет, нужно 50 тысяч на ремонт, и я поеду дальше в рейс». В таких случаях мы даже оказываем услугу выезда технического специалиста. Он из-за неисправности не может сам к офису на автомобиле приехать, и наши сотрудники для оценки выезжают на место.

Можно даже так сделать?

Да, можно. Услуга с выездом наших специалистов-оценщиков достаточно популярная. Если автомобиль нельзя транспортировать, то мы выезжаем, осматриваем, и клиент получает деньги.

Главное возражение, которое мы слышим относительно обращения в микрофинансовую организацию, — очень высокие проценты. Тем не менее, вы говорите, что бизнес активно пользуется вашими услугами, а это люди, которые умеют считать. Почему?

Ну, первые две причины я назвал. Мы не всегда смотрим на цену, когда покупаем даже продукты в магазине. Вы же не самое дешёвое покупаете? Если есть у нас дорогие продукты, значит, они пользуются спросом. Так же и у нас. Здесь важно не смешивать «займы до зарплаты» и «займы под залог». В первом случае ещё совсем недавно ставки доходили до 700 % годовых. Сейчас по таким займам ставки составляют около 300 % годовых.

А вот давайте, чтобы не смешивать, назовём эти ставки. Под сколько процентов может бизнес взять кредит в микрофинансовой организации под залог имущества?

У нас процентные ставки сейчас – от 5,9 % в месяц «под ПТС», когда автомобиль на время действия займа остается в пользовании собственника, и от 5 % «под стоянку», когда предмет залога остаётся на нашей охраняемой территории. Для сравнения, в сегменте «займов до зарплаты» месячная ставка около 30 %, как я уже говорил – это более 300 % годовых. У нас – от 60 % годовых. На таких условиях ещё год назад некоторые банки выдавали свои карточные продукты. Наша процентная ставка регулируется. Мы не можем превысить установленную Центробанком процентную ставку более чем на 20 %. Повышенная ставка у микрофинансовых организаций оправдана более высокими рисками. Ведь отчёты по кредитному портфелю мы предоставляем в Центробанк раз в месяц. Также поступают и другие микрофинансовые организации, работающие легально.

Какие задачи перед собой ставит компания «Ваш инвестор»? Насколько интенсивным будет ваше развитие?

Наша главная цель – стать номером один на рынке микрофинансовых организаций под залог имущества.

В России?

В России. На сегодняшний день мы работаем на территории 12 городов (в прошлом году их было пять). В этом году филиалов не открывали, но это осознанное решение. Сейчас выстраиваем внутренние процессы для быстрого роста и масштабирования на следующий год. Также усиливаемся менеджерами. Сервис очень важен для нас. Мы большое значение придаём вопросу качественного оказания услуг клиентам.

Если говорить о выходе в другие города, то какие будут первыми в ближайшее время?

Мы смотрим в сторону Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. В европейской части услуга более узнаваема, её понимают, ей пользуются. Там достаточно большой рынок.

Получается, в большой и развитый рынок заходить проще, чем даже в неосвоенный?

Да, потому что люди знают, что это такое. А когда рынок неосвоенный – нужно объяснять людям.

Но зато вы первые.

Мы первые, но рынок ограничен. Города, где рынок не сформирован, – очень малы, объём рынка – низкий.

Я знаю, что «Ваш инвестор» активно поддерживает спорт, в том числе детский, и другие сферы. Вы не участвуете в каких-то скандалах на рынке микрофинансовых организаций. Я предположу, что для вас репутация — достаточно важный ресурс. Почему?

Репутация важна, но мы занимаемся социальными проектами не только для того, чтобы сделать её краше. Нам просто это нравится и мы считаем, что это правильно. Сейчас как раз есть несколько проектов, над которыми думаем. Хотим сместить фокус со спортивных мероприятий в сторону финансовой грамотности. То есть учить детей, школьников, студентов, а потом уже и предпринимателей правильно тратить, правильно зарабатывать, переводить свой заработок в пассивный доход.

Удивительно, что люди, которые дают кредиты, начинают задумываться на эту тему. Почему?

В первую очередь потому, что у меня есть внутреннее желание, цель – дать некий драйвер, посыл и задать вектор… Мы можем жить среди людей, которые понимают, как правильно считать свои деньги, и как их правильно вкладывать. Я хочу жить в таком обществе.

Более осознанном.

Да, более осознанном, именно в финансовом плане. Я хочу сделать это для людей. Для меня это важно.

С вашей точки зрения, сегодня финансовая грамотность насколько развита в России? Насколько население у нас уже знает о главных принципах?

Я бы сказал, что даже больше половины наших предпринимателей – это такое моё субъективное мнение – не понимают, зарабатывают они вообще деньги или нет. Есть деньги, значит, я заработал. А откуда эти деньги, а кому тебе нужно ещё эти деньги раздать? Поэтому у нас в первый год работы 90 %...

Бизнесов сворачивается.

Да – они сворачиваются от непонимания, как выстроить финансовую и экономическую модель. Здесь у нас есть опыт, и я готов им делиться. По этой причине мы смещаемся в социальных проектах в свою профильную сферу. Ну а со спортом – мы так же будем продолжать поддерживать тех, с кем уже давно работаем.

Хотела затронуть ещё такую тему: об особенностях корпоративной культуры микрофинансовых организаций ходят легенды. Какая она у вас? Собственно, на чём стоите?

Мы большое внимание уделяем нашей команде. Только благодаря настоящим профессионалам можно выстроить крупную и успешную компанию, которая будет занимать лидирующие позиции на рынке России. Сейчас мы работаем над созданием благоприятной среды внутри компании, чтобы, несмотря на имиджевую составляющую рынка, к нам приходили лучшие специалисты, которые готовы отдавать свое время, опыт и знания взамен на возможность самореализации и достижения амбициозных целей.

Чем привлекаете?

Как раз амбициозными целями – стать номером один. Многим профессионалам очень важно самореализоваться. Здесь мы даём свободу, возможность, идеи.

И делать карьеру в быстро растущей компании всегда получается быстрее.

Да. При открытии новой вакансии у нас всегда в приоритете внутренние сотрудники. Если человек показывает желание, обучается, осваивает новые профессиональные сферы – мы даём возможность расти. У нас много примеров, когда сотрудники растут быстрее, чем компания (улыбается).

СПРАВКА О КОМПАНИИ:

Микрокредитная компания «Ваш инвестор» основана в Новосибирске. На сегодняшний день представлена в 12 городах России – от Иркутска до Краснодара. Компания предоставляет займы под залог автотранспорта частным лицам и представителям бизнеса.

В 2019 году компания «Ваш инвестор», по данным Национального рейтингового агентства, вошла в топ-7 лидеров сегмента займов под залог, а по итогам XV ежегодной премии имени П. А. Столыпина в области экономики и финансов журнала «Банковское Дело» компания была признана «Лучшей микрофинансовой организацией».

ООО МКК «Ваш инвестор». Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. Подробные условия выдачи займов на сайте vashinvestor.ru.



Алёна Коврова

журналист Автор