 

Новосибирские полицейские сняли с дерева торговца наркотиками

 21 апреля, 19:09
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Новосибирские полицейские сняли с дерева торговца наркотиками
Фото с сайта globallookpress.com

Полиция Новосибирска задержала молодого человека, который подозревается в сбыте наркотиков в особо крупном размере, узнал корреспондент Сиб.фм 21 апреля из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

Молодой человек приехал в Новосибирск из соседнего региона и нашёл себе криминальный заработок. 19-летний парень забирал оптовые «закладки» с синтетическими наркотиками и гашишем, фасовал их на мелкие партии и продавал, закрепляя «закладки» на деревьях в лесных массивах.

Подозреваемого задержали с поличным в тот момент, когда он прятал очередную «закладку». При нём было два свёртка с запрещёнными веществами массой 5 граммов. Дома у молодого человека изъяли 1,4 килограмма синтетических наркотиков, упаковочный материал и 19 граммов гашиша. Молодой человек хранил наркотики под раковиной в пакете из-под еды.

Возбудили уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ «(Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере)». Максимальное наказание по этой статье пожизненное лишение свободы. Подозреваемый заключён под стражу.

Напомним, что в 2015 году житель Новосибирска поставлял в Екатеринбург синтетические наркотики в утюгах.

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