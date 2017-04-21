Кудрин на Красноярском форуме обвинил в экономическом кризисе систему госуправления

Экс-министр финансов России, председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, выступая на Красноярском экономическом форуме (КЭФ), сравнил действующую систему госуправления со «старой скрипучей машиной, которая едет не туда» и назвал её причиной экономического кризиса в стране, узнал корреспондент Сиб.фм 21 апреля из сообщения пресс-центра форума.

На пленарном заседании КЭФ, Кудрин констатировал, что за последние 10 лет темп экономического роста в России в среднем не превышал 1,5 %. По мнению экс-министра, это означает, что страна постепенно теряет позиции в мировой экономике.

«Для России это потерянное десятилетие. В начале нулевых около восьми лет мы жили с темпами около 7 %. Это высокий темп роста для России, Россия обновлялась. В последние десять лет мы переходим от кризиса к кризису с небольшими передышками. Мы скорее теряем свои позиции на мировом рынке», — отметил Кудрин.

Низкий экономический рост в России бывший министр связал не столько с падением цен на нефть и санкциями западных стран, сколько с недостаточно эффективной работой системы госуправления.

«Я бы оценил её как старую скрипучую машину. Причём всё время мы почему-то заезжаем не туда и каждый раз корректируем своё движение, но результат небольшой. Например, только 38 % госслужащих занимаются своими прямыми обязанностями, в других случаях занимаются „гашением пожаров“, выполнением хаотичных поручений <...> Современная система государственного управления не соответствует вызовам, не повышает эффективность нашей работы», — уверен экс-министр.

По его словам, страна, меняя систему госуправления, должна перейти к «большим горизонтальным связям, гибкой системе стратегического планирования и реагирования на задачи и вызовы». Как ранее заявляли организаторы КЭФ, который проходит с 20 по 22 апреля, тема модернизации управленческой системы станет на дискуссионных площадках ключевой.

Напомним, в марте эксперты Комитета гражданских инициатив, созданного Алексеем Кудриным, составили индекс социально-экономической и политической напряжённости в регионах страны, Алтайский край и Бурятия оказались в списке наихудших.