Сосны в Шушенском бору Красноярского края, под которыми, согласно легенде, прогуливался Ленин во время ссылки, выросли после его отъезда из Сибири, узнал корреспондент Сиб.фм 21 апреля из сообщения ИА «Интерфакс».

Равнина в Шушенском бору, по которой, согласно легенде, любил прогуливаться Владимир Ленин во время его пребывания в сибирской ссылке с 1897 по 1900 годы, озеро Перово и крестьянский шалаш XIX века на его берегу, где любил проводить время будущий вождь мирового пролетариата, и сейчас привлекают множество посетителей.

Сотрудники Шушенского бора и члены школьного лесничества «Муравей» Шушенского Центра туризма, краеведения и экологии определили возраст деревьев с большим диаметром ствола на пробной площади из 20 деревьев. Они использовали в работе современные методы и технологии для определения возраста сосен, применяя возрастной бурав и Lintab — прибор для измерения годичных колец и прироста древесины в буровых кернах.

«В результате был получен максимальный возраст сосны, который составил 109 лет. Таким образом, можно сделать вывод, что деревья с исследуемой пробной площади выросли уже после того, как завершилась сибирская ссылка Владимира Ильича Ленина, а значит, они не могли быть „свидетелями“ его прогулок по бору», — узнал «Интерфакс» из сообщения ведомства.

Материалы исследования переданы в научный отдел Шушенского бора. Они будут включены в Летопись природы парка.

Напомним, что в 2015 году в Кемеровской области радиоактивный памятник Ленину простоял полвека.