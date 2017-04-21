 

Мэрия Новосибирска требует обанкротить 15 строительных компаний за долги

 21 апреля, 15:07
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Мэрия Новосибирска требует обанкротить 15 строительных компаний за долги
Строительная площадка в Новосибирске. Фото с сайта rus-img2.com

Новосибирский арбитражный суд рассмотрит иски о признании 15 строительных компаний банкротами, в мэрии насчитали более 184 млн рублей долгов, узнал 21 апреля корреспондент Сиб.фм на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.

Мэрия Новосибирска подала дополнительные иски к 12 строительным компаниям из-за долгов по аренде земли. Ранее мэрия подала иски к трём компаниям из-за перехода строящихся объектов в категорию долгостроев.

«Компании „НСК „Авантаж““, „СЭФ-Инвест“, „Интерпоток“ арендовали земельные участки для жилищного строительства, но не завершают его. Теперь они должны не только мэрии, но и гражданам, вложившим деньги. Остальные организации арендовали землю под строительство других объектов недвижимости, из-за долгов участки у большинства организаций были изъяты», — передаёт ТАСС комментарий начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгия Жигульского.

Общий долг 15 строительных организаций за аренду муниципальной земли составляет более 184 млн рублей. Свыше 60 млн рублей за аренду задолжала компания «НСК «Авантаж», застройщик комплекса «Солнечный берег». Более 20 млн рублей должен застройщик «СЭФ-Инвест», который возводит дом на улице Красина с 2005 года. Застройщик «Интерпоток» возводит дом на улице Дуси Ковальчук более восьми лет, сейчас его долг составляет свыше 6 млн рублей.

Напомним, Сбербанк передумал банкротить «Сибмост» в Новосибирске в феврале 2017 года. В апреле Новосибирский УФАС признал законным право Сбербанка на приобретение 51 % акций «Сибмоста».

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