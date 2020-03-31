«Лучше поторопиться с принятием решения»

Пришло время решать не только жилищный вопрос

сегодня 14:06 Поделиться

Фото Сиб.фм

Россия вступила в эпоху перемен, а мир вокруг с каждым днём меняется всё больше. Новые законы и социальные инициативы внутри страны внедряются на фоне бушующего за границей нового коронавируса.

Президент России объявил о введении ряда социальных мер, направленных на поддержку жителей страны и предпринимателей. Среди них – увеличение пособий по безработице и выплат по больничным. Также предусмотрена возможность временной приостановки платежей по кредитам в случае утраты значительной части доходов. Как считают специалисты центра макроэкономического анализа Альфа-Банка, даже в сложных условиях россияне будут демонстрировать финансовую дисциплину и постараются сохранить положительную кредитную историю.

О том, как банк перестраивает работу в сложившейся ситуации, заботится и поддерживает клиентов, стоит ли брать кредит или ипотеку сегодня, а также о других тенденциях банковской сферы Сиб.фм рассказал региональный управляющий филиалом «Новосибирский» Альфа-Банка Андрей Фишер.

— Сейчас тема номер один в России и во всём мире – коронавирус. Хотелось бы начать разговор именно с неё. События развиваются стремительно, пока сложно прогнозировать – когда и как это всё закончится. Но очевидно, что у многих людей уже возникли трудности. Банковский сектор может отреагировать на изменение ситуации? Или, как говорится, «ничего личного»?

— Это действительно глобальная проблема. Финансовый сектор является неотъемлемой частью общества и не может делать вид, что ничего не происходит. В такое время очень важно поддерживать друг друга. Альфа-Банк принял решение запустить программу «Кредитный карантин» помощи клиентам, которые потеряли возможность вовремя платить по кредиту из-за последствий пандемии коронавируса.

— Что она предусматривает?

— Частные клиенты, оставшиеся без доходов или временно потерявшие возможность в полном объёме вносить платежи по причинам, связанным с коронавирусной пандемией, получат бесплатную отсрочку по кредитным платежам. Среди ситуаций, которые позволят воспользоваться этой опцией: заболевание COVID-19, увольнение с работы или утрата побочного дохода, уход в неоплачиваемый отпуск или на карантин. Клиенты смогут получить отсрочку по платежам за ипотеку и за кредит наличными на срок от одного до двух месяцев. Также до двух месяцев можно будет не выплачивать задолженность по кредитной карте, если ежемесячно гасить проценты.

— В первую очередь под ударом оказались предприниматели. В конце марта на внеочередной сессии горсовета Новосибирска депутаты приняли обращение к региональным и федеральным властям с просьбой разработать меры прямой поддержки малого и среднего бизнеса. Банковский сектор может со своей стороны тоже предпринять какие-то действия?

— В первую очередь Альфа-Банк готов предоставить «кредитные каникулы» предпринимателям и компаниям, чей бизнес пострадал от ситуации с коронавирусом. Отсрочка предоставляется без скрытых комиссий и оплат, при обращении клиента в банк.

Кроме этого мы подготовили ещё несколько дополнительных предложений. Для новых клиентов у нас предусмотрен пакет «Бесплатно навсегда». Он включает в себя полный набор платёжных инструментов и сервисов, необходимых для расчётов с контрагентами и управления выручкой, включая бесплатное открытие и обслуживание расчётного счёта. Теперь им могут воспользоваться и те, кто уже имеет счет в Альфа-Банке.

Сейчас некоторые бизнес-сегменты особенно уязвимы. Например, туристическая сфера фактически приостановила свою деятельность. Компании, работающие в сфере туризма и организации конференций и выставок, получат бесплатное обслуживание счёта. Причём это предложение будет не краткосрочным, а рассчитанным на горизонт до 3 месяцев.

— С 1 июля 2019 года вступили в силу изменения в Федеральный закон № 214, которые изменили строительную отрасль. Альфа-Банк и ранее занимался финансированием застройщиков, накоплен определенный опыт. Как вы сегодня работаете с эскроу-счетами?

— Да, вы правы, Альфа-Банк имеет значительный опыт в сфере кредитования жилищного строительства. Мы видим большие перспективы на этом рынке в связи с переходом застройщиков на новую модель финансирования. В мае 2019 года в сегменте «среднего бизнеса» была выделена отдельная команда для наращивания доли Альфа-Банка на рынке жилищного строительства. В прошлом году было одобрено 19 сделок на 15 миллиардов рублей, заключено девять кредитных соглашений.

Открыть эксроу-счёт можно в интернет-банке. Схема очень простая для всех участников процесса – для покупателей, для застройщика и для банка. Преимущество для покупателя квартиры состоит в том, что ему достаточно лишь один раз посетить наш офис для подписания трёхстороннего договора.

— Как Альфа-Банк определяет, что застройщик надёжный?

— На этапе рассмотрения проекта проводится всесторонний анализ как самого застройщика, так и проекта в целом, в том числе его финансовой модели. У нас есть базовые требования к строительным компаниям. Они должны иметь большой опыт работы, участвовать собственными средствами в проекте, показать экономику проекта, обеспечивающую его рентабельность. Также, для минимизации рисков, банк привлекает стороннего технического консультанта, который подтверждает бюджет проекта и осуществляет контроль за ходом строительства.

— Какова сейчас ситуация на рынке новостроек и какие ипотечные программы пользуются наибольшим спросом?

— Сейчас в Новосибирске 70-75 % квартир покупается в ипотеку. Новосибирский рынок жилой недвижимости самый перспективный после Москвы и Санкт- Петербурга, поэтому спрос на такие займы здесь высок. В прошлом году в Новосибирске самыми востребованными были двухкомнатные квартиры. При этом 50 % сделок пришлось на стройку, 40 % на готовое жильё и 10 % на программу рефинансирования.

По статистике наиболее популярным среди наших клиентов остался срок кредитования на 20 лет. Средний чек для Новосибирской области в банке составил 2,2 миллиона рублей – то есть средний ежемесячный платёж равен примерно 18–19 тысяч рублей. Это наиболее комфортная сумма, позволяющая клиенту гибко подходить к распределению своего бюджета.

Сегодня банки предлагают достаточно привлекательные условия для заёмщиков. В Альфа-Банке можно оформить ипотеку по ставке от 8^59 %. При этом разработаны различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости – займы с минимальным первоначальным взносом от 10 % стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры.

— Долгое время мы наблюдали планомерный рост экономики и неуклонное снижение ипотечных ставок. Сейчас внешние и внутренние факторы не такие благоприятные, как раньше. Стоит ли потенциальным покупателям ждать стабилизации ситуации и пока отложить покупку квартиры?

— Однозначно нужно брать ипотеку именно сейчас, в том числе если вы планируете осуществить рефинансирование кредита. Ставки сейчас на хорошем минимуме, и понижение их маловероятно. Также если у вас есть одобрение по кредиту, но остаются сомнения по выбору конкретной квартиры, лучше поторопиться с принятием решения и определиться как можно скорее.

— Какое количество новосибирцев сейчас является клиентами Альфа-Банка по зарплатным проектам?

— В Новосибирске более 7000 компаний обслуживаются в рамках зарплатного направления Альфа-Банка. Каждый седьмой социально активный житель Новосибирска имеет в своём кошельке зарплатную карту банка. Мы поддерживаем на старте малый бизнес, семейный бизнес. Мы открываем зарплатный проект при количестве сотрудников от трёх человек и даём весь социальный пакет работникам новой микрокомпании – ипотека, кредит наличными, тем самым делая компанию как работодателя более привлекательной. А при численности сотрудников от 15 человек в рамках зарплатного проекта бесплатно предоставляем ВИП-обслуживание собственников и руководителей.

— Насколько востребованы зарплатные проекты Альфа-Банка в других сегментах рынка?

— Для среднего и крупного бизнеса наше преимущество заключается не только в сервисах для сотрудников, таких, например, как бесплатное снятие наличных по всему миру. Для бухгалтерии важна скорость реализации проекта по всей стране, в перечислении зарплаты одним реестром не только в Альфа-Банк, но и в другие банки. А для бюджетных компаний мы даём не только возможность получения зарплаты на карты «Мир», но и поддерживаем социальные проекты этих организаций, а также сами участвуем в них.

— Наличные деньги рано или поздно уйдут в прошлое. На протяжении нескольких лет мы наблюдаем борьбу за снижение эквайринговых комиссий. Что предлагает в этом контексте Альфа-Банк?

— Альфа-Банк активно развивает торговый эквайринг. Банк входит в топ-3 по темпам установки новых терминалов клиентам. Эта услуга становится популярной и в сегменте малого бизнеса, где нет больших оборотов средств. Магазинам у дома, салонам красоты, ателье и другим небольшим организациям, работающим в сегменте B2C – с конечным потребителем – важно начать принимать к оплате карты, чтобы увеличить круг клиентов и, как следствие, расширять свой бизнес. Покупатели сейчас активно используют различные бонусные программы по банковским картам и поэтому зачастую отдают предпочтение тем организациям, где есть безналичный расчёт.

— Банк активно развивает лизинговое направление. Какие системные тенденции следует учитывать российским лизинговым компаниям при выборе своих бизнес- моделей?

— Одна из важных тенденций на рынке лизинга – это дополнительные сервисы и услуги. Вместе с финансированием мы подбираем для клиента наиболее выгодный страховой тариф и кроме классического КАСКО можем предоставить и другие виды страхования. Также по желанию клиента в лизинговый продукт включаются системы контроля парка, услуги техпомощи на дорогах, топливные карты и другие.

В последние несколько лет активно развиваются онлайн-сервисы, лизинговая сфера тоже не осталась в стороне. Например, в сопровождении договоров лизинга и обслуживания лизинговых парков. В личном кабинете клиент может быстро получить копию любого документа, справку или счёт-фактуру, увидеть состояние задолженности и наличие штрафов ГИБДД.

— Насколько надёжен клиент, прежде всего в сегменте малого и среднего бизнеса?

— Малый и средний бизнес, а особенно микробизнес – сегмент высокого риска. По-настоящему устойчивых и платёжеспособных компаний мало. В лизинге почти вся сумма долга клиента обеспечена имуществом – предметом лизинга. Поэтому дефолт клиента не так больно сказывается на финансовом результате лизинговой компании, как на финансовом результате банка при дефолте по кредиту. Но обеспечение, которое есть в лизинге, даёт возможность немного снизить требования к клиенту, представляющему малый и средний бизнес. Это делает лизинг популярным продуктом в этом сегменте.

— Необеспеченные потребительские кредиты – займы наличными и кредитные карты – очень популярны в России. Можно ли остановить этот рискованный процесс?

— С осени прошлого года Центробанком был введён коэффициент предельной долговой нагрузки (ПДН) для граждан. Данная мера приведёт к определённому торможению рынка кредитования, и регулятор добьётся своей позитивной цели.

— Но при этом для ответственных заёмщиков по-прежнему доступны долгосрочные потребительские кредиты под комфортные проценты?

— С 10 марта в Альфа-Банке действует новая минимальная ставка по кредиту наличными. Это уникальное предложение, сочетающее низкую процентную ставку с большой максимальной суммой кредита – до 5 млн рублей под 7,7 % годовых. Оформить всё можно онлайн, а карту с деньгами доставит курьер вам домой. Что актуально в текущей ситуации.

— При каждом ощутимом скачке курсов валют многие люди бегут в банки обменивать рубли на иностранные деньги. Альфа-Банк к этому готов?

— В отделениях банка нет обменных касс. Мы принципиально отказались от них примерно семь лет назад. Покупку валют и конвертацию клиент может делать в интернет-банке, в мобильном приложении, а также в банкоматах во всех городах присутствия банка. В текущей ситуации, когда россиянам не рекомендовано посещать общественные места, это, пожалуй, лучший вариант обмена валют.

— Жизнь продолжается, несмотря на коронавирус и изменения на валютном рынке. У людей остаются сбережения, и они рассчитывают их приумножить. Как новосибирцы предпочитают хранить свои деньги?

— Самым популярным остаётся консервативный способ сбережения – открытие депозитных вкладов. Но клиенты также могут рассмотреть покупку ПИФов и долгосрочных облигаций, а также открыть индивидуальный инвестиционный счёт. Преимущество последнего инструмента в том, что он позволяет ежегодно получать 13 % в виде налогового вычета от государства.