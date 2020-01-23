В связи со сложившимися обстоятельствами

Трафик в мессенджерах и соцсетях растёт, но разговаривать люди ещё не разучились

сегодня 17:40 Поделиться

Фото предоставлено компанией Yota

Забыть смартфон дома – проблема. Потерять его – настоящая беда. Средства связи перестали быть только способом рассказать о жизни. Они становятся её неотъемлемой частью. Как жители России используют гаджеты и какие тенденции наметились на рынке телекоммуникаций, Сиб.фм рассказал директор по продуктовому маркетингу компании Yota Дмитрий Рудских.

— Каковы по итогам 2019 года позиции классической мобильной связи по сравнению с альтернативами голосового общения – мессенджерами, соцсетями?

— Уже много лет говорят о том, что скоро клиенты откажутся от голосовых вызовов в пользу мессенджеров. В этом году, как и в прошлом, мы действительно наблюдаем рост потребления трафика в мессенджерах. Однако пока это приводит только к замедлению роста голосового трафика, но он по-прежнему продолжает увеличиваться.

— А SMS-сообщения вообще отправляет ещё кто-нибудь или этот вид связи повторит судьбу пейджеров?

— Мы заметили, что у наших клиентов постепенно снижается интерес к SMS: многие переводят общение в мессенджеры. Это вполне логично, ведь с их помощью решать многие вопросы гораздо удобнее и быстрее. При этом профиль потребления очень сильно зависит от возраста аудитории, а также от региона проживания пользователей. Так, например, старшее поколение зачастую использует Viber, а более молодые люди предпочитают общаться в WhatsApp.

— Сейчас люди очень много времени проводят в соцсетях. Какие из них наиболее популярны у пользователей Yota?

— На первых местах у наших клиентов «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники». За ними следуют Facebook, TikTok и Twitter. Вообще, социальные сети составляют примерно 30 % от всего интернет-трафика в сети Yota.

— Соцсети – это, как говорится, возможность и себя показать, и на других посмотреть. Как это сказывается на популярности видеоконтента?

— Одна из тенденций, как среди наших клиентов, так и на рынке в целом – это увеличение просмотров видео. Трафик на многие видеоресурсы вырос в разы. Tik Tok, о котором год назад практически никто не знал, впервые обогнал ресурсы с контентом для взрослых людей и занял безоговорочное первое место среди сервисов, к которым нельзя подключить безлимитный доступ. Среди видеосервисов, входящих в безлимит, на первом месте по-прежнему YouTube.

— Вообще, понятие «оператор мобильной связи» уходит в прошлое? В салонах связи продают всё, что угодно, так или иначе связанное с электроникой и гаджетами, у компаний появляются дополнительные функции, они предоставляют ТВ-сигнал, появились даже банковские услуги. Получается, сохранят позиции на рынке только те, кто постоянно дополняет этот список?

— Безусловно, наличие дополнительных функций является важной составляющей в развитии бизнеса, но здесь, как и во всём, важно не их количество, а качество.

Если говорить о новых направлениях, то нас ждёт дальнейшее развитие e-commerce, также возможен рост продуктов IoT. Ожидать прорыва можно и от сферы дополненной и виртуальной реальности – она будет развиваться как самостоятельно, так и вкупе с развитием индустрии игр.

— Планирует ли Yota в 2020 году запустить какие-то новые услуги для абонентов в Новосибирской области?

— В следующем годы мы планируем к запуску несколько новых продуктов, и новосибирцы одновременно со всеми жителями России смогут ими воспользоваться. Мы не делим запуск проектов по территориальному признаку, доступ ко всем нашим услугам сразу получают абоненты по всей стране.