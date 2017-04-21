Красноярский водитель автобуса отсидит в тюрьме 6,5 года за смерть 11 человек

Вступил в законную силу приговор красноярского суда в отношении водителя автобуса, из-за которого погибли 11 человек, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Красноярского края 21 апреля.

Балахтинский районный суд Красноярского края признал водителя автобуса виновным по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Водителя приговорили к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, в течение двух лет он не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

По версии следствия, 9 июля 2015 года водитель рейсового автобуса компании «Автоколонна 1967-Восток» вёз пассажиров по маршруту Красноярск — Кызыл — Красноярск. На 144 км автодороги М-54 «Енисей» в Балахтинском районе водитель нарушил правила дорожного движения, на высокой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с движущимся во встречном направлении автобусом марки Mersedes-Benz. Стоит отметить, что управляемый им автобус марки Hyunday был технически исправным.

«В результате ДТП водитель автобуса марки Mersedes-Benz и его 10 пассажиров получили телесные повреждения, от которых все 11 человек скончались на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время краевой суд рассматривает размер возмещения морального ущерба родственникам погибших, который должен будет выплатить виновник аварии. Общая сумма гражданских исков потерпевших составила 3 359 400 рублей. Вопрос о размере возмещения передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Напомним, в апреле 2017 года водитель школьного автобуса проигнорировал просьбу учителя и выехал на железнодорожный переезд под Омском. В результате столкновения автобуса и грузового поезда погибли сам водитель и учитель.