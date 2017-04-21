 

Красноярский водитель автобуса отсидит в тюрьме 6,5 года за смерть 11 человек

 21 апреля, 16:33
подходящие темы
Красноярский водитель автобуса отсидит в тюрьме 6,5 года за смерть 11 человек
Фото Павла Стаброва с сайта dela.ru

Вступил в законную силу приговор красноярского суда в отношении водителя автобуса, из-за которого погибли 11 человек, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Красноярского края 21 апреля.

Балахтинский районный суд Красноярского края признал водителя автобуса виновным по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Водителя приговорили к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, в течение двух лет он не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

По версии следствия, 9 июля 2015 года водитель рейсового автобуса компании «Автоколонна 1967-Восток» вёз пассажиров по маршруту Красноярск — Кызыл — Красноярск. На 144 км автодороги М-54 «Енисей» в Балахтинском районе водитель нарушил правила дорожного движения, на высокой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с движущимся во встречном направлении автобусом марки Mersedes-Benz. Стоит отметить, что управляемый им автобус марки Hyunday был технически исправным.

«В результате ДТП водитель автобуса марки Mersedes-Benz и его 10 пассажиров получили телесные повреждения, от которых все 11 человек скончались на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время краевой суд рассматривает размер возмещения морального ущерба родственникам погибших, который должен будет выплатить виновник аварии. Общая сумма гражданских исков потерпевших составила 3 359 400 рублей. Вопрос о размере возмещения передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Напомним, в апреле 2017 года водитель школьного автобуса проигнорировал просьбу учителя и выехал на железнодорожный переезд под Омском. В результате столкновения автобуса и грузового поезда погибли сам водитель и учитель.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Данила-FM

 9 февраля, 11:21 • колонка
Дмитрий Петров
маркетолог-арестант
 7 февраля, 13:57 • интервью

Карина здесь больше не живёт

Родители убитой школьницы Карины Залесовой рассказали корреспонденту Сиб.фм, как они прожили полтора года после смерти дочери, что может заставить работать следователей и как непросто добиться справедливости в российском суде.
 20 января, 15:27 • интервью

Тюрьма в разумных дозах

Дмитрий Петров, отсидевший почти три года по делу «Интерры», в декабре 2016 года вышел на свободу: суд реальный срок заменил на условный. В разговоре с редактором Сиб.фм Дмитрий говорит о своем тюремном опыте, вожделении свободы и людях за решёткой.
самое популярное
 14 апреля, 11:06 • новость

Ведущая шоу «Орёл и решка» может потерять работу после интервью в Новосибирске

Ведущей популярного тревел-шоу «Орёл и решка» Регине Тодоренко после интервью в Новосибирске грозит штраф размером 2 млн рублей и увольнение с проекта.
 12 апреля, 16:13 • новость

Эксперты назвали самую грустную ошибку Тотального диктанта 2017 года

Лингвисты продолжают разбирать диктант по частям: вторую онлайн-трансляцию провела председатель Экспертного совета, заведующая кафедрой общего и русского языкознания НГУ Наталья Кошкарёва.
 8 апреля, 18:25 • новость

Жители Новосибирска написали Тотальный диктант о Каме и стерляди

8 апреля в 866 городах на шести континентах все желающие проверить свою грамотность пишут Тотальный диктант: в Новосибирске участники писали вторую часть текста Леонида Юзефовича «Город на реке» — «Пермь. Кама».
 11 апреля, 00:02 • новость

Редактор «Грамоты.ру» сделал онлайн-разбор Тотального диктанта

Эксперты разбирают диктант по частям три дня — с 10 по 12 апреля: первым о правилах, которые встретились в третьей части текста, допустимых вариантах и типичных ошибках рассказал редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов.
 11 апреля, 12:53 • репортаж

Кому нас, дураков, жалко?

Журналист Ирина Кичкайло съездила в Ояшинский интернат для умственно отсталых детей и рассказала, кто их воспитывает, как они живут и учатся жить самостоятельно.
 10 апреля, 12:01 • новость

Жители Новосибирской области выйдут на митинг за отставку губернатора

В Новосибирске пройдёт митинг за отставку губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого.
присоединяйтесь!
    