 

Детей в Томской области наградили за рисунки на тему «Что такое взятка»

 21 апреля, 18:40
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Детей в Томской области наградили за рисунки на тему «Что такое взятка»
Фото прокуратуры Томской области

Прокуратура Кожевниковского района Томской области объявила конкурс детских рисунков на тему «Что такое взятка», узнал корреспондент Сиб.фм 21 апреля из сообщения прокуратуры Томской области.

Прокуратура Кожевниковского района организовала конкурс детского рисунка «Что такое взятка». В службе отмечают, что в мероприятии приняли участие школьники всех образовательных учреждений района. Победителями стали учащиеся Кожевсниковской и Базойской средних образовательных школ.
Прокурор района наградил участников грамотами и призами. Лучшие работы выставлены в помещении прокуратуры.

Напомним, что в марте 2017 года томские полицейские разжалобили водителей с помощью комиксов авторства детей-сирот. Томские дети, оставшиеся без попечения родителей, попросили водителей позаботиться о безопасности на дороге. Сотрудники ГИБДД в Томской области использовали детей-сирот для профилактики детского травматизма.

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