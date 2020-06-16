Из первых уст: руководитель новосибирского отделения ПФР Александр Терепа – о причинах отказов в выплате пособий и сверхнагрузке на сотрудников

Фото Густаво Зырянова, Михаила Докукина / Сиб.фм, пресс-службы ОПФР по Новосибирской области

Более 9 миллионов российских семей получили после 1 июня гарантированное президентом денежное пособие на детей в возрасте от 3 до 16 лет. Но также некоторые российские семьи, в силу разных причин, не получили выплату в 10 тысяч рублей. В социальных сетях и со страниц СМИ они высказывают своё недовольство.

Насколько справедливы эти претензии, как ведомство работает с теми, кто имеет право на выплаты, и как сказалось на сотрудниках ПФ РФ работа в условиях пандемии коронавируса – об этом Сиб.фм подробно рассказал управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Новосибирской области Александр Терепа.

— Александр Григорьевич, ваше ведомство часто обсуждают в последнее время. Это связано с выплатами материальной помощи семьям с детьми. Как вы к этому относитесь?

— Мы к этому относимся как профессионалы, с точки зрения предъявляемых нам требований. По статусу Пенсионный фонд Российской федерации – это государственное учреждение. Оно, как и другие госучреждения, создавалось под определённые цели и задачи. Они определены нормативными документами. Пенсионный фонд РФ – это, прежде всего, система учёта граждан и положенных им выплат. Мы обеспечиваем функционирование системы обязательного пенсионного страхования в нашей стране: это страхование, сбор сведений о лицевых счетах наших граждан (страховой номер индивидуального страхового счёта – СНИЛС), который присваивается каждому гражданину нашей страны, теперь – с рождения. Также Пенсионному фонду Российской Федерации делегирована некоторая доля социальных выплат. Это 12 различных социальных выплат: ветеранам, инвалидам, выплаты за различные заслуги перед Отечеством и многие другие. Теперь, согласно указам президента РФ от 7 апреля и 11 мая 2020 года, через Пенсионный фонд выплачиваются пособия семьям, имеющим детей. Мы эту работу проводим: в указанные сроки, с определённым результатом.

— И каков результат на сегодняшний день?

— Выплаты (по 5 тысяч рублей), которые полагались семьям с детьми до 3 лет, в течение апреля, мая и июня, мы реализовали. Мы обязаны были начать эти выплаты в апреле – и мы это начали. Выплаты семьям с детьми от 3 до 16 лет (по 10 тысяч рублей) тоже мы начисляем и выплачиваем с 1 июня. Уже в первый день такую выплату получили почти 300 тысяч новосибирцев. На сегодняшний день большинство людей свои права реализовали. Сейчас у нас (по 10-тысячным выплатам) охвачено более 93 % детей, имеющих право, по предварительным подсчётам, на данную выплату. В цифрах: это более 413 тысяч детей, выплачено 4 миллиарда 132 миллиона рублей. Часть людей ещё не подошла, то есть ещё не обратились. Может, они ждут и позже реализуют свои права. Напомним, что заявления специалисты Пенсионного фонда будут принимать до 1 октября, так что время у граждан ещё есть. Пока заявления будут поступать – будем их принимать.

— Наверняка вы уже сделали предварительный анализ тех случаев, когда люди не получали выплаты...

— Прежде всего мы столкнулись с валом обращений. И естественно, что основная масса заявительных процедур ушла в дистанционный формат, на Единый портал госуслуг и в Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда. Это 96 % заявлений по Новосибирской области. И это правильно. Люди меньше стояли в очередях, меньше контактировали. Ну, вы сами представьте, если бы все эти заявители (а это почти 400 тысяч семей) пришли к отделениям Пенсионного фонда. И обслужить их за полмесяца в наших клиентских службах – это ещё тот драйв, я вам скажу. Но в то же время эта ситуация оказала серьёзную нагрузку на систему приёма заявлений, породила определенное количество неточностей, ошибок.

— По каким причинам обратившимся отказывают чаще всего?

— Часто это ошибки со стороны самих заявителей. Ведь обработка заявлений – процесс технологический. Система просто фиксирует неточности. Самые элементарные: фамилия, имя написаны с ошибкой – всё, система даёт отказ! Это было не тотально, но было. Кто-то торопился, другие причины. Люди получали отказы, на их взгляд, необоснованные, и это порождало эмоциональные, не всегда объективные оценки. Случалось, что люди подавали заявления несколько раз и в разные места. На портале госуслуг, в МФЦ, а потом еще в Пенсионный фонд, в клиентскую службу успели зайти – ситуации мы видели разные. Но это их право! По принципу – где быстрее. Но мы сталкивались, что в двух, а то и в трёх местах одни и те же ошибки: ошибки в данных на ребёнка, неправильно указан лицевой счёт в банке или этот лицевой счёт принадлежит не тому лицу, кто имеет право на выплату. По закону это должны быть папа или мама, а не тётя или дядя. Или если это опекуны, тогда должны быть соответствующие документы. Бывает, что СНИЛСы у детей в семье перепутаны! Ну, суета, нервы, волнение. Это не в укор нашим гражданам. Мы понимаем, что с такими ситуациями будем сталкиваться ещё некоторое время.

— Людей тоже можно понять...

— Поверьте, мы прекрасно осознаем ситуацию, когда значительная часть наших граждан, в силу проводимых мероприятий по профилактике, не могли посещать рабочие места и получать заработную плату в том количестве, как раньше. Мы прекрасно понимаем, что деятельность многих отраслей была ограничена, приостановлена. Это помощь семьям, прежде всего, с детьми. И это правильно. Пенсионные выплаты гражданам шли, как и раньше. И никакие изменения в экономике на это напрямую не влияют. Мы выплатили все пенсии в полном объёме. А вот семьи с детьми оказались в уязвимой ситуации. Ну, там объективно расходов больше на одного человека! Для них в первую очередь эти меры поддержки. Хотя, наверное, кому-то хотелось от нас точечной работы: чтобы принять гражданина лично, посмотреть ему в глаза, проверить наличие документов и убедиться в их подлинности, потом ещё раз уточнить всё. Но это одна сторона медали. Однако были и обоснованные отказы: есть случаи, когда отсутствует право на выплату – заявитель лишён родительских прав, не является гражданином РФ или не проживает в России. Их, конечно же, немного, но они были.

— Сколько на самом деле тех, кому в Новосибирской области отказано по объективным причинам?

— Количество заявлений, по которым не приняты решения, мы отслеживаем каждый день. На данный момент по 5-тысячным выплатам – 130 заявлений. По 10-тысячным – это 94 решения. По всем случаям проводится работа: уточняются данные, сверяются документы. Цифры уточняются каждый день. Если речь идёт об отказе из-за неправильно оформленного заявления или ошибки в данных, то наши специалисты связываются с человеком, помогают решить вопрос.

— Александр Григорьевич, а если люди живут в населённом пункте, где нет интернета? Или человек не очень разбирается в том, как дистанционно подать заявление? Как быть этим людям?

— Мы организуем в сельских районах выездные пункты Пенсионного фонда. Нам в этом активно помогают главы муниципальных образований, сельсоветов, работники социальных служб, администрации местных учебных заведений, школ. То есть мы на месте организовываем наш передвижной пункт, чтобы люди приходили, приносили свои заявления. В настоящий момент мы организовали 12 таких мобильных бригад. У нас также 10 межрайонных управлений, там, в клиентских службах, ежедневно идёт приём посетителей. Это, как правило, в тех местах, где люди не могут подать заявление дистанционно.

— Как бы вы оценили в целом систему дистанционной подачи заявлений, её состояние на сегодняшний день? Много в последнее время говорят о несовершенстве электронных сервисов в стране...

— Система однозначно в рабочем состоянии. Ну, вы только представьте себе, в каком положении мы бы оказались, если бы этой системы не было. Если бы не было баз данных. А еще появилась федеральная база данных по опеке и попечительству. Её не было. Очень важно сказать: все государственные ресурсы пришли в движение, произошло их качественное изменение. Ситуация этого потребовала. Быстроты и оперативности. На многих государственных цифровых ресурсах произошёл качественный скачок. Повторю, 96 % заявлений мы получили в электронном виде!

— Для очень многих людей стало открытием, что для получения выплат нужен СНИЛС...Огромные очереди у ваших офисов были обусловлены тем, что люди массово кинулись их оформлять?

— Сегодня СНИЛС оформляется органами ПФР автоматически по данным ЗАГСа с момента рождения и регистрации ребенка. Это делается с 2014 года. Основные проблемы с получением СНИЛС возникли в семьях, в которых дети родились раньше или семья не обращалась за получением СНИЛСа в ПФР. Да что там дети. У некоторых родителей этих документов не оказалось. Некоторые и не представляли, что он им когда-нибудь понадобится. Речь, в первую очередь идёт о гражданах, которые официально не трудоустроены, работающие-то «в белую» все зарегистрированы в Пенсионном фонде.

— Необычные условия работы, вал обращений, жалоб... Это было серьёзным испытанием для работников Пенсионного фонда?

— Я не говорю, что нас надо жалеть, это наша работа. Повышенная нагрузка – это, безусловно, так. Но это работа в рамках государственных антикризисных мер – и мы это понимаем чётко. Это поручение президента и правительства. Сотрудникам нелегко. Задачи, поставленные перед ними, они выполняют. Что при этом им приходится, мягко говоря, преодолевать – это знают только сами сотрудники Пенсионного фонда. Когда работа идёт в привычном режиме, очень много факторов, которые наших посетителей дисциплинируют: человек приходит, видит электронную очередь, где происходит оповещение, видит наш ритм работы. Ведь мы стараемся придерживаться регламента, соблюдать установленные рамки приёма, необходимые для обработки документов. Ну, чтобы очередь двигалась. Но здесь мы столкнулись с ситуацией, даже для нас непривычной. Выплаты нам пришлось начать моментально. Денежные ресурсы сразу пришли – и стало понятно: надо выплачивать, а вопросы и отдых потом.

— Федеральное руководство тоже, наверняка, интересуется, как развивается ситуация в регионе?

— Ежедневно! И по тем резонансным случаям, которые нашли отражение в СМИ. И мы с ними начинаем работать буквально сразу. По каждому человеку мы должны отчитаться: сигнал поступил – что сделано? Есть ли у человека право, как оно реализовано — наша главная задача в этом разобраться. И ответ должен быть конкретный!

— Как выглядит Новосибирская область на фоне других регионов?

— В Новосибирской области показатели неплохие: по 10-тысячным выплатам у нас охват уже более 93%. И это показатель подготовленности региона: многие жители Новосибирской области нашли возможности и способы воспользоваться дистанционными форматами подачи документов. У нас серьёзная подготовительная работа была проведена с правительством региона. Надо было дать возможность людям найти точки доступа к электронным ресурсам. Не у всех ещё дома есть компьютеры! И мы решили, что такими точками могут быть образовательные учреждения, учреждения системы здравоохранения, клубы и библиотеки. Мы вышли на сотрудничество с Министерством социальной защиты, Министерство образования Новосибирской области. Подключились главы муниципалитетов и сельских поселений. Мы увидели заинтересованность. Это и сыграло свою роль: у нас одни из самых высоких показателей по Сибирскому федеральному округу.