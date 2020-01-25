Сибирячка поборется за звание «Последнего героя»

До премьеры нового сезона шоу осталось меньше недели

сегодня 19:34 Поделиться

Фото телеканал ТВ-3

На телеканале ТВ-3 с 8 февраля стартует долгожданное продолжение любимого зрителями проекта «Последний герой. Зрители против звёзд». Бессменной ведущей останется Яна Троянова, а победителю на этот раз достанется квартира в Москве. Одной из участниц команды телезрителей станет жительница Новосибирска Наталья Филиппова. Накануне вылета на остров она рассказала Сиб.фм, почему решилась пройти сложные испытания.

-Чем вас привлёк «Последний герой»?

-Каждый человек думает, что он прекрасно знает, на что способен, а на что – нет. Но на самом деле это не так! «Последний герой» именно этим меня и привлекает: он даёт возможность понять, кто ты и что из себя представляешь. В обычной, комфортной жизни какие-то качества человека могут дремать или проявляться в искаженном виде, а вот настоящего себя можно увидеть только в экстремальной ситуации. И ты даже не подозреваешь, сколько сил у тебя еще есть в запасе, и каков твой потенциал!

Но принять участие в проекте было для меня, скорее, спонтанным решением. Безусловно, мне очень нравился «Последний герой», и когда канал ТВ-3 возродил проект, я считала дни до его премьеры. Конечно, я мечтала о том, что неплохо было бы однажды очутиться там, на острове, но цели такой я себе не ставила. Когда же я увидела рекламу с объявлением кастинга для телезрителей, да еще и в моем городе... вот тогда уже сомнений не было никаких!

-Какие были первые эмоции, когда узнали, что прошли кастинг?

-Если честно, я знала заранее, что прошла. Интуиция, предчувствие — называйте, как хотите! Много было звоночков, подтверждающих мои догадки. Поэтому осознание, что я – участник шоу, не было внезапным. Когда мне позвонили с канала и уже официально сообщили о моем участии, это было больше похоже на чувство удовлетворения – я убедилась в том, что была права. И уже немного позже, когда до мозга окончательно дошла информация, что я еду на остров и что это не мечты, а реальность, я почувствовала сильнейший всплеск адреналина!

-Вспомните ваши впечатления от предыдущих сезонов шоу? Кто ваш любимый «Последний герой»?

-Эмоции от предыдущих сезонов самые разные. От разочарований в участниках и до восхищения ими же. А больше всех запомнился самый первый победитель – Сергей Одинцов.

-Что вы думаете о Яне Трояновой и её манере вести программу?

-Она мне понравилась еще по сериалу «Ольга». Ее героиня мне очень импонирует, потому что похожа на меня – ведь как бы жизнь ни била, никогда не нужно сдаваться! Мне кажется, что Яна и в жизни такая же. А её фраза «Приветствую вас, мои герои» полюбилась навсегда.

-Как вы готовились к поездке на остров?

-Просматривала разные полезные видео в сети: как выжить в экстремальных условиях, как поставить силки на птицу, как сделать ловушку для рыбы, как развести огонь без спичек и так далее. Надеюсь, что мне пригодятся эти знания, и я смогу их применить на практике. Главное, чтобы были под рукой необходимые материалы. И ещё я целиком пересмотрела последний сезон «Последнего героя» и все возможных испытаний, чтобы понимать, к чему быть готовой.

-Что вас больше всего пугает в предстоящем приключении?

-Только риск быть покусанной ядовитым насекомым или змеей. Остальные моменты вызывают лишь опасение – вполне разумное.

-Опишите ваш самый экстремальный опыт. Какие пройденные вами испытания внушают вам веру в себя и свои возможности?

-Мой самый экстремальный опыт – это прыжок с «тарзанки». Не могу описать, как страшно было сделать первый шаг, оттолкнуться и прыгнуть – именно этот момент. Вообще, я любительница адреналина и не пройду мимо экстремальных аттракционов. А мой жизненный опыт и всё, через что я прошла, дают мне уверенность в том, что я не упаду на ровном месте. Если же такое вдруг и случится, то я просто встану, отряхнусь, и пойду дальше, имея в багаже полученный опыт.

-Как ваши близкие отреагировали на то, что вы едете на остров? Кто будет за вас болеть, и по кому вы будете особенно скучать?

-Мои близкие особо не удивились. Наверное, их уже сложно обескуражить моими поступками. Они понимают, что я непредсказуемая. Да я и сама это понимаю. Болеть за меня будут все, кто знает о моем участии. А вот скучать... Нет, не так. Скорее, я больше буду не скучать, а переживать за свою дочку: справляются ли няня и бабушки без меня?













-В чем вы видите своё преимущество перед другими участниками?

-Мое преимущество перед другими — это сила воли, сила духа и упорство. Хотя я не думаю, что на проект взяли бы слабых людей. Главное – не сломаться.

Любое соревнование подразумевает под собой соперничество, и не всегда оно бывает честным, по правилам. Я допускаю, что кто-то из конкурентов может прибегнуть к закону джунглей: «или ты, или тебя». В конце концов, именно там, в джунглях, мы и окажемся, поэтому я готова ко всему и буду делать все, чтобы добиться своего, – но в рамках собственных моральных правил.

-Какими качествами, по-вашему, должен отличаться настоящий «Последний герой»?

-Настоящий «Последний герой», прежде всего, должен быть самим собой, а не играть роль и не выдавать себя за того, кем он на самом деле не является.

Шоу «Последний герой. Зрители против звёзд» стартует 8 февраля на канале ТВ-3.